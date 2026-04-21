22o
21.04.2026 | 09:24
Μετρό: Οι 5 σταθμοί που θα κλείνουν από σήμερα νωρίτερα λόγω έργων – Πώς θα εξυπηρετηθούν οι επιβάτες
New York Times: Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο – Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»
Διεθνής Οικονομία 21 Απριλίου 2026

New York Times: Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο – Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»

Από την Αμερική, μέχρι τις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες και τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς όπως η Βραζιλία και η Κίνα, κανένα έθνος δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο ο πόλεμος

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν αποτελεί μια «ιστορική στιγμή» για τον κόσμο.

Πρόκειται ίσως για το πιο σημαντικό γεωπολιτικό γεγονός από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου το 1989 ή τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου το 2001 – και οι συνέπειές του θα είναι εξίσου εκτεταμένες.

Ο πόλεμος στο Ιράν παρουσιάζει στοιχεία «ντόμινο». Η άνοδος των τιμών της ενέργειας, των λιπασμάτων και των τροφίμων θα μας επηρεάσει όλους.

Από την Αμερική, όπου οι καταναλωτές πληρώνουν 4 δολάρια το γαλόνι για βενζίνη, μέχρι τις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες και τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς όπως η Βραζιλία και η Κίνα, κανένα έθνος δεν έχει γλιτώσει.

Μια άλλη ομάδα χωρών, όμως, έχει υποφέρει περισσότερο, αλλά δεν έχει λάβει ελάχιστη προσοχή: οι φτωχότερες χώρες.

Μεταξύ αυτών, σχεδόν το ήμισυ των δαπανών ενός μέσου νοικοκυριού πηγαίνει σε τρόφιμα και ενέργεια. Με μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους να βρίσκεται στα πρόθυρα της οικονομικής στέρησης και με πενιχρές αποταμιεύσεις στις οποίες μπορεί να βασιστεί, η απότομη αύξηση των τιμών αποτελεί ένα τεράστιο πλήγμα.

Ο πόλεμος στο Ιράν είναι απλώς το τελευταίο πλήγμα των τελευταίων ετών για τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, οι οποίες έχουν μικρή ικανότητα να θωρακιστούν από τις οικονομικές και γεωπολιτικές αναταραχές.

Σύμφωνα με ανάλυση από τους New York Times, oι δασμοί του Προέδρου Τραμπ, η κατάρρευση της τάξης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η αποτυχία ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής και η εμφάνιση της Τεχνητής νοημοσύνης έχουν όλα επισκιάσει τις προοπτικές αυτών των φτωχότερων εθνών, στις οποίες ζουν περίπου 3,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι , σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού.

Ο πόλεμος και οι επιπτώσεις του στις φτωχότερες χώρες

Αυτό δεν είναι καινούργιο. Αυτές οι χώρες, ειδικά οι μικρότερες, ανέκαθεν υπέφεραν από την παγκόσμια αναταραχή, από πολέμους έως οικονομικές κρίσεις.

Σήμερα, περίπου 75 χώρες έχουν μέσο ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα κάτω των 4.500 δολαρίων, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. (Το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα των Ηνωμένων Πολιτειών, αντίθετα, είναι περίπου 85.000 δολάρια).

Ορισμένα από τα προβλήματα αυτών των εθνών είναι δικά τους δημιουργήματα – αποτέλεσμα εσωτερικής κακοδιαχείρισης και αχαλίνωτης διαφθοράς, που τα εκθέτουν σε υψηλά επίπεδα χρέους και πληθωρισμού.

Αλλά αντιμετωπίζουν επίσης ισχυρούς εξωτερικούς ανέμους και, εκτός από μερικές μεγάλες εξαιρέσεις, όπως η Ινδία, αυτές οι χώρες συνήθως δεν έχουν θέση στο τραπέζι των συζητήσεων για παγκόσμια ζητήματα που τις επηρεάζουν βαθιά.

Το τελευταίο κύμα οικονομικού χάους είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό για τις φτωχότερες χώρες που φαινόταν να έχουν αλλάξει πορεία. Πολλές από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των χωρών στην υποσαχάρια Αφρική, έχουν βελτιώσει τα δημόσια οικονομικά τους, έχουν θέσει υπό έλεγχο τον πληθωρισμό και έχουν ανοίξει τις οικονομίες τους στο παγκόσμιο εμπόριο.

Η πρόοδος χάνεται

Συλλογικά, αυτή η ομάδα ήταν έτοιμη να δημιουργήσει ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, αξιοποιώντας τα πολλά πλεονεκτήματά της, συμπεριλαμβανομένων των άφθονων φυσικών πόρων και της αύξησης των νεαρών πληθυσμών. Ενώ οι πληθυσμοί γερνούν και συρρικνώνονται σε πολλές προηγμένες οικονομίες, το 70% του πληθυσμού στην υποσαχάρια Αφρική είναι κάτω των 30 ετών.

Οι χώρες χαμηλού εισοδήματος εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές λιπασμάτων, πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ πολλές εισάγουν επίσης τρόφιμα

Η απότομη αύξηση των τιμών αυτών των εμπορευμάτων, μαζί με την πτώση των νομισμάτων των χωρών σε σχέση με το δολάριο, το οποίο συνήθως απαιτείται για την κάλυψη των εισαγωγών, πιέζει σοβαρά τόσο τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών όσο και των κυβερνήσεων. Αυτό αναπόφευκτα θα επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές ανάπτυξης αυτών των εθνών.

Ο πόλεμος στο Ιράν και η γεωπολιτική αναταραχή που προκαλεί δεν είναι οι μόνοι παράγοντες που θα μπορούσαν να ανατρέψουν αυτή την πρόοδο.

Η τάξη… καταρρέει

Η βασισμένη σε κανόνες τάξη που δημιουργήθηκε μετά τη Μεγάλη Ύφεση και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όσο ατελής κι αν ήταν, παρείχε τουλάχιστον ένα μέτρια σταθερό εξωτερικό περιβάλλον. Τώρα, αυτή η τάξη, που χαρακτηρίζεται από θεσμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καταρρέει.

Υπό τον Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσυνδέονται από θεσμούς που κάποτε βοήθησαν να δημιουργηθούν, καθώς δεν θεωρούνται πλέον ότι εξυπηρετούν στενά καθορισμένα εθνικά συμφέροντα.

Πόλεμοι έχουν ξεσπάσει σε πολλά σημεία, όπως η Ουκρανία και το Ιράν, και ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, εντείνεται.

Η αστάθεια γίνεται ο κανόνας και όχι απλώς μια παροδική φάση

Όταν οι χώρες αποσύρονται από τη συνεργασία και προχωρούν μόνες τους, και όταν το εμπόριο και οι διεθνείς σχέσεις δεν διέπονται πλέον από κοινά αποδεκτούς κανόνες, οι χώρες χαμηλού εισοδήματος υποφέρουν περισσότερο.

Το εμπόριο επίσης καταρρέει

Ο κατακερματισμός του παγκόσμιου εμπορίου, μετά από μια μακρά περίοδο κατά την οποία θεωρούνταν η βάση για κοινή ευημερία, επίσης πλήττεται.

Πολλές χώρες χαμηλού εισοδήματος μόλις τώρα ωριμάζουν και προσπαθούν να ενταχθούν στην παγκόσμια οικονομία. Αλλά διαπιστώνουν ότι η παραδοσιακή πορεία της ανάπτυξης με γνώμονα τις εξαγωγές, η οποία βασίζεται σε μια ισχυρή μεταποιητική βάση, έχει μπλοκαριστεί, καθώς τα δασμολογικά εμπόδια υψώνονται σε όλο τον κόσμο.

Οι δασμοί αυξάνουν το κόστος των εισαγωγών για τους καταναλωτές, καθιστώντας πολύ πιο δύσκολο για τους εξαγωγείς να πουλήσουν τα προϊόντα τους στις διεθνείς αγορές.

Αυτές οι χώρες χρειάζονται πρόσβαση σε ξένη χρηματοδότηση, καθώς έχουν χαμηλά επίπεδα αποταμίευσης και τα χρηματοπιστωτικά τους συστήματα δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένα για να παρέχουν κεφάλαια στους επιχειρηματίες.

Τα τεράστια και αυξανόμενα επίπεδα χρέους των προηγμένων οικονομιών ουσιαστικά στερεί από τις χώρες χαμηλού εισοδήματος τη χρηματοδότηση που χρειάζονται απεγνωσμένα

Πολλοί επενδυτές προτιμούν την ασφάλεια των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ ή της Ιαπωνίας αντί να χρηματοδοτούν δυνητικά πιο επικερδείς αλλά πιο επικίνδυνες επενδύσεις σε χώρες χαμηλού εισοδήματος.

Η έλλειψη συναίνεσης σε ζητήματα όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής βλάπτει την παραγωγικότητα στη γεωργία, τον βασικό πυλώνα για ορισμένες από αυτές τις χώρες. Η αυξανόμενη συχνότητα των καταστροφικών φυσικών καταστροφών μόνο επιδεινώνει τα πράγματα.

Τεχνητή Νοημοσύνη και πόλεμος

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μια άλλη επιπλοκή που απειλεί να αφήσει πίσω τις χώρες χαμηλού εισοδήματος.

Ακόμα κι αν ορισμένες από αυτές υιοθετήσουν αποτελεσματικά την Τεχνητή Νοημοσύνη, θα μπορούσε να υπάρξει κόστος για την κοινωνική σταθερότητα.

Στο φετινό συνέδριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, υπήρχαν Αφρικανοί επιχειρηματίες που ήταν ενθουσιασμένοι με τις προοπτικές που άνοιξε η Τεχνητή Νοημοσύνη, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις τους, τόσο στον τομέα της μεταποίησης όσο και στον τομέα των υπηρεσιών, να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και να ανταγωνιστούν ξένες πολυεθνικές.

Αλλά είχαν σοβαρές εκτιμήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο στην απασχόληση.

Αν λειτουργήσει προς όφελός τους, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να ενισχύσει την παραγωγή, αλλά να προκαλέσει εγχώριες συγκρούσεις, καθιστώντας τους επιχειρηματίες πλουσιότερους, μειώνοντας παράλληλα τις προοπτικές απασχόλησης.

Τα μεγάλα ερωτήματα

Μπορούν οι χώρες χαμηλού εισοδήματος να προστατευτούν από έναν πόλεμο και έναν εχθρικό κόσμο; Μπορούν να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για να τακτοποιήσουν τα του οίκου τους;

Οι πειθαρχημένες πολιτικές του κρατικού προϋπολογισμού θα τους έδιναν περιθώριο ελιγμών μέσω αυξημένων κοινωνικών δαπανών όταν χτυπήσουν σοκ.

Η παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στις κεντρικές τράπεζες στη διαχείριση της νομισματικής πολιτικής μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του πληθωρισμού υπό έλεγχο και στη μείωση του κινδύνου φυγής κεφαλαίων.

Η διαχείριση και η μείωση της εξάρτησης από το εξωτερικό χρέος, και αντ’ αυτού η δημιουργία μιας πιο φιλόξενης χώρας για πιο σταθερή χρηματοδότηση, όπως οι άμεσες ξένες επενδύσεις, θα βοηθήσει στην προστασία τους από τις αλλαγές στις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες.

Πάνω απ’ όλα, πρέπει να ελέγξουν τη μάστιγα της δημόσιας διαφθοράς και να ενισχύσουν τους θεσμούς τους, συμπεριλαμβανομένου ενός εύρυθμα λειτουργικού δικαστικού συστήματος που να τηρεί το κράτος δικαίου.

Πώς οι μικρές χώρες επηρεάζουν τις μεγάλες

Η σκληρή πραγματικότητα, ωστόσο, είναι ότι σε στιγμές παγκόσμιας αναταραχής, οι ευάλωτες χώρες αναπόφευκτα θα υποφέρουν περισσότερο. Είναι φαντασιακό να πιστεύουμε ότι τα προβλήματά τους δεν θα επηρεάσουν και τις πλουσιότερες και μεγαλύτερες οικονομίες.

Οι μεταναστευτικές ροές που γεννιούνται από την οικονομική απελπισία και την επιθυμία για διαφυγή από τον εμφύλιο πόλεμο δεν θα παραμείνουν καταπιεσμένες. Αυτό θα διαμορφώσει την εσωτερική πολιτική στις χώρες υποδοχής, όπως έχει γίνει εμφανές στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια.

Οι πλουσιότερες και πιο ισχυρές χώρες έχουν πράγματι να διαδραματίσουν ρόλο στην υποστήριξη των φτωχότερων χωρών, αλλά η παροχή βοήθειας δεν είναι η απάντηση. Η ενίσχυση των παγκόσμιων θεσμών και της βασισμένης σε κανόνες τάξης που διέπει το διεθνές εμπόριο θα βοηθήσει τους πάντες, αλλά ιδιαίτερα τις χώρες χαμηλού εισοδήματος.

Η συγκράτηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και η διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας θα συμβάλουν στη μείωση της οικονομικής αστάθειας. Κάνοντας τα σωστά πράγματα, οι πλουσιότερες χώρες θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον εαυτό τους καθώς και τις φτωχότερες ομολόγους τους.

ΕΚΤ: Τα σενάρια για τα επιτόκια και η κρίσιμη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου

ΕΚΤ: Τα σενάρια για τα επιτόκια και η κρίσιμη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου

Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Ιράν: Εμπόδιο στη συνέχιση των συνομιλιών η στάση των ΗΠΑ

Ιράν: Εμπόδιο στη συνέχιση των συνομιλιών η στάση των ΗΠΑ

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μάλτα: H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή – Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»
H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή - Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»

Οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστέκεται στην αύξηση των τιμών και το κάνει εδώ και χρόνια.

Στράτος Ιωακείμ
Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;
Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;

Ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακών γνωριμιών στον κόσμο έχει θέσει στον εαυτό του έναν σύνθετο στόχο: να κάνει το Tinder λιγότερο «κλαμπ ανδρών»

Μήνυμα από τη Gen Z: Δεν ψάχνουν όλοι το νόημα της ζωής στη δουλειά, κάποιοι απλώς παλεύουν να επιβιώσουν
Μήνυμα από τη Gen Z: Δεν ψάχνουν όλοι το νόημα της ζωής στη δουλειά, κάποιοι απλώς παλεύουν να επιβιώσουν

Η Gen Z διαμορφώνεται από την ανισότητα, με τους νέους από υψηλότερα κοινωνικά στρώματα να αναζητούν εργασία «με νόημα», ενώ εκείνοι με λιγότερα προνόμια δίνουν προτεραιότητα στην οικονομική σταθερότητα

Τραμπ: Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν – Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις
Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν - Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις του Τραμπ

Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση «επενδυτών» που βαραίνουν την προεδρία Τραμπ - Ύποπτα στοιχήματα που αποφέρουν μεγάλα κέρδη πριν από «ανατρεπτικές» δηλώσεις Τραμπ - Πέντε παραδείγματα

Φύλλια Πολίτη
Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα
Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα

Δουλειά από το σπίτι, φθηνότερες μετακινήσεις και «λουκέτο» σε δημόσια κτίρια: το νέο σχέδιο της Ευρώπης για την ενεργειακή κρίση

Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης
Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης

Συνεχίζεται η αναστάτωση στις αγορές ενέργειας μετά την πτώση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω της αισιοδοξίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου
«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου

Πονταρίσματα πολύ υψηλού ρίσκου που «βγήκαν», αμέσως πριν από σημαντικές ανακοινώσεις αλλαγής πολιτικής από τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν, τη Βενεζουέλα και τους δασμούς

Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;
Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να περιορίσει το διογκούμενο εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα, αλλά τα κράτη μέλη δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής του

Δασμοί ή κατάρρευση: Το δίλημμα της ΕΕ απέναντι στην κινεζική επέλαση
Δασμοί ή κατάρρευση: Το δίλημμα της ΕΕ απέναντι στην κινεζική επέλαση

