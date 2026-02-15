Ο Φαν Ντάικ πήρε θέση για Σαλάχ

Η διαμάχη του Μοχάμεντ Σαλάχ με τον τεχνικό της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ ταλαιπώρησε για μεγάλο χρονικό διάστημα τους πρωταθλητές Αγγλίας και τα «σενάρια» αναφορικά με πώληση του διεθνούς επιθετικού έδιναν και έπαιρναν.

Τελικά μεταγραφή δεν έγινε τον Ιανουάριο, αλλά τα ίδια «σενάρια» κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους στο Άνφιλντ και θέλουν τον Σαλάχ να μετακομίζει στην Σαουδική Αραβία μετά το τέλος της φετινής σεζόν.

Βέβαια θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά στην σχέση Σλοτ – Σαλάχ αυτή την περίοδο, σε σχέση με τα όσα είχαμε δει πριν από τρεις μήνες. Ο προπονητής της Λίβερπουλ χρησιμοποιεί τον διεθνή άσο και ο Σαλάχ έχει ανεβάσει την απόδοσή του, γεγονός που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητο.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ μίλησε μετά το ματς Κυπέλλου με την Μπράιτον και αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα, παίρνοντας ξεκάθαρη θέση για το μέλλον του Αιγύπτιου άσου στο Άνφιλντ.

«Η άποψη μου είναι πως ο Σαλάχ πρέπει να μείνει στην ομάδα και την επόμενη αγωνιστική περίοδο και δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με την Λίβερπουλ.

Αυτή είναι μια σημαντική παράμετρος της συζήτησης και θα πρέπει να την λαμβάνουμε υπόψιν.

Liverpool captain Virgil van Dijk makes feelings VERY clear on Mohamed Salah transferhttps://t.co/fM4JKxPU0e pic.twitter.com/IwbtUunnNp — Mirror Football (@MirrorFootball) February 15, 2026

Έχω περάσει πολλές καλές στιγμές στο Άνφιλντ με τον Μο, αλλά και στιγμές που ήταν δύσκολες και η ομάδα αντιμετώπισε ζόρια. Θεωρώ όμως ότι είναι μια σημαντική προσωπικότητα για την Λίβερπουλ και ένας παίκτης που έχει ακόμα να προσφέρει πολλά.

Δεν αναφέρομαι μόνο στην απόδοση που μπορεί να έχει στο γήπεδο, πετυχαίνοντας γκολ ή δίνοντας ασίστ. Μιλάω για τον γενικό ρόλο που έχει στην ομάδα και την συμπεριφορά του».

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί ότι ο Σαλάχ είχε μιλήσει για τον Φαν Ντάικ την περίοδο που ο διεθνής στόπερ συζητούσε με την διοίκηση της Λίβερπουλ για την ανανέωση της συνεργασίας του και είχε επισημάνει την ανάγκη παραμονής του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού στο Άνφιλντ, με νέο συμβόλαιο.

Λίγες μέρες μετά από εκείνη την δήλωση του Αιγύπτιου, ο Φαν Ντάικ επέκτεινε την συνεργασία του με τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Ο Σαλάχ έκανε καλή εμφάνιση και στον αγώνα Κυπέλλου των «κόκκινων» απέναντι στην Μπράιτον (3-0) πετυχαίνοντας γκολ (με πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο ίδιος) και δίνοντας ασίστ στον Σομποσλάι.

Ο Σλοτ εκθείασε μετά το τέλος του αγώνα την απόδοση του Αιγύπτιου άσου της πρωταθλήτριας Αγγλίας, επισημαίνοντας πως ο Σαλάχ μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι της Λίβερπουλ.

Κι όσο για τα νέα «σενάρια»; Τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου αναφέρουν πως οι Σαουδάραβες δεν κάνουν πίσω και θα επανέλθουν με νέα πρόταση στην Λίβερπουλ για την απόκτηση του Αιγύπτιου άσου.

Πολλά πάντως για το μέλλον του Σαλάχ στο Άνφιλντ θα εξαρτηθούν από την παραμονή του Άρνε Σλοτ στην τεχνική ηγεσία των «κόκκινων», καθώς υπάρχει και το ενδεχόμενο απόλυσης του Ολλανδού προπονητή, στο φινάλε της φετινής σεζόν.

Γίνεται βέβαια εύκολα αντιληπτό πως αν ο Σλοτ απομακρυνθεί από τον πάγκο της Λίβερπουλ, αυτόματα θ’ αυξηθούν οι πιθανότητες παραμονής του Αιγύπτιου άσου στην αγγλική ομάδα.