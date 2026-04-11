Σάββατο 11 Απριλίου 2026
11.04.2026 | 08:13
Τοπικές βροχές το Μεγάλο Σάββατο – Βελτιωμένος ο καιρός το Πάσχα
Η Τουρκία αρνήθηκε τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διάσκεψη του ΟΗΕ
Επικαιρότητα 11 Απριλίου 2026, 06:45

Επικαλούμενη τη διαχρονική πολιτική της μη αναγνώρισης, η Τουρκία αρνήθηκε τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τουρκία, ως προεδρεύουσα της Ετήσιας Διάσκεψης των ΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP31), αρνήθηκε τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εν λόγω διάσκεψη, η οποία έλαβε χώρα στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στις 27 Μαρτίου 2026.

Η Κυπριακή Δημοκρατία στερήθηκε θέσης στην αίθουσα της συνεδρίασης, στην οποία προήδρευσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας της Τουρκίας, Μουράτ Κουρούμ (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από ankahaber.net).

«Σοβαρή ανησυχία» για το γεγονός εξέφρασε η EE εκπροσωπώντας και τα κράτη-μέλη της

Η ΕΕ καταδίκασε τον αποκλεισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μετέπειτα συνεδρίαση του ΟΗΕ για την μνημόνευση της Παγκόσμιας Ημέρας Mηδενικών Αποβλήτων.

H EE εκπροσωπώντας και τα κράτη-μέλη της εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» για το γεγονός και υπενθύμισε ότι «όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ απολαμβάνουν ίσης αναγνώρισης και συμμετοχής στις διαδικασίες του ΟΗΕ σε αντιστοιχία με την αρχή της κυρίαρχης ισότητας και το πνεύμα της πλήρους συμπερίληψης» που διέπει τον ΟΗΕ.

Σε απάντηση, η Τουρκία υπερασπίστηκε τη στάση της, επικαλούμενη τη διαχρονική πολιτική μη αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ζήτησε και τα ρέστα

Η εκπρόσωπος της Τουρκίας «εξέφρασε της λύπη της για την εκτός θέματος τοποθέτηση της ΕΕ», τονίζοντας ότι «διαχρονικά η ΕΕ δεν έχει κατορθώσει να τηρήσει ισορροπημένη στάση στο Κυπριακό από την είσοδο των Ελληνοκυπρίων (στην Ενωση), παρά την συντριπτική απόρριψη του ολοκληρωμένου σχεδίου διευθέτησης του ΟΗΕ από τους Ελληνοκύπριους (ενν. σχεδίου Ανάν)».

Υπενθύμισε δε ότι η συνάντηση για το CΟP31 «δεν υπαγόταν σε εντολή του ΟΗΕ και ως εκ τούτου ήταν στη διακριτική ευχέρεια του διοργανωτή να κυκλοφορήσει προσκλήσεις.

»Ολα τα κράτη-μέλη που αναγνωρίζονται από την Τουρκία προσκλήθηκαν και τους ευχαριστούμε για τη συμμετοχή τους».

Πηγή: ΑΠΕ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Deals και asset management φέρνουν νέα ισορροπία 

Δουδωνής: Η κτηνοτροφία της Λέσβου καταστρέφεται και η κυβέρνηση δίνει σόου τύπου Γεωργιάδη – Μέτρα τώρα
Επικαιρότητα 10.04.26

Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε και το Πάσχα «έκτακτη εμφάνιση καλικάτζαρων», λέει χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στο κρίσιμο ζήτημα της καταστροφής της κτηνοτροφίας της Λέσβου από τον αφθώδη πυρετό

Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού
Επικαιρότητα 10.04.26

«Ο κ. Λαζαρίδης, όπως τόσοι 'άριστοι' της ΝΔ, όχι μόνο δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αλλά φέρεται να έχει πει και ψέματα για το ζήτημα αυτό, καθώς εμφανίστηκε ψευδώς να διαθέτει απαραίτητο τυπικό προσόν για θέση στο Δημόσιο, την οποία παρανόμως κατείχε», λέει η Νέα Αριστερά

ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη – Ο Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει
Επικαιρότητα 09.04.26

«Παριστάνει τον κριτή ενώ ο ίδιος αποδεικνύεται ένα κομματικό ρουσφέτι και μάλιστα παράτυπο», τονίζει το ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη, ενώ προσθέτει πως αν δεν τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός «θα επιβεβαιώσει πως είναι συνώνυμος της φαυλότητας και του ρουσφετιού»

Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»
Επικαιρότητα 08.04.26

Τη βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τα στενά του Ορμούζ είπε πως «μας απασχολεί ιδιαιτέρως καθώς είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο».

