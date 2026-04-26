Rolling Stones: Όταν ο Μικ Τζάγκερ ξεγέλασε το θάνατο δύο φορές – Η ηρωίνη, η γροθιά και η φύλακας-άγγελος Φέι Ντάναγουεϊ
The Good Life 26 Απριλίου 2026

Rolling Stones: Όταν ο Μικ Τζάγκερ ξεγέλασε το θάνατο δύο φορές – Η ηρωίνη, η γροθιά και η φύλακας-άγγελος Φέι Ντάναγουεϊ

Μια νέα, αποκαλυπτική βιογραφία φέρνει στο φως τις στιγμές που ο Μικ Τζάγκερ των Rolling Stones βρέθηκε ένα βήμα πριν το τέλος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Αρνητικές σκέψεις: Η πιο απλή τεχνική για να βάλεις «στοπ»

Η ιστορία του θρυλικού frontman των Rolling Stones Μικ Τζάγκερ  είναι γεμάτη από στιγμές που το φως της σκηνής παραχωρεί τη θέση του στο σκοτάδι των παρασκηνίων.

Στη νέα βιογραφία που υπογράφει ο καταξιωμένος συγγραφέας Μπομπ Σπιτς, The Rolling Stones: The Biography, αποκαλύπτονται συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το πώς ο Μικ Τζάγκερ κατάφερε να επιζήσει από δύο περιστατικά που παραλίγο να του στερήσουν τη ζωή φέρνοντας στο φως άγνωστες πτυχές μιας ζωής που κινήθηκε στα όρια της αυτοκαταστροφής και της απίστευτης τύχης.

Το πρώτο και πιο σοβαρό περιστατικό χρονολογείται στο 1976, όταν ο Τζάγκερ επισκέφθηκε το διαμέρισμα του παραγωγού Μάρσαλ Τσες στην Ανατολική 69η οδό της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, ο Τζάγκερ αναζητούσε ναρκωτικές ουσίες μετά από ένα πάρτι.

«Η Φέι Ντάναγουεϊ ήταν ο φύλακας άγγελος που εξασφάλισε τη σιωπή και τη νοσηλεία, την ώρα που το είδωλο των Stones πάλευε για μια ανάσα»

 Παρόλο που ο Τσες φέρεται να προσπαθούσε να κόψει τα ναρκωτικά εκείνη την εποχή, λέει ότι μπήκε στη λιμουζίνα του Τζάγκερ και επισκέφτηκε έναν «βουδιστή έμπορο ηρωίνης, που ήξερε ποιος ήταν στη διάθεσή των ναρκομανών της Νέας Υόρκης είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα».

Ο Τσες ισχυρίζεται στο βιβλίο ότι αυτός και ο Τζάγκερ, τώρα 82 ετών, «μοιράστηκαν ένα μικρό γραμμάριο ηρωίνης» και δέκα λεπτά αργότερα, ο Τζάγκερ «κατέρρευσε στο πάτωμα».

«Ο Μικ ήταν έξω στο κρύο», γράφει ο Σπιτζ. «Ο Τσες προσπάθησε να τον σύρει όρθιο, μάλιστα τον χαστούκισε μερικές φορές, αλλά – τίποτα», και σύντομα, «τα χείλη του Τζάγκερ έγιναν μπλε».

«Ο Μικ ήταν αναίσθητος, τα χείλη του γίνονταν μπλε και ο τρόμος με είχε κυριεύσει: ο Μικ Τζάγκερ θα πέθαινε στο διαμέρισμά μου»

«Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω», θυμήθηκε ο Τσες. «Ήμουν τρομοκρατημένος. Ο Μικ Τζάγκερ θα πεθάνει στο γαμημένο μου διαμέρισμα».

Ο Τσες κάλεσε ασθενοφόρο και κάλεσε επίσης τον πρώην πρόεδρο της Atlantic Records, Αχμέτ Ερτεγκούν, ο οποίος έφτασε λίγο αργότερα με τη Φέι Ντάναγουεϊ.

Εκείνη την εποχή, η ηθοποιός ήταν παντρεμένη με τον Πίτερ Γουλφ, τον frontman της J. Geils Band, οι οποίοι είχαν υπογράψει συμβόλαιο με την Atlantic Records.

Η Ντάναγουεϊ φέρεται να κάλεσε έναν φίλο, τον πρόεδρο του κοντινού νοσοκομείου Λένοξ Χιλ, «ο οποίος κανόνισε ένα δωμάτιο όπου θα μπορούσαν να φυλάξουν τον Μικ, ώστε να μην υπάρχει δημοσιότητα.

