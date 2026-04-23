Η συμφωνία που σύναψε η Ιταλία για την αποστολή μεταναστών στην Αλβανία κατά τη διάρκεια της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου τους είναι, κατ’ αρχήν, συμβατή με τους κανόνες της ΕΕ, δήλωσε την Πέμπτη 23 Απριλίου σύμβουλος του ανώτατου δικαστηρίου της Ένωσης, προσφέροντας μια «σανίδα σωτηρία» σε μια πολιτική που έχει αμφισβητηθεί επανειλημμένα στα δικαστήρια.

Η πρωθυπουργός Τζιόρτζια Μελόνι χαιρέτισε τη δήλωση ως επικύρωση ενός προγράμματος που είχε παρουσιάσει ως ακρογωνιαίο λίθο της σκληρής στάσης της απέναντι στη μετανάστευση.

Αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν αυτή την επιλογή ως πιθανό πρότυπο και παρακολουθούν την πορεία του μέσα από το νομικό σύστημα.

Αναμένεται η τελική απόφαση

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να αποφανθεί σχετικά με το αν το σχέδιο – το πρώτο του είδους του μεταξύ κράτους μέλους της ΕΕ και χώρας εκτός ΕΕ – συμμορφώνεται με το δίκαιο της ΕΕ.

Ο γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου, Νικόλας Εμίλιου, δήλωσε την Πέμπτη ότι η συμφωνία πληροί, κατ’ αρχήν, τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες επιστροφής και ασύλου, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα των μεταναστών προστατεύονται πλήρως.

Οι γνωμοδοτήσεις του γραφείου του δεν είναι δεσμευτικές, αλλά οι δικαστές του Δικαστηρίου της ΕΕ συνήθως τις ακολουθούν στις αποφάσεις τους για τις υποθέσεις.

Το ανώτατο δικαστήριο της Ένωσης δεν έχει ανακοινώσει πότε ενδέχεται να εκδώσει την απόφασή του.

Η Ιταλία υπέγραψε τη συμφωνία με την Αλβανία το 2023.

Ωστόσο, το πρόγραμμα σταμάτησε σύντομα μετά την έναρξή του, όταν τα ιταλικά δικαστήρια διέταξαν την επιστροφή στην Ιταλία των μεταναστών που είχαν μεταφερθεί στην Αλβανία, επικαλούμενοι ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ.

Το Εφετείο της Ρώμης απέρριψε νέες διαταγές κράτησης σε δύο υποθέσεις το 2025, ωθώντας τις ιταλικές αρχές να προσφύγουν στο ανώτατο εφετείο της Ιταλίας, το οποίο παρέπεμψε νομικά ζητήματα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Εμιλιού δήλωσε ότι το ανώτατο δικαστήριο «θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να θεωρήσει το πρωτόκολλο και τη σχετική ιταλική νομοθεσία συμβατά με το δίκαιο της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι τα ατομικά δικαιώματα και οι εγγυήσεις των μεταναστών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου διατηρούνται πλήρως».

Η Μελόνι δήλωσε τον Νοέμβριο ότι τα κέντρα μεταναστών στην Αλβανία θα ξεκινήσουν να λειτουργούν από τα μέσα του 2026, όταν αναμένεται να τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο.

Την Πέμπτη, έγραψε στο X: «Μια σημαντική είδηση, η οποία επιβεβαιώνει την ορθότητα της πορείας που έχουμε χαράξει και πόσο έχουν κοστίσει στην Ιταλία τα δύο χαμένα χρόνια λόγω αναγκαστικών και αβάσιμων δικαστικών ερμηνειών».