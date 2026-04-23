Νέα Αριστερά: Πόσες ακόμα θα μετρήσουμε νεκρές, μέχρι να κατοχυρωθεί νομικά η γυναικοκτονία;
«Παρά τα πολυάριθμα περιστατικά, η κυβέρνηση επιμένει να μην κατοχυρώνει θεσμικά τον όρο, υποβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο τον έμφυλο χαρακτήρα αυτών των εγκλημάτων», τονίζει η Νέα Αριστερά
«Καμία λιγότερη, ποτέ ξανά», επισημαίνει η Νέα Αριστερά, με αφορμή τη νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, με θύμα τη 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη.
«Το όνομα άλλης μιας γυναίκας προστίθεται στον ‘μαύρο’ κατάλογο των γυναικοκτονιών. Η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη από την Κρήτη βρέθηκε δολοφονημένη εξ επαφής, όπως όλα δείχνουν από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά.
Ακολούθως η Νέα Αριστερά τονίζει πως «οι γυναικοκτονίες δεν είναι ‘μεμονωμένα περιστατικά’. Πηγάζουν από την πατριαρχική δομή και τις ανισότητες που διαπερνούν την καθημερινή ζωή των γυναικών, από το οικογενειακό περιβάλλον και την εργασία μέχρι τον δημόσιο χώρο και τους θεσμούς».
«Δεν συμβιβαζόμαστε με καμία ‘συμβολική’ απάντηση σε τέτοια ζητήματα»
Αναφέρει πως «είναι 2026 και ακόμη βλέπουμε γυναίκες να δολοφονούνται από χέρια που ‘οπλίζει’ η πατριαρχία. Είναι 2026 και ο όρος γυναικοκτονία δεν έχει ακόμη κατοχυρωθεί νομικά. Παρά τα πολυάριθμα περιστατικά, η κυβέρνηση επιμένει να μην κατοχυρώνει θεσμικά τον όρο, υποβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο τον έμφυλο χαρακτήρα αυτών των εγκλημάτων».
Τέλος, η Πατησίων τονίζει ότι «ως Νέα Αριστερά, δεν συμβιβαζόμαστε με καμία ‘συμβολική’ απάντηση σε τέτοια ζητήματα».
Σημειώνεται ότι ανάλογη ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, ζητώντας εξίσου από την κυβέρνηση τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία».
