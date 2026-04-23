Αμετανόητος Λαζαρίδης ξαναχτυπά: Η σκευωρία των πολιτικών μου αντιπάλων εντός και εκτός Καβάλας θα πέσει στο κενό
Πολιτική Γραμματεία 23 Απριλίου 2026, 22:24

Αμετανόητος Λαζαρίδης ξαναχτυπά: Η σκευωρία των πολιτικών μου αντιπάλων εντός και εκτός Καβάλας θα πέσει στο κενό

Στον απόηχο της παραίτησής του από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον σάλο που ξέσπασε με το πτυχίο και τους διορισμούς του στο Δημόσιο, ο Μακάριος Λαζαρίδης θυματοποιείται και μιλά για «σκευωρία» εις βάρος του.

Η καθημερινή κίνηση που αποκαλύπτει την ψυχική μας κατάσταση

Η καθημερινή κίνηση που αποκαλύπτει την ψυχική μας κατάσταση

Spotlight

Σε μια σύντομη δήλωση, δύο ημέρες μετά την αντικατάστασή του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μακάριος Λαζαρίδης, μετά τον σάλο που ξέσπασε με το πτυχίο και τους διορισμούς του, έκανε λόγο για σκευωρία από πολιτικούς του αντιπάλους η οποία όμως θα πέσει στο κενό. Χωρίς ίχνος αυτοκριτικής για τη δική του, άκρως προκλητική αρχικά, στάση.

Ο τέως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είχε εγκατέλειψε την κυβέρνηση με μια λιτή ανακοίνωση

Από την Καβάλα δήλωσε πως όσοι τον διέβαλαν, προσπάθησαν να τον εξοντώσουν ηθικά και πολιτικά, θα πάρουν σύντομα τις απαντήσεις τους.

Οι απαντήσεις θα δοθούν από την Καβάλα λέει ο Λαζαρίδης

Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε μάλιστα πως οφείλει να δώσει την συγκεκριμένη απάντηση για χάρη των ανθρώπων της Καβάλας που τον στήριξαν δύο φορές, στέλνοντάς τον στο ελληνικό κοινοβούλιο.

«Η σκευωρία την οποία επιχείρησαν να στήσουν πολιτικοί μου αντίπαλοι, εκτός και εντός Καβάλας θα πέσει στο κενό. Μια σκευωρία, η οποία επιχείρησε να με εξοντώσει ηθικά και πολιτικά. Πολύ σύντομα όλοι αυτοί θα πάρουν τις απαντήσεις τους και οι απαντήσεις αυτές θα δοθούν από εδώ από την Καβάλα καθώς το οφείλω στις Καβαλιώτισσες και τους Καβαλιώτες σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι για δυο συνεχόμενες φορές με έχουν στείλει στο ελληνικό κοινοβούλιο», η σύντομη δήλωσή του.

Η καθυστερημένη παραίτηση Λαζαρίδη, μετά από μέρες πολιτικής κάλυψης από το Μαξίμου -και μετά την καταλυτική παρέμβαση της Ντ. Μπακογιάννη- δεν φαίνεται αρκετή για να σβήσει τις φωτιές που άναψε η υπόθεση στην κυβέρνηση.

Στάσσης: Με 24 δισ. ευρώ ηγέτης η ΔΕΗ το 2030 στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Η καθημερινή κίνηση που αποκαλύπτει την ψυχική μας κατάσταση

Τραμπ: ‘Εχω όλο τον χρόνο του κόσμου, το Ιράν δεν έχει

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Αλέξης Τσίπρας: Επιστρέφω για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα – Με προγραμματικές εξαγγελίες στους Δελφούς
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Με κυβερνητικό πρόγραμμα «ευθύνης» εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών για «να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα». Νέα οικονομική στρατηγική, λιγότεροι και δίκαιοι φόροι, μισθοί για αξιοπρεπή ζωή. «Δεν με αφορά η πολιτική αλλαγή, αλλά η αλλαγή πολιτικής, ένα σχέδιο για να σωθεί η χώρα».

Στράτος Ιωακείμ
Η Λάουρα Κοβέσι, το ρουσφέτι και ο αυτοεγκλωβισμός του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη
Πολιτική 23.04.26

Σύγκρουση δύο κόσμων με τη Λάουρα Κοβέσι απ' τη μια να μην διανοείται πολιτικές εξυπηρετήσεις (ρουσφέτι) και απ' την άλλη το κράτος της ΝΔ να εγκλωβίζεται στις παλαιοκομματικές αντιθέσεις του.

Δημήτρης Τερζής
Βενιζέλος κατά κυβέρνησης για την ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
11ο Φόρουμ των Δελφών 23.04.26

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τοποθετήθηκε ως προς τις «άτεχνες» κυβερνητικές επιθέσεις κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και το θέμα της ανανέωσης της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων καθιστώντας τις προϋποθέσεις να καταστεί η ανανέωση «απολύτως υποχρεωτική».

Αμετανόητος Γεωργιάδης επιτίθεται ξανά στη Λάουρα Κοβέσι – «Όσο μας το επιτρέπει ακόμα, έχουμε δημοκρατία»
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

«Όσο μας το επιτρέπει ακόμα η κ. Κοβέσι, έχουμε δημοκρατία», είπε ο υπουργός, αφήνοντας για άλλη μια φορά αιχμές για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία αποκαλύπτει το μέγεθος της διαφθοράς που υπάρχει στη χώρα μας.

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχουμε να κάνουμε με ρουσφέτια, αλλά με βαρύτατα ποινικά αδικήματα
Σκάνδαλο 23.04.26

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της ευρωπαίας εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως «η κανονικοποίηση της διαφθοράς δεν θα περάσει»

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Κοβέσι: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά και στην ανυποληψία
Αντιπολίτευση 23.04.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τόνισε πως «το πιο σημαντικό που ανέφερε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι είναι ότι η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά σοβαρά εγκλήματα και όχι γενικά πολιτικές διαμεσολαβήσεις»

Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών: Δεν ζούμε πλέον σε κανονική χώρα, ο Μητσοτάκης έπρεπε να είχε παραιτηθεί – Έχω χρέος να συμβάλλω στην επιστροφή της σταθερότητας
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26 Upd: 14:29

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την «οικονομία της αρπαχτής» και τη «διαφθορά με κολλητούς», άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας στο Φόρουμ των Δελφών. Κατέθεσε προτάσεις για το παραγωγικό μοντέλο, τη φορολογία, την ανάπτυξη. «Δεν ζούμε πλέον σε μια κανονική χώρα» διαπίστωσε ενώ εκτίμησε πως ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί.

Φάμελλος: Είπε ότι είμαι παράνομος ο Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και είναι εδώ η Κοβέσι
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

«Ο Πιερρακάκης λέει ότι είναι παράνομη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τα δισ. των υπερπλεονασμάτων είναι νόμιμα; Έχουν αφαιμάξει την κοινωνία και είναι αυτοί νόμιμοι; Τι κάνει, το παίζει Ντάισελμπλουμ;», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος

ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
Επικαιρότητα 23.04.26

«Η είδηση της ανάθεσης του έργου μετατροπής της υπερσύγχρονης λιγνιτικής μονάδας 'Πτολεμαΐδα 5' σε μονάδα φυσικού αερίου αποκαλύπτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατορθώματα ενεργειακής αυτοκαταστροφής στη νεότερη ιστορία της χώρας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

ΕΟ ΚΚΕ: Διάταξη-ταφόπλακα για τις κοινωνικές δομές των δήμων και των εργαζομένων από την κυβέρνηση
Αυτοδιοίκηση 23.04.26

Η ΕΟ του ΚΚΕ, σε ερώτηση στην Κομισιόν, τονίζει ότι με τη διάταξη νόμου για τη στελέχωση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης των ΟΤΑ, προβλέπεται «ένας μηχανισμός διάλυσης, εμπορευματοποίησης και λειτουργίας με όρους εργασιακής γαλέρας»

Νέα Αριστερά: Πόσες ακόμα θα μετρήσουμε νεκρές, μέχρι να κατοχυρωθεί νομικά η γυναικοκτονία;
«Ποτέ ξανά» 23.04.26

«Παρά τα πολυάριθμα περιστατικά, η κυβέρνηση επιμένει να μην κατοχυρώνει θεσμικά τον όρο, υποβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο τον έμφυλο χαρακτήρα αυτών των εγκλημάτων», τονίζει η Νέα Αριστερά

ΣΥΡΙΖΑ: Σιγή από την κυβέρνηση για τις απευθείας αναθέσεις στους καταδικασμένους για τις υποκλοπές
Στην Krikel 23.04.26

Πυρά από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ κατά της κυβέρνησης για τη μη λειτουργικότητα των ασυρμάτων TETRA της ΕΛ.ΑΣ., που προμήθευσε η Krikel του καταδικασμένου πρωτοδίκως για τις παράνομες υποκλοπές, Γιάννη Λαβράνου

Πυρά (και) Βορίδη κατά Σκέρτσου με τελικό αποδέκτη το Μαξίμου: Οι εξωκοινοβουλευτικοί δε μπορούν να ασκούν αφ’ υψηλού κριτική στους βουλευτές
Τριβές 23.04.26

Πυκνώνουν τα «καρφιά» βουλευτών της ΝΔ κατά Μαξίμου αναφορικά με το θέμα της απαξίωσης του ρόλου του βουλευτή, με αφορμή πρόσφατη ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου. Μετά τον Γ. Οικονόμου και ο Μάκης Βορίδης βάλλει κατά του υπουργού Επικρατείας. Αιχμηρά «καρφιά» και από Στέλιο Πέτσα.

