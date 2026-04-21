Έξοδο διαφυγής αναζητά η κυβέρνηση ψάχνοντας για ένα θετικό αφήγημα εν μέσω σκανδάλων και «τσαλακωμένων» πτυχίων. Ο πρόσφατος ανασχηματισμός όχι μόνο δεν βοήθησε αλλά προκάλεσε ένα επιπλέον «πονοκέφαλο» στο Μαξίμου που ακούει στο όνομα Μακάριος Λαζαρίδης.

Η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που προκαλούν οι πρόσφατες εσωτερικές διαφωνίες και τα σκάνδαλα, εστιάζοντας σε μια νέα κοινωνική ατζέντα. Όμως, η αποτελεσματικότητα αυτής της στρατηγικής παραμένει αβέβαιη, καθώς οι απώλειες στην πρόθεση ψήφου συνεχίζονται

Τα δημόσια «καρφιά» του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Βλάχου, ο οποίος, αναφορικά με την υπόθεση Λαζαρίδη, διατύπωσε την κρίση ότι «κάτι δεν πάει καλά» στην Ηρώδου Αττικού περιγράφει με σαφήνεια την κατάσταση.

Με τον χρόνο για την επόμενη εκλογική μάχη να έχει ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα και την πίεση ελέω συνεχιζόμενων αρνητικών αποκαλύψεων να «χτυπάει ταβάνι» το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναζητεί άσους στο μανίκι από το υπερπλεόνασμα του 2025 για να αλλάξει την ατζέντα και να βάλει «φρένο» στην κατρακύλα.

«Κρας τεστ» η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για το Μαξίμου

Η ψηφοφορία της 22ας Απριλίου για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ που είναι στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει σημάνει «συναγερμό» με την κυβέρνηση να κινείται σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη να περιορίσει ένα «γαλάζιο αντάρτικο» στη ψηφοφορία της Ολομέλειας και η δεύτερη να κάνει all in με μέτρα στήριξης της κοινωνίας ύψους 500 εκατομμυρίων εκμεταλευόμενη τις ανακοινώσεις της Eurostat (22/04) για το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος.

Ως προς το πρώτο σκέλος ο Στέλιος Πέτσας ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του (ΣΚΑΪ) ότι δεν τάσσεται υπέρ της άρσης ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ που εμπεριέχονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δήλωσε ότι θα απέχει από τη ψηφοφορία κόντρα στη «γραμμή Μαξίμου».

Η ανοικτή διαφοροποίηση του Στέλιου Πέτσα δεν σημαίνει πως θα βρει πολλούς ακόλουθους. Στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος αναμένουν ότι οι διαφοροποιήσεις στην ψηφοφορία τελικά θα μαζευτούν και θα είναι αρκετά λιγότερες από τον σημαντικά μεγάλο αριθμό των βουλευτών που θα ήθελαν να τις πραγματοποιήσουν.

Γι’ αυτό και χρειάστηκε να βγει δημοσίως ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με σχετική δήλωση στην κυριακάτικη ανάρτησή του, προκειμένου να διατυπώσει την επίσημη κυβερνητική γραμμή και να πιέσει τους βουλευτές του να την ακολουθήσουν, λέγοντας ότι «όλοι, προφανώς, μπορούμε να έχουμε άποψη για κάθε μία από τις 11 περιπτώσεις που εξετάζονται. Ως βουλευτές, ωστόσο, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μην μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές, ούτε σε δικαστές» και πως «η διάκριση των λειτουργιών» είναι «και ο μόνος τρόπος να μην υπάρχουν σκιές σε κάθε υπόθεση που θα οδηγηθεί τελικά στην αρχειοθέτησή της. Πολύ περισσότερο, δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια σε επιχειρήματα για καμία σκιά στη στάση μας», ενώ επέμεινε «στην τοποθέτηση αρχής υπέρ της άρσης της ασυλίας».

Μέτρα για να με το βλέμμα στις κάλπες

Στο σκέλος των μέτρων στήριξης της κοινωνίας το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει την παράταση της επιδότησης στο diesel κατά 20 λεπτά το λίτρο, η οποία λήγει τέλος Απριλίου, αλλά και στα αγροτικά λιπάσματα, όπου η κρατική ενίσχυση ανέρχεται στο 15%. Παράλληλα, στην περίπτωση που κριθεί ότι χρειάζεται, θα υπάρξει και νέος γύρος επιδότησης fuel pass.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε την αισιοδοξία της κυβέρνησης για το πλεόνασμα, σημειώνοντας ότι σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, τότε ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα.

Μιλώντας σε συνάντηση με επικεφαλής διπλωματικών αποστολών της ΕΕ στην Αθήνα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, εμφανίστηκε επίσης αισιόδοξος ότι τα τελικά στοιχεία για το 2025 θα καταγράψουν πρωτογενές πλεόνασμα υψηλότερο των στόχων.

Με αυτόν τον τρόπο το Μαξίμου «ποντάρει» σε αλλαγή κλίματος και ατζέντας αλλά τα σημάδια δεν είναι ενθαρρυντικά.

Χάθηκε το «εφέ του πολέμου»

Ο δημοσκοπικός αέρας στα πανιά της Νέας Δημοκρατίας έχει αρχίσει και μειώνεται. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην πρόθεση ψήφου (Interview, για λογαριασμό της Politic) η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, καταγράφοντας απώλειες τριών μονάδων σε σχέση με το 28,7% του Μαρτίου της ίδιας εταιρείας.

Στη δεύτερη δημοσκόπηση της ημέρας, στην πρόθεση ψήφου (της RealPolls για το Protagon), η Νέα Δημοκρατία επιστρέφει στις περιοχές κάτω του ψυχολογικού ορίου του 25%, καθώς μετρήθηκε στο 24,6%, καταγράφοντας απώλειες 1,5 μονάδας από τη μέτρηση του Μαρτίου και πλησιάζοντας στα ποσοστά της έρευνας του Φεβρουαρίου (24,5%).

Το πρώτο και ορατό συμπέρασμα από τα ευρήματα της έρευνας -διεξήχθη το τριήμερο 18-20 Απριλίου, σε δείγμα 1.631 ατόμων- είναι ότι το λεγόμενο «εφέ πολέμου» που είχε ενισχύσει τη ΝΔ τον Μάρτιο σχεδόν εξανεμίστηκε, καθώς το κυβερνών κόμμα βρέθηκε τις τελευταίες δύο εβδομάδες αντιμέτωπο με την αναζωπύρωση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και ένα υποπροϊόν της, την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη.

Ένα άλλο σημάδι που δείχνει τη φθορά της κυβέρνησης είναι πως στη δημοσκόπηση της interview το 56% των ερωτηθέντων θέλει πρόωρες εκλογές, έναντι του 40% που προτιμά την εξάντληση της κυβερνητικής θητείας.