Χόρτον-Τάκερ: «Στην Ευρώπη οι παίκτες μιλάνε πολύ – Δεν είμαι τέτοιος τύπος»
Ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ έδωσε συνέντευξη στο «S Sport» και, μεταξύ άλλων, σχολίασε τη νοοτροπία των παικτών στην Ευρώπη.
- ΕΟΦ: Οριστική διακοπή κυκλοφορίας πέντε σκευασμάτων ινσουλίνης
- Ο Τουσκ αμφισβητεί τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ευρώπη – Τα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ
- Άγιος Δημήτριος: Βρέθηκε το μαχαίρι της δολοφονίας του 27χρονου
- Αυτοκτόνησε 30χρονη νοσηλεύτρια στην Κρήτη - «Θα την θυμόμαστε για το ήθος και τη ζεστασιά της»
O Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ διανύει την πρώτη του σεζόν στη Euroleague και κάνει τρομερές εμφανίσεις με την φανέλα της Φενέρμπαχτσε.
Αδιαμφησβήτητα είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς παίκτες στην Euroleague και θα μπορούσε να διεκδικήσει και το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της σεζόν, για το οποίο ωστόσο μεγάλο φαβορί είναι ο Σάσα Βεζένκοφ.
Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ, ήταν καλεσμένος στο S Sport» και ανέλυσε πολλά πράγματα. Τα λόγια του ωστόσο για τον χαρακτήρα των Ευρωπαίων παικτών ήταν εκείνα κέντρισαν το ενδιαφέρον, με αφορμή την ανάδειξη του κορυφαίου παίκτη της διοργάνωσης.
Αναλυτικά όσα είπε ο Χόρτον-Τάκερ
«Έχω παρατηρήσει ότι πολλοί παίκτες εδώ στην Ευρώπη είναι πολύ πιο ξεροκέφαλοι. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη «αλαζονικός», αλλά μιλάνε πολύ. Εγώ δεν είμαι από αυτούς τους τύπους. Απλώς το αφήνω να κυλήσει και το δείχνω, και αυτός θα είναι πάντα ο τύπος παίκτη που είμαι».
- Ο Μάικ Τζέιμς το επιβεβαίωσε: Φεύγει από τη Μονακό το καλοκαίρι!
- Στον Ντέρικ Γουάιτ το βραβείο Sportsmanship της φετινής σεζόν (pic)
- Η Τότεναμ ψάχνει ψυχολόγο μέσω… αγγελίας στο LinkedIn (pic)
- Πένθος στον ΠΑΟΚ: «Έφυγε» από τη ζωή ο μικρός Γιωργάκης που ήταν φίλος της ομάδας (pic)
- «Ήταν πρησμένος σαν μπαλόνι» – Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον Ντιέγκο Μαραντόνα!
- Το ΑΣΕΑΔ ακύρωσε την ποινή του Ταϊρίκ Τζόουνς για τη χειρονομία στο ΟΑΚΑ
- Ξεκάθαρος ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ: «Δεν θέλουμε να αποκλειστεί το Ιράν από το Μουντιάλ»
- ΝΒΑ: Νίκησαν και έκαναν το 2-1 Χοκς και Τίμπεργουλβς – Μείωσαν οι Ράπτορς (vids)
