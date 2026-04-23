Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έπαιξε τα… ρέστα του στην Λεωφόρο και δικαιώθηκε απόλυτα από τις επιλογές του με το μεγάλο διπλό επί του «αιωνίου» αντιπάλου να κρατάει ζωντανό τον Ολυμπιακό στη «μάχη» του τίτλου και στο +3 από τον ΠΑΟΚ για την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο «Μέντι» στηρίχθηκε στους παίκτες που έχουν «τραβήξει κουπί» όλο αυτό το διάστημα που βρίσκεται στο μεγάλο λιμάνι με το 4-2-3-1 που επανέφερε να λειτουργεί σωστά και να αποδίδει στον βαθμό που χρειαζόταν για να έρθει το «τρίποντο». Με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να είναι όπως ήταν λογικό στην «αιχμή του δόρατος» της επίθεσης και να έχει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρει πριν γίνει το 0-1 από τον Ζέλσον Μαρτίνς.

Μπορεί ο Μαροκινός στράικερ να μην μπόρεσε να βρει δίχτυα, όπως είχε κάνει στο ματς της κανονικής περιόδου στην Λεωφόρο (ισοφαρίζοντας σε 1-1 στις καθυστερήσεις) όμως ο Βάσκος τεχνικός είναι σίγουρος πως στους 4 «τελικούς» που απομένουν με αρχή αυτόν στην Τούμπα στις 3 Μαίου θα προσφέρει με την δυναμική του τα μέγιστα στην ομάδα.

Και ακόμη καλύτερα αν αυτό σημαίνει γκολ, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί άλλωστε να έχει αποδείξει πολλάκις πως όταν… καίει η μπάλα έχει τον τρόπο να κάνει την διαφορά. Κόντρα στον ΠΑΟ κα μάλιστα στα 10 ματς που έχει αγωνιστεί (βασικός στα εφτά απόαυτά) έχει καταφέρει να κάνει την διαφορά στα περισσότερα με την Τούμπα μάλιστα να του πηγαίνει!

Και αυτό γιατί στην έδρα του δικεφάλου του βορρά έχει σκοράρει τρεις φορές και έχει δώσει και μια ασίστ συμβάλλοντας σε σπουδαία αποτελέσματα της ομάδας. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα πως τα δύο από αυτά τα πέτυχε στο 4-2,μόλις δεύτερο ματς του Μεντιλίμπαρ στον ερυθρόλευκο πάγκο, του 2024 μπαίνοντας αλλαγή στα τελευταία λεπτά (76΄) ενώ έχει σκοράρει και στο περσινό 2-3 της κανονικής περιόδου.

Η ασίστ του Μαροκινού άσου ήρθε φέτος στο 2-1 της κανονικής περιόδου, στον Τσικίνιο με τον Ολυμπιακό να χάνει το ματς με την κακή του παρουσία στην επανάληψη. Ο Ελ Καμπί έχει σκοράρει άλλη μια φορά κόντρα στον ΠΑΟΚ, στο περσινό 4-2 στο Καραϊσκάκη για τα πλέι οφ.