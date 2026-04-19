Καιρός: Αίθριος την Κυριακή με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές – Ανεβαίνει η θερμοκρασία από βδομάδα
Ελλάδα 19 Απριλίου 2026, 08:11

Καιρός: Αίθριος την Κυριακή με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές – Ανεβαίνει η θερμοκρασία από βδομάδα

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά του 23°C - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σχεδόν αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας την Κυριακή, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Ο υδράργυρος αναμένεται να ανέβει τη Δευτέρα, ενώ από την Τετάρτη θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Τετάρτη στα κεντρικά και βόρεια και την Πέμπτη στα ανατολικά

Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στη βόρεια Κρήτη και στο βόρειο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την περιοχή Καστελλόριζου αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 22 και τοπικά στα δυτικά τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στις υπόλοιπες περιοχές οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά. Από το βράδυ σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 και κατά τόπους έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο βόρειοι 4 με 5, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Εύβοια γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 με 6, που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στην περιοχή του Καστελλόριζου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους και από το απόγευμα σχεδόν αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5, τις πρωινές ώρες τοπικά 6, που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κατά διαστήματα. Από το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νότιοι 3 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στις περισσότερες περιοχές και θα φθάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 22 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες από το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νότιοι 3 με 5 μποφόρ, οι οποίοι από το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Τετάρτη

Αρχικά στα βόρεια, βαθμιαία σε όλα τα ηπειρωτικά, τις Σποράδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από το βράδυ στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Μέχρι το βράδυ σε όλες τις περιοχές θα έχουν επικρατήσει άνεμοι βορείων διευθύνσεων μέχρι 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Πέμπτη

Τοπικές νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα νότια.

Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά
Ημερομηνίες 19.04.26

Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2026 - 2027 ανήλθε στις 30.990, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις είναι συνολικά 7.374

Φρένο στις «πασχαλινές τραγωδίες» της ασφάλτου
Τα στοιχεία 19.04.26

Φρένο στις «πασχαλινές τραγωδίες» της ασφάλτου

Πώς φτάσαμε από τα μακάβρια αθροίσματα των 50-70 νεκρών σε κάθε έξοδο στη μείωση κατά 98% των θυμάτων - Ανοιχτή πληγή τα δυστυχήματα εντός των μεγάλων αστικών κέντρων

Ο τελευταίος που είδε ζωντανό και μίλησε με τον Αλέκο Δασκαλάκη πριν τη μοιραία διαδρομή – Νέες πληροφορίες στο φως
Ελλάδα 19.04.26

Ο τελευταίος που είδε ζωντανό και μίλησε με τον Αλέκο Δασκαλάκη πριν τη μοιραία διαδρομή – Νέες πληροφορίες στο φως

Ένας αστυνομικός που φέρεται ήδη να έχει καταθέσει ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο αντάλλαξε τις τελευταίες κουβέντες στο καφενείο φεύγοντας για το χωράφι με έναν καφέ και τοστ ο 49χρονος Αλέξανδρος Δασκαλάκης ο οποίος δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του αλλά γύρισε σπίτι ύστερα από μισή διαδρομή με χτυπήματα στο κεφάλι, νοσηλεύτηκε και πέθανε χωρίς να προλάβει να μιλήσει!

Κεφαλονιά: Εμπλέκονται και άλλα άτομα, υποστηρίζει η οικογένεια της 19χρονης – «Δεν έπαιρνε ναρκωτικά» λένε φίλοι
Ελλάδα 18.04.26

Κεφαλονιά: Εμπλέκονται και άλλα άτομα, υποστηρίζει η οικογένεια της 19χρονης – «Δεν έπαιρνε ναρκωτικά» λένε φίλοι

Οι τρεις κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οδηγήθηκαν προσωρινά στις φυλακές Ναυπλίου και από εκεί τη Δευτέρα θα γίνει η μεταγωγή τους στις φυλακές Κορυδαλλού

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων
Ελλάδα 18.04.26

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων

Στη μηχανή επέβαιναν δύο άτομα - Αν και το δίκυκλο ανατράπηκε από τη σφοδρή σύγκρουση ανέβηκαν και πάλι στο σκούτερ και εξαφανίστηκαν αφήνοντας αβοήθητη στην οδό Λιοσιών την άτυχη κοπέλα

«Να δικαστεί και ο Λαζαρίδης, δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» λέει η πρώην καθαρίστρια από το Βόλο
Ελλάδα 18.04.26

«Να δικαστεί και ο Λαζαρίδης, δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» λέει η πρώην καθαρίστρια από το Βόλο

Η 60χρονη τονίζει ότι ο πρώην πλέον υφυπουργός θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες, όπως είχε συμβεί στην περίπτωσή της.

«Eίμαι κι εγώ θύμα, όπως και τα παιδιά μου» – Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά στο in
Ελλάδα 18.04.26

«Eίμαι κι εγώ θύμα, όπως και τα παιδιά μου» – Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά στο in

Η 36χρονη μητέρα -πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής- σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της στο in, μετά την αθωωτική (για εκείνη) απόφαση – Τι λέει η πλευρά του πατέρα

Κεφαλονιά: Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης – «Το παγίδευσαν το παιδί μου, πρόκειται για σπείρα»
Ελλάδα 18.04.26

Κεφαλονιά: Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης – «Το παγίδευσαν το παιδί μου, πρόκειται για σπείρα»

Ο πατέρας της Μυρτούς ραγίζει καρδιές, όταν αναφέρεται στην κηδεία της αδικοχαμένης κόρης του καθώς όπως λέει της είχε υποσχεθεί ότι θα την συνοδεύσει νύφη στην εκκλησία αλλά τελικά πήγε στην κηδεία της

Καστοριά: Εξαπάτησαν τηλεφωνικά 93χρονη και απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά
Ελλάδα 18.04.26

Καστοριά: Εξαπάτησαν τηλεφωνικά 93χρονη και απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά

Οι επιτήδειοι, ισχυριζόμενοι ότι η κόρη τής ηλικιωμένης υπέστη δήθεν σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, κατάφεραν να αποσπάσουν από την 93χρονη δέκα χρυσές λίρες και 1.000 ευρώ

Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί
Opinion 19.04.26

Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί

Φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος ότι στην ώριμη δημοκρατία αντίβαρα της εξουσίας δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, αλλά και οι ανεξάρτητες Αρχές,

Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν
Πολιτική 19.04.26

Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν

Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

Αντετοκούνμπο: «Ακόμα αισθάνομαι χαρούμενος από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική»
Μπάσκετ 19.04.26

Αντετοκούνμπο: «Ακόμα αισθάνομαι χαρούμενος από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φιλοξενήθηκε σε podcast του Γκόραν Ντράγκιτς και μεταξύ άλλων, μίλησε για την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket.

Γιατί η ΕΕ βάζει φρένο στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media – Το ρεκόρ χρήσης στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 19.04.26

Γιατί η ΕΕ βάζει φρένο στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media - Το ρεκόρ χρήσης στην Ελλάδα

Παρά τα μέτρα - λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά - που εξετάζονται ή λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις, η χρήση των social media παραμένει υψηλή μεταξύ των εφήβων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

Μήπως ο μόκα λάτε καραμέλα σου καταστρέφει την κοινωνία; Ο καφές σου λέει πολλά για την εποχή που ζούμε
Επιδημία της μοναξιάς 19.04.26

Μήπως ο μόκα λάτε καραμέλα σου καταστρέφει την κοινωνία; Ο καφές σου λέει πολλά για την εποχή που ζούμε

Καθώς η κατανάλωση εξειδικευμένου καφέ έχει αυξηθεί ραγδαία, το ίδιο έχει συμβεί και με την επιδημία της μοναξιάς. Είναι απλώς μια σύμπτωση;

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Παζάρια για τα νέα μέτρα στήριξης με τις Βρυξέλλες
Το πακέτο ΔΕΘ 19.04.26

Παζάρια για τα νέα μέτρα στήριξης με τις Βρυξέλλες

Ανάλογα με το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου που θα προκύψει θα καθοριστεί και το μείγμα των παρεμβάσεων που θα χρειαστεί να ληφθούν προς όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Ο βαλλιστικός έλεγχος ούτε αθωώνει ούτε καταδικάζει τον ύποπτο για την δολοφονία Κερκ
Κόσμος 19.04.26

Ο βαλλιστικός έλεγχος ούτε αθωώνει ούτε καταδικάζει τον ύποπτο για την δολοφονία Κερκ

Θρίλερ με την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ καθώς ο βαλλιστικός έλεγχος αποδείχθηκε ασαφής για να αθωώσει ή να ενοχοποιήσει περαιτέρω τον ύποπτο για τον φόνο εν μέσω θεωριών συνομωσίας.

Η Βουλγαρία ψηφίζει την Κυριακή με τον πρώην πρόεδρο Ράντεφ να προηγείται στις δημοσκοπήσεις
Κόσμος 19.04.26

Εκλογές επί εκλογών

Ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ράντεφ προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό που δεν του εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Αναμένεται σχεδόν διπλάσια προσέλευση από τις εκλογές του 2024

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο
Κόσμος 19.04.26

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε το σωφρονιστικό σύστημα της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται στο ίδιο κελί μαζί με έναν συγκρατούμενο που τον μαχαίρωσε 16 φορές πέρυσι

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός διοικητή εφέδρων στο νότιο Λίβανο
Κόσμος 19.04.26

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός διοικητή εφέδρων στο νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διοικητής των εφέδρων ο οποίος βρίσκονταν στον Λίβανο και χτυπήθηκε με άλλους 3 στρατιώτες, πέθανε αφού είχε τραυματιστεί σοβαρά την Παρασκευή από εκρηκτικό μηχανισμό

Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις
Υποτιτλισμένο βίντεο 19.04.26

Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, μίλησε για το ποιος έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και μια κρίση που συνέβη με αμερικανικό ναρκαλιευτικό κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)

Έξι χρόνια μετά το Κύπελλο του 2020, η τρομερή φέτος Ρεάλ Σοσιεδάδ νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι σε έναν καταπληκτικό τελικό στη Σεβίλλη και σήκωσε το τρίτο Copa del Rey της ιστορίας της.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

