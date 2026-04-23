Δεν είμαι υποχρεωμένος να σε βρω: Το τέλος της διαρκούς διαθεσιμότητας που μας έχει εξαντλήσει

Έχει συμβεί σε όλους μας, ίσως και σήμερα. Βγαίνεις από το μπάνιο, κοιτάς τη φωτεινή οθόνη της συσκευής σου και βλέπεις τρεις αναπάντητες κλήσεις και τέσσερα γραπτά μηνύματα από το ίδιο πρόσωπο. Αντί να νιώσεις χαρά που σε αναζητούν, ένα ανεπαίσθητο σφίξιμο στο στομάχι κάνει την εμφάνισή του. «Γιατί δεν απαντάς;», γράφει το τελευταίο μήνυμα. Και κάπως έτσι, μια απλή, ήσυχη προσωπική στιγμή μετατρέπεται ξαφνικά σε απολογία. Σε μια εποχή όπου όλοι είμαστε συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο κάθε δευτερόλεπτο της ημέρας, η ικανότητά μας να παραμένουμε απλώς μη διαθέσιμοι έχει πλέον ποινικοποιηθεί.

Η ενοχή της αναπάντητης κλήσης

Ζούμε στη δικτατορία της άμεσης ανταπόκρισης. Η κοινωνία μας έχει εκπαιδευτεί να πιστεύει ότι εφόσον κρατάς διαρκώς μια συσκευή στο χέρι σου, οφείλεις να είσαι και διαρκώς προσβάσιμος για τον καθένα. Αν καθυστερήσεις να απαντήσεις πάνω από δέκα λεπτά, ο συνομιλητής σου αρχίζει να πλάθει σενάρια: είτε τον αποφεύγεις σκόπιμα, είτε έχεις πάθει κάποιο ατύχημα, είτε είσαι απλώς αγενής. Το αναφαίρετο δικαίωμα του να θες απλώς να κοιτάξεις το ταβάνι, να διαβάσεις ένα βιβλίο χωρίς διακοπές ή να βυθιστείς στις σκέψεις σου στο απόλυτο σκοτάδι, ακυρώνεται μπροστά στην υποχρέωση να δώσεις το παρών στον ψηφιακό κόσμο.

Η χρυσή εποχή του σταθερού τηλεφώνου

Αυτή η εξαντλητική πραγματικότητα γεννά μια απρόσμενη, αλλά απόλυτα δικαιολογημένη νοσταλγία για το παρελθόν. Θυμάστε την εποχή του σταθερού τηλεφώνου; Η συσκευή βρισκόταν συνήθως στο χολ ή στο σαλόνι, καρφωμένη σε ένα έπιπλο. Αν κάποιος σε καλούσε και έλειπες, το τηλέφωνο απλώς χτυπούσε στο κενό. Δεν υπήρχε καμία αναφορά παράδοσης, κανένα ίχνος ανάγνωσης, καμία ένδειξη για το πότε συνδέθηκες τελευταία φορά. Το να κλείσεις την πόρτα του σπιτιού σου σήμαινε αυτομάτως ότι έκοβες κάθε ομφάλιο λώρο με τον υπόλοιπο κόσμο. Ήσουν ελεύθερος να χαθείς στην πόλη, να περπατήσεις σε μια λίμνη, να συναντήσεις ανθρώπους τυχαία, χωρίς να δίνεις αναφορά για το στίγμα σου σε κανένα σύστημα.

Τα θολά όρια του προσωπικού χρόνου

Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο ασφυκτική όταν στην εξίσωση μπαίνει και ο επαγγελματικός περίγυρος. Παλαιότερα, με τη λήξη του ωραρίου, ο εργαζόμενος έκλεινε την πόρτα του γραφείου και άφηνε τα προβλήματα πίσω του. Σήμερα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οι επαγγελματικές ομάδες συνομιλίας χτυπούν ακατάπαυστα ακόμα και αργά το βράδυ ή την Κυριακή το πρωί. Ο προϊστάμενος θεωρεί δεδομένο ότι θα ρίξεις μια ματιά, ο συνάδελφος περιμένει μια γρήγορη απάντηση, και έτσι ο προσωπικός χρόνος συρρικνώνεται επικίνδυνα, δημιουργώντας ένα μόνιμο καθεστώς εσωτερικής πίεσης και αόρατης παρακολούθησης.

Η ψευδαίσθηση της πραγματικής επαφής

Το μεγαλύτερο παράδοξο είναι ότι, παρά τη συνεχή μας διαθεσιμότητα, νιώθουμε πιο απομονωμένοι από ποτέ. Ανταλλάσσουμε δεκάδες σύντομα μηνύματα και εικόνες κάθε μέρα, νομίζοντας ότι διατηρούμε επαφή, ενώ στην πραγματικότητα απλώς καταναλώνουμε ο ένας τον χρόνο του άλλου μέσα από απρόσωπες οθόνες. Οι ουσιαστικές συζητήσεις, εκείνες που απαιτούν χρόνο και αληθινή αφοσίωση, αντικαταστάθηκαν από έναν επιφανειακό θόρυβο ειδοποιήσεων που δεν αφήνει το μυαλό να γαληνέψει.

Η σιωπηλή επανάσταση της αποσύνδεσης

Ίσως γι’ αυτό, παρατηρείται πλέον μια αθόρυβη αλλά δυναμική εξέγερση ενάντια στους κανόνες. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν συνειδητά να σπάσουν τα πρωτόκολλα της εποχής. Κλείνουν τους ήχους από τις εφαρμογές τους, αφήνουν τις συσκευές τους σε άλλο δωμάτιο, αρνούνται να πάρουν το τηλέφωνο μαζί τους σε μια βόλτα στη φύση. Δεν πρόκειται για αντικοινωνική συμπεριφορά, αλλά για μια απεγνωσμένη προσπάθεια επαναπόκτησης του εαυτού τους.

Η ησυχία έχει μετατραπεί πλέον στο πολυτιμότερο αγαθό της εποχής μας. Το να μην ξέρει απολύτως κανείς πού βρίσκεσαι, τι κάνεις ή τι σκέφτεσαι για μερικές ώρες, δεν είναι αγένεια. Είναι η υπέρτατη μορφή ελευθερίας και η μόνη πραγματική διέξοδος σε έναν κόσμο που αρνείται πεισματικά να σωπάσει.