Le Monde: Η συντηρητική ελληνική κυβέρνηση κλυδωνίζεται από τα σκάνδαλα – Ανασχηματισμός έκτακτης ανάγκης
Ταξιδεύουν τα νέα 08.04.26

Εκτός συνόρων ταξιδεύει το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με μία από τις σημαντικότερες καθημερινές εφημερίδες της Γαλλίας, τη Le Monde, να φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ και να σημειώνει πως «περίπου ένα χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές, αυτή η υπόθεση αμαυρώνει την εικόνα του συντηρητικού κόμματος».

Δένδιας: Στη νέα εποχή των τεράστιων προκλήσεων μοναδικό κριτήριο είναι ο ρόλος της ισχύος
Επικαιρότητα 08.04.26

Ο Δένδιας επισκέφθηκε το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές και ενημερώθηκε για την πρόοδο στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων.

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα, παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά
ΠΑΣΟΚ 08.04.26

Στη Βαρβάκειο Αγορά περιόδευσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - «Πρέπει σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε», τόνισε

ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς
Επικαιρότητα 07.04.26

«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις δικογραφίες με τα «γαλάζια» στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε – Επανέρχεται περσινή υπόθεση χωρίς νέα στοιχεία
Εξηγήσεις 07.04.26

Ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ, που παραιτήθηκε το 2025 από τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ανάρτησή του, αναφέρει ότι η δικογραφία περιλαμβάνει «αβάσιμες εικασίες» και ζητεί την άρση της ασυλίας του

Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
«Ομολογία πανικού» 07.04.26

Η Νέα Αριστερά «καλεί τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: Συμφωνεί με αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του αντιπροέδρου του κόμματός του, που αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης;»

ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί
Επικαιρότητα 07.04.26

«Αν δεν φέρει αποδείξεις ο κ. Λαζαρίδης είναι σαφές ότι προσπάθησε να παραπλανήσει μέσω του βιογραφικού του και έφτασε έως τη θέση του υπουργού με απάτη. Άριστος ως δεξί χέρι και αγαπημένο παιδί του κ. Μητσοτάκη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: Αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ, η ΝΔ ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτική περίθαλψη
Επικαιρότητα 07.04.26

«Τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν με ελλείψεις προσωπικού, εξουθενωμένους εργαζόμενους και περιορισμένες δυνατότητες να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του
«Προκηρύξτε εκλογές» 06.04.26

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιαστεί ως λύση σε ένα σκάνδαλο του οποίου είναι πολιτικά υπεύθυνος. Όσο κι αν επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στη Δικαιοσύνη και να κρυφτεί πίσω από 'θεσμικές πρωτοβουλίες', το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει τη σφραγίδα της κυβέρνησής του», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Άγρια κόντρα Πολάκη – Λαζαρίδη στη Βουλή: «Σκασμός, τώρα μιλάω γω, μην πετάγεσαι» – «Έτρωγες μαύρα και μιλάς;»
Επικαιρότητα 06.04.26

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από την κυβέρνηση να παραιτηθεί και να προσφύγει σε εκλογές. «Είσαι εδώ χωρίς πτυχίο» τόνισε απευθυνόμενος στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Παύλος Πολάκης.

Διεθνής έρευνα 11.04.26

Έλληνες εργαζόμενοι: Αυξάνονται οι ευκαιρίες απασχόλησης, βυθίζεται η ευημερία

Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν τα υψηλότερα επίπεδα άγχους και από τα χαμηλότερα επίπεδα ευημερίας στην Ευρώπη. Τι δείχνει η νέα έρευνα της Gallup για το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εκλογές στο Περού: Φαβορί η δεξιά Φουχιμόρι – Εξαγγέλλει μαζικές απελάσεις και σύσφιγξη των σχέσεων με τις ΗΠΑ
Λατινική Αμερική 11.04.26

