Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση και εγκατάλειψη 16χρονης στη Λιοσίων – Σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ η ανήλικη

Σε σοβαρή κατάσταση εισήχθη στο ΚΑΤ μια ανήλικη που το απόγευμα του Σαββάτου παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα επί της Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας.

Το ατύχημα συνέβη στις 17:45 κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς κέντρο, με τον ασυνείδητο οδηγό της μοτοσικλέτας να εγκαταλείπει την ανήλικη (15-16 ετών) και να διαφεύγει από το σημείο.

Σε πέντε λεπτά έφτασαν στο σημείο διασώστες του ΕΚΑΒ που μετέφεραν το κορίτσι, βαριά τραυματισμένο, στο ΚΑΤ.