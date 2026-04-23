Yπερ-θηλυκότητα: Η σχεδιάστρια μόδας που απευθύνεται στις γυναίκες που μεγάλωσαν στο διαδίκτυο
Live in Style 23 Απριλίου 2026, 17:20

Yπερ-θηλυκότητα: Η σχεδιάστρια μόδας που απευθύνεται στις γυναίκες που μεγάλωσαν στο διαδίκτυο

Η Sofía Abadi, πρώην κεντρική φιγούρα του Twitter στον χώρο τηςμόδας σχεδιάζει ρούχα για μια νέα γενιά γυναικών που ακολουθούν τον αλγόριθμο.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
«Θέλω γέλια. Θέλω χαμόγελα, θέλω φιλιά, θέλω φιλία», λέει η Sofía Abadi (Σοφία Αμπάντι), μιλώντας στο Dazed magazine από το στούντιό της στο Μπουένος Άιρες.

Αυτή η ζωηρή δίψα για ζωή ταιριάζει απόλυτα στην 28χρονη Αργεντινή σχεδιάστρια, η οποία έχει δημιουργήσει μια πιστή κοινότητα στο διαδίκτυο χάρη στα ονειρικά της κομμάτια που θυμίζουν τη γοητεία των ατελείωτων πιτζάμα-πάρτι, των εξόδων με τους κολλητούς και του παιχνιδιού με τα ρούχα στην ντουλάπα της μεγαλύτερης αδελφής. «Τέρμα πια αυτές οι αδιάφορες χαζομάρες», λέει.

Παιχνίδι απέναντι στην ειρωνεία

Η φαντασία της Abadi –που χαρακτηρίζεται καλύτερα από το σύνθημά της «η παιχνιδιάρικη διάθεση επέστρεψε στη μόδα»– έχει σαφώς βρει απήχηση στην εποχή μας, που είναι γεμάτη ειρωνεία.

Σε λίγα μόλις χρόνια, η σχεδιάστρια έχει συγκεντρώσει μια αφοσιωμένη πελατειακή βάση, που αποκαλείται χαϊδευτικά «Abadi’s Angels» και περιμένει τις νέες της κυκλοφορίες με την ένθερμη αφοσίωση που συνήθως επιφυλάσσεται για τα είδωλα της K-pop.

Έχει επίσης τραβήξει την προσοχή διασημοτήτων όπως η Rosalía, η Grimes και η Chaeyoung, μέλος του συγκροτήματος Twice.

Abadi

Sofía Abadi, Heaven is Outside

Μια πιθανότητα

Μια κοπέλα του διαδικτύου μέχρι το μεδούλι, η Abadi βρήκε για πρώτη φορά το δρόμο της στη μόδα στα 20 της, όταν δημιούργησε έναν λογαριασμό στο Twitter για να συμμετάσχει στην αναπτυσσόμενη κοινότητα hftwt (high fashion Twitter) και γρήγορα έγινε μία από τις κεντρικές της φιγούρες.

Αν και πάντα αγαπούσε τα ρούχα, ποτέ δεν φαντάστηκε ότι θα τα έφτιαχνε η ίδια. Αλλά όταν ξέσπασε η πανδημία, η Abadi, όπως πολλοί άλλοι, άρχισε να ασχολείται με το πλέξιμο. «Άρχισα να δείχνω αυτά που έφτιαχνα και άρεσαν στον κόσμο» λέει η σχεδιάστρια. «Και σκέφτηκα: “Ω, εντάξει, περίμενε, ίσως αυτό να είναι μια πιθανότητα”».

Από την κουζίνα της

Το 2021, λάνσαρε την πρώτη της μάρκα, την nana studioz, δουλεύοντας από την κουζίνα της με μια παιχνιδιάρικη πλεκτική μηχανή. Αυτές οι πρώτες συλλογές, που περιλάμβαναν ζεστά πλεκτά, καθόρισαν το όραμά της για μια παιχνιδιάρικη αλλά και εκλεπτυσμένη θηλυκότητα.

Η μάρκα κέρδισε μεγάλη αγάπη: μία από τις πελάτισσές της, μια τρανς γυναίκα, της έγραψε ένα μήνυμα λέγοντας ότι «ποτέ δεν είχε φορέσει ένα ρούχο που να την έκανε να νιώθει πιο γυναίκα και άνετα με το σώμα της» λέει η Abadi.

