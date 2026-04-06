magazin
Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
magazin

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Ισπανός σχεδιαστής Μιγκέλ Αντρόβερ δεν κάνει απλά μόδα, ασκεί επιρροή
Live in Style 06 Απριλίου 2026, 12:00

Ο Ισπανός σχεδιαστής Μιγκέλ Αντρόβερ δεν κάνει απλά μόδα, ασκεί επιρροή

Ο Μιγκέλ Αντρόβερ μιλάει στο Vanity Fair για τον ακτιβισμό του, την εμπορευματοποιημένη κατάσταση της μόδας καθώς και για το «The Designer Is Dead», ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Spotlight

Υπάρχουν σχεδιαστές που επηρεάζουν τον τρόπο που ντυνόμαστε, και υπάρχουν σχεδιαστές που ασκούν επιρροή. Ο Μιγκέλ Αντρόβερ (Miguel Adrover) ο εξαιρετικός καλλιτέχνης, ακτιβιστής και σχεδιαστής μόδας, ανήκε πάντα στη δεύτερη κατηγορία, και παραμένει μια διαρκής πηγή γοητείας για τον κόσμο της μόδας από τότε που αποσύρθηκε από τη βιομηχανία στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και από την ουσιαστική του αποχώρηση ως σχεδιαστής πριν από πάνω από μια δεκαετία, κυρίως μέσω των οξυδερκών πολιτιστικών σχολίων του στο Instagram, τα οποία συνοδεύουν μια επαναλαμβανόμενη σειρά αυτοπροσωπογραφιών που τραβάει ο ίδιος στο σπίτι του στη Μαγιόρκα, αλλά και επειδή πολλοί σύγχρονοι σχεδιαστές δεν μπορούν να σταματήσουν να επαναλαμβάνουν τη μεταμοντέρνα, συχνά ντανταϊστική, προσέγγισή του στον σχεδιασμό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MYTH MAGAZINE (@mythmag)

Στο σπίτι με τον σκύλο του

Ο Αντρόβερ είναι το νέο θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ, The Designer is Dead, του Iσπανού σκηνοθέτη Γκονζάλο Εργκέτα (Gonzalo Hergueta), που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, το οποίο έκανε πρεμιέρα στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο σε μια προβολή που διοργάνωσαν οι Αμερικανίδες ιδρύτριες του περιοδικού Myth, η στιλίστρια Χέιλι Γουόλενς και η ηθοποιός Κλοέ Σεβινί.

Η ταινία αποτελεί ένα συγκινητικό και πλήρες πορτρέτο του Αντρόβερ σήμερα, παρουσιάζοντάς τον στο σπίτι του με τον σκύλο του, το αρχείο μόδας του και τα τρέχοντα καλλιτεχνικά του έργα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Miguel Adrover (@migueladroverofficial)

Έμπνευση από τον δρόμο

Είναι επίσης μια αναδρομή στην εκρηκτική του άνοδο ως μία από τις πιο αξιομνημόνευτες και τολμηρές φωνές της μόδας του 21ου αιώνα, με τις δηλώσεις του για τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα και την πάντοτε μοναδική (σήμερα όμως ενδημική), τάση να αντλεί έμπνευση από τον δρόμο και να επαναχρησιμοποιεί ρούχα κάθε είδους και τιμής, καθώς και την επακόλουθη πτώση της δικής του μάρκας.

Ωστόσο, αγγίζει ελαφρώς τον ακτιβισμό του και, κατά καιρούς, απεικονίζει τον Αντρόβερ ως μια τραγική φιγούρα.

Στην ταινία φαίνεται ότι έχω μια ανάγκη να δημιουργώ συνεχώς. Αλλά δεν μιλούσα για τον εαυτό μου, μιλούσα για τις καταστάσεις που βίωνα εκείνη την εποχή. Υπήρχε η 11η Σεπτεμβρίου, ο πόλεμος στο Ιράκ, οι κοινωνικές τάξεις και όλα αυτά

YouTube thumbnail

Στη συνέντευξή του, στο Vanity Fair, είχε πολλά να πει για την απεικόνισή του στην ταινία, καθώς και για το νέο του αυτοεκδοθέν βιβλίο: Miguel Adrover: Self-Portraits, το οποίο περιλαμβάνει μια οριστική αναδρομή στο σύνολο του έργου του, καταγεγραμμένο σε 432 σελίδες, 365 από τις οποίες είναι αυτοπροσωπογραφίες.

Vanity Fair: Μιγκέλ, δεν μπόρεσες να είσαι στη Νέα Υόρκη για την προβολή, αλλά το βίντεο που έστειλες και προβλήθηκε πριν από το ντοκιμαντέρ ήταν πολύ συγκινητικό, όπως και η ίδια η ταινία.

Μιγκέλ Αντρόβερ: Το είδα χθες το βράδυ. Ειλικρινά, μου είναι δύσκολο να το βλέπω. Είναι δύσκολο να βλέπω τον εαυτό μου, δεν ξέρω γιατί. Είναι επίσης το γεγονός ότι η αφήγηση της Τζένιφερ είναι πολύ προσωπική για εκείνη. [Η Τζένιφερ Χόφμαν είναι καλλιτέχνιδα και στενή συνεργάτιδα του Αντρόβερ, της οποίας η φωνή αποτελεί το βασικό στοιχείο της αφηγηματικής δομής της ταινίας]. Νομίζω ότι αυτό που λείπει είναι η ακτιβιστική πλευρά μου, η κοινωνική μου δικαιοσύνη, που ήταν πραγματικά η ενέργεια που με τροφοδοτούσε από μέσα.

Στην ταινία φαίνεται ότι έχω μια ανάγκη να δημιουργώ συνεχώς. Αλλά δεν μιλούσα για τον εαυτό μου, μιλούσα για τις καταστάσεις που βίωνα εκείνη την εποχή. Υπήρχε η 11η Σεπτεμβρίου, ο πόλεμος στο Ιράκ, οι κοινωνικές τάξεις και όλα αυτά.

Μου αρέσει το ντοκιμαντέρ, αλλά ο ακτιβισμός που είναι τόσο σημαντικό μέρος του εαυτού μου δεν αντικατοπτρίζεται πολύ σε αυτό. Ο σκηνοθέτης, η ομάδα, θέλουν επίσης να δημιουργήσουν έναν χαρακτήρα, σωστά; Και κανείς δεν αισθάνεται πάντα άνετα με αυτόν τον χαρακτήρα, κατά κάποιον τρόπο.

V.F.: Ήθελα να ρωτήσω για την ιδέα πίσω από τον τίτλο της ταινίας, «The Designer Is Dead».

M.A.: Ο τίτλος μου ανακοινώθηκε στο τέλος, όταν η ταινία είχε ήδη ολοκληρωθεί, γιατί αρχικά ο Εργκέτα σκόπευε να την ονομάσει «Purgatory». Νομίζω ότι έψαχνε για κάτι δραματικό. Το «The designer is dead» είναι μια ανάρτηση που έκανα πριν από επτά ή οκτώ χρόνια, όταν άνοιξα τη σελίδα μου στο Instagram, όταν βρήκα έναν τρόπο επικοινωνίας που δεν ήταν οι παρουσιάσεις μόδας ή οι πασαρέλες, όταν επέστρεψα στη Μαγιόρκα.

Ανακάλυψα τη φωτογραφία, η οποία μου έσωσε τη ζωή και με κράτησε από το να τρελαθώ, αν και από πολύ μικρή ηλικία περπατούσα στη ζωή χέρι-χέρι με την τρέλα. Με τη φωτογραφία, βρήκα έναν τρόπο να εκφραστώ χωρίς τη βοήθεια κανενός. Άρχισα να λέω ότι «ο σχεδιαστής Μιγκέλ Αντρόβερ είναι νεκρός», επειδή είχα βρει έναν άλλο τρόπο να εκφραστώ.

