Η Τουρκία αρνήθηκε τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διάσκεψη του ΟΗΕ
Επικαλούμενη τη διαχρονική πολιτική της μη αναγνώρισης, η Τουρκία αρνήθηκε τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή.
- Φίλοι εναντίον φίλων – Σπάνιος «εμφύλιος πόλεμος» δίχασε τη μεγαλύτερη ομάδα χιμπατζήδων
- Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
- Πατέρας κρατούσε αιχμάλωτο το 9χρονο παιδί του επί έναν χρόνο - Βρέθηκε γυμνό και υποσιτισμένο
- Πόρτα της Τουρκίας στην Κυπριακή Δημοκρατία σε διάσκεψη του ΟΗΕ
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τουρκία, ως προεδρεύουσα της Ετήσιας Διάσκεψης των ΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP31), αρνήθηκε τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν λόγω διάσκεψη, η οποία έλαβε χώρα στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στις 27 Μαρτίου 2026.
Η Κυπριακή Δημοκρατία στερήθηκε θέσης στην αίθουσα της συνεδρίασης, στην οποία προήδρευσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας της Τουρκίας, Μουράτ Κουρούμ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από ankahaber.net).
«Σοβαρή ανησυχία» για το γεγονός εξέφρασε η EE εκπροσωπώντας και τα κράτη-μέλη της
Η ΕΕ καταδίκασε τον αποκλεισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μετέπειτα συνεδρίαση του ΟΗΕ για την μνημόνευση της Παγκόσμιας Ημέρας Mηδενικών Αποβλήτων.
H EE εκπροσωπώντας και τα κράτη-μέλη της εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» για το γεγονός και υπενθύμισε ότι «όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ απολαμβάνουν ίσης αναγνώρισης και συμμετοχής στις διαδικασίες του ΟΗΕ σε αντιστοιχία με την αρχή της κυρίαρχης ισότητας και το πνεύμα της πλήρους συμπερίληψης» που διέπει τον ΟΗΕ.
Σε απάντηση, η Τουρκία υπερασπίστηκε τη στάση της, επικαλούμενη τη διαχρονική πολιτική μη αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ζήτησε και τα ρέστα
Η εκπρόσωπος της Τουρκίας «εξέφρασε της λύπη της για την εκτός θέματος τοποθέτηση της ΕΕ», τονίζοντας ότι «διαχρονικά η ΕΕ δεν έχει κατορθώσει να τηρήσει ισορροπημένη στάση στο Κυπριακό από την είσοδο των Ελληνοκυπρίων (στην Ενωση), παρά την συντριπτική απόρριψη του ολοκληρωμένου σχεδίου διευθέτησης του ΟΗΕ από τους Ελληνοκύπριους (ενν. σχεδίου Ανάν)».
Υπενθύμισε δε ότι η συνάντηση για το CΟP31 «δεν υπαγόταν σε εντολή του ΟΗΕ και ως εκ τούτου ήταν στη διακριτική ευχέρεια του διοργανωτή να κυκλοφορήσει προσκλήσεις.
»Ολα τα κράτη-μέλη που αναγνωρίζονται από την Τουρκία προσκλήθηκαν και τους ευχαριστούμε για τη συμμετοχή τους».
Πηγή: ΑΠΕ
- Χίος: Εντυπωσιακή η Πρώτη Ανάσταση στη Χίο από τον «ιπτάμενο ιερέα»
- Έλληνες εργαζόμενοι: Αυξάνονται οι ευκαιρίες απασχόλησης, βυθίζεται η ευημερία
- Εκλογές στο Περού: Φαβορί η δεξιά Φουχιμόρι – Εξαγγέλλει μαζικές απελάσεις και σύσφιγξη των σχέσεων με τις ΗΠΑ
- Συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας – Αναφορές ότι έφτασε στο Πακιστάν η αμερικανική αντιπροσωπεία
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/4): Δράση με σπουδαία ματς στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
- Πηγή Δεβετζή: Βαφτίστηκε στον Ιορδάνη Ποταμό – Η ανάρτηση και οι φωτογραφίες
- Αρκάς: Η καλημέρα του Μεγάλου Σαββάτου
- Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικό πλήγμα στην Οδησσό λίγες ώρες πριν από την κατάπαυση πυρός του Πάσχα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις