Apple: Ο Τιμ Κουκ παραδίδει 4 τρισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης μετά από 15 χρόνια
Διεθνής Οικονομία 21 Απριλίου 2026, 23:28

Apple: Ο Τιμ Κουκ παραδίδει 4 τρισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης μετά από 15 χρόνια

Έπειτα από 15 χρόνια σταθερής ανάπτυξης, αλλά και καθυστερήσεις στην AI - Τι αφήνει πίσω του ο άνθρωπος που έκανε την Apple την πιο πολύτιμη εταιρεία του πλανήτη

Γιώργος Πολύζος
Μετά από 15 χρόνια στο τιμόνι της Apple, ο Τιμ Κουκ αποχωρεί από τη θέση του επικεφαλής της εταιρείας, κλείνοντας μια περίοδο κατά την οποία ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός μεταμορφώθηκε σε μία από τις ισχυρότερες και πιο κερδοφόρες εισηγμένες εταιρείες στον κόσμο.

Στα 65 του χρόνια, ο Κουκ παραδίδει μια Apple που δεν θυμίζει σε πολλά την εταιρεία που παρέλαβε το 2011. Υπό την ηγεσία του, η Apple δεν περιορίστηκε να συνεχίσει την κληρονομιά του Στιβ Τζομπς, αλλά εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο οικοσύστημα συσκευών, υπηρεσιών και λογισμικού που κυριάρχησε στην αγορά των premium τεχνολογικών προϊόντων.

Από τις επιχειρησιακές λειτουργίες στη γενική διεύθυνση

Ο Τιμ Κουκ είχε ενταχθεί στην Apple ήδη από το 1998, αναλαμβάνοντας τις παγκόσμιες πωλήσεις και τις λειτουργίες της εταιρείας, με φήμη ανθρώπου της οργάνωσης και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το 2009 ανέλαβε προσωρινά την καθημερινή διοίκηση, όταν ο Στιβ Τζομπς αποσύρθηκε για λόγους υγείας, λόγω επιπλοκών από καρκίνο στο πάγκρεας. Δύο χρόνια αργότερα, λίγους μήνες πριν από τον θάνατο του συνιδρυτή της Apple, ο Κουκ ανέλαβε επισήμως τη θέση του CEO.

Η διαδοχή του Τζομπς θεωρήθηκε από πολλούς εξαιρετικά δύσκολη αποστολή, καθώς ο συνιδρυτής της Apple είχε ταυτιστεί με την εικόνα του οραματιστή που έδωσε στην εταιρεία το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπό της. Παρ’ όλα αυτά, αναλυτές εκτιμούν ότι ο Κουκ ανταποκρίθηκε με επιτυχία, παρότι ακολούθησε πολύ πιο συγκρατημένο στυλ διοίκησης και δημόσιας παρουσίας.

Η Apple του Τιμ Κουκ

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Κουκ οδήγησε την Apple σε εκρηκτική ανάπτυξη, ενισχύοντας τις σειρές του iPhone, του iPad και του Mac, ενώ παράλληλα έφερε νέα προϊόντα όπως το Apple Watch και τα AirPods.

Την ίδια περίοδο, η εταιρεία επεκτάθηκε δυναμικά στις υπηρεσίες, με προϊόντα όπως το Apple Pay, το Apple TV και το Apple Music, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που δένει συσκευές και λογισμικό γύρω από τα macOS και iOS, δηλαδή τα λειτουργικά συστήματα των συσκευών της.

Υπό την ηγεσία του Κουκ, η Apple έγινε η πρώτη εισηγμένη εταιρεία που ξεπέρασε αποτίμηση 1 τρισ. δολαρίων, με την κεφαλαιοποίησή της να εκτινάσσεται από τα 350 δισ. δολάρια το 2011 στα 4 τρισ. δολάρια σήμερα.

