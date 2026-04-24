Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
Ξεκάθαρος ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ: «Δεν θέλουμε να αποκλειστεί το Ιράν από το Μουντιάλ»
Ποδόσφαιρο 24 Απριλίου 2026, 10:42

Ξεκάθαρος ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ: «Δεν θέλουμε να αποκλειστεί το Ιράν από το Μουντιάλ»

Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ αναφέρθηκε και πάλι στη συμμετοχή της εθνικής ομάδας του Ιράν στο Μουντιάλ

Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Οι ΗΠΑ συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό και αποτελεί ένα θέμα η συμμετοχή του Ιράν, καθώς μαίνεται η ένταση και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή λιγότερο από δύο μήνες πριν την πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να αποκλειστεί το Ιράν από τη διοργάνωση και πως δεν έχουν τίποτα με τους ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του για το Ιράν και το Μουντιάλ

«Το πρόβλημα με το Ιράν δεν θα ήταν οι αθλητές του. Θα ήταν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που θέλουν να φέρουν μαζί τους, μερικοί από τους οποίους έχουν δεσμούς με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», ήταν τα πρώτα του λόγια και συνέχισε:

«Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτό. Είναι εικασίες ότι το Ιράν μπορεί να αποφασίσει να μην έλθει και ότι η Ιταλία θα πάρει την θέση του. Εάν οι Ιρανοί παίκτες αποφασίσουν να μην έλθουν από μόνοι τους, θα είναι επειδή αποφάσισαν να μην έλθουν. Αυτό που δεν μπορούν να κάνουν είναι να φέρουν μια ομάδα τρομοκρατών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στην χώρα μας προσποιούμενοι ότι είναι δημοσιογράφοι και προπονητές φυσικής κατάστασης», κατέληξε.

Μέτρα στήριξης: Σε…δόσεις και στο βάθος ΔΕΘ

Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Παραβιάσεις εκεχειρίας στον Λίβανο ενώ ο Τραμπ λέει ότι δεν βιάζεται για συνομιλίες με το Ιράν

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Μουντιάλ 2026: Το πιο ακριβό στην ιστορία…
Εισιτήρια έως 14.000 δολάρια και δυναμική τιμολόγηση αλλάζουν το παιχνίδι – Ανησυχία για άδειες εξέδρες και αποκλεισμό των φιλάθλων στο Μουντιάλ

Γιώργος Μαζιάς
Νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας ο Δώνης – Στο Μουντιάλ ο Έλληνας τεχνικός (pic)
Ο Γιώργος Δώνης είναι ο νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, με την ομοσπονδία της χώρας να ανακοινώνει τη συμφωνία των δύο πλευρών ως το 2027 - Δεύτερος Έλληνας προπονητής που θα πάρει μέρος σε Μουντιάλ.

Καραλής: «Η μητέρα μου είδε όνειρο ότι θα προκριθώ στο Παγκόσμιο κι έκλεισε εισιτήρια από πριν» (vids)
Μιλώντας στο Delphi Economic Forum, ο Εμμανουήλ Καραλής αποκάλυψε προσωπική ιστορία η οποία αφορά την τεράστια πίστη που είχε η μητέρα του σε αυτόν, όταν εκείνος ακόμη δεν πίστευε στον εαυτό του.

Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»
Ο Αντρέα Αμπόντι απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι το Ιράν πρέπει ν’ αποκλειστεί από το Μουντιάλ και την θέση του να πάρει η Σκουάντρα Ατζούρα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – «Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία», λέει ο Γάλλος πρόεδρος
Ο Εμάνουελ Μακρόν σε δήλωσή του εν όψει της επίσκεψης υπογράμμισε πως «μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός»

ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Ούτε και τώρα η κυβέρνηση θα βγει να διαψεύσει ευθαρσώς τον Ντίλιαν;
Στην αποκάλυψη του in σχετικά με τα φυλλάδια που αποδίδονται στην Intellexa του Ταλ Ντίλιαν με σαφή στόχευση προς «αρχές επιβολής του νόμου» αναφέρεται το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας απαντήσεις από την κυβέρνηση

Ερωτηματικό αν τα 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη ήταν ο κύριος σεισμός – Τι εκτιμούν οι σεισμολόγοι
Τυπικός σεισμός για την περιοχή - «Τις επόμενες ώρες και μέρες θα έχουμε και μεγαλύτερους μετασεισμούς, που δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν τα 5R» προειδοποιεί ο καθηγητής Σεισμολογίας, Κώστας Παπαζάχος

Ποιο το μέλλον της Ευρώπης αν οι ΗΠΑ φύγουν από το ΝΑΤΟ – Η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής στην Άγκυρα
Η Ευρώπη επανεξετάζει τις επιλογές της για συλλογική άμυνα, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει να απειλεί να αποχωρήσει από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τετραμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Μάλτας στην Αγία Νάπα – Στο επίκεντρο η αποτροπή νέας μεταναστευτικής κρίσης
Σύμφωνα με την κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, συζητήθηκαν «οι πιθανές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο, με στόχο την αποτροπή μιας μεταναστευτικής κρίσης παρόμοιας με εκείνη του 2015»

Κρήτη: Αυτοκτόνησε 30χρονη νοσηλεύτρια του ΠΑΓΝΗ – «Θα την θυμόμαστε για το ήθος και τη ζεστασιά της»
Η νεαρή νοσηλεύτρια πήρε μεγάλη ποσότητα χαπιών - Επί τέσσερις ώρες οι γιατροί στο ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη, προσπαθούσαν μάταια να την ανατάξουν - «Αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο»

ΗΠΑ: Εσωτερικό έγγραφο του Πενταγώνου περιγράφει επιλογές τιμωρίας των Ευρωπαίων για τη μη στήριξή τους στον πόλεμο
Εν μέσω πολέμου στο Ιράν ο Τραμπ φαίνεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο να του παρουσιάσει επιλογές για να τιμωρήσει τους Ευρωπαίους - Ισπανία και Βρετανία στο κάδρο των ΗΠΑ

Τσερνόμπιλ, 40 χρόνια μετά: Πόσο τελικά επηρέασε την Ελλάδα το ραδιενεργό νέφος
Τι δείχνουν τα αρχεία του ΕΜΠ για το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ - Καρδίτσα, Νάουσα και Αθήνα ανάμεσα στις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο

Ο Τουσκ αμφισβητεί τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ευρώπη – Τα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ
Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στους Financial Times ότι το «μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ερώτημα της Ευρώπης είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να είναι τόσο πιστές όσο περιγράφεται στις συνθήκες μας»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

