Ο άνδρας που ντύνει τις πρώτες κυρίες των Δημοκρατικών και η ήπια δύναμη της μόδας

Τον περασμένο Νοέμβριο, όταν ο Ζοχράν Μαμντάνι κέρδισε τις εκλογές για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, δεν ήταν ο μόνος που έκανε μια δήλωση που περνούσε τα όρια της πολιτικής –αφορούσε και την αλλαγή της κοινωνίας. Η σύζυγός του, Ράμα Ντουβάτζι, μίλησε επίσης μέσα από το ντύσιμό της. Από τη στιγμή που βγήκε στο προσκήνιο μαζί με τον Μαμντάνι, μετατράπηκε από καλλιτέχνις και εικονογράφος στην πρώτη κυρία της Γενιάς Ζ της Αμερικής (η Ντουβάτζι είναι 28 ετών).

Καθώς ανέβηκε στο βήμα στο Μπρούκλιν μαζί με τον σύζυγό της μπροστά στις κάμερες όλου του κόσμου, κάθε στοιχείο της ενδυμασίας της Ντουβάτζι αναλύθηκε λεπτομερώς. Δεν υπήρχε τίποτα τυχαίο στο μαύρο, χαραγμένο με λέιζερ τοπ του Παλαιστίνιου σχεδιαστή Zeid Hijazi με έδρα το Λονδίνο, ούτε στη μαύρη βελούδινη, δαντελένια μίντι φούστα της σχεδιάστριας Ulla Johnson από τη Νέα Υόρκη.

Τα σκουλαρίκια του κοσμηματοποιού Eddie Borgo από τη Νέα Υόρκη και ένα σάλι κατασκευασμένο στην περιοχή Garment District της πόλης ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο το μήνυμά της. Ωστόσο, δεν επρόκειτο για ένα απλό outfit που ταίριαζε στη στιγμή. Αντίθετα, η Ντουβάτζι χρησιμοποιούσε σκόπιμα την ιδιότητά της. Ποιος ήταν ο άνθρωπος πίσω από την εμφάνισή της; Ο στιλίστας Μπέιλι Μουν (Bailey Moon).

Το ωραίο με αυτήν

«Ήταν σημαντικό να μεταδώσουμε το μήνυμα ότι ήταν η πρώτη κυρία για όλους τους Νεοϋορκέζους», λέει ο 33χρονος Μουν, ο οποίος κλήθηκε να ντύσει τη Ντουβάτζι την βραδιά των εκλογών, αφού τους σύστησε ένας κοινός φίλος.

«Ήταν πρόθυμη να συνεργαστεί με έναν Παλαιστίνιο σχεδιαστή και ήταν ανοιχτή στις ιδέες μου σχετικά με αυτό και τον καλύτερο τρόπο να τα συνδυάσουμε όλα» εξηγεί. «Το ωραίο με αυτήν είναι ότι είναι καλλιτέχνις και πρώτη κυρία μιας πόλης που έχει τόση ποικιλομορφία και καλλιτεχνική κλίση. Και επειδή είναι νέα, έχει τόσες πολλές ευκαιρίες να χρησιμοποιήσει αυτό το φως της δημοσιότητας για να αναδείξει ενδιαφέροντες νέους σχεδιαστές. Κατά κάποιον τρόπο, το κάνει ήδη».

Ο Μπέιλι Μουν δεν είναι άγνωστος στον κόσμο της πολιτικής μόδας: για χρόνια έντυνε την πρώην πρώτη κυρία, Δρ. Τζιλ Μπάιντεν, όταν αυτή βρισκόταν στον Λευκό Οίκο. Έχει επίσης συνεργαστεί με την κορυφαία σύμβουλο της Χίλαρι Κλίντον, Xoύμα Αμπεντίν, τον υποψήφιο αντιπρόεδρο της Κάμαλα Χάρις, Τιμ Γουόλς, και την οικογένειά του, καθώς και με μια σειρά από διασημότητες.

Σε αυτόν οφείλεται η πρόσφατη εξέλιξη του στυλ της Πάμελα Άντερσον, η οποία μετατράπηκε από σεξοβόμβα σε μούσα της μόδας, ντυμένη συχνά με ρούχα σχεδιαστών όπως Dior, Jacquemus και The Row.

«Αυτό που φορούσα ήταν σημαντικό»

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ενδυμασίας των διασημοτήτων και της πολιτικής; Στην πολιτική, οι γυναίκες δεν είναι ποτέ απλά στιλάτες. Όταν η παγκόσμια σκηνή είναι το κόκκινο χαλί σου, κάθε ρούχο είναι συμβολικό.

Η ήπια δύναμη της μόδας είναι πραγματική και ο Μουν κατανοεί το διακύβευμα: ένα λάθος brand ή ένα συγκεχυμένο μήνυμα μπορεί να κυριαρχήσει στην αφήγηση για εβδομάδες.