Ενώ οι τραυματιοφορείς παρείχαν οξυγόνο στον Τζάγκερ επαναφέροντάς τον στη ζωή, ο Τσες του έδινε τις πρώτες βοήθειες με τεχνητή αναπνοή.

Το δεύτερο περιστατικό, αν και λιγότερο τραγικό, αναδεικνύει τις εσωτερικές εντάσεις του συγκροτήματος. Το 1984, στο Άμστερνταμ, ο Τζάγκερ και ο Κιθ Ρίτσαρντς επέστρεψαν στο ξενοδοχείο τους μετά από μια νύχτα έντονης διασκέδασης.

«Ο Κιθ Ρίτσαρντς, ο άνθρωπος που όλοι πίστευαν ότι θα έφευγε πρώτος, ήταν τελικά εκείνος που κράτησε τον Τζάγκερ στη ζωή, αρπάζοντάς τον από το πόδι πριν πέσει στο κενό»

Σε μια στιγμή αλαζονείας, ο Τζάγκερ τηλεφώνησε στον ντράμερ του γκρουπ, Τσάρλι Γουότς, ρωτώντας περιφρονητικά: «Πού είναι ο ντράμερ μου;»

Η απάντηση του Γουότς ήταν παροιμιώδης. Εμφανίστηκε λίγο αργότερα, άψογα ντυμένος με κοστούμι από τη Σάβιλ Ρόου, άρπαξε τον Τζάγκερ από τον γιακά και όρμησε κατά πάνω του.

«Μην με αποκαλέσεις ποτέ ξανά “ντράμερ σου”, φώναξε ο Γουότς πριν ρίξει τον Τζάγκερ στο δάπεδο με μια κίνηση που παραλίγο να αποβεί μοιραία» γράφει το βιβλίο.

Η γροθιά ήταν πραγματικά δυνατή. Ο Τζάγκερ γλίστρησε πάνω σε ένα τραπέζι με καπνιστό σολομό, προς ένα ανοιχτό παράθυρο που έβλεπε απευθείας στα κανάλια της πόλης.

Αν τα γρήγορα αντανακλαστικά του Κιθ Ρίτσαρντς δεν τον έπιαναν από το πόδι, ο τραγουδιστής θα βρισκόταν στο κενό.

Το βιβλίο εμβαθύνει επίσης στον εθισμό του Ρίτσαρντς στην ηρωίνη και στη σεξουαλική ζωή του κιθαρίστα Μπιλ Γουάιμαν.

ΗΠΑ: Κατηγορούν την Κίνα για συστηματική κλοπή τεχνολογιών ΑΙ

ΗΠΑ: Κατηγορούν την Κίνα για συστηματική κλοπή τεχνολογιών ΑΙ

Κόσμος
Ο Αραγτσί θέτει τα όρια του Ιράν προς τις ΗΠΑ

Ο Αραγτσί θέτει τα όρια του Ιράν προς τις ΗΠΑ

D4vd: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο iCloud του – Κατηγορείται για τον διαμελισμό 14χρονης
Tεράστιος όγκο δεδομένων 24.04.26

D4vd: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο iCloud του – Κατηγορείται για τον διαμελισμό 14χρονης

Νέα στοιχεία σε βάρος του τραγουδιστή D4vd, με τις αρχές να εξετάζουν τεράστιο όγκο δεδομένων, ενώ παραμένει προφυλακισμένος για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστ Ρίβας Ερνάντες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;
Μπάνγκ Σι-Χιουκ 21.04.26

Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;

Οι αρχές στη Νότια Κορέα κινούν διαδικασίες για τη σύλληψη του Μπάνγκ Σι-Χιουκ, επικεφαλής της Hybe πίσω από την K-pop μπάντα BTS, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη εξαπάτηση επενδυτών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»
Καταπέλτης 20.04.26

Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»

Ήττα για τον πατέρα της αδικοχαμένης Έιμι Γουάινχαουζ στο Ανώτατο Δικαστήριο και νίκη για δύο στενές φίλες της κόρης του με αφορμή μια δημοπρασία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
CIA, Γάζα και Ιράν – Το εντυπωσιακό κλείσιμο των Strokes στο Coachella
Oblivius 20.04.26

Ο σκοτεινός κόσμος της CIA, βομβαρδισμοί σε Γάζα και Ιράν - Το εντυπωσιακό κλείσιμο των Strokes στο Coachella

