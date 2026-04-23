Μάικ Τζέιμς για Σλούκα: «Τον αγαπώ, αλλά δεν ήταν ποτέ πιο γρήγορος από μένα»

Ο λάτρης του X, Μάικ Τζέιμς απάντησε σε μία διαδικτυακή συζήτηση που αφορούσε εκείνον αλλά και τον Κώστα Σλούκα και έκανε το δικό του σχόλιο σχετικά με το ποιος από τους δύο είναι πιο γρήγορος παίκτης!

Ο σούπερ σταρ της Μονακό σχολίασε το tweet ενός χρήστη που ανέφερε το εξής: «Ναι έχει πιο γρήγορα πόδια ο Σλούκας από τον Μαικ Τζειμς. Ας έχουν ίδια ηλικία ο ένας παίζει λες και είναι 30. 2 χρονάκια στην ελίτ τα έχει ο Σλούκας δεν τα έχει» και με αφορμή αυτό, ο Τζέιμς απάντησε ότι αγαπάει τον Σλούκα, αλλά ο Έλληνας γκαρντ δεν έχει υπάρξει ούτε μία μέρα στη ζωή του πιο γρήγορος από εκείνον.

Η διαδικτυακή αυτή συζήτηση ξεκίνησε με αφορμή τη διαδικτυακή συζήτηση ορισμένων χρηστών στο X, που ανέφεραν ότι επιθυμούν να επιστρέψει ο Μάικ Τζέιμς στον Παναθηναϊκό.

Η απάντηση του Μάικ Τζέιμς

Ένας χρήστης δημοσίευσε μία φωτογραφία του Τζέιμς με τη φανέλα των Πράσινων, γράφοντας «FREE MIKE» και ακολούθησε ο εξής διάλογος: «Προφανώς ο Ναν είναι καλύτερος παίχτης. Ο Μάικ Τζέιμς είναι το καλύτερο πλέι μέικερ στην Ευρώπη. Τον φέρνεις στο 1-2 μαζί με τον Ναν και χτίζεις την ομάδα γύρω τους με ένα ακόμα αμυντικό στο 2-3 και ένα πεντάρι rim protector» και πρόσθεσε στη συνέχεια το σχόλιο που αφορούσε τον Σλούκα και τον Τζέιμς, σχετικά με το ποιος είναι πιο γρήγορος.