«Διάβασα αυτό το μήνυμα και άρχισα να κλαίω. Σκεφτόμουν: “Δεν μπορώ να το πιστέψω”. Ότι μπορώ να επηρεάσω τη ζωή κάποιου από την κουζίνα μου».

Abadi

Sofía Abadi, Heaven is Outside

Ξανά από την αρχή

Δύο χρόνια αργότερα, η Abadi έκλεισε το nana studioz, παίρνοντας ένα διάλειμμα για να ξεφύγει από τα κοινωνικά μέσα και να αφοσιωθεί πλήρως στην τέχνη της. Όσον αφορά τις λεπτομέρειες της κατασκευής ρούχων «δεν είχα ιδέα. Πραγματικά δεν ήξερα τίποτα», λέει.

Το να εγκαταλείψει το καθιερωμένο της brand μόνο και μόνο για να ξεκινήσει από την αρχή ήταν τρομακτικό: «Φοβόμουν τόσο πολύ γιατί σκεφτόμουν ότι θα χάσω τα πάντα. Θα επιστρέψω και κανείς δεν θα ενδιαφερθεί, γιατί όλοι θα πουν: “Περίμενε, ποια είσαι;”» Όμως, πέρυσι, επέστρεψε με αμέσως μεγάλη επιτυχία με τη νέα της μάρκα, Abadi, και παρουσίασε την πρώτη της συλλογή, Heaven is Outside.

Το Dazed magazine συζήτησε με την Abadi για τη δημιουργική σκηνή του Μπουένος Άιρες, τα μελλοντικά της σχέδια για μια σειρά υψηλής ραπτικής και τα μυστικά της για το styling.

«Πάντα σχεδίαζα με μια γυναικεία οπτική. Για μένα, οι γυναίκες είναι σαν μια φαντασίωση που ζωντανεύει» – Sofía Abadi

Abadi

Sofía Abadi, Heaven is Outside

-Ποιες είναι οι εμμονές που καθοδηγούν τη δουλειά σου;

Sofía Abadi: Πάντα σχεδίαζα με μια γυναικεία οπτική. Πάντα σκεφτόμουν τις γυναίκες. Για μένα, οι γυναίκες είναι σαν μια φαντασίωση που ζωντανεύει. Νομίζω ότι είμαστε φανταστικές και πάντα εμπνέομαι από το θηλυκό. Το κάνω αυτό για τις γυναίκες και εμπνέομαι από τις γυναίκες.

-Συνεργάζεσαι συχνά με δημιουργούς από το Μπουένος Άιρες, ενώ το ντουέτο ηλεκτροπόπ EQ από το Μπουένος Άιρες είναι από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές των ρούχων σου. Τι σημαίνει για σένα η σκηνή της πόλης;

Sofía Abadi: Θέλω το Μπουένος Άιρες να είναι ένας φάρος δημιουργικότητας. Πολλοί από τους δημιουργούς που γνωρίζω έχουν φύγει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα εδώ, αυτή η διαρροή εγκεφάλων. Φεύγουν για την Ευρώπη ή τις Ηνωμένες Πολιτείες για να βρουν μια καλύτερη ζωή. Για πολύ καιρό πίστευα ότι το να μείνω ήταν λάθος και ότι θα μπορούσα να έχω καλύτερη καριέρα αλλού, αλλά θέλω να είμαι στο Μπουένος Άιρες. Θέλω να χτίσω, θέλω να μπορώ να δουλεύω εδώ. Θέλω να έχω τις ίδιες ευκαιρίες που έχουν όλοι οι άλλοι στο σπίτι μου και στον τόπο που με εμπνέει. Αν πρέπει να κάνω τα πιο τρελά πράγματα και να είμαι αυτή που είναι σε επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο για να τους πω να έρθουν και να μας δουν, τότε αυτή είναι η ευθύνη μου.

-Τώρα μερικές γρήγορες ερωτήσεις… ποιοι ήταν τα fashion icons σου καθώς μεγάλωνες;

Sofía Abadi: Η μητέρα μου, είναι μια πολύ μοντέρνα γυναίκα. Και η Μιράντα Πρίσλεϊ.

-Έχεις κανένα μυστικό για το στυλ;

Sofía Abadi: Να φοράς τα ίδια ρούχα κάθε μέρα. Να αλλάζεις τα αξεσουάρ: να αλλάζεις το χτένισμα, να αλλάζεις την τσάντα, να αλλάζεις το παλτό.

