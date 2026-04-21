22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
Τεχνολογία 21 Απριλίου 2026, 21:28

Βρετανία: Έρευνα για το Telegram, με την κατηγορία ότι διακινείται παιδική πορνογραφία μέσω της πλατφόρμας

Στο στόχαστρο της ρυθμιστικής αρχής για τα ΜΜΕ της Βρετανίας είναι και επισήμως το Telegram. Ξεκίνησε έρευνα καθώς αναφέρει ότι υπάρχουν στοιχεία για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας.

Η ρυθμιστική αρχή για τα ΜΜΕ της Βρετανίας Ofcom, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για το Telegram. Αναφέρει ότι υπάρχουν «στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι παιδική πορνογραφία» ενδέχεται να έχει κοινοποιηθεί στην υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων.

Αυτή η έρευνα ξεκίνησε βάσει του Νόμου περί Ηλεκτρονικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στοχεύει να «προσδιορίσει εάν το Telegram δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με το παράνομο περιεχόμενο», δήλωσε η ρυθμιστική αρχή σε δελτίο Τύπου.

Η εταιρεία του Telegram έχει βρεθεί ξανά στο στόχαστρο. Πριν από δύο χρόνια, ο ιδρυτής της Πάβελ Ντούροφ, είχε συλληφθεί στη Γαλλία, καθώς κρίθηκε υπεύθυνος για διακίνηση παράνομου περιεχομένου μέσω της πλατφόρμας.

Πρόστιμο

Θεωρητικά, η έρευνα της βρετανικής αρχής για τα ΜΜΕ θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόστιμο έως και 10% των συνολικών εσόδων της εταιρείας. Η Ofcom εξηγεί ότι «έλαβε πληροφορίες από το Καναδικό Κέντρο για την Προστασία των Παιδιών σχετικά με την φερόμενη παρουσία και κοινοποίηση παιδικής πορνογραφίας στο Telegram». Σημειώνει επίσης ότι διεξήγαγε τη «δική της αξιολόγηση» πριν ξεκινήσει την έρευνά της.

Η ρυθμιστική αρχή επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, οι πάροχοι υπηρεσιών «από χρήστη σε χρήστη» «υποχρεούνται να αξιολογούν και να μετριάζουν τον κίνδυνο» της κοινής χρήσης ή κατοχής παράνομου περιεχομένου, όπως παιδικής πορνογραφίας, «που διακινείται στις πλατφόρμες τους».

Το Telegram αρνείται τις κατηγορίες

«Από το 2018, το Telegram έχει ουσιαστικά εξαλείψει τη δημόσια διανομή παιδικής πορνογραφίας στην πλατφόρμα του μέσω προηγμένων αλγορίθμων ανίχνευσης και της συνεργασίας του με ΜΚΟ», απάντησε η εταιρεία. Στη δήλωσή της μετά την ανακοίνωση για την έρευνα, τόνισε ότι «αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Ofcom».

«Είμαστε έκπληκτοι από αυτήν την έρευνα και ανησυχούμε ότι θα μπορούσε να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης επίθεσης κατά των διαδικτυακών πλατφορμών που υπερασπίζονται την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα», πρόσθεσε.

Ο ιδρυτής του Telegram, Πάβελ Ντούροφ, εξέφρασε τη Δευτέρα την υποστήριξή του στον Έλον Μασκ. Ο ιδιοκτήτης του Χ κλήθηκε για ανάκριση στο Παρίσι από τις γαλλικές αρχές στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές καταχρήσεις του κοινωνικού του δικτύου, X. «Η Γαλλία του Μακρόν χάνει τη νομιμότητά της χρησιμοποιώντας ποινικές έρευνες για την καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης και της ιδιωτικότητας», έγραψε ο Ντούροφ στο X και το Telegram.

Ο Έλον Μασκ πάντως δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο.

Γεννημένος στη Ρωσία και πολιτογραφημένος Γάλλος πολίτης το 2021, ο Ντούροφ έχει κατηγορηθεί από τις γαλλικές αρχές για διάφορες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της παράλειψής του να ενεργήσει κατά της διάδοσης εγκληματικού περιεχομένου στο Telegram.

Μέτρα στήριξης: Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις – Ποιοι βρίσκονται στο επίκεντρο για ενίσχυση

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ για τους Ιρανούς η παράταση της εκεχειρίας

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
Τραμπ: Πλήγμα από Βιρτζίνια εν όψει midterms – Αλλάζει ο εκλογικός χάρτης δίνοντας ώθηση στους Δημοκρατικούς
Δημοψήφισμα 22.04.26

Πλήγμα στον Τραμπ εν όψει midterms - Η Βιρτζίνια αλλάζει τον εκλογικό χάρτη δίνοντας ώθηση στους Δημοκρατικούς

«Συγχαρητήρια, Βιρτζίνια!» πανηγύρισε ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, που είχε εμπλακεί άμεσα και ενεργά στην εκστρατεία υπέρ του «ναι» στο δημοψήφισμα

Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης
Κόσμος 22.04.26

Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης

Οι εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών προειδοποιούν για έναν αυξανόμενο κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας που μπορεί να επηρεάσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
Λευκός Οίκος vs Βατικανού 22.04.26

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»

Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Ιρανικά πυρά κατά πλοίου κοντά στο Ομάν – Τραμπ: Καταρρέουν οικονομικά λόγω του ναυτικού αποκλεισμού του Ορμούζ
Σε τεντωμένο σκοινί 22.04.26 Upd: 09:44

Ιρανικά πυρά κατά πλοίου κοντά στο Ομάν – Τραμπ: Καταρρέουν οικονομικά λόγω του ναυτικού αποκλεισμού του Ορμούζ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας κάτι που οι Ιρανοί θεωρούν τέχνασμα για να κερδίσει χρόνο - «Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών αποτελεί πράξη πολέμου», λέει η Τεχεράνη προσθέτοντας πως θα αντισταθεί «στον εκφοβισμό» - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ιράν: Εάν ΗΠΑ και Ισραήλ επιτεθούν ξανά «αποχαιρετήστε την παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή»
Απειλές Ιράν 22.04.26

«Αποχαιρετήστε» το πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή

Το Ιράν απειλεί να τερματιστεί η παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, εάν ΗΠΑ και Ισραήλ επιτεθούν ξανά, καθώς θα άρχιζε σε αντίποινα να πλήττει ακόμη πιο σκληρά τις γειτονικές μοναρχίες του Κόλπου.

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 5 έγκλειστοι νεκροί κατά την εξέγερση σε φυλακή υψίστης ασφαλείας
Βενεζουέλα 22.04.26

Πολύνεκρη εξέγερση σε φυλακή υψίστης ασφαλείας

«Καβγάς» σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Βενεζουέλα εκτραχύνθηκε «σε εξέγερση», με αποτέλεσμα πέντε έγκλειστοι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με το υπουργείο Σωφρονιστικών Υπηρεσιών.

Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε σκοτώσει γειτόνισσά του το 1990
Κόσμος 22.04.26

Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα

Ο Τσάντγουικ Γουίλασι, 58 ετών, ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τον φόνο γειτόνισσάς του το 1990, εκτελέστηκε με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα στη Φλόριντα.

Πτώση τουρκικού Σινούκ κατά τη διάρκεια άσκησης
Άγκυρας/Τεμέλι 22.04.26

Πτώση τουρκικού Σινούκ κατά τη διάρκεια άσκησης

Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, «ένα ελικόπτερο βαρέων μεταφορών CH-47 που ανήκει στη Διοίκηση Αεροπορίας του Τουρκικού Στρατού συνετρίβη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία

Πράκτορες της CIA ήταν οι δύο Αμερικανοί που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στο Μεξικό – Δρούσαν κατά των καρτέλ
Υπέρβαση αρμοδιοτήτων 22.04.26

Πράκτορες της CIA ήταν οι δύο Αμερικανοί που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στο Μεξικό – Δρούσαν κατά των καρτέλ

Δύο Αμερικανοί σκοτώθηκαν την Κυριακή, σε τροχαίο, κατά την επιστροφή τους από επιχείρηση κατά των καρτέλ των ναρκωτικών στο Μεξικό. Η κυβέρνηση της χώρας δεν γνώριζε τίποτα για τη δράση της CIA.

Ο Τραμπ παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν – Περιμένει την πρόταση της Τεχεράνης
Πόλεμος στο Ιράν 21.04.26

Ο Τραμπ παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν – Περιμένει την πρόταση της Τεχεράνης

Με ανάρτησή του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παρατείνει την εκεχειρία. Υποστηρίζει ότι δεν θα βομβαρδίσει το Ιράν, έως ότου οι ΗΠΑ λάβουν την πρόταση της Τεχεράνης και να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις.

Κοβέσι: Υπάρχει θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις
Ευρωπαία εισαγγελέας 22.04.26

Κοβέσι: Υπάρχει θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις

Η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι βρίσκεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Προανήγγειλε ότι αύριο, Πέμπτη, θα μπορεί να πει περισσότερα κατά την παρουσία της στο Φόρουμ των Δελφών

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων
Δημόσιο 22.04.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων

«Περισσότεροι μετακλητοί υπάλληλοι σημαίνει λιγότερη εμπιστοσύνη στους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και επιτίθεται στην κυβέρνηση για την κατακόρυφη αύξησή τους

Χαϊδάρι: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια – Τι έδειξε η αξονική τομογραφία
Στο Χαϊδάρι 22.04.26

Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό - Τι έδειξε η αξονική τομογραφία

Η μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου στο Χαϊδάρι «ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή και ανατάχθηκε έπειτα από 55 λεπτά προσπάθειας» λέει ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων

«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς
NBA 22.04.26

«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς

Οι Σίξερς πέρασαν από την έδρα των Σέλτικς με 111-97 και ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά, ενώ σε παρόμοιο σκορ βρίσκονται πλέον και οι Σπερς με τους Μπλέιζερς, την ώρα που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα υπέστη διάσειση.

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Woman 22.04.26

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ λόγω καταγωγής»
Fizz 22.04.26

Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ λόγω καταγωγής»

Ο Ζαφείρης Μελάς σε μια εκ βαθεών εξομολόγηση για τις δύσκολες στιγμές στην καλλιτεχνική διαδρομή του. Επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο του τραγούδι «Εγώ γεννήθηκα Θεσσαλονίκη».

Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Σε ποιους άλλους δρόμους καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις
Κίνηση 22.04.26

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον Κηφισό - Σε ποιους άλλους δρόμους καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις

Δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εξόδου - Από την κίνηση επιβαρύνεται και ο περιφερειακός Καρέα, από την Ηλιούπολη έως την Καισαριανή

Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Editorial 22.04.26

Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

ΠΑΣΟΚ: Μετά τους Δελφούς ο Ανδρουλάκης πάει Κάραβελ – Η συνεδρίαση της Κ.Π.Ε., το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και οι νέες ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

ΠΑΣΟΚ: Μετά τους Δελφούς ο Ανδρουλάκης πάει Κάραβελ – Η συνεδρίαση της Κ.Π.Ε., το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και οι νέες ισορροπίες

Σε κρίσιμη φάση εσωκομματικής αναδιάταξης εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ, με φόντο τη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής στο Κάραβελ και επίκεντρο τις νέες ισορροπίες στο Πολιτικό Συμβούλιο.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Συναγερμός στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Συναγερμός στο Μαξίμου

Στο Μαξίμου έχει σημάνει συναγερμός καθώς από την πρώτη στιγμή στόχος της κυβέρνησης ήταν να αποφευχθεί ένα γαλάζιο αντάρτικο στην ψηφοφορία καθώς η κυβερνητική γραμμή είναι υπέρ της υπερψήφισης της άρσης ασυλίας

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