Η Μισέλ Ομπάμα μίλησε ειλικρινά για αυτό στο τελευταίο της βιβλίο, The Look. «Αυτό που φορούσα ήταν σημαντικό… οι άνθρωποι περίμεναν με ανυπομονησία τα ρούχα μου και, μόλις κέρδιζα την προσοχή τους, άκουγαν αυτά που είχα να πω», γράφει.

Πέρυσι είπε στο Style ότι ήθελε να δοθεί η δέουσα αναγνώριση στη μακροχρόνια στιλίστριά της, Μέρεντιθ Κουπ, αναφέροντας τη σημαντικότητα της δουλειάς της.

Το μπούλινγκ σε νεαρή ηλικία

Είναι μεγάλη πίεση, αλλά είναι κάτι που ο Μουν απολαμβάνει. Κατάγεται από τη Νότια Καρολίνα, όπου και δέχτηκε μπούλινγκ όταν ήταν νέος και ονειρευόταν μια ζωή γεμάτη λάμψη. Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 2011, αρχικά με την ελπίδα να γίνει συγγραφέας μόδας, αλλά τελικά κατέληξε στις δημόσιες σχέσεις και τις σχέσεις VIP για τη σχεδιάστρια Gabriela Hearst.

Ο Μουν ήρθε αντιμέτωπος με τη μεγάλη του ευκαιρία όταν η Τζιλ Μπάιντεν πήγε στη Hearst για μια εκδήλωση το 2017. Απέμεναν ακόμα τέσσερα χρόνια μέχρι ο σύζυγός της να μπει στον Λευκό Οίκο, αλλά ο Μουν είχε την αίσθηση ότι ήταν η αρχή μιας σημαντικής σχέσης. Είχε δίκιο.

Αυτός και η Μπάιντεν παρέμειναν σε χαλαρή επαφή και το 2019, όταν ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι θα κατέβαινε για πρόεδρος, ο Μουν επικοινώνησε μαζί της για να της πει ότι θα ήθελε πολύ να βοηθήσει και της έστειλε ένα ντοσιέ 100 σελίδων με προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να εμφανιστεί.

«Ήταν προτάσεις και στυλ σχεδιαστών, κοστούμια και βασικά το πώς την είχα φανταστεί», λέει ο Μουν, ο οποίος ζει στο East Village του Μανχάταν με το τεριέ του, Artie. Άρχισαν να συνεργάζονται, με τη Μπάιντεν να εντυπωσιάζεται εμφανώς και να δίνει μια ευκαιρία σε έναν σχετικά άγνωστο 27χρονο. «Μου έδειξε εμπιστοσύνη».

Η μόδα ως μέσο επικοινωνίας

Μια εβδομάδα μετά τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020, ο Μουν παραιτήθηκε από τη δουλειά του και συνεργάστηκε στενά με έναν ράφτη για τα ρούχα της νέας πρώτης κυρίας για την ορκωμοσία, συμπεριλαμβανομένου του ανοιχτό μπλε παλτό της Αμερικανίδας σχεδιάστριας Alexandra O’Neill που φόρεσε κατά τη διάρκεια της ημέρας.

«Θα μπορούσε να φορέσει ρούχα οποιουδήποτε σχεδιαστή, αλλά επέλεξε να δώσει μια ευκαιρία σε μια νεαρή Αμερικανίδα σχεδιάστρια και να της προσφέρει την ευκαιρία να εμφανιστεί στη διεθνή σκηνή» λέει. «Η επιχείρησή της γνώρισε τεράστια επιτυχία χάρη σε αυτή την προβολή».

Ο Μουν πήγαινε στο Λευκό Οίκο μερικές φορές τον μήνα για να δείξει στην Μπάιντεν εικόνες πριν φτιάξει τα ρούχα και επιστρέψει για τις δοκιμές. «Ήταν μια από τις πρώτες πρώτες κυρίες που σκέφτηκε κι έκανε πράξη να ξαναφορέσει ίδια ρούχα για σημαντικές εκδηλώσεις. Φυσικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο η Κέιτ Μίντλετον το έκανε συχνά. Αλλά στην Αμερική, καμία πρώτη κυρία δεν το έκανε πραγματικά» λέει.

«Πάντα σκέφτεσαι να στείλεις υποσυνείδητα μηνύματα μέσω των ρούχων, είτε πρόκειται για τον σχεδιαστή είτε για το χρώμα ή οτιδήποτε άλλο, σκέφτεσαι πιο βαθιά τη μόδα ως μέσο επικοινωνίας».

