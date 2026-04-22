ΠΝΟ: Εικοσιτετράωρη απεργία σε όλα τα πλοία την Πρωτομαγιά

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων προχωρούν οι ναυτεργάτες την Παρασκευή 1η Μαΐου 2026, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Η απεργιακή κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 00:01 της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, επηρεάζοντας το σύνολο των ακτοπλοϊκών και λοιπών θαλάσσιων δρομολογίων.

Όπως επισημαίνει, σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία, βασικοί άξονες των διεκδικήσεων παραμένουν η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και η ενίσχυση του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με αιχμή την ανανέωση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Παράλληλα, η ΠΝΟ θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη διατήρησης και αναβάθμισης του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της ναυτικής εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται προσαρμογές στις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου.

Στο πλαίσιο των ευρύτερων αιτημάτων της, η Ομοσπονδία ζητά, επίσης, την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, καθώς και την αποκατάσταση των απωλειών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι ναυτικοί τα προηγούμενα χρόνια.

Η ανακοίνωση της ΠΝΟ:

«Στη σημερινή συνεδρίασή της, η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας τιμώντας τους αγώνες των εργαζομένων και των ναυτεργατών και επ’ αφορμή των εορταστικών εκδηλώσεων για την 1η Μάη 2026, αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων η οποία αρχίζει την 00.01 της 01-05-2026 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 24.00 της ίδιας ημέρας.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία με προμετωπίδα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την αξιοπρέπεια στην εργασία, συνεχίζει και εντείνει τον αγώνα της έχοντας ψηλά στην ατζέντα το θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την ανανέωση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την προστασία και διεύρυνση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Η διατήρηση και αναβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα και της δωρεάν ναυτικής εκπαίδευσης, αποτελεί αιχμή του δόρατος των διεκδικήσεων της Ομοσπονδίας μας η οποία έχει καταθέσει συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις διεθνείς αλματώδεις τεχνολογικές εξελίξεις όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί.

Επιβεβλημένη είναι η ανάγκη για την αναβάθμιση της δωρεάν παροχής δημόσιας υγείας και παιδείας καθώς επίσης και η αποκατάσταση των άδικων περικοπών που έχουν υποστεί οι συνάδελφοι μας απόμαχοι της θάλασσας».