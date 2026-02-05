Η Λίβερπουλ έχει έτοιμο τον «διάδοχο» του Φαν Ντάικ και είναι Ολλανδός

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός της Τότεναμ, Μίκι Βαν Ντε Βεν είναι «όαση» στην φετινή απογοητευτική σεζόν των spurs στην Πρέμιερ Λιγκ και οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του 24χρονου κεντρικού αμυντικού, έχουν «τρελάνει» την Λίβερπουλ.

Η πρωταθλήτρια Αγγλίας φαίνεται πως έχει βρει τον παίκτη που θα διαδεχθεί τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στο κέντρο άμυνας κι αυτός δεν είναι άλλος από τον 24χρονο στόπερ της ομάδας του Λονδίνου.

Ο Βαν Ντε Βεν έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν και ο Ολλανδός τεχνικός της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ έχε ι ζητήσει από την διοίκηση του συλλόγου την απόκτηση του παίκτη, καθώς ο Φαν Ντάικ είναι 34 ετών και ο Κονατέ δεν θεωρείται πως μπορεί να ηγηθεί της αμυντικής γραμμής των «κόκκινων».

Ο Σλοτ θεωρεί λοιπόν ότι ο συμπατριώτης του είναι η ιδανική επιλογή για το κέντρο άμυνας της Λίβερπουλ και οι ιθύνοντες των πρωταθλητών Αγγλίας έκαναν πρόταση 55 εκατ. λιρών για την απόκτηση του διεθνούς άσου.

Αυτό μάλιστα που πρέπει να σημειωθεί είναι οι «κόκκινοι» εμφανίζονταν αισιόδοξοι για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, καθώς θεωρούσαν ότι η διοίκηση της Τότεναμ θα έλεγε το «ναι» για την άμεση μετακίνηση του Ολλανδού στο Άνφιλντ.

Οι spurs όμως απάντησαν αρνητικά στην πρόταση της Λίβερπουλ κι έτσι η μεταγραφή δεν έγινε, ωστόσο είναι δεδομένο πως η πρωταθλήτρια Αγγλίας θα επανέλθει το καλοκαίρι με νέα βελτιωμένη πρόταση, για την απόκτηση του Μίκι Βαν Ντε Βεν.

Το συμβόλαιο του παίκτη με την Τότεναμ λήγει το 2029 κι αυτό βέβαια σημαίνει πως οι spurs θα πρέπει να ικανοποιηθούν οικονομικά για να δώσουν το οκ στην μεταγραφή, καθώς τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως δεν υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιο του Ολλανδού στόπερ με την ομάδα του Λονδίνου.

Ο Βαν Ντε Βεν φαίνεται πάντως να τα έχει βρει με την Λίβερπουλ κι αυτό είναι ένα πλεονέκτημα των «κόκκινων» στις νέες διαπραγματεύσεις των δύο συλλόγων, οι οποίες θα ξεκινήσουν με το τέλος του φετινού πρωταθλήματος.