Οι φθηνές κινεζικές εξαγωγές και το υποτιμημένο γουάν απειλούν τον βιομηχανικό πυρήνα της Ευρώπης. Απαιτούνται άμεσα δασμοί και ισχυρή βιομηχανική πολιτική

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ποιες χώρες θα είναι οι πλουσιότερες στην Ευρώπη μέχρι το 2030 – Ουραγός η Ελλάδα
Ποιες χώρες θα είναι οι πλουσιότερες στην Ευρώπη μέχρι το 2030 - Ουραγός η Ελλάδα

Σημαντική αύξηση του ονομαστικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ σε ολόκληρη την Ευρώπη εκτιμά το ΔΝΤ τα επόμενα χρόνια, ωστόσο η αγοραστική δύναμη και η κατάταξη των χωρών παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πληθωρισμός: Η γεωπολιτική νευρικότητα και τα κλειστά Στενά του Ορμούζ ναρκοθετούν την αποκλιμάκωση των τιμών
Η γεωπολιτική νευρικότητα και τα κλειστά Στενά του Ορμούζ ναρκοθετούν την αποκλιμάκωση των τιμών

Τα αντικρουόμενα μηνύματα που εκπέμπονται από τη Μέση Ανατολή κρατούν τις αγορές ενέργειας σε μόνιμη εγρήγορση και τροφοδοτούν ένα νέο κύμα αβεβαιότητας για τις τιμές - Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Αθανασία Ακρίβου
Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Κεφαλονιά: Τι λέει μέσα από τις φυλακές ο 23χρονος που βρισκόταν με τη 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
«Δεν ανήκω σε κανένα κύκλωμα», λέει ο 23χρονος που βρισκόταν με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης

«Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα αυτά που ακούγονται περί μαστροπείας» υποστηρίζει ο 23χρονος φίλος της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης.

Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά
Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά

Μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε καταλάβει ότι τα ριβοσώματα -οι κυτταρικές μηχανές παραγωγής πρωτεϊνών- παίζουν ρόλο στην ανθρώπινη ποικιλομορφία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Λέσβος: Άνοιξαν το λιμάνι της Μυτιλήνης οι κτηνοτρόφοι – Προσωρινή εκτόνωση ή ένδειξη αλλαγής στρατηγικής;
Άνοιξαν το λιμάνι της Μυτιλήνης οι κτηνοτρόφοι - Προσωρινή εκτόνωση ή ένδειξη αλλαγής στρατηγικής;

Tο άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης φαίνεται να συνδέεται με έναν συνδυασμό κοινωνικής πίεσης, εσωτερικών διαφορών και ενδεχομένως τακτικής αναπροσαρμογής της κινητοποίησης

Γάζα: Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ απευθύνεται σε εταιρεία του Ντουμπάι για την ανοικοδόμηση
Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ απευθύνεται σε εταιρεία του Ντουμπάι για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Το σχέδιο για τη Γάζα προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων που συνεχίζουν να κατέχουν το μεγαλύτερο τμήμα της Λωρίδας και τον αφοπλισμό της Χαμάς

Βουλή: Αύριο η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – «Πυρά» αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης και Γεωργιάδη
Βουλή: Αύριο η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – «Πυρά» αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης και Γεωργιάδη

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ψηφοφορία που θα γίνει αύριο, Τετάρτη, για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ποδοσφαιριστής επιζών της τραγωδίας του Κραν Μοντανά υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο (pics)
Ποδοσφαιριστής επιζών της τραγωδίας του Κραν Μοντανά υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο (pics)

Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής, Ταχίρις Ντος Σάντος, είναι ένας από αυτούς που βγήκαν ζωντανοί από την πύρινη κόλαση του Κραν Μοντανά την περασμένη Πρωτοχρονιά και τώρα υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη γαλλική Μετς.

