Oι πρώιμες λήψεις του έφηβου Στάνλεϊ Κιούμπρικ
Oι πρώιμες λήψεις του έφηβου Στάνλεϊ Κιούμπρικ

Το 1946, ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ πήρε την κάμερα του και κατηφόρησε προς το μετρό της Νεάς Υόρκης για να φωτογραφίσει άγνωστους.

Αν βρίσκεστε στο μετρό και κάποιος νεαρός φωτογραφίζει κρυφά τους ανυποψίαστους διπλανούς ή μπροστινούς του, πιθανότατα να τον δείτε να μπλέκει σε έναν έυλογο καβγά, γιατί οι άνθρωποι, ενίοτε, δεν παίζουν με την ιδιωτικότητα τους.

Ωστόσο, στην περίπτωση του Στάνλεϊ Κιούμπρικ τα πράγματα, ευτυχώς για εμάς, πήγαν κάπως διαφορετικά. Όταν ο σκηνοθέτης ήταν έφηβος συνήθιζε να καταγράφει με την κάμερα του πρόσωπα και καταστάσεις που έβλεπε κατά τη διάρκεια των βραδινών διαδρομών του στο μετρό της Νέας Υόρκης το 1946.

Πολλές, πολλές δεκαετίες αργότερα (συγκεκριμένα οκτώ), αυτές οι λήψεις ήρθαν στο φως: 18 παλιές εκτυπώσεις που είχαν παραμείνει θαμμένες σε ένα αρχείο τεσσάρων εκατομμυρίων φωτογραφιών αποκτήθηκαν πρόσφατα από τον ιδιοκτήτη γκαλερί Ντάνιελ Μίλερ με έδρα το Λος Άντζελες, όπως αναφέρει το The Hollywood Reporter.

«Έβαλα τις φωτογραφίες στο ChatGPT»

Οι φωτογραφίες αυτές συγκαταλέγονται στις πρώτες προσπάθειες του Κιούμπρικ πίσω από τον φακό, τραβηγμένες όταν ήταν μόλις 16 ετών για λογαριασμό του περιοδικού Look, το οποίο, το 1945, προσέλαβε τον οραματιστή σκηνοθέτη ως τον νεότερο φωτογράφο που είχε ποτέ στο δυναμικό του.

Φυσικά, όταν ο Μίλερ άνοιξε για πρώτη φορά τον φάκελο, δεν είχε την παραμικρή ιδέα για όσα συζητάμε αυτή τη στιγμή.

«Έβαλα τις φωτογραφίες στο ChatGPT για να ψάξω και να μάθω ποιος τις τράβηξε, και μου έδωσε τον εντελώς λάθος φωτογράφο», λέει ο γκαλερίστας στον Μπέντζαμιν Σβέτκεϊ του The Hollywood Reporter.

«Τις έστειλα σε μερικούς ανθρώπους, σε άλλες γκαλερί, και με αρκετή έρευνα τελικά ανακαλύψαμε ποιος ήταν ο πραγματικός φωτογράφος», προσθέτει.

Γνωρίζοντας πλέον ποιος βρίσκεται πίσω από τα κλικ, μας φαίνεται λογικό, δεδομένης της αισθητικής του.

«Ο Κιούμπρικ δίνει μεγάλη έμφαση στην ιστορία και υπάρχει τόσο μυστήριο πίσω από αυτές τις εικόνες», λέει ο Μίλερ. «Τι κάνουν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι στο μετρό; Γιατί ένας τύπος [σε μια από τις λήψεις] έχει γείρει και κοιμάται; Ή μήπως είναι νεκρός; Σίγουρα μοιάζει νεκρός στη φωτογραφία».

«Ο Κούμπρικ μάλλον απλώς τραβούσε φωτογραφίες, χωρίς να ξέρει ακριβώς τι έκανε», συνεχίζει ο Μίλερ. «Για κάθε ρολό φιλμ, πιθανότατα έβγαζε μία ή δύο ενδιαφέρουσες λήψεις. Αλλά η επιλογή του κατά το μοντάζ — σε αυτό ήταν εξαιρετικός. Γι’ αυτό ήταν γνωστός. Πραγματοποίησε εκατομμύρια λήψεις», σημειώνει, ενώ προσθέτει, ότι οι φωτογραφίες αποτυπώνουν μια εποχή που έχει χαθεί εδώ και καιρό, όταν το να κατεβαίνεις σε μια τρύπα στο έδαφος για να πάρεις το μετρό ήταν κάτι σαν εξωτικό ταξίδι.

«Οι άνθρωποι ντύνονταν κομψά για να πάρουν το μετρό», λέει ο Μίλερ. «Μπορείς να δεις στις φωτογραφίες ότι υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά μιλάνε μεταξύ τους. Μερικοί διαβάζουν ακόμη και αυτό το περίεργο πράγμα που λέγεται εφημερίδα».

Δυστυχώς, βρισκόμαστε στην Ελλάδα και έχουμε την ευκαιρία να δούμε αυτές τις εκπληκτικές φωτογραφίες που μας ταξιδεύουν σε ξένα μέρη και τόπους, μόνο μέσα από την οθόνη του κινητού μας ή το λάπτοπ μας. Ωστόσο, να πούμε ότι αν κάποιος βρίσκεται στην Νέα Υόρκη μπορεί να περάσει μια βόλτα (όσο προλαβαίνει) από την έκθεση The Photography Show στο Park Avenue Armory στην Upper East Side.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως υποστηρίζει ο Σβέτκεϊ, και οι 18 λήψεις έχουν ήδη αγοραστεί από μια «αρκετά γνωστή» προσωπικότητα από τον χώρο του θεάματος.

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ποια χάνουν την αίγλη τους

Καταρρέει ο β' γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν – Ο Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του στο Πακιστάν

Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί
Η κριτική επιτροπή, με επικεφαλής την ιδρύτρια του Videobrasil, Σολάνζ Φάρκας, δήλωσε ότι η Μπιενάλε της Βενετίας παραμένει προσηλωμένη στην «υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

«Θεϊκό» ρόστερ για το Βατικανό στη Μπιενάλε Βενετίας 2026
Η Αγία Έδρα επιστρατεύει θρύλους της ροκ και της πειραματικής μουσικής για να μετατρέψει το περίπτερό του Βατικανού στην Μπιενάλε Βενετίας 2026 σε μια μοναδική «λυρική προσευχή»

Αδημοσίευτα σκίτσα του «Γουίνι το Αρκουδάκι» αποκαλύπτουν πώς γεννήθηκε ο ήρωας
Δύο σπάνια προσχέδια του Ε. Χ. Σέπαρντ, που δεν μπήκαν ποτέ στο αρχικό βιβλίο του 1926, φωτίζουν για πρώτη φορά τη δημιουργική διαδικασία πίσω από τον Γουίνι το Αρκουδάκι

Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel
Ένα βιβλίο φέρνει στο φως τις φωτογραφίες που τράβηξε ο Γερμανός καλλιτέχνης Άλμπερτ Σκόπιν στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στο καταφύγιο των καλλιτεχνών της Νέας Υόρκης, το Chelsea Hotel.

Πικάσο εκατομμυρίων για 100 ευρώ: Στον υπερτυχερό Aρί Χονταρά ο πίνακας – Η αστεία αντίδραση του
Η τύχη χαμογέλασε στον Άρι Χορντάρα. Ο φιλότεχνος μηχανικός απέκτησε αυθεντικό έργο του Πάμπλο Πικάσο αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, ποντάροντας μόλις εκατό 100 σε φιλανθρωπική λοταρία

Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου σε λοταρία των 100 ευρώ – Ο εγγονός, το πείραμα και το γιατί
Ο εμβληματικός πίνακας του Πάμπλο Πικάσο με τίτλο Tête de Femme θα αποκτηθεί από έναν τυχερό για μόλις 100 ευρώ μέσω μιας πρωτοποριακής λαχειοφόρου αγοράς

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο
Η μετακίνηση της εμβληματικής Guernica του Πάμπλο Πικάσο από τη Μαδρίτη προς τη Χώρα των Βάσκων έχει πυροδοτήσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τον «επαρχιωτισμό»

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 84-94: Ο Ολυμπιακός κράτησε το αήττητο στο πρωτάθλημα, με επίδειξη δύναμης πριν τη Μονακό
Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του, καθώς επικράτησε με 94-84 της ΑΕΚ στη Sunel Arena, στην αυλαία της κανονικής διάρκειας, έχοντας το μυαλό του στα παιχνίδια με τη Μονακό.

Επεισόδια ανάμεσα σε ΜΑΤ και οπαδούς του ΠΑΟΚ στον Βόλο (pics)
Αναψαν τα αίματα στον Βόλο. Περίπου 1,5 ώρα πριν την έναρξη του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια - Τα ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων για να ελέγξουν την κατάσταση

Ψυχική υγεία στην Ευρώπη: Πόσο κοστίζει η ψυχοθεραπεία και ποιοι εργαζόμενοι βρίσκονται πιο κοντά στο burnout
Οι Ευρωπαίοι που νοιώθουν το καθημερινό εργασιακό και προσωπικό άγχος συχνά σκέφτονται να επισκεφθούν κάποιον ψυχοθεραπευτή, αλλά μπορούν πραγματικά οι περισσότεροι να το αντέξουν οικονομικά;

Live η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα σε εκδήλωση του ΚΚΕ στην Καισαριανή
Παρακολουθήστε ζωντανά την ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, για να τιμήσει τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Οι εντεκάδες Θεσσαλονικέων και Κρητικών για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Ραζβάν Λουτσέσκου και Χρήστος Κόντης έκαναν γνωστές τις αρχικές 11άδες ΠΑΟΚ και ΟΦΗ αντίστοιχα για τον τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson στο Πανθεσσαλικό.

