Apple: Ο Τιμ Κουκ παραδίδει 4 τρισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης μετά από 15 χρόνια

Μετά από 15 χρόνια στο τιμόνι της Apple, ο Τιμ Κουκ αποχωρεί από τη θέση του επικεφαλής της εταιρείας, κλείνοντας μια περίοδο κατά την οποία ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός μεταμορφώθηκε σε μία από τις ισχυρότερες και πιο κερδοφόρες εισηγμένες εταιρείες στον κόσμο.

Στα 65 του χρόνια, ο Κουκ παραδίδει μια Apple που δεν θυμίζει σε πολλά την εταιρεία που παρέλαβε το 2011. Υπό την ηγεσία του, η Apple δεν περιορίστηκε να συνεχίσει την κληρονομιά του Στιβ Τζομπς, αλλά εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο οικοσύστημα συσκευών, υπηρεσιών και λογισμικού που κυριάρχησε στην αγορά των premium τεχνολογικών προϊόντων.

Από τις επιχειρησιακές λειτουργίες στη γενική διεύθυνση

Ο Τιμ Κουκ είχε ενταχθεί στην Apple ήδη από το 1998, αναλαμβάνοντας τις παγκόσμιες πωλήσεις και τις λειτουργίες της εταιρείας, με φήμη ανθρώπου της οργάνωσης και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το 2009 ανέλαβε προσωρινά την καθημερινή διοίκηση, όταν ο Στιβ Τζομπς αποσύρθηκε για λόγους υγείας, λόγω επιπλοκών από καρκίνο στο πάγκρεας. Δύο χρόνια αργότερα, λίγους μήνες πριν από τον θάνατο του συνιδρυτή της Apple, ο Κουκ ανέλαβε επισήμως τη θέση του CEO.

Η διαδοχή του Τζομπς θεωρήθηκε από πολλούς εξαιρετικά δύσκολη αποστολή, καθώς ο συνιδρυτής της Apple είχε ταυτιστεί με την εικόνα του οραματιστή που έδωσε στην εταιρεία το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπό της. Παρ’ όλα αυτά, αναλυτές εκτιμούν ότι ο Κουκ ανταποκρίθηκε με επιτυχία, παρότι ακολούθησε πολύ πιο συγκρατημένο στυλ διοίκησης και δημόσιας παρουσίας.

Η Apple του Τιμ Κουκ

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Κουκ οδήγησε την Apple σε εκρηκτική ανάπτυξη, ενισχύοντας τις σειρές του iPhone, του iPad και του Mac, ενώ παράλληλα έφερε νέα προϊόντα όπως το Apple Watch και τα AirPods.

Την ίδια περίοδο, η εταιρεία επεκτάθηκε δυναμικά στις υπηρεσίες, με προϊόντα όπως το Apple Pay, το Apple TV και το Apple Music, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που δένει συσκευές και λογισμικό γύρω από τα macOS και iOS, δηλαδή τα λειτουργικά συστήματα των συσκευών της.

Υπό την ηγεσία του Κουκ, η Apple έγινε η πρώτη εισηγμένη εταιρεία που ξεπέρασε αποτίμηση 1 τρισ. δολαρίων, με την κεφαλαιοποίησή της να εκτινάσσεται από τα 350 δισ. δολάρια το 2011 στα 4 τρισ. δολάρια σήμερα.

Η διαφορά με τον Στιβ Τζομπς

Η Apple που κληρονόμησε ο Κουκ το 2011 ήταν πολύ διαφορετική από τον σημερινό τεχνολογικό γίγαντα, αλλά και από τη θρυλική εικόνα που είχε διαμορφώσει ο Στιβ Τζομπς.

Ο Τζομπς ήταν το πρόσωπο της αναγέννησης της εταιρείας, με τις χαρακτηριστικές ζωντανές παρουσιάσεις προϊόντων, το μαύρο ζιβάγκο και το αυστηρά σκηνοθετημένο λανσάρισμα νέων συσκευών που έκαναν το κοινό να παρακολουθεί τις ανακοινώσεις του σαν γεγονός.

Η αποθέωση έφτασε στο απόγειό της το 2007, όταν παρουσίασε το πρώτο iPhone, μιλώντας για ένα «επαναστατικό προϊόν» που θα άλλαζε τα πάντα. Όταν ο Κουκ ανέλαβε, το iPhone είχε ήδη γίνει τεράστια εμπορική επιτυχία, ενώ το iPad είχε παρουσιαστεί έναν χρόνο νωρίτερα.

Επιτυχίες και αδυναμίες

Παρά τη θεαματική ανάπτυξη, η περίοδος Κουκ δεν ήταν χωρίς αστοχίες. Η Apple έχει καθυστερήσει στην επένδυση και ενσωμάτωση της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που οι μέτοχοι ζητούν πιο επιθετικές κινήσεις στον τομέα.

Στα αρνητικά περιλαμβάνονται επίσης το Vision Pro, που δεν κατάφερε να πείσει με την εμπορική του απήχηση, το ενδεχόμενο καθυστέρησης στο λανσάρισμα του αναδιπλούμενου iPhone και το ακυρωμένο πρότζεκτ του αυτόνομου αυτοκινήτου, το οποίο φέρεται να κόστισε στην εταιρεία περίπου 10 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, στο μεγαλύτερο μέρος της θητείας του, ο Κουκ διατήρησε την Apple σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, χτίζοντας μεθοδικά τα μερίδια αγοράς της και προστατεύοντάς την από μεγαλύτερες διακυμάνσεις.

Η επόμενη μέρα

Στην ανακοίνωση της Apple, ο Κουκ δήλωσε ότι αγαπά την εταιρεία «με όλη του την ύπαρξη» και πως η διοίκησή της υπήρξε η «μεγαλύτερη τιμή της ζωής του».

Ο ίδιος θα παραμείνει ως executive chair του διοικητικού συμβουλίου, ενώ τη θέση του CEO αναλαμβάνει πλέον ο Τζον Τέρνους, 50 ετών, επικεφαλής hardware engineering της Apple.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κληρονομιά του Κουκ θα συνδεθεί λιγότερο με μια θεαματική, ανατρεπτική καινοτομία τύπου Τζομπς και περισσότερο με την πειθαρχημένη, σταθερή και αποτελεσματική διαχείριση που μετέτρεψε την Apple σε μια εταιρεία με τεράστια ανθεκτικότητα και οικονομική ισχύ.

Πηγή: ΟΤ