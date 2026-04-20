Το ρεκόρ της Λίβερπουλ κόντρα στην Έβερτον

Απέμεναν δευτερόλεπτα μέχρι ο διαιτητής του ντέρμπι Έβερτον – Λίβερπουλ, Κρις Κάβαναγκ να σφυρίξει για τελευταία φορά και όλα έδειχναν πως οι δύο ομάδες θα αναδεικνύονταν ισόπαλες 1-1.

Έλα όμως που ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ είχε αντίθετη άποψη και το γκολ που πέτυχε ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός χάρισε τη νίκη στους πρωταθλητές Αγγλίας με 2-1.

Πάντα μια νίκη σε ντέρμπι του Μέρσισαϊντ μετράει… παραπάνω, αλλά όταν το γκολ της νίκης επιτυγχάνεται στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων, τότε καταλαβαίνει εύκολα κάποιος τι έγινε στην εξέδρα που βρίσκονταν οι οπαδοί των φιλοξενούμενων.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί ότι το γκολ που πέτυχε ο Ολλανδός στόπερ είναι πλέον ορόσημο για τις αναμετρήσεις της Πρέμιερ Λιγκ, γιατί πλέον η Λίβερπουλ έχει στην… κατοχή της ένα νέο ρεκόρ.

Το γκολ του Φαν Ντάικ ήταν το έκτο που μπαίνει στο 90’ και μετά για την ομάδα της Λίβερπουλ σε ντέρμπι απέναντι στην Έβερτον.

Σε κανένα άλλο «ζευγάρι» στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ, δεν έχουν μπει τόσα γκολ από το 90’ κι έπειτα κι αυτή η επίδοση φανερώνει την αντιπαλότητα μεταξύ των δύο συλλόγων αλλά και τις «μάχες» που γίνονται στα παιχνίδια της Λίβερπουλ με την Έβερτον, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής την λήξη της αναμέτρησης.

Virgil van Dijk’s goal was Liverpool’s sixth 90th-minute or later winner against Everton in the Premier League era — the most one side has against another in the competition’s history. It will take more than a cherished derby triumph for Liverpool supporters to share Arne Slot’s… pic.twitter.com/OeSNA4pk8W — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 20, 2026

Η αρχή έγινε το 1993 με τον Ρόζενταλ να σκοράρει εναντίον των «ζαχαρωτών» στο φινάλε της αναμέτρησης και το 2001 ήταν σειρά του ΜακΆλιστερ να βρει δίχτυα στα τελευταία λεπτά του αγώνα κόντρα στην Έβερτον.

Το 2007 ο Ντιρκ Κάιτ σκόραρε στις καθυστερήσεις και το 2016 ο Μανέ βρήκε δίχτυα στα… χασομέρια αγώνα με την συμπολίτισσα της Λίβερπουλ. Το 2018 το έκανε ο Οριγκί και χθες το όνομα του στην σχετική λίστα πρόσθεσε ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ.

Η νίκη που πέτυχαν οι πρωταθλητές Αγγλίας ήταν σημαντική στην προσπάθεια που κάνουν για μια θέση στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως αλλάζει κάτι σε ότι έχει να κάνει με το μέλλον του Άρνε Σλοτ στο Άνφιλντ.

Ο Ολλανδός τεχνικός θ’ αποτελέσει παρελθόν στο φινάλε της φετινής αγωνιστικής περιόδου και τη θέση του θα πάρει ο Τσάμπι Αλόνσο. Τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου παρουσιάζουν εδώ και πολλές μέρες ως δεδομένη την συμφωνία της διοίκησης των πρωταθλητών Αγγλίας με τον Ισπανό προπονητή και το μόνο που απομένει είναι οι ανακοινώσεις.

Θυμίζουμε ότι ο Αλόνσο είχε ξεκινήσει την σεζόν στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά τα αρνητικά αποτελέσματα οδήγησαν την διοίκηση της «βασίλισσας» στην απομάκρυνση του προπονητή, στα μέσα του περασμένου Γενάρη.

Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν στο Μπερναμπέου, όπως θα ήθελε ο Αλόνσο, αλλά ο 44χρονος τεχνικός είναι έτοιμος για την επόμενη μεγάλη πρόκληση της προπονητικής του καριέρας.