ΣΥΡΙΖΑ για δολοφονία 43χρονης: Η κυβέρνηση να σταματήσει να αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία»
Στην Κρήτη 23.04.26

«Αυτό το νέο περιστατικό γυναικοκτονίας θέτει όλους προ των ευθυνών τους, όπως και κάθε προηγούμενο», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Αλ. Τσίπρας: Σε λειτουργία πρόεδρου κόμματος – Πρόγραμμα στους Δελφούς και αυλαία για την «Ιθάκη» – Τα νέα πρόσωπα στα media
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Σε λειτουργία κόμματος έχει μπει η Αμαλίας, ετοιμότητα για όλα τα ενδεχόμενα, νέα πρόσωπα στα τηλεοπτικά πάνελ.

Σωτήρης Μπολάκης
Στο «τερέν» της οικονομίας η μάχη ΠΑΣΟΚ και ΝΔ – Ομιλία Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη φορολόγηση των τραπεζών θα παρουσιάσει σήμερα στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ αναμένεται να αποδομήσει τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, προτείνοντας μία διαφορετική οικονομική «φιλοσοφία»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Η οργή παραμένει, παρά το «μάζεμα» των διαφοροποιήσεων
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Παρά τον σχετικά μικρό τελικά αριθμό διαφοροποιήσεων από την πρωθυπουργική γραμμή, η Κ.Ο. της ΝΔ εξακολουθεί να βράζει, ενώ η δυσαρέσκεια για την απαξίωση του ρόλου του βουλευτή, που καταλογίζεται στο Μαξίμου, φουντώνει ενόψει και των προαναγγελθεισών «θεσμικών» πρωτοβουλιών Μητσοτάκη σχετικά με τον εκλογικό νόμο και τον τρόπο εκλογής των βουλευτών.

Γιάννης Μπασκάκης
Μια νέα βιογραφική ταινία για τον εμβληματικό Γάλλο σεφ Μπερνάρ Λουαζό
Ο εμβληματικός Γάλλος σεφ Μπερνάρ Λουαζό που ενέπνευσε τον «Ratatouille» αποκτά τη δική του βιογραφία

Ο Μπερνάρ Λουάζο ήταν ένας από τους πιο διάσημους σεφ της Γαλλίας κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Τον Φεβρουάριο του 2003, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Συναγερμός στη Λουιζιάνα – Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο
ΗΠΑ: Συναγερμός στη Λουιζιάνα – Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο

Οι πυροβολισμοί φαίνεται ότι ανταλλάχθηκαν ανάμεσα σε δύο ομάδες ατόμων, που διαπληκτίστηκαν. Τουλάχιστον 10 τραυματίες, εκ των οποίων περαστικοί, άσχετοι με το περιστατικό. Δύο σοβαρά.

Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις οι συλλήψεις για τη δολοφονία του 27χρονου – Πώς συνέβη το άγριο έγκλημα για τα μάτια μιας κοπέλας
Ελλάδα 23.04.26

Εκτός από τον 20χρονο η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 18χρονου και δύο γυναικών που ήταν μαζί με τον φερόμενο δράστη μετά τη δολοφονία

Πάπας Λέων: Καταδικάζει τους θανάτους διαδηλωτών στο Ιράν, αλλά «δεν μπορεί να είναι υπέρ του πολέμου»
«Άνθρωποι πεθαίνουν!» 23.04.26

Απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, που του επιτίθεται γιατί έχει καταδικάσει τον πόλεμο στο Ιράν, έδωσε ο Πάπας Λέων. Τόνισε ότι ασφαλώς καταδικάζει τις δολοφονίες. Ωστόσο, «ως ιερέας δεν αποδέχομαι τον πόλεμο».

Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»
On Field 23.04.26

Ο Αντρέα Αμπόντι απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι το Ιράν πρέπει ν’ αποκλειστεί από το Μουντιάλ και την θέση του να πάρει η Σκουάντρα Ατζούρα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Συναγερμός στον Νέο Κόσμο – 55χρονος έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα αφού χτύπησε τη μητέρα του – Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ
Συναγερμός στον Νέο Κόσμο – 55χρονος έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα αφού χτύπησε τη μητέρα του – Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ

Ο 55χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και είναι χρήστης ουσιών ενώ σύμφωνα με την μητέρα του υπάρχει όπλο μέσα στο διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο

Δημήτρης Πέρρος
Αρκτική: Η κινητικότητα που προμηνύει σύγκρουση – Τι τη φέρνει στο επίκεντρο των ανταγωνισμών
Αρκτική: Η κινητικότητα που προμηνύει σύγκρουση – Τι τη φέρνει στο επίκεντρο των ανταγωνισμών

