Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή

Βαλίτσες για Κόσοβο ετοιμάζει σύμφωνα με πληροφορίες του in ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, την Πέμπτη 16 Απριλίου.

Ο Δένδιας αναμένεται να επισκεφθεί την KFOR τη διεθνή ειρηνευτική δύναμη υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ και την Ελληνική Δύναμη Κοσόβου (ΕΛΔΥΚΟ) που εδρεύει στην περιοχή, στο πλαίσιο των δυνάμεων της Βορειατλαντικής Συμμαχίας.

Με την Αθήνα να θεωρεί ότι αυτή η συμμετοχή αναδεικνύει τη συνεχή παρουσία του Στρατού και συμβάλλει στην ανάδειξη της χώρας ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευαίσθητη περιοχή των Βαλκανίων.

Προγραμματισμένο το ταξίδι Δένδια

Ο Δένδιας με αυτό το ταξίδι το οποίο όπως υπογραμμίζουν με έμφαση αρμόδιες πηγές είναι προγραμματισμένο εδώ και καιρό, θα απουσιάζει από την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου.

Μία συζήτηση στο επίκεντρο της οποίας αναμένεται να βρεθούν κυρίως η υπόθεση των υποκλοπών, με τη σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση να εκτιμάται ότι θα είναι εξαιρετικά σφοδρή, ενώ δεν θα λείψουν και οι αναφορές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Δένδιας θα απουσιάζει από τη Βουλή την Πέμπτη

Η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου θεωρείται ότι για την αντιπολίτευση θα εξελιχθεί σε «μητέρα των μαχών» σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα του Νίκου Δένδια, το οποίο έχει διαμορφωθεί εδώ και καιρό, ωστόσο αναμένεται να τον βγάλει εκτός του κάδρου της αντιπαράθεσης η οποία θα είναι εξαιρετικά έντονη και και θα κληθούν να τοποθετηθούν όλα τα στελέχη της κυβέρνησης και δη πρωτοκλασάτοι υπουργοί, υπερασπιζόμενοι την γραμμή Μαξίμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Βαλκάνια αναδεικνύονται σε κορυφαίο στόχο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, από την Αθήνα ενόψει και της ελληνική προεδρίας στην ΕΕ, με το Γιώργο Γεραπετρίτη να αναμένεται να αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών, όπως έχει ήδη προαναγγείλει.