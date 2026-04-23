magazin
Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
weather-icon 13o
Stream

in
magazin

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δεν είμαι υποχρεωμένος να σε βρω: Το τέλος της διαρκούς διαθεσιμότητας που μας έχει εξαντλήσει
The Good Life 23 Απριλίου 2026, 21:45

Δεν είμαι υποχρεωμένος να σε βρω: Το τέλος της διαρκούς διαθεσιμότητας που μας έχει εξαντλήσει

Ζούμε στη δικτατορία της άμεσης απάντησης. Πώς η διαρκής ψηφιακή διαθεσιμότητα εξάντλησε την ψυχολογία μας και εξαφάνισε την πολύτιμη ηρεμία μας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η καθημερινή κίνηση που αποκαλύπτει την ψυχική μας κατάσταση

Η καθημερινή κίνηση που αποκαλύπτει την ψυχική μας κατάσταση

Spotlight

Έχει συμβεί σε όλους μας, ίσως και σήμερα. Βγαίνεις από το μπάνιο, κοιτάς τη φωτεινή οθόνη της συσκευής σου και βλέπεις τρεις αναπάντητες κλήσεις και τέσσερα γραπτά μηνύματα από το ίδιο πρόσωπο. Αντί να νιώσεις χαρά που σε αναζητούν, ένα ανεπαίσθητο σφίξιμο στο στομάχι κάνει την εμφάνισή του. «Γιατί δεν απαντάς;», γράφει το τελευταίο μήνυμα. Και κάπως έτσι, μια απλή, ήσυχη προσωπική στιγμή μετατρέπεται ξαφνικά σε απολογία. Σε μια εποχή όπου όλοι είμαστε συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο κάθε δευτερόλεπτο της ημέρας, η ικανότητά μας να παραμένουμε απλώς μη διαθέσιμοι έχει πλέον ποινικοποιηθεί.

Η ενοχή της αναπάντητης κλήσης

Ζούμε στη δικτατορία της άμεσης ανταπόκρισης. Η κοινωνία μας έχει εκπαιδευτεί να πιστεύει ότι εφόσον κρατάς διαρκώς μια συσκευή στο χέρι σου, οφείλεις να είσαι και διαρκώς προσβάσιμος για τον καθένα. Αν καθυστερήσεις να απαντήσεις πάνω από δέκα λεπτά, ο συνομιλητής σου αρχίζει να πλάθει σενάρια: είτε τον αποφεύγεις σκόπιμα, είτε έχεις πάθει κάποιο ατύχημα, είτε είσαι απλώς αγενής. Το αναφαίρετο δικαίωμα του να θες απλώς να κοιτάξεις το ταβάνι, να διαβάσεις ένα βιβλίο χωρίς διακοπές ή να βυθιστείς στις σκέψεις σου στο απόλυτο σκοτάδι, ακυρώνεται μπροστά στην υποχρέωση να δώσεις το παρών στον ψηφιακό κόσμο.

Η χρυσή εποχή του σταθερού τηλεφώνου

Αυτή η εξαντλητική πραγματικότητα γεννά μια απρόσμενη, αλλά απόλυτα δικαιολογημένη νοσταλγία για το παρελθόν. Θυμάστε την εποχή του σταθερού τηλεφώνου; Η συσκευή βρισκόταν συνήθως στο χολ ή στο σαλόνι, καρφωμένη σε ένα έπιπλο. Αν κάποιος σε καλούσε και έλειπες, το τηλέφωνο απλώς χτυπούσε στο κενό. Δεν υπήρχε καμία αναφορά παράδοσης, κανένα ίχνος ανάγνωσης, καμία ένδειξη για το πότε συνδέθηκες τελευταία φορά. Το να κλείσεις την πόρτα του σπιτιού σου σήμαινε αυτομάτως ότι έκοβες κάθε ομφάλιο λώρο με τον υπόλοιπο κόσμο. Ήσουν ελεύθερος να χαθείς στην πόλη, να περπατήσεις σε μια λίμνη, να συναντήσεις ανθρώπους τυχαία, χωρίς να δίνεις αναφορά για το στίγμα σου σε κανένα σύστημα.

