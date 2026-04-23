ΣΥΡΙΖΑ για δολοφονία 43χρονης: Η κυβέρνηση να σταματήσει να αρνείται τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία»

Στη γυναικοκτονία της 43χρονης στην Κρήτη αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας πως το νέο αυτό περιστατικό θέτει όλους προ των ευθυνών τους.

Όπως υπογραμμίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «η 43χρονη Ελευθερία δολοφονήθηκε στην Κρήτη. Μια ακόμα γυναικοκτονία. Μια ακόμα γυναίκα έχασε τη ζωή της, επειδή κάποιος θεώρησε ότι η ζωή της δεν μετράει».

«Ας είναι η Ελευθερία, το τελευταίο θύμα»

Συμπληρώνεται πως «αυτό το νέο περιστατικό γυναικοκτονίας θέτει όλους προ των ευθυνών τους, όπως και κάθε προηγούμενο», και ακολούθως από την Κουμουνδούρου τίθενται τέσσερα σημεία προς:

«⁠Την Πολιτεία, και άρα την κυβέρνηση, που οφείλει να δημιουργήσει, να ενισχύσει και να στελεχώσει κάθε δομή που θα μπορούσε να παράσχει βοήθεια στην πρόληψη φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας.

» ⁠Την κυβέρνηση, που πρέπει να σταματήσει να αρνείται να προχωρήσει στη νομική αναγνώριση του όρου ‘γυναικοκτονία’ και να της προσδώσει επιπλέον ποινική απαξία.

» Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οποιονδήποτε διαθέτει δημόσιο βήμα. Ας σταματήσουν κάποτε οι θανατηφόρες ανοησίες περί εγκλημάτων ‘πάθους’ που συγκαλύπτουν στυγνά εγκλήματα.

» Εμάς τους ίδιους, ως κοινωνικό σύνολο, ως συζύγους, και κυρίως ως γονείς: ας μεγαλώνουμε τα παιδιά μας διδάσκοντάς τους τον σεβασμό, προς όλους. Ας αναγνωρίσουμε ότι η έμφυλη βία πρέπει να ξεριζωθεί και ας εφαρμόσουμε τις απαιτούμενες πολιτικές». Η ανακοίνωση καταλήγει λέγοντας πως «ας είναι η Ελευθερία, το τελευταίο θύμα».