Τι κι αν δεν ήταν το μεγάλο όνομα στο φετινό Coachella; Οι Strokes κατάφεραν να στρέψουν τα φώτα πάνω τους, με το πολιτικό και αντιπολεμικό κλείσιμό τους στο φεστιβάλ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγκτσί θα συναντήσει τον Πούτιν στη Μόσχα τη Δευτέρα – Η Ρωσία επιβεβαιώνει την επίσκεψη
Κόσμος 26.04.26

Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγκτσί θα συναντήσει τον Πούτιν στη Μόσχα τη Δευτέρα – Η Ρωσία επιβεβαιώνει την επίσκεψη

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης, μετά την επίσκεψή του στο Ισλαμαμπάντ, την Μουσκάτ και ξανά το Ισλαμαμπάντ όπου συνάντησε την αντιπροσωπία του Ιράν, οδεύει προς Μόσχα.

Σύνταξη
Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
On Field 26.04.26

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς

Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Αγορά εργασίας 26.04.26

CEOs... από απελπισία - Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)
Άλλα Αθλήματα 26.04.26

Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)

Η Εθνική πόλο των γυναικών νίκησε 13-12 την Ουγγαρία στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ σε φιλικό τεστ κι έκανε ιδανική πρόβα ενόψει της συμμετοχής των δύο ομάδων στην προκριματική φάση του World Cup.

Σύνταξη
Αντιπολεμική συναυλία για τη Γάζα: Κατάμεστα τα Προπύλαια – Ετοιμάζεται νέα ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla
Live 26.04.26

Αντιπολεμική συναυλία για τη Γάζα: Κατάμεστα τα Προπύλαια – Ετοιμάζεται νέα ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla

Στο live συμμετέχουν δεκάδες γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Νατάσσα Μποφίλιου, η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη, η Ρένα Μόρφη, η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Θανάσης Λουβερδής.

Σύνταξη
Αντιφασιστική πορεία ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου στους Αμπελόκηπους
Ελλάδα 26.04.26

Αντιφασιστική πορεία ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου στους Αμπελόκηπους

Μια αντιφασιστική πορεία εκτυλίχθηκε στους δρόμους των Αμπελοκήπων ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου, από συλλογικότητες, κόμματα και αντιφασιστικές οργανώσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
AI και πυρηνικός όλεθρος: Η αυτοματοποίηση της διοίκησης και ο κίνδυνος του αστραπιαίου πολέμου
Τεχνητή Νοημοσύνη 26.04.26

AI και πυρηνικός όλεθρος: Η αυτοματοποίηση της διοίκησης και ο κίνδυνος του αστραπιαίου πολέμου

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τον έλεγχο των πυρηνικών οπλοστασίων, διεθνείς εκθέσεις προειδοποιούν πως ένα αλγοριθμικό σφάλμα μπορεί να πυροδοτήσει τον παγκόσμιο όλεθρο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1: Μία ευκαιρία οι Σερραίοι, ένα «χρυσό» γκολ παραμονής! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1: Μία ευκαιρία οι Σερραίοι, ένα «χρυσό» γκολ παραμονής! (vid)

Η ΑΕΛ πέταξε στα «σκουπίδια» τις αρκετές ευκαιρίες που είχε στο α' μέρος ( μεταξύ των οποίων και δυο δοκάρια), εν αντιθέσει με τον Πανσερραϊκό που σκόραρε με μία και... καλή (50′ Δοϊρανλής) παίρνοντας βαθιά ανάσα στη μάχη της παραμονής

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τουρκία: Οπαδοί ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο μετά τη νίκη του σε αγώνα μποξ
Κόσμος 26.04.26

Χαμός στην Τουρκία: Οπαδοί ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο μετά τη νίκη του σε αγώνα

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Τουρκία, όταν οπαδοί επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο αμέσως μετά τη νίκη του, μετατρέποντας την αθλητική διοργάνωση σε σκηνικό άγριας βίας.

Σύνταξη
LIVE: Μίλαν – Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Μίλαν – Γιουβέντους

LIVE: Μίλαν – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Γιουβέντους για την 34η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο
On Field 26.04.26

Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο

Ο ακραίος μπακ της Ίντερ έφτασε τις 17 ασίστ και είναι πλέον ο παίκτης με τις περισσότερες τελικές πάσες στην ιστορία της Serie A

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Epic Fury: Πύραυλοι 36 δισ. δολ. που προορίζονταν για Κίνα «χωνεύτηκαν» από τα βουνά του Ιράν
Εκτιμήσεις 26.04.26

Epic Fury: Πύραυλοι 36 δισ. δολ. που προορίζονταν για Κίνα «χωνεύτηκαν» από τα βουνά του Ιράν

Ειδικοί εκτιμούν ότι τα πυρομαχικά που αξιοποίησε η Επιχείρηση Epic Fury ήταν προγραμματισμένα για να είναι έτοιμα σε περίπτωση σύγκρουσης με την Κίνα και τη Ρωσία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο πάρκο Ασυρμάτου πριν τη δολοφονία του 27χρονου
Ελλάδα 26.04.26

Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο πάρκο Ασυρμάτου πριν τη δολοφονία του 27χρονου - Το ψέμα που είπε στις Αρχές

Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους οπτικό υλικό που καταρρίπτει τον ισχυρισμό του δράστη ότι είχε άλλο αυτοκίνητο την ημέρα της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο.

Σύνταξη
Το μανιφέστο του δράστη της επίθεσης στο δείπνο των Ανταποκριτών – Τι έγραψε για τον Τραμπ
Αποφασισμένος 26.04.26

Το μανιφέστο του δράστη της επίθεσης στο δείπνο των Ανταποκριτών - Τι έγραψε για τον Τραμπ

Ο 31χρονος, Κόουλ Τόμας Άλεν, άφησε πίσω ένα μανιφέστο το οποίο δημοσιεύθηκε και στο οποίο αποκαλύπτει τους λόγους και τους στόχους της επίθεσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Super League 2: Στην πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου ο ΠΑΟΚ Β – Η τελική βαθμολογία
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Super League 2: Στην πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου ο ΠΑΟΚ Β – Η τελική βαθμολογία

Ο ΠΑΟΚ Β΄ έκλεισε τη σεζόν στα πλέι άουτ του Α' ομίλου της Super League με άνετο 3-1 απέναντι στον Μακεδονικό και τερμάτισε στην κορυφή της βαθμολογίας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η κατάταξη.

Σύνταξη
Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου
Ένστικτο 26.04.26

Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου

«Η Μάγια συνήθιζε να λέει ότι όταν κάποιος σου δείξει ποιος είναι, πρέπει να τον πιστέψεις από την πρώτη στιγμή», είπε σε ομιλία της η Ίσα Ρέι, αναφερόμενη στην καλύτερη συμβουλή που έχει λάβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαγνητικό τσιμέντο: Η ιδέα που υπόσχεται να βάλει τέλος στο καρφιά και τις βίδες στους τοίχους
Μαγνητικό τσιμέντο 26.04.26

Η ιδέα που υπόσχεται να βάλει τέλος στο καρφιά και τις βίδες στους τοίχους

Ένας 29χρονος από την Αργεντινή παρουσίασε ένα δομικό υλικό που μετατρέπει τους τοίχους σε επιφάνειες όπου μπορείς να τοποθετήσεις αντικείμενα χωρίς καρφιά ή βίδες στους τοίχους.

Σύνταξη
Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 4-0: Οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν το εισιτήριο για το Champions League
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 4-0: Οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν το εισιτήριο για το Champions League

Η Ντόρτμουντ έκανε επίδειξη δύναμης, καθώς στο 31’ προηγούνταν 3-0, και παραμένει δεύτερη, με τη Μπάγερν να έχει εξασφαλίσει τον τίτλο. Η Φράιμπουργκ έχασε την 7η θέση που οδηγεί στην Ευρώπη

Σύνταξη
Δημογραφικό: «Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία – Το στοίχημα της επόμενης ημέρας
Οι κρίσιμες επιπτώσεις 26.04.26

«Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία το δημογραφικό - Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Αγγίζοντας τον πυρήνα της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Το δημογραφικό και το «παράδοξο της ευημερίας». Όσο πιο πλούσια, ασφαλής και μορφωμένη γίνεται μια κοινωνία, τόσο λιγότερο τείνει να αναπαράγεται. Η αντίστροφη πυραμίδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi
Διεθνής Οικονομία 26.04.26

Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi

Η Caocao της Geely σχεδιάζει τη μαζική ανάπτυξη χιλιάδων robotaxi από το 2027, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο παγκόσμιου ανταγωνισμού στην αυτόνομη μετακίνηση

Νατάσα Σινιώρη
Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά
Οικονομικές Ειδήσεις 26.04.26

Πώς θα πληρωθούν όσοι εργαστούν την Πρωτομαγιά

Φέτος η Πρωτομαγιά «πέφτει» Παρασκευή ενώ δεν τίθεται ζήτημα μετάθεσης λόγω Πάσχα καθώς έχει εορταστεί ήδη – Τι προβλέπει η νομοθεσία για την αμοιβή της συγκεκριμένης αργίας

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

