Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»
Το ΥΠΕΞ τονίζει τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των μελών της μειονότητας ως Ελλήνων πολιτών με πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία, σημειώνοντας ότι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις που αμφισβητούν το πλαίσιο αυτό δεν συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας
«Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής» τονίζει το ελληνικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωση του σχολιάζοντας τουρκική ανάρτηση για τη Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη.
Το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι η Ελλάδα, ως ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, «ενεργεί εντός του πλαισίου που θέτει το Σύνταγμα, εφαρμόζει πλήρως τις σχετικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων προστασίας των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σέβεται απόλυτα και προστατεύει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη, τα μέλη της οποίας ως Έλληνες πολίτες, απολαύουν πλήρους ισονομίας και ισοπολιτείας».
Και καταλήγει: «Επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις με ανάλογο περιεχόμενο ούτε δίκαιο παράγουν ούτε συμβάλλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και καλής γειτονίας».
Η ανάρτηση
Σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας αναφέρεται:
«Στην 99η επέτειο από την ίδρυση της Ένωσης Τούρκων Ξάνθης να είσαι πάντα δυνατή!
Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την δίκαιη πάλη της Ένωσης, του πιο παλιού πολιτιστικού οργανισμού της Τουρκικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης, για το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομά της και τις ακούραστες πρωτοβουλίες της σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».
İskeçe Türk Birliği’nin 99. Kuruluş yıldönümü kutlu olsun!
Batı Trakya Türk Azınlığının en köklü sivil toplum kuruluşu olan Birliğin, kendi ismini kullanma yönündeki haklı mücadelesini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda azimle sürdürdüğü girişimlerini… pic.twitter.com/T2SkbvN0U0
— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 14, 2026
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις