Το Φως στο Τούνελ ανοίγει ξανά την σκοτεινή υπόθεση της Ολυμπίας Κηρύκου
Η ιστορία που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα επανέρχεται στο προσκήνιο. Μία από τις πιο μυστηριώδεις υποθέσεις εξαφάνισης που συνεχίζει να στοιχειώνει τη συλλογική μνήμη, αυτή της Ολυμπίας Κηρύκου, ξεθάβεται χρόνια μετά στο «Φως στο Τούνελ», την Παρασκευή 24 Απριλίου στις 23:20, στο MEGA. Η Αγγελική Νικολούλη αποκαλύπτει νέα στοιχεία που διαλύουν το σκοτάδι και φέρνουν ανατροπή.
Το χρονικό της υπόθεσης…
Η Ολυμπία Κηρύκου, μόλις 29 ετών, εξαφανίστηκε ξαφνικά το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 1995, ενώ πήγαινε στη δουλειά της, στη Νέα Ιωνία. Ο σύζυγός της βρήκε ένα σημείωμα στο σπίτι, το οποίο όχι μόνο δεν έδινε απαντήσεις, αλλά γεννούσε ερωτήματα.
Ξεκίνησε μια αγωνιώδης προσπάθεια αναζήτησης, σύντομα όμως ακολούθησε βασανιστική σιωπή. Οι έρευνες οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο. Το «Φως στο Τούνελ» έψαξε εξονυχιστικά τις συνθήκες της εξαφάνισής της, πριν η ιστορία της παραγραφεί και θαφτεί για πάντα στα αρχεία των ανεξιχνίαστων υποθέσεων.
Τώρα, η εκπομπή ανοίγει ξανά τον φάκελο, φέρνοντας στο φως νέα δεδομένα.
Δείτε το trailer του αποκαλυπτικού «Τούνελ» που έρχεται την Παρασκευή 24 Απριλίου στις 23:20, στο MEGA:
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις