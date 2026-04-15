ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο
Διπλωματία 15 Απριλίου 2026, 15:53

ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο

Η έκθεση καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κατάχρησης του συστήματος NAVTEX, των παραβιάσεων της ελληνικής ΑΟΖ και της παρεμπόδισης κρίσιμων ενεργειακών έργων της ΕΕ, όπως το καλώδιο Great Sea Interconnector και ο αγωγός EastMed

Στρες: Πόσο χρόνο χρειαζόμαστε να επανέλθουμε από το άγχος;

Στρες: Πόσο χρόνο χρειαζόμαστε να επανέλθουμε από το άγχος;

Οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προειδοποιούν για συνεχιζόμενη δημοκρατική οπισθοδρόμηση στην Τουρκία, ζητώντας μεταρρυθμίσεις και ισχυρότερη αντίδραση της ΕΕ, ενώ κάνουν ρητή αναφορά σε Ελλάδα και Κύπρο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού από την Άγκυρα του διεθνούς δικαίου.

Παρότι επί του παρόντος η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ φαίνεται να ανακτά δυναμική, η Τουρκία χάνει αυτή την ευκαιρία λόγω έλλειψης δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, καταλήγει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα, Τετάρτη.

Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις της τουρκικής κυβέρνησης περί δέσμευσής της για ένταξη στην ΕΕ, βασικές ελλείψεις που επηρεάζουν την ενταξιακή διαδικασία παραμένουν ανεπίλυτες, αναφέρει η έκθεση. Οι ευρωβουλευτές καλούν την τουρκική κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις συνεχιζόμενες ελλείψεις στους τομείς του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών προτύπων, της ελευθερίας του Τύπου και άλλων θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και να σεβαστεί τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο.

Τονίζουν, ειδικότερα, την ανάγκη να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, να διαφυλαχθεί η ελευθερία της έκφρασης, να προστατευθούν οι δημοσιογράφοι και τα δικαιώματα των τοπικών αρχών, καθώς και να τερματιστούν οι πολιτικά υποκινούμενες δίκες.

Στρατηγική και γεωπολιτική σημασία

Μολονότι η ενταξιακή διαδικασία βρίσκεται σε στασιμότητα από το 2018, η Τουρκία παραμένει χώρα στρατηγικής και γεωπολιτικής σημασίας και σύμμαχος στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, τονίζουν οι ευρωβουλευτές. Επισημαίνοντας την αυξανόμενη παρουσία και επιρροή της σε τομείς ζωτικής σημασίας για τη διεθνή ασφάλεια και τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ, όπως η περιοχή του Εύξεινου Πόντου, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, του Νότιου Καυκάσου και της Μέσης Ανατολής, η έκθεση τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας ΕΕ – Τουρκίας σε θέματα περιφερειακής ασφάλειας, ιδίως υπό το πρίσμα ενός μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού τοπίου.

Επιπλέον, η έκθεση εξετάζει τις σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας πέραν της διαδικασίας προσχώρησης σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή της για την επανέναρξη όλων των σχετικών διαλόγων υψηλού επιπέδου και τη θέσπιση διαρθρωμένων διαλόγων σχετικά με την τομεακή συνεργασία για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης και τονίζουν τη σημασία της συμμόρφωσης της Τουρκίας με τα εκκρεμή κριτήρια αξιολόγησης για την επανέναρξη της διαδικασίας ελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων (βίζα). Η έκθεση καλεί επίσης την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν και, όπου είναι δυνατόν, να αυξήσουν τη χρηματοδοτική βοήθεια, ενισχύοντας τη στήριξη προς την τουρκική κοινωνία των πολιτών και προσφυγικές οργανώσεις.

Καταδίκη των τουρκικών παραβιάσεων στην Ελλάδα – Σεβασμός του διεθνούς δικαίου

Η έκθεση εκφράζει υποστήριξη για τον διάλογο Ελλάδας – Τουρκίας, όπως την σύνοδο κορυφής Μητσοτάκη-Ερντογάν του Φεβρουαρίου 2026, ως βήμα προς την αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο, καταδικάζοντας, ωστόσο, τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κατάχρησης του συστήματος NAVTEX, των παραβιάσεων της ελληνικής ΑΟΖ και της παρεμπόδισης κρίσιμων ενεργειακών έργων της ΕΕ, όπως το καλώδιο Great Sea Interconnector και ο αγωγός EastMed.

Επιπλέον, απορρίπτει το δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας» και καλεί την Τουρκία να σεβαστεί πλήρως το διεθνές δίκαιο και την UNCLOS, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος οριοθέτησης ΑΟΖ, ζητώντας την απόσυρση της άκυρης συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης, που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων κρατών. Υπογραμμίζει ότι μια μη επιθετική και συνεργατική στάση από την Τουρκία είναι αναγκαία για την σταθερότητα της περιοχής και την επίλυση των διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο.

Το κείμενο επαναβεβαιώνει τη θέση του Κοινοβουλίου ότι η μόνη λύση στο Κυπριακό είναι μια δίκαιη, συνολική, βιώσιμη και δημοκρατική διευθέτηση, εντός του συμφωνηθέντος πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, στη βάση μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας, με ενιαία διεθνή νομική προσωπικότητα, ενιαία κυριαρχία, ενιαία ιθαγένεια και πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, στους συμφωνηθέντες τομείς σύγκλισης και στο πλαίσιο του ΓΓ του ΟΗΕ, καθώς και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές και αξίες της ΕΕ.

Ταυτόχρονα, καταδικάζει τις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας, όπως η παράνομη εγκατάσταση κατοίκων στα Βαρώσια και ο σφετερισμός περιουσιών Ελληνοκυπρίων, ενώ ζητεί την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από το νησί και τον σεβασμό της Πράσινης Γραμμής. Τέλος, υπογραμμίζει ότι η προοπτική στενότερης συνεργασίας ΕΕ – Τουρκίας εξαρτάται από την πλήρη συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και την εποικοδομητική συμβολή της Άγκυρας στην επίλυση του Κυπριακού, συμπεριλαμβανομένης της αποστρατιωτικοποίησης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι ευρωβουλευτές καλούν την Τουρκία να σεβαστεί τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), συμπεριλαμβανομένης αυτής για τις δολοφονίες των Τάσσου Ησαάκ και Σολωμού Σολωμού, καθώς και να εκτελέσει τα διεθνή εντάλματα σύλληψης κατά των υπόπτων.

Επιπλέον, τονίζουν την ανάγκη τήρησης των συστάσεων της Επιτροπής της Βενετίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μειονότητες, όπως ο ελληνορθόδοξος πληθυσμός της Ίμβρου και της Τενέδου, καθώς και τον σεβασμό προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με αναγνώριση της νομικής του προσωπικότητας και του τίτλου του Οικουμενικού Πατριάρχη. Εκφράζουν βαθιά ανησυχία για την έλλειψη προστασίας μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς, όπως η Αγία Σοφία και η Μονή Παναγίας Σουμελά, καθώς και για τις πράξεις βανδαλισμού εναντίον μειονοτικών χώρων λατρείας, ζητώντας την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων της UNESCO. Τονίζεται, τέλος, η ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων των εγκλωβισμένων Ελληνοκυπρίων και της ελεύθερης πρόσβασης σε θρησκευτικούς χώρους, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Τουρκίας.

ΔΝΤ για δημόσιο χρέος: Στο τέλος του 2026 η Ιταλία θα ξεπεράσει την Ελλάδα

ΔΝΤ για δημόσιο χρέος: Στο τέλος του 2026 η Ιταλία θα ξεπεράσει την Ελλάδα

Vita.gr
Στρες: Πόσο χρόνο χρειαζόμαστε να επανέλθουμε από το άγχος;

Στρες: Πόσο χρόνο χρειαζόμαστε να επανέλθουμε από το άγχος;

Κόσμος
Ιράν – ΗΠΑ: Εξετάζεται παράταση της εκεχειρίας

Ιράν – ΗΠΑ: Εξετάζεται παράταση της εκεχειρίας

Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση
Μέση Ανατολή 14.04.26

Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση

Οι 18 υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Σύνταξη
Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»
Διπλωματία 14.04.26

Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: «Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής»

Το ΥΠΕΞ τονίζει τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των μελών της μειονότητας ως Ελλήνων πολιτών με πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία, σημειώνοντας ότι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις που αμφισβητούν το πλαίσιο αυτό δεν συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας

Σύνταξη
Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή
Πολιτική 14.04.26

Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή

Ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί την Ελληνική Δύναμη Κοσόβου, σε μία περίοδο που η Αθήνα δίνει ξανά έμφαση στις σχέσεις της με τα Βαλκάνια, σε ένα ταξίδι που «ήταν προγραμματισμένο εδώ και καιρό».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν
Ελληνοτουρκικά 13.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν

Τα τριμερή σχήματα συνεργασίας «έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
Φιντάν: Ελλάδα και Κύπρος δεν χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ – Η συνεργασία τους φέρνει προβλήματα
Τουρκία 13.04.26

Φιντάν: Ελλάδα και Κύπρος δεν χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ – Η συνεργασία τους φέρνει προβλήματα

«Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η "Ελληνοκυπριακή Διοίκηση'' έχει την υποστήριξη της ΕΕ», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωσή του
Διπλωματία 10.04.26

Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωσή του

Το Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο την εκεχειρία με την πολύνεκρη επίθεση στο Λίβανο και ο Νετανιάχου αναζητά την πολιτική του σωτηρία μέσα από τη συνέχιση του πολέμου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
Διπλωματία 09.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει στην Άγκυρα πως «δε θα αλλάξει η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές»

Σύνταξη
Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους
Πρώην υπουργός Τουρκίας 08.04.26

Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους

«Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», ανέφερε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ

Σύνταξη
Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες
Πολιτική 08.04.26

Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες

Η απαγόρευση εισόδου στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων να μπει στον Πανάγιο Τάφο από τις ισραηλινές αρχές, οι βολές του Πάπα στο Ισραήλ και οι προειδοποιήσεις της Αθήνας για το status quo των Ιερών Προσκυνημάτων στην Ιερουσαλήμ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ
Κόσμος 06.04.26

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, ανεπτυγμένη στη Σαουδική Αραβία από το 2021, είχε καταρρίψει δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευαν ενεργειακές υποδομές στο Γιανμπού. 

Σύνταξη
«Πώς αγοράσατε το Predator;» – Πυρά της αντιπολίτευσης μετά τις αποκαλύψεις για κρατική χρηματοδότηση της Intellexa
Υποκλοπές 05.04.26

«Πώς αγοράσατε το Predator;» – Πυρά της αντιπολίτευσης μετά τις αποκαλύψεις για κρατική χρηματοδότηση της Intellexa

Πυρ ομαδόν από την Αντιπολίτευση μετά την αποκάλυψη από το «Βήμα» για χρηματοδότηση της Intellexa, που προμηθεύει το Predator, με κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια και δραστηριοποίηση της στην Ελλάδα ένα χρόνο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο.

Σύνταξη
Τα Στενά του Ορμούζ, η άρνηση των ευρωπαίων να μπουν σε ένα πόλεμο που δεν είναι δικός τους και οι στόχοι των ΗΠΑ
Διπλωματία 05.04.26

Τα Στενά του Ορμούζ, η άρνηση των ευρωπαίων να μπουν σε ένα πόλεμο που δεν είναι δικός τους και οι στόχοι των ΗΠΑ

Την πρόθεση τους να συμβάλουν στην ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, αφού λήξει ο πόλεμος δηλώνουν οι χώρες της Ευρώπης, ενώ οι ΗΠΑ αναζητούν συμμάχους για την επίτευξη των δικών τους στόχων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο ρόλος της Ελλάδας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι κινήσεις μέσω αμυντικής διπλωματίας
Πολιτική 02.04.26

Ο ρόλος της Ελλάδας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι κινήσεις μέσω αμυντικής διπλωματίας

Η Ελλάδα τείνει χείρα βοηθείας σε σύμμαχες χώρες της Μέσης Ανατολής, η αντιπολίτευση αντιδρά και ο Δένδιας περιοδεύει σε ΗΑΕ, Κατάρ και Σαουδική Αραβία, με επίκεντρο τις τρέχουσες εξελίξεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στο Κατάρ ο Δένδιας μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 01.04.26

Στο Κατάρ ο Δένδιας μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Επίσκεψη στο Κατάρ πραγματοποιεί ο Νίκος Δένδιας μετά τα ΗΑΕ, με τις πληροφορίες να αναφέρονται σε παροχή βοήθειας από την πλευρά της Ελλάδας στις δύο χώρες σε πυρομαχικά.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής
Διπλωματία 01.04.26

Η επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής

Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν στο επίκεντρο των επαφών Δένδια στα ΗΑΕ. Δεν έχει ζητηθεί ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής από τα ΗΑΕ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους των ιερών Προσκυνημάτων
Διπλωματία 31.03.26

Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους των ιερών Προσκυνημάτων

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην ενημέρωση στις ανησυχίες της Αθήνας για την κατάσταση σε Ιράν και Μέση Ανατολή, την κατάσταση στο Λίβανο και την χορήγηση προσωρινής βίζας σε τούρκους πολίτες.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τι απαντά ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία
Ελλάδα 15.04.26

Τι απαντά ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία - 20 δηλητηριάσεις παιδιών ετησίως

Παρά την αισθητική της αξία και την ανθεκτικότητά της, η πικροδάφνη είναι ένα ιδιαίτερα τοξικό φυτό, του οποίου όλα τα μέρη περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για τον άνθρωπο και τα ζώα.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα
Μπάσκετ 15.04.26

LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα

LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Μπανταλόνα για τα προημιτελικά του Basketball Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA
On Field 15.04.26

Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA

Οργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μετά τον αποκλεισμό των Καταλανών και ζητάει εξηγήσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΜΕΓΑ: Διπλή διάκριση καινοτομίας
Τα Νέα της Αγοράς 15.04.26

ΜΕΓΑ: Διπλή διάκριση καινοτομίας

Η ΜΕΓΑ ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια τη διπλή διάκριση των Babylino Premium Pants και BabyCare 99% Water ως «Προϊόν της Χρονιάς 2026», επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επένδυση της εταιρείας στην καινοτομία και την υψηλή ποιότητα στη βρεφική φροντίδα

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση
Ελλάδα 15.04.26

Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση

Σοκάρουν οι εικόνες από το ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά και τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την 19χρονη αφού έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών - Λίγη ώρα αργότερα η Μυρτώ θα αφήσει την τελευταία της πνοή

Σύνταξη
Ο θόρυβος για τον Μελέρ στο Champions League και η διαιτησία στην Τουρκία
On Field 15.04.26

Ο θόρυβος για τον Μελέρ στο Champions League και η διαιτησία στην Τουρκία

Ο διαιτητής του αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ είχε δεχθεί τα πυρά της Μπάγερ Λεβερκούζεν για το πέναλτι υπέρ της ‘Αρσεναλ. Πολλά θέματα η διαιτησία στην Τουρκία

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson
Μπάσκετ 15.04.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Άρης Betsson για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Σαράντα πλοία με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα
Κόσμος 15.04.26

Σαράντα πλοία με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα

Ο στολίσκος «Sumud» απέπλευσε από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές, σε μια προσπάθεια σπασίματος του ισραηλινού αποκλεισμού.

Σύνταξη
«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ
Ελλάδα 15.04.26

«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ - Αποκάλυψη Reuters

Οι χάκερ έκλεψαν email από 28 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα σε δικό τους διακομιστή. Τα μηνύματα, πάντως, «δεν ήταν διαβαθμισμένα».

Σύνταξη
Νέο σκάνδαλο με ΟΠΕΚΕΠΕ – Εγκλειστος στις φυλακές έκοβε εικονικά τιμολόγια για αγροτικές επιδοτήσεις
Ελλάδα 15.04.26

Νέο σκάνδαλο με ΟΠΕΚΕΠΕ - Εγκλειστος στις φυλακές έκοβε εικονικά τιμολόγια για αγροτικές επιδοτήσεις

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά 289 παραγωγοί φέρονται να αξιοποίησαν τα επίμαχα παραστατικά και τις πλαστές ετικέτες στις αιτήσεις τους, με σκοπό την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Σύνταξη
Η κορυφαία πεντάδα του Βεζένκοφ στη Euroleague: Μέσα ο ίδιος και ο Μιλουτίνοφ
Μπάσκετ 15.04.26

Η κορυφαία 5άδα του Βεζένκοφ στη Euroleague: Μέσα ο ίδιος και ένας συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό

Ο Σάσα Βεζένκοφ κλήθηκε να επιλέξει την κορυφαία πεντάδα του για την κανονική περίοδο της Euroleague, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τον εαυτό του, όσο και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Σύνταξη
Προκόπης Παυλόπουλος: Δυσοίωνες προβλέψεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Επικαιρότητα 15.04.26

Δυσοίωνες προβλέψεις Παυλόπουλου για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο Προκόπης Παυλόπουλος μιλά για «έναν πόλεμο χωρίς ορατό τέλος» με «απρόβλεπτες διεθνείς συνέπειες». Εκτιμά πως «εκείνοι που άρχισαν αυτό τον πόλεμο δεν είναι οι πιο κατάλληλοι για να τον τερματίσουν» και εστιάζει στον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύνταξη
Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Οι Υπουργοί Οικονομικών 11 χωρών προειδοποιούν για τις σοβαρές οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας άμεση τήρηση της εκεχειρίας και επιστροφή σε διαπραγματεύσεις για μια διαρκή λύση.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή και ενέργεια κόντρα στη Ράγιο»
Ποδόσφαιρο 15.04.26

Νίκολιτς: «Πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή και ενέργεια κόντρα στη Ράγιο»

Μάρκο Νίκολιτς και Φελίπε Ρέλβας μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, τονίζοντας αμφότεροι πως η «Ένωση» θα πολεμήσει μέχρι τέλους για να πετύχει την ανατροπή.

Σύνταξη
Η ιστορία του 82χρονου που αγάπησε δύο ανθρώπους: τον Σινάτρα και τη σύζυγό του
Ιστορία ζωής 15.04.26

Η σύζυγός του πέθανε από καρκίνο - Εκείνος κράτησε την υπόσχεση που της έδωσε και ταξίδεψε στο Χόλιγουντ

Ένας 82χρονος άνδρας από τη Σκωτία (με μπόλικη αγάπη για τον Φρανκ Σινάτρα) ταξίδεψε στο Χόλγιουντ με μια μονάχα σκέψη: όσα είπε στην αποθανούσα σύζυγό του, να γίνουν πραγματικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλήσει για αξιοκρατία – Ο Λαζαρίδης είναι η κορυφή του παγόβουνου
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλήσει για αξιοκρατία – Ο Λαζαρίδης είναι η κορυφή του παγόβουνου

«Μπορεί η κυβέρνηση της ΝΔ να κοιτάξει στα μάτια όλους αυτούς τους πτυχιούχους που είναι εκεί έξω και είτε δουλεύουν ως σερβιτόροι είτε δουλεύουν σεζόν είτε έχουν φύγει από τη χώρα μας για να βρουν κάπου αλλού μια αξιοπρεπή θέση εργασίας αξιοποιώντας τον τίτλο των σπουδών τους;», διερωτήθηκε η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