Τασούλας 21η Απριλίου: Η θλιβερή επέτειος μάς υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη
Τασούλας 21η Απριλίου: Η θλιβερή επέτειος μάς υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη

«Οφείλουμε πρωτίστως με ενότητα, να διαφυλάσσουμε το πολίτευμά μας, κρατώντας το δημόσιο βίο μακριά από τον διχασμό, που ιστορικά υπήρξε πάντα πρόσφορο έδαφος για την αποδυνάμωση της δημοκρατίας» τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας

Ο Μαυροπάνος στο στόχαστρο της Νιούκαστλ και της Ντόρτμουντ – Τα δεδομένα για τον αμυντικό της Γουέστ Χαμ
Ο Μαυροπάνος στο στόχαστρο της Νιούκαστλ και της Ντόρτμουντ – Τα δεδομένα για τον αμυντικό της Γουέστ Χαμ

O Κωνσταντίνος Μαυροπάνος βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ενόψει καλοκαιριού, καθώς έχει προσελκύσει το βλέμμα κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Γιώργος Πανταζόγλου
Μητσοτάκης για 21η Απριλίου: Στη σκοτεινή επέτειο αντιτάσσουμε τον αισιόδοξο ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής για όλους
Μητσοτάκης για 21η Απριλίου: Στη σκοτεινή επέτειο αντιτάσσουμε τον αισιόδοξο ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής για όλους

Με αιχμές επέλεξε να τιμήσει τη μαύρη επέτειο της 21ης Απριλίου 1967 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς ανέφερε πως «τα αγαθά της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού δεν είναι ποτέ αυτονόητα ή δεδομένα. Με τον φτηνό λαϊκισμό του ψέματος και τη δημαγωγία των εύκολων συνθημάτων να αποτελούν τις σύγχρονες απειλές εναντίον τους»

Όρμπαν: Αίρει το βέτο στην ΕΕ για χρηματοδότηση της Ουκρανίας λίγο πριν αποχωρήσει από πρωθυπουργός
Η «τελευταία πράξη» του Όρμπαν πριν αποχωρήσει από την πρωθυπουργία - Αίρει το βέτο για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Ο Βίκτορ Όρμπαν αποχωρεί από την πρωθυπουργία στα μέσα Μαΐου αλλά φαίνεται διατεθειμένος να κλείσει ο ίδιος λογαριασμούς με την ΕΕ πριν αναλάβει ο επόμενος

ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας
ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας

«Η δικτατορία των συνταγματαρχών υπηρέτησε τα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας, συνέχισε και ενέτεινε τα νομοθετικά μέτρα σε βάρος του ΚΚΕ, επέβαλε μαζικά διώξεις, προχώρησε σε φυλακίσεις και εξορίες, βασανισμούς και δολοφονίες», τονίζει ο Περισσός

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΔ’)
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΔ’)

Θεμέλιο της φιλοσοφικής σκέψης του Ζήνωνος και, κατ’ επέκταση, του στωικισμού είναι ο «λόγος», με τη διττή σημασία της λογικής σκέψης και της λεκτικής έκφρασης, της ικανότητας του λόγου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Φοβερός και τρομερός ο Γουεμπανιάμα: Ο νεότερος παίκτης που παίρνει το βραβείο του καλύτερου αμυντικού (pic)
Φοβερός και τρομερός ο Γουεμπανιάμα: Ο νεότερος παίκτης που παίρνει το βραβείο του καλύτερου αμυντικού (pic)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αναδείχθηκε αμυντικός της χρονιάς στο NBA και στα 22 του, έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του NBA που κατακτά το εν λόγω βραβείο.

Στο Ηράκλειο ο Κικίλιας: Οι λιμενικοί μας κάνουν τεράστια προσπάθεια για τη διαχείριση των μεταναστατευτικών ροών
Στο Ηράκλειο ο Κικίλιας: Οι λιμενικοί μας κάνουν τεράστια προσπάθεια για τη διαχείριση των μεταναστατευτικών ροών

Ο Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους λιμενικούς στην Κρήτη για «την τεράστια προσπάθεια που κάνουν υπό αυτές τις αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να προασπίσουν τα θαλάσσια σύνορά μας αλλά και να σώσουν ανθρώπινες ζωές»

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 21 Απριλίου 2026