Τα θολά όρια του προσωπικού χρόνου

Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο ασφυκτική όταν στην εξίσωση μπαίνει και ο επαγγελματικός περίγυρος. Παλαιότερα, με τη λήξη του ωραρίου, ο εργαζόμενος έκλεινε την πόρτα του γραφείου και άφηνε τα προβλήματα πίσω του. Σήμερα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οι επαγγελματικές ομάδες συνομιλίας χτυπούν ακατάπαυστα ακόμα και αργά το βράδυ ή την Κυριακή το πρωί. Ο προϊστάμενος θεωρεί δεδομένο ότι θα ρίξεις μια ματιά, ο συνάδελφος περιμένει μια γρήγορη απάντηση, και έτσι ο προσωπικός χρόνος συρρικνώνεται επικίνδυνα, δημιουργώντας ένα μόνιμο καθεστώς εσωτερικής πίεσης και αόρατης παρακολούθησης.

Πώς η διαρκής επικοινωνία μετατράπηκε στη νέα μας φυλακή.

Η ψευδαίσθηση της πραγματικής επαφής

Το μεγαλύτερο παράδοξο είναι ότι, παρά τη συνεχή μας διαθεσιμότητα, νιώθουμε πιο απομονωμένοι από ποτέ. Ανταλλάσσουμε δεκάδες σύντομα μηνύματα και εικόνες κάθε μέρα, νομίζοντας ότι διατηρούμε επαφή, ενώ στην πραγματικότητα απλώς καταναλώνουμε ο ένας τον χρόνο του άλλου μέσα από απρόσωπες οθόνες. Οι ουσιαστικές συζητήσεις, εκείνες που απαιτούν χρόνο και αληθινή αφοσίωση, αντικαταστάθηκαν από έναν επιφανειακό θόρυβο ειδοποιήσεων που δεν αφήνει το μυαλό να γαληνέψει.

Η σιωπηλή επανάσταση της αποσύνδεσης

Ίσως γι’ αυτό, παρατηρείται πλέον μια αθόρυβη αλλά δυναμική εξέγερση ενάντια στους κανόνες. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν συνειδητά να σπάσουν τα πρωτόκολλα της εποχής. Κλείνουν τους ήχους από τις εφαρμογές τους, αφήνουν τις συσκευές τους σε άλλο δωμάτιο, αρνούνται να πάρουν το τηλέφωνο μαζί τους σε μια βόλτα στη φύση. Δεν πρόκειται για αντικοινωνική συμπεριφορά, αλλά για μια απεγνωσμένη προσπάθεια επαναπόκτησης του εαυτού τους.

Η κρυφή επιθυμία να επιστρέψουμε στα χρόνια που η ησυχία μας ήταν ιερή.

Η ησυχία έχει μετατραπεί πλέον στο πολυτιμότερο αγαθό της εποχής μας. Το να μην ξέρει απολύτως κανείς πού βρίσκεσαι, τι κάνεις ή τι σκέφτεσαι για μερικές ώρες, δεν είναι αγένεια. Είναι η υπέρτατη μορφή ελευθερίας και η μόνη πραγματική διέξοδος σε έναν κόσμο που αρνείται πεισματικά να σωπάσει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Στάσσης: Με 24 δισ. ευρώ ηγέτης η ΔΕΗ το 2030 στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Στάσσης: Με 24 δισ. ευρώ ηγέτης η ΔΕΗ το 2030 στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Vita.gr
Η καθημερινή κίνηση που αποκαλύπτει την ψυχική μας κατάσταση

Η καθημερινή κίνηση που αποκαλύπτει την ψυχική μας κατάσταση

Κόσμος
Τραμπ: 'Εχω όλο τον χρόνο του κόσμου, το Ιράν δεν έχει

Τραμπ: ‘Εχω όλο τον χρόνο του κόσμου, το Ιράν δεν έχει

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Μια νέα βιογραφική ταινία για τον εμβληματικό Γάλλο σεφ Μπερνάρ Λουαζό
Επιτυχίες, πόνος 23.04.26

Ο εμβληματικός Γάλλος σεφ Μπερνάρ Λουαζό που ενέπνευσε τον «Ratatouille» αποκτά τη δική του βιογραφία

Ο Μπερνάρ Λουάζο ήταν ένας από τους πιο διάσημους σεφ της Γαλλίας κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Τον Φεβρουάριο του 2003, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του '80
Για να δούμε 23.04.26

Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του '80 - Οι «σκληροί» Μπάτλερ και Τζόρνταν

Το «Miami Vice ’85» θα τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία του '80, σε αντίθεση με την ταινία «Miami Vice» (2006) του Μάικλ Μαν, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Τζέιμι Φοξ και Κόλιν Φάρελ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί
Πολιτική και τέχνη 23.04.26

Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί

Η κριτική επιτροπή, με επικεφαλής την ιδρύτρια του Videobrasil, Σολάνζ Φάρκας, δήλωσε ότι η Μπιενάλε της Βενετίας παραμένει προσηλωμένη στην «υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συνταγή: Κέικ βανίλιας
Απόλαυση 23.04.26

Συνταγή: Κέικ βανίλιας

Μια συνταγή για ένα γλυκό απολαυστικό και ότι πρέπει για αυτή την περίοδο

Σύνταξη
Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»
Συνέντευξη 22.04.26

Μαρία Αποστολακέα: «Γέλα, Μαριώ! Κι ας σε δει όποιος θέλει!»

Η πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας του Νικόλα Δημητρόπουλου, Μη Γελάτε, θα σας Δει ο Κόσμος, Μαρία Αποστολακέα, καλείται να δώσει μια σοβαρή απάντηση στον ίδιο της τον εαυτό –αλλά, έλα που υπάρχει και η κοινωνία;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μια νέα βιογραφική ταινία για τον εμβληματικό Γάλλο σεφ Μπερνάρ Λουαζό
Επιτυχίες, πόνος 23.04.26

Ο εμβληματικός Γάλλος σεφ Μπερνάρ Λουαζό που ενέπνευσε τον «Ratatouille» αποκτά τη δική του βιογραφία

Ο Μπερνάρ Λουάζο ήταν ένας από τους πιο διάσημους σεφ της Γαλλίας κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Τον Φεβρουάριο του 2003, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Συναγερμός στη Λουιζιάνα – Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο
Ένοπλη σύγκρουση 23.04.26

ΗΠΑ: Συναγερμός στη Λουιζιάνα – Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο

Οι πυροβολισμοί φαίνεται ότι ανταλλάχθηκαν ανάμεσα σε δύο ομάδες ατόμων, που διαπληκτίστηκαν. Τουλάχιστον 10 τραυματίες, εκ των οποίων περαστικοί, άσχετοι με το περιστατικό. Δύο σοβαρά.

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις οι συλλήψεις για τη δολοφονία του 27χρονου – Πώς συνέβη το άγριο έγκλημα για τα μάτια μιας κοπέλας
Ελλάδα 23.04.26

Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις οι συλλήψεις για τη δολοφονία του 27χρονου – Πώς συνέβη το άγριο έγκλημα για τα μάτια μιας κοπέλας

Εκτός από τον 20χρονο η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 18χρονου και δύο γυναικών που ήταν μαζί με τον φερόμενο δράστη μετά τη δολοφονία

Σύνταξη
Πάπας Λέων: Καταδικάζει τους θανάτους διαδηλωτών στο Ιράν, αλλά «δεν μπορεί να είναι υπέρ του πολέμου»
«Άνθρωποι πεθαίνουν!» 23.04.26

Πάπας Λέων: Καταδικάζει τους θανάτους διαδηλωτών στο Ιράν, αλλά «δεν μπορεί να είναι υπέρ του πολέμου»

Απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, που του επιτίθεται γιατί έχει καταδικάσει τον πόλεμο στο Ιράν, έδωσε ο Πάπας Λέων. Τόνισε ότι ασφαλώς καταδικάζει τις δολοφονίες. Ωστόσο, «ως ιερέας δεν αποδέχομαι τον πόλεμο».

Σύνταξη
Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»
On Field 23.04.26

Ξεκάθαρη απάντηση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Ιταλίας – «Η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο»

Ο Αντρέα Αμπόντι απάντησε σε όσους υποστηρίζουν ότι το Ιράν πρέπει ν’ αποκλειστεί από το Μουντιάλ και την θέση του να πάρει η Σκουάντρα Ατζούρα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αμετανόητος Λαζαρίδης ξαναχτυπά: Η σκευωρία των πολιτικών μου αντιπάλων εντός και εκτός Καβάλας θα πέσει στο κενό
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Αμετανόητος Λαζαρίδης ξαναχτυπά: Η σκευωρία των πολιτικών μου αντιπάλων εντός και εκτός Καβάλας θα πέσει στο κενό

Στον απόηχο της παραίτησής του από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον σάλο που ξέσπασε με το πτυχίο και τους διορισμούς του στο Δημόσιο, ο Μακάριος Λαζαρίδης θυματοποιείται και μιλά για «σκευωρία» εις βάρος του.

Σύνταξη
Συναγερμός στον Νέο Κόσμο – 55χρονος έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα αφού χτύπησε τη μητέρα του – Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ
Ελλάδα 23.04.26

Συναγερμός στον Νέο Κόσμο – 55χρονος έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα αφού χτύπησε τη μητέρα του – Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ

Ο 55χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και είναι χρήστης ουσιών ενώ σύμφωνα με την μητέρα του υπάρχει όπλο μέσα στο διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Αρκτική: Η κινητικότητα που προμηνύει σύγκρουση – Τι τη φέρνει στο επίκεντρο των ανταγωνισμών
Γεωπολιτικό πόκερ 23.04.26

Αρκτική: Η κινητικότητα που προμηνύει σύγκρουση – Τι τη φέρνει στο επίκεντρο των ανταγωνισμών

Καθώς οι πάγοι λιώνουν, η άλλοτε ειρηνική Αρκτική μετατρέπεται σε επικίνδυνο γεωπολιτικό πεδίο, φέρνοντας Ρωσία και Δύση ένα βήμα πριν την ανοιχτή σύγκρουση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Εξάρχου (AKTOR): O Κάθετος Διάδρομος λύση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
Οικονομικές Ειδήσεις 23.04.26

Εξάρχου (AKTOR): O Κάθετος Διάδρομος λύση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Ο CEO του ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου μιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI επισημαίνει τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου και την ανάγκη για μακροχρόνιες συμφωνίες LNG

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο καβγά μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών στην Αγ. Βαρβάρα
InShorts 23.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο καβγά μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών στην Αγ. Βαρβάρα

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και μετέφερε τις δύο 19χρονες αρχικά στο γενικό κρατικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Θριάσιο, όπου οι γιατροί τους έκαναν δεκάδες ράμματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Σύνταξη
Βερολίνο: Έλουσαν με ντοματοχυμό τον Ρεζά Παχλαβί – Αφιλόξενο το Βερολίνο για τον γιο του σάχη του Ιράν
Κόσμος 23.04.26

Έλουσαν με ντοματοχυμό τον Ρεζά Παχλαβί - Αφιλόξενο το Βερολίνο για τον γιο του σάχη του Ιράν

Ο Ρεζά Παχλαβί επικρίνει τη γερμανική κυβέρνηση επειδή αρνήθηκε να τον συναντήσει. Ο εξόριστος Ιρανός, γιος του ανατραπέντος σάχη του Ιράν, δέχτηκε επίθεση με χυμό ντομάτας.