Καθώς οι πάγοι λιώνουν, η άλλοτε ειρηνική Αρκτική μετατρέπεται σε επικίνδυνο γεωπολιτικό πεδίο, φέρνοντας Ρωσία και Δύση ένα βήμα πριν την ανοιχτή σύγκρουση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Εξάρχου (AKTOR): O Κάθετος Διάδρομος λύση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
Εξάρχου (AKTOR): O Κάθετος Διάδρομος λύση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Ο CEO του ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI επισημαίνει τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου και την ανάγκη για μακροχρόνιες συμφωνίες LNG

Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο καβγά μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών στην Αγ. Βαρβάρα
Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο καβγά μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών στην Αγ. Βαρβάρα

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και μετέφερε τις δύο 19χρονες αρχικά στο γενικό κρατικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Θριάσιο, όπου οι γιατροί τους έκαναν δεκάδες ράμματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Βερολίνο: Έλουσαν με ντοματοχυμό τον Ρεζά Παχλαβί – Αφιλόξενο το Βερολίνο για τον γιο του σάχη του Ιράν
Έλουσαν με ντοματοχυμό τον Ρεζά Παχλαβί - Αφιλόξενο το Βερολίνο για τον γιο του σάχη του Ιράν

Ο Ρεζά Παχλαβί επικρίνει τη γερμανική κυβέρνηση επειδή αρνήθηκε να τον συναντήσει. Ο εξόριστος Ιρανός, γιος του ανατραπέντος σάχη του Ιράν, δέχτηκε επίθεση με χυμό ντομάτας.

Δεν είμαι υποχρεωμένος να σε βρω: Το τέλος της διαρκούς διαθεσιμότητας που μας έχει εξαντλήσει
Δεν είμαι υποχρεωμένος να σε βρω: Το τέλος της διαρκούς διαθεσιμότητας που μας έχει εξαντλήσει

Ζούμε στη δικτατορία της άμεσης απάντησης. Πώς η διαρκής ψηφιακή διαθεσιμότητα εξάντλησε την ψυχολογία μας και εξαφάνισε την πολύτιμη ηρεμία μας.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι «σοβαρά τραυματισμένος» – Ο Πεζεσκιάν, στην επίλεκτη ομάδα που τον φροντίζει
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι «σοβαρά τραυματισμένος» – Ο Πεζεσκιάν, στην επίλεκτη ομάδα που τον φροντίζει

Ο πρόεδρος του Ιράν συμμετέχει στην επίλεκτη ιατρική ομάδα που φροντίζει τον αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Σύμφωνα με τους New York Times, έχει σοβαρά εγκαύματα, ενώ αναμένει προσθετικό μέλος.

Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του ’80
Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του '80 - Οι «σκληροί» Μπάτλερ και Τζόρνταν

Το «Miami Vice ’85» θα τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία του '80, σε αντίθεση με την ταινία «Miami Vice» (2006) του Μάικλ Μαν, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Τζέιμι Φοξ και Κόλιν Φάρελ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλέξης Τσίπρας: Επιστρέφω για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα – Με προγραμματικές εξαγγελίες στους Δελφούς
Εμανουέλ Μακρόν: «Δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική» μετά το τέλος της θητείας μου – Οι τελευταίοι στόχοι του
Εμανουέλ Μακρόν: «Δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική» μετά το τέλος της θητείας μου – Οι τελευταίοι στόχοι του

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποστηρίζει ότι η δεύτερη θητεία του ήταν πολύ δύσκολη. Τον ενδιαφέρει πλέον να διασώσει την κληρονομιά του, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο.

Αρχοντία Κάτσουρα
«Θα γίνετε στόχοι»: Η Ρωσία προειδοποιεί τους Ευρωπαίους να μην φιλοξενήσουν γαλλικά πυρηνικά βομβαρδιστικά
«Θα γίνετε στόχοι»: Η Ρωσία προειδοποιεί τους Ευρωπαίους να μην φιλοξενήσουν γαλλικά πυρηνικά βομβαρδιστικά

Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σε συνέντευξη ότι πρόκειται για μέρος μιας «ανεξέλεγκτης ανάπτυξης» του πυρηνικού δυναμικού του ΝΑΤΟ, η οποία συνιστά στρατηγική απειλή για την Ρωσία

Επεισοδιακή καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο – Ύποπτο ΙΧ εμβόλισε περιπολικό και τράπηκε σε φυγή
Επεισοδιακή καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο – Ύποπτο ΙΧ εμβόλισε περιπολικό και τράπηκε σε φυγή

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ύποπτο όχημα προκάλεσε ζημίες σε δύο σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα κατά την καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο ενώ μέχρι στιγμής διαφεύγει. 

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