-Με ποιον φανταστικό χαρακτήρα ταυτίζεσαι περισσότερο και γιατί;

Sofía Abadi: Είμαι ο δικός μου φανταστικός χαρακτήρας. Είμαι ο δικός μου χαρακτήρας που ζει τη δική μου ζωή.

-Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι είναι πιο πιθανό να σε «αποκλείσουν»;

Sofía Abadi: Λοιπόν, με έχουν σταυρώσει επειδή είπα ότι μισώ τις κορδέλες και τα λουλούδια. Κυριολεκτικά, με έχουν κάψει στην πυρά γι’ αυτό. Όλοι το κάνουν, μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο;

-Αν μπορούσες να φοράς μόνο έναν σχεδιαστή για το υπόλοιπο της ζωής σου, ποιος θα ήταν αυτός;

Sofía Abadi: Nομίζω ότι θα ήταν η Prada. Η κυρία P προτιμά τα βασικά ρούχα, όπως κι εγώ, τα ρούχα με καθαρές γραμμές, όπως κι εγώ.

*Με στοιχεία από dazeddigital.com

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Να πατηθεί γκάζι στην αποθήκευση ενέργειας

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Να πατηθεί γκάζι στην αποθήκευση ενέργειας

Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Τραμπ: Βουλιάξτε κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
#ToddlerScincare – Η σκοτεινή πλευρά του TikTok – Νήπια δύο ετών στον βωμό της βιομηχανίας ομορφιάς

Ανησυχητική έρευνα του Guardian με ανάλυση του hashtag ToddlerScincare αποκάλυψε εκατοντάδες βίντεο με νήπια και παιδιά κάτω των 13 ετών να διαφημίζουν προϊόντα περιποίησης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η χαοτική, ερωτική ζωή του Τζακ Νίκολσον: Ένας γάμος, αρκετοί παθιασμένοι έρωτες και έξι παιδιά

Από τη Σάντρα Νάιτ στην Αντζελίκα Χιούστον και τη Λάρα Φλιν Μπόιλ... Ο Τζακ Νίκολσον θα μείνει για πάντα γνωστός ως ένας από τους πιο ατίθασους άνδρες του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αν Χάθαγουεϊ: Αλλάχ, εκπροσώπηση, αντιδράσεις – «Όχι όπως η Σαμπρίνα – Είναι μουσουλμάνα; – Insallah»

Με μια μόλις έκφραση η Αν Χάθαγουεϊ προκάλεσε φρενίτιδα στο διαδίκτυο και άνοιξε συζητήσεις για την εκπροσώπηση και την ορατότητα σε μισαλλόδοξους καιρούς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η UEFA στα βάθη της Ασίας: Το Πακιστάν ετοιμάζεται για την πρώτη συμμετοχή σε ευρωπαϊκό τουρνουά

Η Εθνική ομάδα Κ-16 του Πακιστάν θα συμμετάσχει σε αναπτυξιακό τουρνουά υπό την αιγίδα της UEFA, κάτι που ανοίγει την... συζήτηση και για τις «μεγάλες» ομάδες της χώρας.

Σύνταξη
Λεάο για το σκάνδαλο με ποδοσφαιριστές και συνοδούς πολυτελείας: «Δεν έχω καμία σχέση με τα γεγονότα»

Ο Ραφαέλ Λεάο της Μίλαν υποστηρίζει πως δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή στο σκάνδαλο πολυτελούς πορνείας σε Μιλάνο και Μύκονο, μέσω ανάρτησής του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σοκάρουν τα μηνύματα του 40χρονου στον αδερφό της Ελευθερίας ενώ την έχει δολοφονήσει - Η προσπάθεια παραπλάνησης

Μια ημέρα μετά τη δολοφονία της 43χρονης ο πρώην σύντροφος της στέλνει μηνύματα στον αδερφός της δήθεν για να μάθει νεότερα αλλά κυρίως για να τον παραπλανήσει

Σύνταξη
Αμετανόητος Γεωργιάδης επιτίθεται ξανά στη Λάουρα Κοβέσι – «Όσο μας το επιτρέπει ακόμα, έχουμε δημοκρατία»

«Όσο μας το επιτρέπει ακόμα η κ. Κοβέσι, έχουμε δημοκρατία», είπε ο υπουργός, αφήνοντας για άλλη μια φορά αιχμές για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία αποκαλύπτει το μέγεθος της διαφθοράς που υπάρχει στη χώρα μας.

