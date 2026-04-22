Εντι Ράμα: «Χιούμορ» η ατάκα για τον Πλάτωνα – Τι είπε για συνυποσχετικό παραπομπής στη Χάγη για ΑΟΖ

«Έχουμε αποφασίσει εδώ και καιρό ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τις χώρες μας να παρασυρθούν σε διαμάχες. Πρέπει να πάμε και να λύσουμε τα εκκρεμή θέματα μεταξύ μας», τόνισε, μεταξύ άλλων ο Αλβανός πρωθυπουργός, Εντι Ράμα μιλώντας στο Forum των Δελφών.

Υπογράμμισε την ανάγκη πως οι δύο χώρες πρέπει να προχωρήσουν σε οριστικές λύσεις χωρίς να παρασύρονται σε διμερείς εντάσεις.

Ο Ράμα άφησε να εννοηθεί ότι η συμφωνία Ελλάδας και Αλβανίας για την παραπομπή του ζητήματος της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης μπορεί να επιτευχθεί μέσα στο προσεχές φθινόπωρο, καθώς, όπως ανέφερε, οι διαβουλεύσεις έχουν προχωρήσει σημαντικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προχωρημένες συνομιλίες που είχαν οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αλβανίας, τονίζοντας ότι τα Τίρανα δεν βλέπουν πρόβλημα για την παραπομπή του ζητήματος στη Χάγη.

«Έκανα χιούμορ όταν είπα ότι δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα»

«Εκανα χιούμορ» απάντησε σχετικά ο Εντι Ράμα ερωτηθείς σχετικά για παλαιότερη δήλωσή του που είχε κάνει για τους Ελληνες ότι «δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα».

Συγκεκριμένα, ο Έντι Ράμα σχολίασε: «Είχαμε ένα θέμα όταν είπα ότι οι Έλληνες δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα, αλλά ήταν ένας τρόπος να μπούμε στο κλίμα της συζήτησης με τον συνάδελφο σας. Δεν είχα πρόθεση να μειώσω τις αξίες και την ομορφιά της ελληνικής κουλτούρας και Ιστορίας. Συνεπώς, θεωρώ ότι δεν είναι τόσο σοβαρά τέτοιου είδους ζητήματα.

Ήταν ένας τρόπος να τον «πειράξω» λίγο, τον δημοσιογράφο, γιατί παίρνουμε τους εαυτούς μας πολύ στα σοβαρά. Το μόνο πρόβλημα που έχω με τους Έλληνες -αλλά και τους Αλβανούς περισσότερο – είναι ότι παίρνετε τους εαυτούς σας πολύ στα σοβαρά…

Κατέληξε λέγοντας πως έχει μεγάλο θαυμασμό για τη Ελλάδα και συνέχισε λέγοντας πως «απλώς έκανα χιούμορ με πολύ σοβαρούς ανθρώπους, οπότε ίσως δεν ήμουν στο σωστό μέρος».

Σε άλλο σημείο, ο Έντι Ράμα φάνηκε να εκνευρίζεται όταν χρειάστηκε να αναφερθεί στον Φρέντι Μπελέρι.

Ο Ράμα και εξήγησε ότι είναι πολύ συνηθισμένο στην Αλβανία, οι κατηγορούμενοι να μένουν προφυλακισμένοι για πολλούς μήνες. Έφερε μάλιστα το παράδειγμα του δημάρχου Τιράνων, που είναι από το κόμμα του, ο οποίος προφυλακίστηκε τον Ιανουάριο του 2025 και η δίκη του μόλις άρχισε.