Είναι ένας πολύ εντυπωσιακός τίτλος. Όταν τον δημοσίευσα, αφορούσε την ανακάλυψη της φωτογραφίας. Τα ρούχα εξακολουθούν να είναι ένας τρόπος επικοινωνίας για μένα.

Η κομψότητα μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Μπορεί κανείς να είναι ο πιο κομψός άνθρωπος στον κόσμο με ό,τι έχει

V.F.: Σωστά. Υπάρχουν τα ρούχα και υπάρχει η μόδα, που δεν είναι απαραίτητα το ίδιο πράγμα.

M.A.: Ναι. Δεν με ενδιέφερε η μόδα από πολύ μικρή ηλικία. Όταν ήμουν νεότερος, πήγα στο Λονδίνο στα 12 ή 13 μου, στο πλαίσιο ενός προγράμματος ανταλλαγής με μια βρετανική οικογένεια: τα παιδιά τους ερχόντουσαν εδώ στους γονείς μου και το χειμώνα εγώ πήγαινα εκεί για δύο μήνες το χρόνο. Ήμουν βυθισμένος στη μουσική: πανκ, μετα-γκοθ, και New Romantic, όλα αυτά τα κοινωνικά κινήματα των αστικών φυλών.

Κινήματα ενάντια στο κατεστημένο σύστημα και στον συντηρητισμό της Αγγλίας. Όλα αυτά με επηρέασαν βαθιά, και βίωσα τα ρούχα με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό από αυτό που είναι η μόδα.

Θυμάμαι ότι μου άρεσαν τα αρώματα όταν ήμουν μικρός, και δίπλα στην πόλη μου υπήρχε μια άλλη που την επισκέπτονταν τουρίστες. Είχα έναν φίλο που δούλευε σε ένα κατάστημα αρωμάτων. Μου άρεσαν τα Korous του Yves Saint Laurent και τα Anteaus της Chanel. Αλλά δεν ήξερα ότι ήταν μάρκες ρούχων, τις έβλεπα ως εταιρείες αρωμάτων. Όταν συνειδητοποίησα ότι ήταν μάρκες μόδας, τις έβλεπα ως ρούχα για γυναίκες. Δεν τις έβλεπα ούτε τις συσχέτιζα με οτιδήποτε πρωτοποριακό. Απλά δεν με ενδιέφερε καθόλου η μόδα με αυτόν τον τρόπο.

Πάντα μου άρεσαν οι εφημερίδες, η Washington Post ή η New York Times. Μου φαίνονταν πιο ενδιαφέρουσες από τα περιοδικά μόδας για να μεταδώσω ένα μήνυμα

V.F.: Πότε άρχισες να ενδιαφέρεσαι για τη μόδα με τον δικό σου τρόπο;

Είχα μια πολύ μακροχρόνια φιλία με τον Lee, τον Alexander McQueen, και είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε πολλές από τις παρουσιάσεις του. Επίσης, έκανα έρευνα και παρείχα συμβουλευτικές υπηρεσίες για λογαριασμό του. Τότε συνειδητοποίησα τη δύναμη που έχει η ένδυση να επικοινωνεί μέσα στη βιομηχανία της μόδας. Πήγαινα στις παρουσιάσεις του και όλοι ήταν εκεί, και μετά έβλεπα τις εφημερίδες και διαβάζαμε τις κριτικές.

Από πολύ μικρή ηλικία, είχα μια εμμονή. Είμαι ακτιβιστής, επιδιώκω την κοινωνική δικαιοσύνη, ιδιαίτερα όταν αφορά τις αυτόχθονες φυλές του Αμαζονίου και τους Αμερικανούς Ινδιάνους.

Όταν έκανα την πρώτη μου παρουσίαση [το 1999], η επανάσταση των Ζαπατίστας στη Τσιάπας ήταν σε εξέλιξη, και αυτό ήταν που παρακολουθούσα και με ενέπνεε. Δεν ήταν μόδα, αλλά είδα ότι μέσω της ένδυσης, η μόδα ήταν μια πλατφόρμα από την οποία μπορούσα να επιτεθώ άμεσα. Την επόμενη μέρα [μετά από μια επίδειξη], ήσουν στις εφημερίδες και ο κόσμος μιλούσε για σένα. Πάντα μου άρεσαν οι εφημερίδες, η Washington Post ή η New York Times.

Μου φαίνονταν πιο ενδιαφέρουσες από τα περιοδικά μόδας για να μεταδώσω ένα μήνυμα.

Ποτέ δεν εμπνεύστηκα από τη Μέριλιν Μονρόε ή τις ταινίες του Χόλιγουντ, ούτε από τη βασιλική οικογένεια και την αριστοκρατία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να με ενδιαφέρουν. Η έμπνευσή μου, όμως, προήλθε από γεγονότα που συνέβαιναν εκείνη τη στιγμή. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αγνοούσαν τα Ηνωμένα Έθνη, παρουσίασα την επίδειξή μου «Citizen of the World» [Σεπτέμβριος 2002]. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, μετά την επίδειξή μου «Utopia» [8 Σεπτεμβρίου 2001], όλα συνδέονταν με τον πολιτισμό, τις κοινωνικές τάξεις, τη μετανάστευση και τον ρατσισμό.

Αυτό που βλέπουμε ως street wear, τους homeboys και το χιπ-χοπ… τα έβαλα όλα στην πασαρέλα με έναν τρόπο που δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ πριν. Αυτά τα ρούχα ήταν φτιαγμένα από πολυεστέρα και τελειωμένα με οβερλόκ, όπως συνήθως, αλλά εγώ τα έφτιαχνα από μετάξι και οργανικό βαμβάκι.

Όπως είπε κάποτε η βραβευμένη με Πούλιτζερ, Ρόμπιν Γκίβαν, σε ένα άρθρο, κάτι που μου έμεινε πραγματικά χαραγμένο στο μυαλό και νομίζω ότι το λέει και στο ντοκιμαντέρ, το να βλέπεις μία από τις παρουσιάσεις μου ήταν σαν να κάθεσαι σε ένα παγκάκι στο πάρκο της Νέας Υόρκης, παρατηρώντας κάθε είδους ανθρώπους να περνούν. Αυτό ήταν το θέμα για μεγάλο μέρος της δουλειάς μου.

Το ίδιο ισχύει και για το «Meet East» [Φεβρουάριος 2001], όπου θα έβλεπες την αιγυπτιακή ή τη μουσουλμανική κουλτούρα. Δεν με ενδιέφερε η θρησκεία, πραγματικά, αλλά τα ρούχα και η δύναμη των ρούχων πάνω στην κοινωνία, ακόμα περισσότερο αν είναι ενσωματωμένη.

Αλλά μου αρέσουν πολύ τα ρούχα. Μου αρέσουν τα κομψά πράγματα, κάτι που δεν σημαίνει απαραίτητα μια πολυτελή τσάντα ή ένα πολύ ακριβό φόρεμα. Η κομψότητα μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Μπορεί κανείς να είναι ο πιο κομψός άνθρωπος στον κόσμο με ό,τι έχει.

V.F.: Σωστά. Δεν έχει καμία σχέση με τον προϋπολογισμό.

M.A.: Ξέρεις, κάτι που για παράδειγμα δεν θα επέτρεπα στις επιδείξεις μου ήταν οι διασημότητες. Ήταν ο τύπος από τους Πειρατές της Καραϊβικής [Τζόνι Ντεπ] που έβγαινε με την Κέιτ Μος εκείνη την εποχή. Ήξερα την Κέιτ Μος μέσω του Lee, αλλά δεν τους άφηνα να μπουν στις επιδείξεις μου γιατί πίστευα ότι θα έκλεβαν την προσοχή από τη δουλειά μου και την παρουσίαση. Φαντάσου πόσο διαφορετική είναι αυτή η άποψη σε σύγκριση με τον τρόπο που λειτουργεί η βιομηχανία σήμερα.

*Με στοιχεία από vanityfair.com

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
Απόρρητο