Σύνταξη
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι «σοβαρά τραυματισμένος» – Ο Πεζεσκιάν, στην επίλεκτη ομάδα που τον φροντίζει
The New York Times 23.04.26

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι «σοβαρά τραυματισμένος» – Ο Πεζεσκιάν, στην επίλεκτη ομάδα που τον φροντίζει

Ο πρόεδρος του Ιράν συμμετέχει στην επίλεκτη ιατρική ομάδα που φροντίζει τον αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Σύμφωνα με τους New York Times, έχει σοβαρά εγκαύματα, ενώ αναμένει προσθετικό μέλος.

Σύνταξη
Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του ’80
Για να δούμε 23.04.26

Το «Miami Vice» του Τζόζεφ Κοσίνσκι με φόντο το Μαϊάμι του '80 - Οι «σκληροί» Μπάτλερ και Τζόρνταν

Το «Miami Vice ’85» θα τοποθετείται χρονικά στη δεκαετία του '80, σε αντίθεση με την ταινία «Miami Vice» (2006) του Μάικλ Μαν, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Τζέιμι Φοξ και Κόλιν Φάρελ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλέξης Τσίπρας: Επιστρέφω για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα – Με προγραμματικές εξαγγελίες στους Δελφούς
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Αλέξης Τσίπρας: Επιστρέφω για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα – Με προγραμματικές εξαγγελίες στους Δελφούς

Με κυβερνητικό πρόγραμμα «ευθύνης» εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών για «να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα». Νέα οικονομική στρατηγική, λιγότεροι και δίκαιοι φόροι, μισθοί για αξιοπρεπή ζωή. «Δεν με αφορά η πολιτική αλλαγή, αλλά η αλλαγή πολιτικής, ένα σχέδιο για να σωθεί η χώρα».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εμανουέλ Μακρόν: «Δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική» μετά το τέλος της θητείας μου – Οι τελευταίοι στόχοι του
Γαλλία 23.04.26

Εμανουέλ Μακρόν: «Δεν θα ασχοληθώ με την πολιτική» μετά το τέλος της θητείας μου – Οι τελευταίοι στόχοι του

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποστηρίζει ότι η δεύτερη θητεία του ήταν πολύ δύσκολη. Τον ενδιαφέρει πλέον να διασώσει την κληρονομιά του, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Θα γίνετε στόχοι»: Η Ρωσία προειδοποιεί τους Ευρωπαίους να μην φιλοξενήσουν γαλλικά πυρηνικά βομβαρδιστικά
Κόσμος 23.04.26

«Θα γίνετε στόχοι»: Η Ρωσία προειδοποιεί τους Ευρωπαίους να μην φιλοξενήσουν γαλλικά πυρηνικά βομβαρδιστικά

Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σε συνέντευξη ότι πρόκειται για μέρος μιας «ανεξέλεγκτης ανάπτυξης» του πυρηνικού δυναμικού του ΝΑΤΟ, η οποία συνιστά στρατηγική απειλή για την Ρωσία

Σύνταξη
Επεισοδιακή καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο – Ύποπτο ΙΧ εμβόλισε περιπολικό και τράπηκε σε φυγή
Ελλάδα 23.04.26

Επεισοδιακή καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο – Ύποπτο ΙΧ εμβόλισε περιπολικό και τράπηκε σε φυγή

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ύποπτο όχημα προκάλεσε ζημίες σε δύο σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα κατά την καταδίωξη στο Παλαιό Φάληρο ενώ μέχρι στιγμής διαφεύγει. 

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies