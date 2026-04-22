Τα δεδομένα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς ενόψει playoffs της Euroleague

Ο Ολυμπιακός τελείωσε την κανονική διάρκεια της Euroleague στην πρώτη θέση της κατάταξης και περιμένει την ολοκλήρωση των play-in για να μάθει τον αντίπαλό του στα playoffs της διοργάνωσης. Παράλληλα οι ερυθρόλευκοι είναι σχεδόν πάνοπλοι, με όλους τους παίκτες να βρίσκονται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, πλην του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Αμερικανός σέντερ υπέστη θλάση στο ματς της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, όπως είχε ενημερώσει η ερυθρόλευκη ΚΑΕ στις 31 Μαρτίου. Ο Τζόουνς είχε υποβληθεί σε όλα τα απαραίτητα τεστ και όπως γνωστοποίησαν οι Πειραιώτες έχει υποστεί θλάση στις ίνες της έσω κεφαλής γαστροκνήμιου ΑΡ.

Μάλιστα, η διάγνωση ανέφερε χαρακτηριστικά πως θα έμενε εκτός δράσης για περίπου 15 μέρες χάνοντας ένα σημαντικό αριθμό αγώνων, μέχρι το τέλος της regular season της Euroleague, όπως και έγινε με τον σέντερ των ερυθρόλευκων να χάνει όλα τα ματς του Ολυμπιακού μετά από το ντέρμπι με τους πράσινους.

Η πορεία της αποθεραπείας του Τζόουνς

Οι 15 μέρες πέρασαν και ο Ταϊρίκ Τζόουνς κάνει ακόμα ατομικό πρόγραμμα, ωστόσο αναμένεται τις επόμενες μέρες να μπει μαζί με τους συμπαίκτες του στο κανονικό πρόγραμμα. Αρχικά πιο συντηρητικά και έπειτα πιο έντονα προκειμένου να προλάβει τον πρώτο αγώνα των playoffs, ο οποίος έχει οριστεί για την ερχόμενη Τρίτη (28/4) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.