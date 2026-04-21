newspaper
Τρίτη 21 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Διακομματικό μήνυμα υποστήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο στο Καπιτώλιο
Πολιτική 21 Απριλίου 2026, 06:40

Διακομματικό μήνυμα υποστήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο στο Καπιτώλιο

Φέτος η επέτειος των 205 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 συμπίπτει με τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, γεγονός που επισημάνθηκε στα πολιτικά μηνύματα των περισσότερων νομοθετών

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

Spotlight

Την αναγκαιότητα ενίσχυσης της συμμαχίας με την Ελλάδα και την Κύπρο σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία τόνισαν μέλη του Κογκρέσου και οι πρεσβευτές των δύο χωρών στις ΗΠΑ κατά τον ετήσιο κοινοβουλευτικό εορτασμό για την Ελληνική Ημέρα Ανεξαρτησίας.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο (AHI) στο Καπιτώλιο σε συνεργασία με την ομάδα ελληνικών υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων (Hellenic Caucus). Οι εορτασμοί των εθνικών επετείων στην ελληνοαμερικανική κοινότητα δεν συμπίπτουν κατ’ ανάγκην με την επίσημη ημερομηνία.

Φέτος η επέτειος των 205 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 συμπίπτει με τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, γεγονός που επισημάνθηκε στα πολιτικά μηνύματα των περισσότερων νομοθετών.

Ο τόνος δόθηκε από τον συμπρόεδρο του Hellenic Caucus και Δημοκρατικό βουλευτή του Νιου Χάμσαϊρ Κρις Πάπας, ο οποίος αναφέρθηκε στην ενεργειακή, στρατιωτική και οικονομική συνεργασία, λέγοντας «δεν έχουμε στηριχθεί ποτέ τόσο πολύ στην Ελλάδα και την Κύπρο όσο σήμερα». Ο ίδιος χαρακτήρισε την Hellenic Caucus μια «πραγματικά διακομματική» ομάδα σε μια εποχή βαθιών πολιτικών διαιρέσεων στις ΗΠΑ, αναφέροντας ρητά ως στόχο της ομάδας την αντιμετώπιση «της κακόβουλης επιρροής της Τουρκίας».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Ελληνοαμερικανίδα Δημοκρατική βουλευτής της Νεβάδα Ντίνα Τάιτους. Όντας μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, χαρακτήρισε «προβληματικό και αναξιόπιστο σύμμαχο» την Τουρκία, εκτιμώντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε «κομβική γεωπολιτική θέση» και λειτουργεί ως αξιόπιστος εταίρος συνεργάζεται με την Κύπρο και το Ισραήλ στον ενεργειακό τομέα.

Την σκυτάλη πήρε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής της Νέας Υόρκης Μάικ Λόουλερ, ο οποίος υπηρετεί ως πρόεδρος της Υποεπιτροπής για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Κατά την ομιλία του εξέφρασε ρητά την αντίθεσή του στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Τη συγκεκριμένη θέση συμμερίστηκε στην ομιλία του και ο Δημοκρατικός βουλευτής του Ρόουντ ‘Αιλαντ Γκέιμπ Έιμο, ο οποίος είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής του Νιου Τζέρσεϊ Φρανκ Παλόνε ήταν ο μόνος που εξέφρασε ανοιχτά ανησυχία για την ευρύτερη αμερικανική εξωτερική πολιτική. «Οι συμμαχίες μας δοκιμάζονται, όχι με την Ελλάδα, αλλά συνολικά, ακόμη και στο ΝΑΤΟ». Παρ’ όλα αυτά, διαβεβαίωσε για την απόλυτη προσήλωσή του στη διατήρηση της συμμαχίας και επανέλαβε την πάγια αμερικανική θέση για την επανένωση της Κύπρου.

Παράλληλα, ο συμπρόεδρος του Hellenic Caucus και Ρεπουμπλικάνος βουλευτής της Φλόριντα Γκας Μπιλιράκης αναφέρθηκε στην πρόσφατη ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα SPP και τη στρατιωτική συνεργασία που θα έχουν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.

Το μήνυμα του έλληνα πρέσβη

Ο Έλληνας πρέσβης στις ΗΠΑ Αντώνης Αλεξανδρίδης τοποθέτησε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε ιστορικό πλαίσιο, λέγοντας «οι Έλληνες επαναστάτες εμπνεύστηκαν από την Αμερικανική Επανάσταση, όπως και οι ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών εμπνεύστηκαν από την αθηναϊκή δημοκρατία». Χαρακτήρισε τη σχέση «αμφίδρομη» και τόνισε ότι η Ελλάδα μέσα σε ένα ασταθές γεωπολιτικά περιβάλλον παραμένει «πυλώνας σταθερότητας και ευημερίας».

Ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας Ευάγγελος Σάββας υπογράμμισε ότι σε ένα «ιδιαίτερα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον», η Κύπρος και η Ελλάδα αγωνίζονται για «την ελευθερία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ορθές σχέσεις μεταξύ κρατών», χαρακτηρίζοντας τις δύο χώρες «πυλώνες σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI) Νικ Λαρυγγάκης θύμισε στο ακροατήριο ότι η Κύπρος συνεχίζει να υφίσταται για 52 χρόνια την παράνομη κατοχή, ότι η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί ελληνική κυριαρχία, και ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξακολουθεί να στερείται πλήρους θρησκευτικής ελευθερίας. Ανέφερε επίσης ότι η Ελλάδα έχει ήδη επιτύχει τον στόχο αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ στο 5% του ΑΕΠ.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης οι βουλευτές Τζιμ Κόστα και Τζος Γκότχαϊμερ, ενώ μήνυμα απέστειλε και ο γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν. Η εκδήλωση διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο (AHI) σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Κοινοβουλευτική Ομάδα (Hellenic Caucus) στο Κογκρέσο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Ιράν: Ορατός ο κίνδυνος για μία επισιτιστική κρίση – Η απειλή

Ιράν: Ορατός ο κίνδυνος για μία επισιτιστική κρίση – Η απειλή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

Κόσμος
Τραμπ: Κερδίζω τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά, ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Τραμπ: Κερδίζω τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά, ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

inWellness
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Σύνταξη
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση
Διπλωματία 21.04.26

Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση

Η επίσκεψη Μακρόν θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου, με την κυβέρνηση να θέλει να προβάλει την ελληνογαλλική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αλλαγής κλίματος.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας
Διπλωματία 19.04.26

Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην 'Αμυνα και την Ασφάλεια.

Σύνταξη
Οι πρακτικές του Ισραήλ μέσα από το φίλτρο της στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα
Πολιτική 18.04.26

Οι πρακτικές του Ισραήλ μέσα από το φίλτρο της στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα

Αρκούν οι αντιδράσεις της Τουρκίας απέναντι στην συμμαχία Ελλάδας - Ισραήλ για να δικαιολογήσουν την ανοχή της Αθήνας απέναντι στις πρακτικές του Τελ Αβίβ στη Μέση Ανατολή;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία
Διπλωματία 16.04.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Πέμπτης τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο
Διπλωματία 15.04.26

ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο

Η έκθεση καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κατάχρησης του συστήματος NAVTEX, των παραβιάσεων της ελληνικής ΑΟΖ και της παρεμπόδισης κρίσιμων ενεργειακών έργων της ΕΕ, όπως το καλώδιο Great Sea Interconnector και ο αγωγός EastMed

Σύνταξη
Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση
Μέση Ανατολή 14.04.26

Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση

Οι 18 υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Σύνταξη
Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»
Διπλωματία 14.04.26

Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»

Το ΥΠΕΞ τονίζει τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των μελών της μειονότητας ως Ελλήνων πολιτών με πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία, σημειώνοντας ότι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις που αμφισβητούν το πλαίσιο αυτό δεν συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας

Σύνταξη
Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή
Πολιτική 14.04.26

Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή

Ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσόβου, σε μία περίοδο που η Αθήνα δίνει ξανά έμφαση στις σχέσεις της με τα Βαλκάνια, σε ένα ταξίδι που «ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν
Ελληνοτουρκικά 13.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν

Τα τριμερή σχήματα συνεργασίας «έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
Φιντάν: Ελλάδα και Κύπρος δεν χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ – Η συνεργασία τους φέρνει προβλήματα
Τουρκία 13.04.26

Φιντάν: Ελλάδα και Κύπρος δεν χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ – Η συνεργασία τους φέρνει προβλήματα

«Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η "Ελληνοκυπριακή Διοίκηση'' έχει την υποστήριξη της ΕΕ», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωσή του
Διπλωματία 10.04.26

Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωσή του

Το Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο την εκεχειρία με την πολύνεκρη επίθεση στο Λίβανο και ο Νετανιάχου αναζητά την πολιτική του σωτηρία μέσα από τη συνέχιση του πολέμου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
Διπλωματία 09.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει στην Άγκυρα πως «δε θα αλλάξει η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές»

Σύνταξη
Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους
Πρώην υπουργός Τουρκίας 08.04.26

Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους

«Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», ανέφερε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ

Σύνταξη
Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες
Πολιτική 08.04.26

Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες

Η απαγόρευση εισόδου στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων να μπει στον Πανάγιο Τάφο από τις ισραηλινές αρχές, οι βολές του Πάπα στο Ισραήλ και οι προειδοποιήσεις της Αθήνας για το status quo των Ιερών Προσκυνημάτων στην Ιερουσαλήμ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ
Κόσμος 06.04.26

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, ανεπτυγμένη στη Σαουδική Αραβία από το 2021, είχε καταρρίψει δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευαν ενεργειακές υποδομές στο Γιανμπού. 

Σύνταξη
«Πώς αγοράσατε το Predator;» – Πυρά της αντιπολίτευσης μετά τις αποκαλύψεις για κρατική χρηματοδότηση της Intellexa
Υποκλοπές 05.04.26

«Πώς αγοράσατε το Predator;» – Πυρά της αντιπολίτευσης μετά τις αποκαλύψεις για κρατική χρηματοδότηση της Intellexa

Πυρ ομαδόν από την Αντιπολίτευση μετά την αποκάλυψη από το «Βήμα» για χρηματοδότηση της Intellexa, που προμηθεύει το Predator, με κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια και δραστηριοποίηση της στην Ελλάδα ένα χρόνο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Το Ισραήλ θα έπρεπε να αποκλειστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης
Κόσμος 21.04.26

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Το Ισραήλ θα έπρεπε να αποκλειστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης

«Είναι υποχρέωση που απορρέει από το διεθνές δίκαιο τα (άλλα) κράτη να μη βοηθούν ένα κράτος το οποίο διαπράττει παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», υπενθύμισε η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Σύνταξη
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Σύνταξη
Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές την Τρίτη
Ελλάδα 21.04.26

Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές την Τρίτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός ανά περιοχή

Σύνταξη
Αβεβαιότητα περιβάλλει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν – Τα μηνύματα Τραμπ και δηλώσεις της Τεχεράνης
Μέση Ανατολή 21.04.26

Αβεβαιότητα περιβάλλει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν – Τα μηνύματα Τραμπ και δηλώσεις της Τεχεράνης

Το Πακιστάν προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη διεξαγωγή του β' γύρου διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι τελικά θα πραγματοποιηθούν, με το Ιράν να καταγγέλλει αμερικανικές απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ευρώπη: Ο πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά 12% έως το 2100 – Ποιες χώρες θα πληγούν πλησούν περισσότερο;
Γήρανση 21.04.26

Ο πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά 12% έως το 2100 - Ποιες χώρες θα πληγούν πλησούν περισσότερο;

Οι προβλεπόμενες δημογραφικές μεταβολές στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, με τον πληθυσμό της ΕΕ να αναμένεται να μειωθεί κατά 53 εκατομμύρια έως το 2100

Σύνταξη
Μάλτα: H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή – Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»
Το «θαύμα» στις αντλίες 21.04.26

H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή - Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»

Οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστέκεται στην αύξηση των τιμών και το κάνει εδώ και χρόνια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;
Relationsex 21.04.26

Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;

Ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακών γνωριμιών στον κόσμο έχει θέσει στον εαυτό του έναν σύνθετο στόχο: να κάνει το Tinder λιγότερο «κλαμπ ανδρών»

Σύνταξη
Εξπρές επιστροφές φόρου κάθε εβδομάδα
Οικονομία 21.04.26

Εξπρές επιστροφές φόρου κάθε εβδομάδα

Με έξτρα φόρο ένας στους τέσσερις που έχει καταθέσει δήλωση - Με επιστροφή φόρου σχεδόν τέσσερις στους δέκα - Ενας στους τρεις υπέβαλε τη δήλωσή του

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση
Διπλωματία 21.04.26

Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση

Η επίσκεψη Μακρόν θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου, με την κυβέρνηση να θέλει να προβάλει την ελληνογαλλική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αλλαγής κλίματος.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αφθώδης πυρετός: Προειδοποιήσεις για συμμόρφωση, νέες αποζημιώσεις και ασάφεια για τα τυριά και τον εμβολιασμό
Ελλάδα 21.04.26

Αφθώδης πυρετός: Προειδοποιήσεις για συμμόρφωση, νέες αποζημιώσεις και ασάφεια για τα τυριά και τον εμβολιασμό

Ο αφθώδης πυρετός φέρνει επιπρόσθετες αποζημιώσεις στη Λέσβο - Στο σκοτάδι τα δεδομένα γύρω από τον ιό - «Δεν έχει νόημα μια κουβέντα για τον εμβολιασμό τώρα» λέει το ΥπΑΑΤ - Συνεχίζουν το μπλόκο στους κτηνιατρικούς ελέγχους και τον αποκλεισμό του λιμανιού οι Λέσβιοι

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Ευρώπη αλλάζει τα κινητά
Και υποχρεωτικές επισκευές 21.04.26

Η Ευρώπη αλλάζει τα κινητά

Τι θα αγοράζουμε από το 2027 - Νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνουν μπαταρίες που αλλάζουν εύκολα, υποχρεωτικές επισκευές και τέλος στα κινητά «μίας χρήσης»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Βρετανικά πανεπιστήμια πλήρωσαν εταιρεία ασφαλείας για να «κατασκοπεύει» φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές
Κόσμος 21.04.26

Βρετανικά πανεπιστήμια πλήρωσαν εταιρεία ασφαλείας για να «κατασκοπεύει» φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές

Μια εταιρεία υπό τη διεύθυνση πρώην αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών προσλήφθηκε από μεγάλα βρετανικά πανεπιστήμια για να ερευνήσεις φοιτητές και ακαδημαικούς με φιλοπαλαιστινιακή δράση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέση Ανατολή: Μια νέα περιφερειακή συμμαχία διαμορφώνεται με Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο
Ραγδαίοι μετασχηματισμοί 21.04.26

Μια νέα συμμαχία-φωτιά διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή

Στη δυνατότητα σχηματισμού μιας βασικής συμμαχίας στη Μέση Ανατολή, με τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν, την Τουρκία και την Αίγυπτο, αναφέρεται ο πακιστανός πρώην υπουργός Πληροφοριών.

Σύνταξη
Γάζα: 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα
Βομβαρδισμός 21.04.26

Νέο θανατηφόρο ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό τα μεσάνυχτα», βορειοδυτικά της Χαν Γιούνις, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύνταξη
Βραζιλία: Σχεδόν 200 τουρίστες επισκέφθηκαν φαβέλα για το ηλιοβασίλεμα και έπεσαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών
Ρίο ντε Τζανέιρο 21.04.26

Πήγαν για το ηλιοβασίλεμα και έπεσαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών

Πήγαν εκδρομή στην κορυφή μιας φαβέλας του Ρίο ντε Τζανέιρο για να απολαύσουν και το ηλιοβασίλεμα, αλλά για κακή τους τύχη έπεσαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε κακοποιούς και αστυνομικούς.

Σύνταξη
Τουρκία: Πόζαρε με τη σημαία του ψευδοκράτους η Ρόζμαρι Ντι Κάρλο του ΟΗΕ
Τουρκία 21.04.26

Ποζάρει με τη σημαία του ψευδοκράτους η Ρόζμαρι Ντι Κάρλο του ΟΗΕ

«Δυσφορία» προκαλεί η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο, ποζάροντας με τη σημαία του ψευδοκράτους, κατά τη συνάντησή της με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην Τουρκία.

Σύνταξη
Αϊτή: Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών από πολυεθνική δύναμη που θα έπρεπε να τα προστατεύει
Αϊτή 21.04.26

Καταγγέλλουν πολυεθνική δύναμη για σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών

Εσωτερικό έγγραφο του ΟΗΕ αναφέρεται στην έρευνα για τον βιασμό 12χρονης και δυο ακόμη 16χρονων κοριτσιών, καθώς και στη σεξουαλική βία σε βάρος 18χρονης, από πολυεθνική δύναμη στην Αϊτή.

Σύνταξη
Ουκρανία: Για κλιμάκωση των επιθέσεων και επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης, προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Συμβούλιο Ασφαλείας 21.04.26

Για κλιμάκωση των επιθέσεων στην Ουκρανία, προειδοποιεί ο ΟΗΕ

«Ανησυχητική κλιμάκωση των εχθροπραξιών» στην Ουκρανία, διαπιστώνει ο ΟΗΕ καθώς «οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζουν να εντείνονται, με αυξανόμενα θύματα μεταξύ αμάχων και εκτεταμένες καταστροφές».

Σύνταξη
Ουγγαρία: Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ υπονοεί ότι ο Νετανιάχου θα συλληφθεί εάν πάει στη χώρα
Αλλαγή πορείας 21.04.26

Ουγγαρία: Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ υπονοεί ότι ο Νετανιάχου θα συλληφθεί εάν πάει στη χώρα

Ο Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε επίσης ότι έχει ενημερώσει τον Νετανιάχου για την επιθυμία του να επανεντάξει την Ουγγαρία στο σύστημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Απριλίου 2026
Cookies