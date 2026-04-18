Ζευγάρι ήταν, σύμφωνα με τους γείτονες, οι δύο 50χρονοι που εντοπίστηκαν νεκροί στο διαμέρισμα στον Κολωνό όπου ξέσπασε φωτιά τα ξημερώματα του Σαββάτου, πιθανόν από διαρροή υγραερίου. Οι τελευταίες μαρτυρίες μιλούν για φωνές που ακούγονταν από το διαμέρισμα του 3ου ορόφου και καλούσαν σε βοήθεια.

«Βοήθεια, βοήθεια, πνίγομαι» φέρεται να φώναζε δυνατά η γυναίκα, την οποία εντόπισαν οι πυροσβέστες μαζί με τον άνδρα, όταν κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες και να εισέλθουν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, λίγη ώρα προτού ξεσπάσει η φωτιά ακούγονταν έντονες φωνές σαν να γινόταν καυγάς μέσα στο διαμέρισμα, ενώ κάποιοι άκουγαν θορύβους από αντικείμενα που έπεφταν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 5:00 τα ξημερώματα και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα. Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμανε συναγερμός, ισχυρή δύναμη της οποίας έφτασε στην οδό Άργους και ξεκίνησε η κατάσβεση, ενώ παράλληλα απομακρύνθηκαν ένοικοι από τα γειτονικά διαμερίσματα.

Περίοικοι άκουγαν καυγά και έντονες φωνές από το διαμέρισμα λίγο προτού ξεσπάσει η φωτιά

Κολωνός: Τι αναφέρουν περίοικοι για τη φωτιά

Ένοικοι της πολυκατοικίας περιγράφουν σκηνές πανικού τα πρώτα λεπτά, με τη γυναίκα να χτυπά την πόρτα και να καλεί σε βοήθεια, ενώ λίγο αργότερα η φωτιά έγινε ορατή και από τα γύρω διαμερίσματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που επιχείρησαν με τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο, απεγκλωβίζοντας τους δύο ανθρώπους χωρίς τις αισθήσεις τους. Λίγο μετά επιβεβαιώθηκε ότι ήταν νεκροί.

Το συγκεκριμένο διαμέρισμα ζούσε ο γιος της ηλικιωμένης γυναίκας που ήταν ιδιοκτήτρια και τα τελευταία χρόνια ζει σε γηροκομείο. Η αναγνώριση της σορού αναμένεται να γίνει από τη θεία του 50χρονου. Σύμφωνα με γείτονες, η γυναίκα δεν ήταν αδελφή του αλλά σύντροφός του και τόσο ο ίδιος όσο και εκείνη ήταν χρήστες ουσιών.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς στο διαμέρισμα στον δήμο Αθηναίων Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 18, 2026

«Ακούσαμε φωνές περίπου στις 5:00 το πρωί και έναν καυγά ανάμεσα στο άντρα και στην γυναίκα και πράγματα σαν έπιπλα να σπάνε. Άκουσα μια γυναίκα να χτυπάει την πόρτα και να φωνάζει ‘βοήθεια, πνίγομαι’», δήλωσε ένας από τους ενοίκους.

Το ίδιο πρόσωπο προσθέτει ότι «τα χτυπήματα και οι φωνές συνεχίστηκαν και μετά μύρισα τη φωτιά, οπότε σηκώθηκα από το κρεβάτι και έφυγα από το σπίτι. Μένω ουσιαστικά στο διπλανό κτίριο, στον πρώτο όροφο. Περίπου στις 5:20 καταλάβαμε ότι κάτι συμβαίνει. Στις 5:30 ήμασταν εδώ και είχε πιάσει φωτιά. Είδαμε ότι ξεκίνησε από το δεξί διαμέρισμα του 3ου ορόφου και στη συνέχεια εξαπλώθηκε στο αριστερό».

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της τραγωδίας.