Η διαφορά με τον Στιβ Τζομπς

Η Apple που κληρονόμησε ο Κουκ το 2011 ήταν πολύ διαφορετική από τον σημερινό τεχνολογικό γίγαντα, αλλά και από τη θρυλική εικόνα που είχε διαμορφώσει ο Στιβ Τζομπς.

Ο Τζομπς ήταν το πρόσωπο της αναγέννησης της εταιρείας, με τις χαρακτηριστικές ζωντανές παρουσιάσεις προϊόντων, το μαύρο ζιβάγκο και το αυστηρά σκηνοθετημένο λανσάρισμα νέων συσκευών που έκαναν το κοινό να παρακολουθεί τις ανακοινώσεις του σαν γεγονός.

Η αποθέωση έφτασε στο απόγειό της το 2007, όταν παρουσίασε το πρώτο iPhone, μιλώντας για ένα «επαναστατικό προϊόν» που θα άλλαζε τα πάντα. Όταν ο Κουκ ανέλαβε, το iPhone είχε ήδη γίνει τεράστια εμπορική επιτυχία, ενώ το iPad είχε παρουσιαστεί έναν χρόνο νωρίτερα.

Επιτυχίες και αδυναμίες

Παρά τη θεαματική ανάπτυξη, η περίοδος Κουκ δεν ήταν χωρίς αστοχίες. Η Apple έχει καθυστερήσει στην επένδυση και ενσωμάτωση της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που οι μέτοχοι ζητούν πιο επιθετικές κινήσεις στον τομέα.

Στα αρνητικά περιλαμβάνονται επίσης το Vision Pro, που δεν κατάφερε να πείσει με την εμπορική του απήχηση, το ενδεχόμενο καθυστέρησης στο λανσάρισμα του αναδιπλούμενου iPhone και το ακυρωμένο πρότζεκτ του αυτόνομου αυτοκινήτου, το οποίο φέρεται να κόστισε στην εταιρεία περίπου 10 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, στο μεγαλύτερο μέρος της θητείας του, ο Κουκ διατήρησε την Apple σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, χτίζοντας μεθοδικά τα μερίδια αγοράς της και προστατεύοντάς την από μεγαλύτερες διακυμάνσεις.

Η επόμενη μέρα

Στην ανακοίνωση της Apple, ο Κουκ δήλωσε ότι αγαπά την εταιρεία «με όλη του την ύπαρξη» και πως η διοίκησή της υπήρξε η «μεγαλύτερη τιμή της ζωής του».

Ο ίδιος θα παραμείνει ως executive chair του διοικητικού συμβουλίου, ενώ τη θέση του CEO αναλαμβάνει πλέον ο Τζον Τέρνους, 50 ετών, επικεφαλής hardware engineering της Apple.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κληρονομιά του Κουκ θα συνδεθεί λιγότερο με μια θεαματική, ανατρεπτική καινοτομία τύπου Τζομπς και περισσότερο με την πειθαρχημένη, σταθερή και αποτελεσματική διαχείριση που μετέτρεψε την Apple σε μια εταιρεία με τεράστια ανθεκτικότητα και οικονομική ισχύ.

Πηγή: ΟΤ

Μέτρα στήριξης: Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις – Ποιοι βρίσκονται στο επίκεντρο για ενίσχυση

Κόσμος
Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ για τους Ιρανούς η παράταση της εκεχειρίας

Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ για τους Ιρανούς η παράταση της εκεχειρίας

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Πώς το Ιράν εργαλειοποίησε τα Στενά του Ορμούζ – Γιατί θα είναι δύσκολο να ανοίξουν
Διεθνής Οικονομία 22.04.26

Πώς το Ιράν εργαλειοποίησε τα Στενά του Ορμούζ – Γιατί θα είναι δύσκολο να ανοίξουν

Η έκταση των διαταραχών που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν είναι πρωτόγνωρη – Ξεπερνά εκείνη των δύο προηγούμενων πετρελαϊκών κρίσεων του 1973 και του 1979

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων
Ενεργειακή κρίση 21.04.26

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων

Η Κομισιόν εξετάζει σειρά μέτρων για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη καυσίμων για την αεροπορία. Στόχος, να μη χρειαστεί να επιβληθεί μείωση πτήσεων και να συνεχιστούν κανονικά τα αεροπορικά ταξίδια.

New York Times: Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο – Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»
Διεθνής Οικονομία 21.04.26

Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο - Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»

Από την Αμερική, μέχρι τις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες και τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς όπως η Βραζιλία και η Κίνα, κανένα έθνος δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο ο πόλεμος

Μάλτα: H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή – Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»
Το «θαύμα» στις αντλίες 21.04.26

H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή - Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»

Οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστέκεται στην αύξηση των τιμών και το κάνει εδώ και χρόνια.

Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;
Relationsex 21.04.26

Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;

Ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακών γνωριμιών στον κόσμο έχει θέσει στον εαυτό του έναν σύνθετο στόχο: να κάνει το Tinder λιγότερο «κλαμπ ανδρών»

Μήνυμα από τη Gen Z: Δεν ψάχνουν όλοι το νόημα της ζωής στη δουλειά, κάποιοι απλώς παλεύουν να επιβιώσουν
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Μήνυμα από τη Gen Z: Δεν ψάχνουν όλοι το νόημα της ζωής στη δουλειά, κάποιοι απλώς παλεύουν να επιβιώσουν

Η Gen Z διαμορφώνεται από την ανισότητα, με τους νέους από υψηλότερα κοινωνικά στρώματα να αναζητούν εργασία «με νόημα», ενώ εκείνοι με λιγότερα προνόμια δίνουν προτεραιότητα στην οικονομική σταθερότητα

Τραμπ: Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν – Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις
Τα 5 παραδείγματα 20.04.26

Δασμοί, Βενεζουέλα, Ιράν - Τα ύποπτα στοιχήματα στις αγορές πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις του Τραμπ

Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση «επενδυτών» που βαραίνουν την προεδρία Τραμπ - Ύποπτα στοιχήματα που αποφέρουν μεγάλα κέρδη πριν από «ανατρεπτικές» δηλώσεις Τραμπ - Πέντε παραδείγματα

Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα
Επιμένει η ΕΕ 20.04.26

Τηλεργασία μία ημέρα την εβδομάδα

Δουλειά από το σπίτι, φθηνότερες μετακινήσεις και «λουκέτο» σε δημόσια κτίρια: το νέο σχέδιο της Ευρώπης για την ενεργειακή κρίση

Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης

Συνεχίζεται η αναστάτωση στις αγορές ενέργειας μετά την πτώση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω της αισιοδοξίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου
«Έβρεξε» χρήμα 20.04.26

«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου

Πονταρίσματα πολύ υψηλού ρίσκου που «βγήκαν», αμέσως πριν από σημαντικές ανακοινώσεις αλλαγής πολιτικής από τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν, τη Βενεζουέλα και τους δασμούς

Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;
Διεθνής Οικονομία 20.04.26

Εξαρτάται η Ευρωπαϊκή Ένωση από το εμπόριο με την Κίνα;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να περιορίσει το διογκούμενο εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα, αλλά τα κράτη μέλη δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής του

Κοβέσι: Υπάρχει θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις
Ευρωπαία εισαγγελέας 22.04.26

Κοβέσι: Υπάρχει θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις

Η Λάουρα Κοβέσι βρίσκεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Προανήγγειλε ότι αύριο θα μπορεί να πει περισσότερα από το Φόρουμ των Δελφών

Τραμπ: Πλήγμα από Βιρτζίνια εν όψει midterms – Αλλάζει ο εκλογικός χάρτης δίνοντας ώθηση στους Δημοκρατικούς
Δημοψήφισμα 22.04.26

