H Ελληνική Ένωση Market Access (ΕΛ.Ε.Μ.Α.) διοργανώνει την 4η Εκπαιδευτική Ημερίδα Market Access, με τίτλο «Access by Design: Ρυθμιστικό Πλαίσιο, Συνταγογράφηση και Βιώσιμες Δαπάνες Υγείας» που θα πραγματοποιηθεί στο Eleon Loft, την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026.

Οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα εστιάσει η 4η Εκπαιδευτική Ημερίδα της Ελληνικής Ένωσης Market Access αναφέρονται στα παρακάτω:

Κρίσιμες Μεταβολές στη Φαρμακευτική Νομοθεσία

Ευρωπαϊκές και Εθνικές Εξελίξεις

Η Αρχιτεκτονική της Συνταγογράφησης

ΣΗΠ, SPC Filters & ICD-10, Πρωτόκολλα και Ψηφιακός Φάκελος Υγείας

Δαπάνες Υγείας: Reset ή Repeat;

Ανακατανομή Πόρων, Ιατροτεχνολογικά και Ταμείο Καινοτομίας

Η Ημερίδα απευθύνεται σε στελέχη της φαρμακευτικής βιομηχανίας και των κρατικών/ ρυθμιστικών φορέων για το φάρμακο, σε μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, σε εκπροσώπους συλλόγων ασθενών και γενικότερα σε όσους θέλουν να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των διαδικασιών πρόσβασης των ασθενών στη θεραπεία τους και του αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου το οποίο ορίζει την κυκλοφορία των υφιστάμενων και μελλοντικών θεραπειών.

Η 4η Εκπαιδευτική Ημερίδα Market Access τελεί υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), του Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.), του Συνδέσμου Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (ΕΦΕΧ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), του PhARMA Innovation Forum Greece, της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management (ΕΕΦΑΜ), της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