Σύνταξη
Η σιωπή των παικτών της Τσέλσι

Κανείς ποδοσφαιριστής της αγγλικής ομάδας δεν είπε το παραμικρό για τον Λίαμ Ροσένιορ, σε αντίθεση με τα όσα είχαν γίνει μετά το «διαζύγιο» των Λονδρέζων με τον Μαρέσκα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαρτσελόνα: Χάνει την υπόλοιπη σεζόν αλλά παίζει στο Μουντιάλ ο Γιαμάλ – Τι έδειξαν οι εξετάσεις

Ο Λαμίν Γιαμάλ θα χάσει τα υπόλοιπα ματς της Μπαρτσελόνα μέχρι το τέλος της σεζόν, αλλά θα είναι διαθέσιμος για την Εθνική Ισπανίας ενόψει Μουντιάλ.

Σύνταξη
Νομική «σανίδα σωτηρίας» για την αμφιλεγόμενη συμφωνία της Ιταλίας για την αποστολή μεταναστών στην Αλβανία

Η Ιταλία υπέγραψε τη συμφωνία με την Αλβανία το 2023. Ωστόσο, το πρόγραμμα σταμάτησε σύντομα μετά την έναρξή του, όταν τα ιταλικά δικαστήρια διέταξαν την επιστροφή των αιτούντων ασύλου

Σύνταξη
Τραμπ: Οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ – Επιμένει ότι η ηγεσία του Ιράν είναι διασπασμένη

«Βουλιάξτε κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ», γράφει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ επιμένει στην άποψη ότι η ηγεσία του Ιράν έχει διασπαστεί, κάτι που διαψεύδουν Τεχεράνη και αναλυτές

Σύνταξη
Δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: «Δύο τραύματα θα ήταν θανατηφόρα ακόμα κι αν δεν έπεφτε στο νερό»

Ο ιατροδικαστής Νίκος Καλόγρηας κατέθεσε στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη ότι η σορός του έφερε κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις που είχαν προκληθεί από δύο τρόπους.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Κυκλοφορεί στις 26 Απριλίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 26 Απριλίου το ΒΗΜΑ έρχεται μαζί με την έκδοση «Classic Rock: The Beatles», το περιοδικό VITA, την μαθητική εφημερίδα της Ηγουμενίτσας, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το ΒΗΜΑGAZINO

Σύνταξη
Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί

Η κριτική επιτροπή, με επικεφαλής την ιδρύτρια του Videobrasil, Σολάνζ Φάρκας, δήλωσε ότι η Μπιενάλε της Βενετίας παραμένει προσηλωμένη στην «υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Σε «μαύρη λίστα» τουρκική εταιρεία – Κατηγορίες για έμμεση στήριξη στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, τουρκική εταιρεία φέρεται να προμήθευσε πρώτη ύλη σε ιρανική επιχείρηση που βρίσκεται ήδη υπό κυρώσεις και συνδέεται με πιθανή στρατιωτική αξιοποίηση στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχουμε να κάνουμε με ρουσφέτια, αλλά με βαρύτατα ποινικά αδικήματα

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της ευρωπαίας εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως «η κανονικοποίηση της διαφθοράς δεν θα περάσει»

Σύνταξη
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ύπαιθρο

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια καθοριστική καμπή για το μέλλον της γεωργίας, της υπαίθρου και της διατροφικής της επάρκειας, τόνισε μέσω ανάρτησης του ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης.

Σύνταξη
Νέα στοιχεία για την δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας - Η εμμονή του δράστη και το GPS στο αυτοκίνητό της

Νέα στοιχεία για την τραγική υπόθεση γυναικοκτονίας της Ελευθερίας Γιακουμάκη η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης μετά από τρεις ημέρες ερευνών.

Σύνταξη
Έτσι γιόρτασε το Ισραήλ την Ημέρα Ανεξαρτησίας - Τίμησε τον ραβίνο που ζήτησε ισοπέδωση της Γάζας

Έναν ραβίνο - influencer που στέλνει μηνύματα καταστροφής και θανάτου επέλεξε η ισραηλινή κυβέρνηση για να γιορτάσει την ίδρυση του κράτους πριν 78 χρόνια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ανοιξε το νέο Xilton: Νέα εποχή για το εμβληματικό ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisia

Η πρώτη μέρα λειτουργίας του Conrad Athens The Ilisian, στις 23 Απριλίου 2026, συμπίπτει συμβολικά με την ημέρα που το Hilton Αθηνών υποδέχθηκε τον πρώτο του ένοικο, στις 23 Απριλίου 1963

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

