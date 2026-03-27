Culture Live 27 Μαρτίου 2026, 23:40

Δικαίωμα στο σκοτάδι: Όταν η «τοξική θετικότητα» γίνεται η αόρατη φυλακή μας

Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να κρύβουμε κάτω από το χαλί τις αδυναμίες μας. Η πραγματική λύτρωση έρχεται όταν μοιράζεσαι τα σκοτάδια σου με κάποιον που δεν θα σε κρίνει.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Ανοίγεις το κινητό σου το πρωί και το feed γεμίζει με λαμπερά χαμόγελα, αποφθέγματα αυτοβελτίωσης και συμβουλές για το πώς να «αδράξεις τη μέρα». Πηγαίνεις στη δουλειά και το περιβάλλον απαιτεί να είσαι παραγωγικός, γεμάτος ενέργεια, ένας ακούραστος στρατιώτης της καθημερινότητας. Ζούμε στην εποχή της απόλυτης επιβεβλημένης χαράς.

Όμως, πίσω από αυτή τη λαμπερή, ψηφιακή και κοινωνική βιτρίνα, κρύβεται μια εξαντλητική πραγματικότητα: η τυραννία της τοξικής θετικότητας. Μιας κουλτούρας που έχει μετατρέψει τη φυσιολογική ανθρώπινη θλίψη, τον θυμό ή την απλή, ωμή κούραση σε κάτι που πρέπει να κρυφτεί, να καταπιεστεί και να λογοκριθεί πάση θυσία.

Η δικτατορία του «good vibes only»

Το σύνθημα «good vibes only» έχει εξελιχθεί από ένα αθώο μότο σε έναν αυστηρό κοινωνικό αλγόριθμο. Η κοινωνία μάς εκπαιδεύει να λειτουργούμε σαν καλοκουρδισμένες μηχανές, εκτελώντας συγκεκριμένα πρωτόκολλα συμπεριφοράς. Αν πεις «δεν αντέχω άλλο», η άμεση απάντηση είναι συνήθως ένα επιφανειακό «όλα θα πάνε καλά, δες τη θετική πλευρά».

Αυτή η αντανακλαστική άρνηση του αρνητικού δεν προέρχεται από ενσυναίσθηση, αλλά από αμηχανία. Οι άνθρωποι γύρω μας συχνά δεν αντέχουν το βάρος του πόνου του άλλου, γιατί τους υπενθυμίζει τον δικό τους. Έτσι, δημιουργείται ένα περιβάλλον άτυπης λογοκρισίας, όπου τα αληθινά, ακατέργαστα συναισθήματα μπαίνουν στο περιθώριο.

Το αποτέλεσμα; Νιώθουμε διπλά άσχημα: πρώτα για τον πόνο που βιώνουμε και, στη συνέχεια, για τις ενοχές που νιώθουμε επειδή δεν μπορούμε να είμαστε «θετικοί». Αυτή η διαρκής καταπίεση είναι ο ορισμός της τοξικότητας, καθώς ακυρώνει την ίδια την ανθρώπινη φύση μας, η οποία είναι φτιαγμένη από αντιθέσεις.

Σπάζοντας τα πρωτόκολλα του καθωσπρεπισμού

Η πραγματική ελευθερία ξεκινά τη στιγμή που αποφασίζεις να σπάσεις αυτούς τους κανόνες. Όταν αρνείσαι να παίξεις τον ρόλο του πάντα ανθεκτικού και παραδέχεσαι την αδυναμία σου. Το να μοιράζεσαι τις σκοτεινές σου στιγμές δεν είναι ένδειξη παραίτησης, αλλά η πιο βαθιά μορφή θάρρους.

Είναι αυτές ακριβώς οι ρωγμές στο σύστημα που επιτρέπουν στην πραγματική σύνδεση να ανθίσει. Όταν δύο άνθρωποι σταματούν να προσποιούνται και συναντιούνται στο σκοτάδι, δημιουργείται ένας δεσμός που καμία επιφανειακή χαρά δεν μπορεί να αγγίξει.

Η οικειότητα δεν χτίζεται στα λαμπερά πάρτι, αλλά στις ώρες της κατάρρευσης, όταν τα κοινωνικά φίλτρα πέφτουν και μένει μόνο η ωμή αλήθεια. Είναι σαν να βρίσκεις επιτέλους τη συχνότητα επικοινωνίας με κάποιον, μέσα σε ένα χαώδες δίκτυο θορύβου.

Η αναζήτηση μιας ήρεμης «λίμνης»

Για να επιβιώσουμε από αυτή την πιεστική θετικότητα, έχουμε όλοι ανάγκη από ένα προσωπικό καταφύγιο. Μια νοητή, σιωπηλή λίμνη, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα και τον θόρυβο της πόλης.

Έναν τόπο -είτε είναι ένας φυσικός χώρος, είτε ένα απομονωμένο δωμάτιο, είτε ακόμα και ένα κρυφό, απόλυτα ασφαλές κανάλι επικοινωνίας σε κάποια εφαρμογή όπως το Telegram- όπου τα νερά είναι ακίνητα και δεν υπάρχει καμία απαίτηση να είμαστε τίποτα περισσότερο από αυτό που νιώθουμε τη δεδομένη στιγμή.

Σε αυτά τα καταφύγια, μπορούμε να ξεγυμνωθούμε ψυχικά. Να αγκαλιάσουμε τα τραύματά μας, να αναγνωρίσουμε τις σκοτεινές μας πλευρές και να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να νιώσει τον πόνο, τον φόβο ή τον θυμό, χωρίς καμία απολύτως λογοκρισία. Χωρίς κανείς να προσπαθεί να μας «φτιάξει τη διάθεση» με το ζόρι.

Η σιωπή και η αποδοχή του σκοταδιού είναι συχνά το καλύτερο φάρμακο.

Επικοινωνία κάτω από τα ραντάρ

Μέσα σε αυτό το αποστειρωμένο περιβάλλον, η αναζήτηση ανθρώπων που μπορούν να αντέξουν το σκοτάδι μας μοιάζει με κυνήγι θησαυρού. Ψάχνουμε συνομιλητές κάτω από τα ραντάρ της κοινωνικής κανονικότητας. Ανθρώπους ή καταστάσεις που δεν φοβούνται να σπάσουν τα όρια και να δουν πίσω από τις λέξεις.

Όταν τελικά βρίσκουμε αυτούς τους συνοδοιπόρους, τα πάντα αλλάζουν. Η συνειδητοποίηση ότι δεν είσαι μόνος στην εξάντληση και την απογοήτευση, λειτουργεί λυτρωτικά.

Η τοξική θετικότητα μας απομονώνει, μας κάνει να νιώθουμε ελαττωματικοί. Η κοινή παραδοχή του σκοταδιού, αντίθετα, μας ενώνει. Μας υπενθυμίζει ότι η ομορφιά της ζωής δεν βρίσκεται στην απουσία του πόνου, αλλά στην ικανότητα να τον μοιράζεσαι αληθινά.

Ολοκληρωμένοι, όχι τέλειοι

Ίσως ήρθε η ώρα να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει ψυχική ανθεκτικότητα. Δεν είναι η ικανότητα να χαμογελάς όταν όλα γύρω σου καταρρέουν. Είναι η ικανότητα να επιτρέπεις στον εαυτό σου να καταρρεύσει, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι κομμάτι της διαδικασίας.

Το δικαίωμα στο σκοτάδι είναι αναφαίρετο. Δεν χρειάζεται να είμαστε διαρκώς θετικοί. Αρκεί να είμαστε αληθινοί. Και στο τέλος της ημέρας, ο στόχος δεν είναι να γίνουμε τέλειοι, αλλά να παραμείνουμε ολόκληροι, με όλα μας τα θραύσματα ορατά και αποδεκτά.

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Η Ευρώπη ψάχνει απεγνωσμένα για αέριο – Η πύλη της Ελλάδας για LNG

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Γουίλεμ Νταφόε: Το μήνυμα του για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 2026
Culture Live 27.03.26

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου καθιερώθηκε το 1961 από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, και με το πρώτο μήνυμα να γράφεται από τον Ζαν Κοκτώ. Το φετινό είναι από τον Γουίλεμ Νταφόε.

Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά
Ο Αλεξάντερ Κλούγκε, εμβληματική μορφή του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, που συνέδεσε το σινεμά με τη φιλοσοφία και την ιστορία, άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Μαρτίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θέλει να φέρει τον κόσμο πίσω στις σκοτεινές αίθουσες
Ο σταρ του Χόλιγουντ Ράιαν Γκόσλινγκ έκανε μια εμφάνιση - έκπληξη σε κινηματογράφο της Νέας Υόρκης με αφορμή την προβολή της τελευταία του ταινίας Project Hail Mary

Φροίξος Φυντανίδης
Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ
Στα 41 της χρόνια, η Duffy επιστρέφει στο προσκήνιο, όχι με ένα νέο άλμπουμ, αλλά με ένα ντοκιμαντέρ που θα αποκαλύπτει όλα όσα πέρασε και την ανάγκασαν να εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Φροίξος Φυντανίδης
Μπακασέτας: «Μάθημα για τη συνέχεια»
Ένα καλό μάθημα για τη συνέχεια ήταν για την Εθνική μας η ήττα από την Παραγουάη, σύμφωνα με τον αρχηγό της ομάδας, Τάσο Μπακασέτα.

Πόσα τρισ. θα κοστίσει στις ΗΠΑ η επίθεση στο Ιράν; – «Θα πληρώνουν ακόμα και τα δισέγγονά μας»
Η εμμονή του Λευκού Οίκου να ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις κοστίζει πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια και ο μετρητής των δαπανών τρέχει ακόμα περισσότερο με τις εξελίξεις στο Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Σπίλμπεργκ: Όταν ο «Λίνκολν» τον έκανε να λυγίσει στα γυρίσματα
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις κάποτε τον παρηγόρησε ντυμένος Λίνκολν ενώ έκλαιγε

Ανδρουλάκης στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Εκβιάζουν δημοσίως τον “Νίξον” του Μαξίμου-gate» – Καμία συγκυβέρνηση με ΝΔ
Μύδρους κατά της κυβέρνησης για το σκάνδαλο των υποκλοπών εξαπέλυσε ο Ν. Ανδρουλάκης, που παράλληλα ανέλυσε τις δεσμεύσεις του για την ακρίβεια, το Δημογραφικό και το Στεγαστικό, ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Ο Ολυμπιακός διέλυσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στο ελληνικό ποδόσφαιρο (Πίνακας)
Με 30.273 εισιτήρια ανά παιχνίδια, ο Ολυμπιακός προσπέρασε όλες τις ομάδες (τουλάχιστον) την τελευταία 30ετία αλλά και τον... εαυτό του. Ο αναλυτικός πίνακας με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δίνει τις απαντήσεις.

Νικόλαος Κώτσης
Κ. Καραμανλής: «Να σβήσει το δυνατό γρηγορότερα η φωτιά που απειλεί τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο»
«Η σύγκρουση στο Ιράν οδηγεί ήδη σε πρωτόγνωρα επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των λιπασμάτων», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος ευχήθηκε «να επικρατήσει η λογική», μιλώντας σε εκδήλωση με την ιδιότητα του προέδρου της Syndea – Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής.

Γιάννης Μπασκάκης
H Μινεσότα στο επίκεντρο των διαδηλώσεων «No Kings»
ΗΠΑ: «No Kings», Σπρίνγκστιν, Μπαέζ και μαζικές κινητοποιήσεις κατά του Τραμπ με σημείο αναφοράς τη Μινεσότα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