Η υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι, κόρη του διαβόητου άλλοτε προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι, φαίνεται να προηγείται ανάμεσα στους 35 υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές του Περού

Συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας – Αναφορές ότι έφτασε στο Πακιστάν η αμερικανική αντιπροσωπεία
Παγκόσμια αγωνία 11.04.26

Ξεκινούν σήμερα στο Πακιστάν οι κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας - Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πήρε εξιτήριο ο Τζοέλ Εμπίντ μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε
Μπάσκετ 11.04.26

Ο Τζόελ Εμπίντ υποβλήθηκε με επιτυχία σε σκωληκοειδεκτομή στο Χιούστον, ωστόσο οι Σίξερς δεν έχουν διευκρινίσει το πότε ο θηριώδης σέντερα θα είναι διαθέσιμος και πάλι να αγωνιστεί.

Στην Ελλάδα, άγχος και δουλειά πάνε χέρι-χέρι – Που στην Ευρώπη βιώνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο στρες;
Διεθνής Οικονομία 11.04.26

Μια νέα μελέτη που καλύπτει 160 χώρες συγκρίνει τα επίπεδα άγχους στην Ευρώπη με αυτά του υπόλοιπου κόσμου, αλλά και των χωρών της ηπείρου μεταξύ τους. Και η Ελλάδα δυστυχώς παίρνει... το βραβείο

Πώς λειτουργούν ως μπούμερανγκ στην κυβέρνηση οι χειρισμοί της για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Τα αδιέξοδα και τα... μαζέματα στις γραμμές άμυνας της κυβέρνησης απέναντι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την πρωθυπουργική δήλωση περί «ασυμβίβαστου», μέχρι τη διαχείριση την εμπλεκόμενων προσώπων και την επιλογή της στοχοποίησης και της εξαπόλυσης επιθέσεων στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Πάσχα: Οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που κήρυξαν την Ανάσταση – Αλλά η θέση τους στην Εκκλησία παραμένει αμφιλεγόμενη
Πάσχα 11.04.26

Στον ευρύτερο χριστιανικό κόσμο, ιδιαίτερα στον προτεσταντικό χώρο, το ζήτημα της χειροτονίας των γυναικών παραμένει αντικείμενο έντονου διαλόγου.

Υποκλοπές: Το πόρισμα που εκθέτει τη ΝΔ και το who is who των εισαγγελέων που θα κληθούν να κάνουν έρευνα
Πολιτική 11.04.26

Οι υποκλοπές αναμένεται να κυριαρχήσουν την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή στη συζήτηση για το κράτος δικαίου στη χώρα. Το «βιογραφικό» των εισαγγελέων που ερευνούν ξανά την υπόθεση.

Στενά του Ορμούζ: Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση
Εύθραυστη εκεχειρία 11.04.26

Το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων δεν θα είναι αρκετό για να επιστρέψει η αγορά στην κανονικότητα - Γεωπολιτικοί κίνδυνοι και περιορισμοί τα μεγάλα αγκάθια

Η επιτυχία στην Βενεζουέλα έκανε τον Τραμπ ακόμα πιο αλαζόνα – Και τώρα, πληρώνει το τίμημα στο Ιράν
Μετά η Κούβα; 11.04.26

Ο Τζον Φίλι λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν «μεθυσμένος από τη νίκη» της σύλληψης του Μαδούρο και ότι ενδέχεται να επαναλάβει το ίδιο λάθος στην Κούβα

«Κερδίσαμε τον πόλεμο, ναι ή όχι» – 23χρονος “σβήνει” στο CNN 48χρονο Ρεπουμπλικάνο πολιτικό αναλυτή
Στρίμωγμα 11.04.26

Ο μόλις 23 ετών σχολιαστής Άνταμ Μόκλερ δεν άφησε πολλά περιθώρια στον έμπειρο συνομιλητή του μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές του CNN.

Αμπντουλάχ Γκιουλ: Να αποσύρουμε από κοινού 12 μίλια και casus belli
Συνέντευξη 11.04.26

Τι λέει για Αιγαίο, Ιράν και Κυπριακό ο πρώην πρόεδρος της Τουρκίας - «Οι αμοιβαίες επισκέψεις και οι θετικές δηλώσεις των ηγετών της Τουρκίας και της Ελλάδας αποτελούν αναγκαιότητα καλής γειτονίας»

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