Στην περίπτωση της Μπάιντεν, αυτό περιλάμβανε ένα φόρεμα με ένα ουκρανικό ηλιοτρόπιο κεντημένο στο μανίκι, το οποίο φόρεσε στην αρχή του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και ένα παλτό που φόρεσε το βράδυ της ορκωμοσίας, διακοσμημένο με χειροποίητα λουλούδια από κάθε πολιτεία των ΗΠΑ. Το παλτό βρίσκεται τώρα στο Smithsonian Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας της Ουάσινγκτον.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού

Μόνο μια χούφτα στιλίστες ασχολούνται με την ενδυματολογική επένδυση πολιτικών προσώπων στην Αμερική, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται για έναν εξίσου εξειδικευμένο τομέα. Η στιλίστρια και σύμβουλος εικόνας Ρεμπέκα Κλάουστον φέρεται να βοηθά στην ενδυματολογική επένδυση της Βικτόρια Στάρμερ, ενώ η Ιζαμπέλ Σπίαρμαν έντυνε τη Σαμάνθα Κάμερον κατά τη διάρκεια της θητείας της στη Downing Street και ήταν η υπεύθυνη για τη στροφή της προς βρετανικές μάρκες υψηλής ραπτικής.

Οι γυναίκες της βρετανικής πολιτικής σκηνής γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι επιλογές τους στον τομέα της μόδας εξετάζονται με την ίδια προσοχή όπως και στις ΗΠΑ. Προκάλεσε αναταραχή όταν η Ακσάτα Μούρτι εμφανίστηκε με παπούτσια JW Anderson αξίας 570 λιρών κατά τη διάρκεια της θητείας του συζύγου της Ρίσι Σούνακ, ενώ το 2016 η τότε πρωθυπουργός Τερέζα Μέι δέχτηκε κριτική επειδή φορούσε δερμάτινο παντελόνι Amanda Wakeley αξίας 995 λιρών.

Φίλος φίλης

Μία από τις φίλες του Μουν είναι η Κουπ, η στιλίστρια της Μισέλ Ομπάμα. «Ήταν αυτή που μου έδωσε πολλές συμβουλές, επειδή έπρεπε να μάθει πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια της θητείας των Ομπάμα, σχετικά με τους κανόνες και την ηθική», λέει.

Με τα χρόνια, ο Μουν έχει περάσει πολύ χρόνο με τους Μπάιντεν. Έντυσε όλη την οικογένεια για το γάμο της εγγονής τους, Ναόμι, στον κήπο του Λευκού Οίκου το 2022 (οι περισσότεροι με ρούχα Ralph Lauren) και εξακολουθεί να είναι φίλος με τα εγγόνια.

Γνωρίζοντας την ακρίβεια με την οποία επιλέγεται κάθε ρούχο, πώς πιστεύει ο ίδιος άραγε ότι τελικά εγκρίθηκε το σακάκι αξίας 39 δολαρίων που φορούσε η Μελάνια Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε ένα κέντρο κράτησης παιδιών μεταναστών το 2018, με την επιγραφή «I really don’t care, do U?» (Δεν με νοιάζει, εσένα;).

Η ίδια έχει δηλώσει ότι το μήνυμα απευθυνόταν στους επικριτές της. «Δεν νομίζω ότι κανείς στον δημόσιο χώρο προσεγγίζει οτιδήποτε χωρίς κάποιο βαθμό πρόθεσης, οπότε δεν είμαι σίγουρος τι οδήγησε σε αυτή την επιλογή, αλλά δεν ήταν η επιλογή που θα έκανα ή θα πρότεινα», λέει διπλωματικά.

«Είναι απλοί άνθρωποι»

Ένας από τους αυστηρούς κανόνες του Μουν όσον αφορά την πολιτική ενδυμασία είναι να αποφεύγει τις μεγάλες πολυτελείς μάρκες, εκτός αν υπάρχει σαφής λόγος. «Η Schiaparelli είναι σίγουρα πολυτελής, αλλά το μήνυμα πίσω από αυτήν ήταν ότι ο σχεδιαστής Daniel Roseberry είναι Αμερικανός από το Τέξας. Είναι Αμερικανός στο Παρίσι. Σχεδίασε ένα φόρεμα για ένα επίσημο δείπνο στη Γαλλία».

Πράγματι, η ομάδα της Μπάιντεν πάντα έκανε ελέγχους ιστορικού και ενέκρινε τους σχεδιαστές που πρότεινε ο Μουν.

Τελικά, όμως, ο Μουν κατανοεί ότι οι σύζυγοι των πολιτικών έχουν τη δική τους ζωή να ζήσουν. «Είναι όλοι απλοί άνθρωποι που, κατά κάποιον τρόπο, βρέθηκαν σε αυτές τις στιγμές λόγω του συζύγου τους και της καριέρας τους».

Αυτό ισχύει σίγουρα για τη Ντουβάτζι, που εξακολουθεί να εργάζεται ως καλλιτέχνιδα, και σε κάποιο βαθμό ακόμη και για τη Μπάιντεν, που συνέχισε να διδάσκει καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του συζύγου της στο Λευκό Οίκο. «Πάντα σκέφτομαι, πώς μπορώ να τις βοηθήσω να αντιμετωπίσουν αυτές τις στιγμές;».

*Με στοιχεία από thetimes.com | Αρχική Φωτό: Ο Μπέιλι Μουν μαζί με την Τζιλ Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο / White House