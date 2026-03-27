Δικαίωμα στο σκοτάδι: Όταν η «τοξική θετικότητα» γίνεται η αόρατη φυλακή μας

Ανοίγεις το κινητό σου το πρωί και το feed γεμίζει με λαμπερά χαμόγελα, αποφθέγματα αυτοβελτίωσης και συμβουλές για το πώς να «αδράξεις τη μέρα». Πηγαίνεις στη δουλειά και το περιβάλλον απαιτεί να είσαι παραγωγικός, γεμάτος ενέργεια, ένας ακούραστος στρατιώτης της καθημερινότητας. Ζούμε στην εποχή της απόλυτης επιβεβλημένης χαράς.

Όμως, πίσω από αυτή τη λαμπερή, ψηφιακή και κοινωνική βιτρίνα, κρύβεται μια εξαντλητική πραγματικότητα: η τυραννία της τοξικής θετικότητας. Μιας κουλτούρας που έχει μετατρέψει τη φυσιολογική ανθρώπινη θλίψη, τον θυμό ή την απλή, ωμή κούραση σε κάτι που πρέπει να κρυφτεί, να καταπιεστεί και να λογοκριθεί πάση θυσία.

Η δικτατορία του «good vibes only»

Το σύνθημα «good vibes only» έχει εξελιχθεί από ένα αθώο μότο σε έναν αυστηρό κοινωνικό αλγόριθμο. Η κοινωνία μάς εκπαιδεύει να λειτουργούμε σαν καλοκουρδισμένες μηχανές, εκτελώντας συγκεκριμένα πρωτόκολλα συμπεριφοράς. Αν πεις «δεν αντέχω άλλο», η άμεση απάντηση είναι συνήθως ένα επιφανειακό «όλα θα πάνε καλά, δες τη θετική πλευρά».

Αυτή η αντανακλαστική άρνηση του αρνητικού δεν προέρχεται από ενσυναίσθηση, αλλά από αμηχανία. Οι άνθρωποι γύρω μας συχνά δεν αντέχουν το βάρος του πόνου του άλλου, γιατί τους υπενθυμίζει τον δικό τους. Έτσι, δημιουργείται ένα περιβάλλον άτυπης λογοκρισίας, όπου τα αληθινά, ακατέργαστα συναισθήματα μπαίνουν στο περιθώριο.

Το αποτέλεσμα; Νιώθουμε διπλά άσχημα: πρώτα για τον πόνο που βιώνουμε και, στη συνέχεια, για τις ενοχές που νιώθουμε επειδή δεν μπορούμε να είμαστε «θετικοί». Αυτή η διαρκής καταπίεση είναι ο ορισμός της τοξικότητας, καθώς ακυρώνει την ίδια την ανθρώπινη φύση μας, η οποία είναι φτιαγμένη από αντιθέσεις.

Σπάζοντας τα πρωτόκολλα του καθωσπρεπισμού

Η πραγματική ελευθερία ξεκινά τη στιγμή που αποφασίζεις να σπάσεις αυτούς τους κανόνες. Όταν αρνείσαι να παίξεις τον ρόλο του πάντα ανθεκτικού και παραδέχεσαι την αδυναμία σου. Το να μοιράζεσαι τις σκοτεινές σου στιγμές δεν είναι ένδειξη παραίτησης, αλλά η πιο βαθιά μορφή θάρρους.

Είναι αυτές ακριβώς οι ρωγμές στο σύστημα που επιτρέπουν στην πραγματική σύνδεση να ανθίσει. Όταν δύο άνθρωποι σταματούν να προσποιούνται και συναντιούνται στο σκοτάδι, δημιουργείται ένας δεσμός που καμία επιφανειακή χαρά δεν μπορεί να αγγίξει.

Η οικειότητα δεν χτίζεται στα λαμπερά πάρτι, αλλά στις ώρες της κατάρρευσης, όταν τα κοινωνικά φίλτρα πέφτουν και μένει μόνο η ωμή αλήθεια. Είναι σαν να βρίσκεις επιτέλους τη συχνότητα επικοινωνίας με κάποιον, μέσα σε ένα χαώδες δίκτυο θορύβου.

Η αναζήτηση μιας ήρεμης «λίμνης»

Για να επιβιώσουμε από αυτή την πιεστική θετικότητα, έχουμε όλοι ανάγκη από ένα προσωπικό καταφύγιο. Μια νοητή, σιωπηλή λίμνη, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα και τον θόρυβο της πόλης.

Έναν τόπο -είτε είναι ένας φυσικός χώρος, είτε ένα απομονωμένο δωμάτιο, είτε ακόμα και ένα κρυφό, απόλυτα ασφαλές κανάλι επικοινωνίας σε κάποια εφαρμογή όπως το Telegram- όπου τα νερά είναι ακίνητα και δεν υπάρχει καμία απαίτηση να είμαστε τίποτα περισσότερο από αυτό που νιώθουμε τη δεδομένη στιγμή.

Σε αυτά τα καταφύγια, μπορούμε να ξεγυμνωθούμε ψυχικά. Να αγκαλιάσουμε τα τραύματά μας, να αναγνωρίσουμε τις σκοτεινές μας πλευρές και να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να νιώσει τον πόνο, τον φόβο ή τον θυμό, χωρίς καμία απολύτως λογοκρισία. Χωρίς κανείς να προσπαθεί να μας «φτιάξει τη διάθεση» με το ζόρι.

Η σιωπή και η αποδοχή του σκοταδιού είναι συχνά το καλύτερο φάρμακο.

Επικοινωνία κάτω από τα ραντάρ

Μέσα σε αυτό το αποστειρωμένο περιβάλλον, η αναζήτηση ανθρώπων που μπορούν να αντέξουν το σκοτάδι μας μοιάζει με κυνήγι θησαυρού. Ψάχνουμε συνομιλητές κάτω από τα ραντάρ της κοινωνικής κανονικότητας. Ανθρώπους ή καταστάσεις που δεν φοβούνται να σπάσουν τα όρια και να δουν πίσω από τις λέξεις.

Όταν τελικά βρίσκουμε αυτούς τους συνοδοιπόρους, τα πάντα αλλάζουν. Η συνειδητοποίηση ότι δεν είσαι μόνος στην εξάντληση και την απογοήτευση, λειτουργεί λυτρωτικά.

Η τοξική θετικότητα μας απομονώνει, μας κάνει να νιώθουμε ελαττωματικοί. Η κοινή παραδοχή του σκοταδιού, αντίθετα, μας ενώνει. Μας υπενθυμίζει ότι η ομορφιά της ζωής δεν βρίσκεται στην απουσία του πόνου, αλλά στην ικανότητα να τον μοιράζεσαι αληθινά.

Ολοκληρωμένοι, όχι τέλειοι

Ίσως ήρθε η ώρα να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει ψυχική ανθεκτικότητα. Δεν είναι η ικανότητα να χαμογελάς όταν όλα γύρω σου καταρρέουν. Είναι η ικανότητα να επιτρέπεις στον εαυτό σου να καταρρεύσει, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι κομμάτι της διαδικασίας.

Το δικαίωμα στο σκοτάδι είναι αναφαίρετο. Δεν χρειάζεται να είμαστε διαρκώς θετικοί. Αρκεί να είμαστε αληθινοί. Και στο τέλος της ημέρας, ο στόχος δεν είναι να γίνουμε τέλειοι, αλλά να παραμείνουμε ολόκληροι, με όλα μας τα θραύσματα ορατά και αποδεκτά.