LIVE: Άρσεναλ – Νιουκάστλ
LIVE: Άρσεναλ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Νιουκάστλ για την 34η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον για τα ημιτελικά του FA Cup.

Απίστευτη αποθέωση για τους Αντετοκούνμπο και τον Γκάλη στο «Nick Galis Hall»: «Δεν περίμενα τέτοια υποδοχή!», είπε ο Γιάννης (vids)
Το κατάμεστο Αλεξάνδρειο αποθέωσε την οικογένεια Αντετοκούνμπο, αλλά και τον Σιάο. Κεντρικό πρόσωπο ο Γιάννης ο οποίος δήλωσε ότι δεν περίμενε τέτοια υποδοχή. Αποθέωση και για τον Νίκο Γκάλη.

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας και τον καθαρισμό οικοπέδων – Οι αλλαγές και τα πρόστιμα
Οι υπόχρεοι πρέπει προβαίνουν σε καθαρισμό των οικοπέδων και εκτός σχεδίου με κτίσμα, καθώς και ακάλυπτων χώρων από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου κάθε έτους, καθώς και στη συντήρησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου

Κρήτη: Κρατούμενοι έβαλαν φωτιά στις φυλακές Αγυιάς Χανίων – Στο νοσοκομείο 7 άτομα από τους καπνούς
Τέσσερις κρατούμενοι που ήθελαν να αλλάξουν πτέρυγα έβαλαν φωτιά σε στρώμα μέσα στο κελί τους στις φυλακές Αγυιάς προκαλώντας μεγάλο κίνδυνο για τους ίδιους και στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που έσπευσαν να τους απεγκλωβίσουν

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την 26η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ιταλία: Σκιά νέου «Calciopoli» – Υπό έρευνα ο αρχιδιαιτητής Τζανλούκα Ρόκι
Η έρευνα της Εισαγγελίας του Μιλάνου για «συμμετοχή σε αθλητική απάτη» ανοίγει ξανά το κεφάλαιο αξιοπιστίας στη Serie A, με επίκεντρο τη λειτουργία του VAR και αποφάσεις που ενδέχεται να επηρέασαν αποτελέσματα

Ο Ερντογάν απομάκρυνε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία στην Τουρκία
Δύο επιθέσεις έχουν γίνει στην Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Σε αυτές έχασαν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Μέτρα ασφαλείας στα σχολεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Βίντεο ντοκουμέντο με τον άνδρα ασθενή να κρατά όπλο στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας
Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας κατάφεραν να τον πείσουν να αφήσει το όπλο στο έδαφος και τον ακινητοποίησαν χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Ιαπωνία: Δύο μεγάλες πυρκαγιές εξαπλώνονται προς κατοικημένες περιοχές – Χιλιάδες εκκενώσεις
Η Ιαπωνία γενικά έχει υποστεί λίγες πυρκαγιές σε σύγκριση με άλλα μέρη του πλανήτη. Όμως, με την κλιματική αλλαγή η συχνότητά τους έχει αυξηθεί, ειδικά στους πρώτους μήνες της άνοιξης, πριν ξεκινήσει η υγρή περίοδος των βροχών

Super League 2: Πρωτιά για την Ελλάδα Σύρου στα πλέι άουτ του Β' ομίλου (1-0) – Η τελική κατάταξη
Η Ελλάς Σύρου ολοκλήρωσε ιδανικά την πρώτη της παρουσία στη Super League 2, κατακτώντας την πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Β' ομίλου και συνολικά την πέμπτη. Η τελική κατάταξη.

Κρήτη – Αποκάλυψη: Πού τηλεφωνούσε ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της 43χρονης – Το σκηνικό παραπλάνησης που έστησε
Από την μέχρι τώρα έρευνα και τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. ο δράστης δεν φαίνεται να είχε κάποιον συνεργό πριν ή μετά το έγκλημα στην Κρήτη - Έδρασε μόνος του και έπαιζε θέατρο μέχρι που κατάλαβε ότι γρήγορα η Αστυνομία θα έφτανε στα ίχνη του

Ολυμπιακός: Τον γύρο του κόσμου έκανε η τρομερή ατμόσφαιρα στο Παπαστράτειο (vid)
Το πασίγνωστο διαδικτυακό κανάλι EuroFoot, με πάνω από μισό εκατομμύριο ακόλουθους, υποκλίθηκε στον κόσμο του Ολυμπιακού για την παρουσία του στο Παπαστράτειο στον αγώνα με τη Νόβι Μπέογκραντ.

Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρία της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»
Η 20χρονη αναφέρει ότι αρχικά ο 20χρονος και ο φίλος του νόμιζαν ότι ο 27χρονος είχε τραυματιστεί - «Μπήκαμε στο ίντερνετ και είδαμε ότι είχε πεθάνει, μιας έπιασε όλους κρίση» περιγράφει η ίδια

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

