Aegean: Επανέναρξη πτήσεων στη Μέση Ανατολή
Η Aegean ανακοίνωσε τις πτήσεις που θα αρχίσει και πάλι να πραγματοποιεί, κατόπιν επανεξέτασης της κατάστασης στη Μ. Ανατολή
- Συντάξεις Μαΐου: Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές – Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στα ΑΤΜ
- Οι 15 παραβάσεις που μπορούν να σας κάνουν να χάσετε το δίπλωμά σας και να δώσετε ξανά εξετάσεις
- Ανοιξε το νέο Xilton: Νέα εποχή για το εμβληματικό ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisia
- Σοβαρή συμπλοκή ανάμεσα σε δύο 19χρονες – Την έσπρωξε σε τζαμαρία
Στην επανέναρξη ορισμένων πτήσεων που είχαν ακυρωθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι προχωράει η Aegean έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, προχωρά στην επανέναρξη ορισμένων πτήσεων που είχαν ακυρωθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Ειδικότερα:
- Οι πτήσεις από την Αθήνα προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 28 Απριλίου
- Οι πτήσεις από το Ηράκλειο προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 30 Απριλίου
- Οι πτήσεις από τη Λάρνακα προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου
- Οι πτήσεις από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου
- Οι πτήσεις από την Αθήνα προς το Ριάντ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου
- Οι πτήσεις από την Αθήνα προς το Αμάν επανεκκινούν στις 21 Μαΐου
- Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με μυθική ανατροπή η Μαρία Πρεβολαράκη
- Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι «σοβαρά τραυματισμένος» – Ο Πεζεσκιάν, στην επίλεκτη ομάδα που τον φροντίζει
- Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του ’80
- Ο Φαν ντε Φεν στο «στόχαστρο» της Γιουνάιτεντ
- «Στο στόχαστρο της Μάντσεστερ Σίτι ο Αζεντίν Ουναΐ»
- Συνελήφθη 20χρονος για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο
- «Ένοιωσα ότι εξαπάτησα το σύστημα»: Τι είναι η μέθοδος «κάψε τ΄άχυρα» που αλλάζει τα ραντεβού από dating apps
- Αλέξης Τσίπρας: Επιστρέφω για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα – Με προγραμματικές εξαγγελίες στους Δελφούς
