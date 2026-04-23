Yπερ-θηλυκότητα: Η σχεδιάστρια μόδας που απευθύνεται στις γυναίκες που μεγάλωσαν στο διαδίκτυο

«Θέλω γέλια. Θέλω χαμόγελα, θέλω φιλιά, θέλω φιλία», λέει η Sofía Abadi (Σοφία Αμπάντι), μιλώντας στο Dazed magazine από το στούντιό της στο Μπουένος Άιρες.

Αυτή η ζωηρή δίψα για ζωή ταιριάζει απόλυτα στην 28χρονη Αργεντινή σχεδιάστρια, η οποία έχει δημιουργήσει μια πιστή κοινότητα στο διαδίκτυο χάρη στα ονειρικά της κομμάτια που θυμίζουν τη γοητεία των ατελείωτων πιτζάμα-πάρτι, των εξόδων με τους κολλητούς και του παιχνιδιού με τα ρούχα στην ντουλάπα της μεγαλύτερης αδελφής. «Τέρμα πια αυτές οι αδιάφορες χαζομάρες», λέει.

Παιχνίδι απέναντι στην ειρωνεία

Η φαντασία της Abadi –που χαρακτηρίζεται καλύτερα από το σύνθημά της «η παιχνιδιάρικη διάθεση επέστρεψε στη μόδα»– έχει σαφώς βρει απήχηση στην εποχή μας, που είναι γεμάτη ειρωνεία.

Σε λίγα μόλις χρόνια, η σχεδιάστρια έχει συγκεντρώσει μια αφοσιωμένη πελατειακή βάση, που αποκαλείται χαϊδευτικά «Abadi’s Angels» και περιμένει τις νέες της κυκλοφορίες με την ένθερμη αφοσίωση που συνήθως επιφυλάσσεται για τα είδωλα της K-pop.

Έχει επίσης τραβήξει την προσοχή διασημοτήτων όπως η Rosalía, η Grimes και η Chaeyoung, μέλος του συγκροτήματος Twice.

Μια πιθανότητα

Μια κοπέλα του διαδικτύου μέχρι το μεδούλι, η Abadi βρήκε για πρώτη φορά το δρόμο της στη μόδα στα 20 της, όταν δημιούργησε έναν λογαριασμό στο Twitter για να συμμετάσχει στην αναπτυσσόμενη κοινότητα hftwt (high fashion Twitter) και γρήγορα έγινε μία από τις κεντρικές της φιγούρες.

Αν και πάντα αγαπούσε τα ρούχα, ποτέ δεν φαντάστηκε ότι θα τα έφτιαχνε η ίδια. Αλλά όταν ξέσπασε η πανδημία, η Abadi, όπως πολλοί άλλοι, άρχισε να ασχολείται με το πλέξιμο. «Άρχισα να δείχνω αυτά που έφτιαχνα και άρεσαν στον κόσμο» λέει η σχεδιάστρια. «Και σκέφτηκα: “Ω, εντάξει, περίμενε, ίσως αυτό να είναι μια πιθανότητα”».

Από την κουζίνα της

Το 2021, λάνσαρε την πρώτη της μάρκα, την nana studioz, δουλεύοντας από την κουζίνα της με μια παιχνιδιάρικη πλεκτική μηχανή. Αυτές οι πρώτες συλλογές, που περιλάμβαναν ζεστά πλεκτά, καθόρισαν το όραμά της για μια παιχνιδιάρικη αλλά και εκλεπτυσμένη θηλυκότητα.

Η μάρκα κέρδισε μεγάλη αγάπη: μία από τις πελάτισσές της, μια τρανς γυναίκα, της έγραψε ένα μήνυμα λέγοντας ότι «ποτέ δεν είχε φορέσει ένα ρούχο που να την έκανε να νιώθει πιο γυναίκα και άνετα με το σώμα της» λέει η Abadi.

«Διάβασα αυτό το μήνυμα και άρχισα να κλαίω. Σκεφτόμουν: “Δεν μπορώ να το πιστέψω”. Ότι μπορώ να επηρεάσω τη ζωή κάποιου από την κουζίνα μου».

Ξανά από την αρχή

Δύο χρόνια αργότερα, η Abadi έκλεισε το nana studioz, παίρνοντας ένα διάλειμμα για να ξεφύγει από τα κοινωνικά μέσα και να αφοσιωθεί πλήρως στην τέχνη της. Όσον αφορά τις λεπτομέρειες της κατασκευής ρούχων «δεν είχα ιδέα. Πραγματικά δεν ήξερα τίποτα», λέει.

Το να εγκαταλείψει το καθιερωμένο της brand μόνο και μόνο για να ξεκινήσει από την αρχή ήταν τρομακτικό: «Φοβόμουν τόσο πολύ γιατί σκεφτόμουν ότι θα χάσω τα πάντα. Θα επιστρέψω και κανείς δεν θα ενδιαφερθεί, γιατί όλοι θα πουν: “Περίμενε, ποια είσαι;”» Όμως, πέρυσι, επέστρεψε με αμέσως μεγάλη επιτυχία με τη νέα της μάρκα, Abadi, και παρουσίασε την πρώτη της συλλογή, Heaven is Outside.

Το Dazed magazine συζήτησε με την Abadi για τη δημιουργική σκηνή του Μπουένος Άιρες, τα μελλοντικά της σχέδια για μια σειρά υψηλής ραπτικής και τα μυστικά της για το styling.

-Ποιες είναι οι εμμονές που καθοδηγούν τη δουλειά σου;

Sofía Abadi: Πάντα σχεδίαζα με μια γυναικεία οπτική. Πάντα σκεφτόμουν τις γυναίκες. Για μένα, οι γυναίκες είναι σαν μια φαντασίωση που ζωντανεύει. Νομίζω ότι είμαστε φανταστικές και πάντα εμπνέομαι από το θηλυκό. Το κάνω αυτό για τις γυναίκες και εμπνέομαι από τις γυναίκες.

-Συνεργάζεσαι συχνά με δημιουργούς από το Μπουένος Άιρες, ενώ το ντουέτο ηλεκτροπόπ EQ από το Μπουένος Άιρες είναι από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές των ρούχων σου. Τι σημαίνει για σένα η σκηνή της πόλης;

Sofía Abadi: Θέλω το Μπουένος Άιρες να είναι ένας φάρος δημιουργικότητας. Πολλοί από τους δημιουργούς που γνωρίζω έχουν φύγει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα εδώ, αυτή η διαρροή εγκεφάλων. Φεύγουν για την Ευρώπη ή τις Ηνωμένες Πολιτείες για να βρουν μια καλύτερη ζωή. Για πολύ καιρό πίστευα ότι το να μείνω ήταν λάθος και ότι θα μπορούσα να έχω καλύτερη καριέρα αλλού, αλλά θέλω να είμαι στο Μπουένος Άιρες. Θέλω να χτίσω, θέλω να μπορώ να δουλεύω εδώ. Θέλω να έχω τις ίδιες ευκαιρίες που έχουν όλοι οι άλλοι στο σπίτι μου και στον τόπο που με εμπνέει. Αν πρέπει να κάνω τα πιο τρελά πράγματα και να είμαι αυτή που είναι σε επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο για να τους πω να έρθουν και να μας δουν, τότε αυτή είναι η ευθύνη μου.

-Τώρα μερικές γρήγορες ερωτήσεις… ποιοι ήταν τα fashion icons σου καθώς μεγάλωνες;

Sofía Abadi: Η μητέρα μου, είναι μια πολύ μοντέρνα γυναίκα. Και η Μιράντα Πρίσλεϊ.

-Έχεις κανένα μυστικό για το στυλ;

Sofía Abadi: Να φοράς τα ίδια ρούχα κάθε μέρα. Να αλλάζεις τα αξεσουάρ: να αλλάζεις το χτένισμα, να αλλάζεις την τσάντα, να αλλάζεις το παλτό.

-Με ποιον φανταστικό χαρακτήρα ταυτίζεσαι περισσότερο και γιατί;

Sofía Abadi: Είμαι ο δικός μου φανταστικός χαρακτήρας. Είμαι ο δικός μου χαρακτήρας που ζει τη δική μου ζωή.

-Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι είναι πιο πιθανό να σε «αποκλείσουν»;

Sofía Abadi: Λοιπόν, με έχουν σταυρώσει επειδή είπα ότι μισώ τις κορδέλες και τα λουλούδια. Κυριολεκτικά, με έχουν κάψει στην πυρά γι’ αυτό. Όλοι το κάνουν, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο;

-Αν μπορούσες να φοράς μόνο έναν σχεδιαστή για το υπόλοιπο της ζωής σου, ποιος θα ήταν αυτός;

Sofía Abadi: Nομίζω ότι θα ήταν η Prada. Η κυρία P προτιμά τα βασικά ρούχα, όπως κι εγώ, τα ρούχα με καθαρές γραμμές, όπως κι εγώ.

*Με στοιχεία από dazeddigital.com