Πλήγμα στον Τραμπ εν όψει midterms - Η Βιρτζίνια αλλάζει τον εκλογικό χάρτη δίνοντας ώθηση στους Δημοκρατικούς

«Συγχαρητήρια, Βιρτζίνια!» πανηγύρισε ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, που είχε εμπλακεί άμεσα και ενεργά στην εκστρατεία υπέρ του «ναι» στο δημοψήφισμα

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων
Δημόσιο 22.04.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων

«Περισσότεροι μετακλητοί υπάλληλοι σημαίνει λιγότερη εμπιστοσύνη στους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και επιτίθεται στην κυβέρνηση για την κατακόρυφη αύξησή τους

Χαϊδάρι: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια – Τι έδειξε η αξονική τομογραφία
Στο Χαϊδάρι 22.04.26

Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό - Τι έδειξε η αξονική τομογραφία

Η μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου στο Χαϊδάρι «ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή και ανατάχθηκε έπειτα από 55 λεπτά προσπάθειας» λέει ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων

«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς
NBA 22.04.26

«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς

Οι Σίξερς πέρασαν από την έδρα των Σέλτικς με 111-97 και ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά, ενώ σε παρόμοιο σκορ βρίσκονται πλέον και οι Σπερς με τους Μπλέιζερς, την ώρα που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα υπέστη διάσειση.

Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης
Κόσμος 22.04.26

Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης

Οι εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών προειδοποιούν για έναν αυξανόμενο κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας που μπορεί να επηρεάσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
Λευκός Οίκος vs Βατικανού 22.04.26

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»

Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Woman 22.04.26

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ λόγω καταγωγής»
Fizz 22.04.26

Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ λόγω καταγωγής»

Ο Ζαφείρης Μελάς σε μια εκ βαθεών εξομολόγηση για τις δύσκολες στιγμές στην καλλιτεχνική διαδρομή του. Επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο του τραγούδι «Εγώ γεννήθηκα Θεσσαλονίκη».

Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Σε ποιους άλλους δρόμους καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις
Κίνηση 22.04.26

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον Κηφισό - Σε ποιους άλλους δρόμους καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις

Δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εξόδου - Από την κίνηση επιβαρύνεται και ο περιφερειακός Καρέα, από την Ηλιούπολη έως την Καισαριανή

Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Editorial 22.04.26

Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

ΠΑΣΟΚ: Μετά τους Δελφούς ο Ανδρουλάκης πάει Κάραβελ – Η συνεδρίαση της Κ.Π.Ε., το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και οι νέες ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

ΠΑΣΟΚ: Μετά τους Δελφούς ο Ανδρουλάκης πάει Κάραβελ – Η συνεδρίαση της Κ.Π.Ε., το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και οι νέες ισορροπίες

Σε κρίσιμη φάση εσωκομματικής αναδιάταξης εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ, με φόντο τη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής στο Κάραβελ και επίκεντρο τις νέες ισορροπίες στο Πολιτικό Συμβούλιο.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Συναγερμός στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Συναγερμός στο Μαξίμου

Στο Μαξίμου έχει σημάνει συναγερμός καθώς από την πρώτη στιγμή στόχος της κυβέρνησης ήταν να αποφευχθεί ένα γαλάζιο αντάρτικο στην ψηφοφορία καθώς η κυβερνητική γραμμή είναι υπέρ της υπερψήφισης της άρσης ασυλίας

Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ θεωρεί το Ιράν την παράταση της εκεχειρίας
Σε τεντωμένο σκοινί 22.04.26

Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ θεωρεί το Ιράν την παράταση της εκεχειρίας

Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας κάτι που οι Ιρανοί θεωρούν τέχνασμα για να κερδίσει χρόνο - «Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών αποτελεί πράξη πολέμου», λέει η Τεχεράνη προσθέτοντας πως θα αντισταθεί «στον εκφοβισμό» - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

