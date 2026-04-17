Η ψυχική ισορροπία του Τραμπ ξανά υπό αμφισβήτηση – Θα μπορούσε ένα άρθρο του Συντάγματος να τον καθαιρέσει;

Τις τελευταίες εβδομάδες, μια σειρά από ασταθείς δηλώσεις και αμφιλεγόμενες παρατηρήσεις έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με την πνευματική κανότητα και την ψυχική σταθερότητα του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ρητορική του – που εμπεριέχει τις πρόσφατες επιθέσεις του κατά του Πάπα, την αυτοπαρουσίασή του ως μορφής παρόμοιας με τον Χριστό και την απειλή του να εξαφανίσει τον πολιτισμό του Ιράν – έχουν διχάσει τους παρατηρητές μεταξύ εκείνων που θεωρούν τη συμπεριφορά του ως στρατηγική απρόβλεπτοτητα και εκείνων που την βλέπουν ως ένδειξη ανισορροπίας.

Ο Λευκός Οίκος έχει απορρίψει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που αμφισβητούν την πνευματική οξύτητα του Τραμπ, παρουσιάζοντάς τον αντίθετα ως έναν οξυδερκή και αποφασιστικό ηγέτη που χρησιμοποιεί τολμηρή γλώσσα για να κρατά τους αντιπάλους του σε εγρήγορση.

Ωστόσο, σύμφωνα με το New York Times, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ο όλο και πιο αφιλτράριστος τρόπος επικοινωνίας του προκαλεί ανησυχίες, ιδίως σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης.

Τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων υποδηλώνουν ότι η ανησυχία του κοινού αυξάνεται.

Οι έρευνες δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών θεωρεί ότι ο Τραμπ γίνεται όλο και πιο ασταθής με την ηλικία, ενώ ένα αυξανόμενο ποσοστό τον θεωρεί πολύ γέρο για να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντα του προέδρου.

Trump is now attacking the Pope for speaking out against war while posting images of himself as a messianic figure. This is not only offensive. It is deranged, egomaniacal behavior. When will Republicans in Congress stop blindly following this dangerous and unhinged man? pic.twitter.com/vaMOl9XNcZ — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 13, 2026

Στρατηγική ανισορροπία;

Ιστορικά, οι ανησυχίες για τη νοητική ικανότητα του προέδρου δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο.

Ηγέτες όπως ο Αβραάμ Λίνκολν και ο Ρόναλντ Ρέιγκαν αντιμετώπισαν παρόμοια κριτική, αν και σπάνια με την ίδια ένταση από την πλευρά του κοινού.

Το σημερινό περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης — που κυριαρχείται από τα κοινωνικά δίκτυα και τους συνεχείς κύκλους ειδήσεων — έχει ενισχύσει κάθε δήλωση και λάθος βήμα, καθιστώντας τέτοιες συζητήσεις πιο ορατές και άμεσες.

Ορισμένοι αναλυτές συγκρίνουν την προσέγγιση του Τραμπ με τη λεγόμενη «θεωρία του τρελού» του Ρίτσαρντ Νίξον, στην οποία η απρόβλεπτικότητα χρησιμοποιείται ως διαπραγματευτική τακτική.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει κατά καιρούς υποδείξει ότι η προβολή ενός βαθμού απρόβλεπτου μπορεί να είναι επωφελής στην αντιμετώπιση των αντιπάλων.

Ωστόσο, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η γραμμή μεταξύ υπολογισμένης στρατηγικής και γνήσιας αστάθειας γίνεται όλο και πιο ασαφής.

On Easter morning, this is what President Trump posted.

Everyone in his administration that claims to be a Christian needs to fall on their knees and beg forgiveness from God and stop worshipping the President and intervene in Trump’s madness.

— Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@FmrRepMTG) April 5, 2026

Επίκληση της 25ης Τροπολογίας

Οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι εδώ και καιρό αμφισβητούν την ψυχολογική ικανότητα του Τραμπ, έχουν ξεκινήσει μια νέα εκστρατεία εκκλήσεων για την εφαρμογή του 25ου Τροποποιητικού Άρθρου, με σκοπό την απομάκρυνση του προέδρου από την εξουσία λόγω ανικανότητας.

Ωστόσο, δεν πρόκειται απλώς για μια ανησυχία που εκφράζουν οι οπαδοί της Αριστεράς, οι κωμικοί των βραδινών εκπομπών ή οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας που διατυπώνουν διαγνώσεις εξ αποστάσεως. Τώρα ακούγεται και μεταξύ συνταξιούχων στρατηγών, διπλωματών και ξένων αξιωματούχων.

Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ακούγεται πλέον στην πολιτική δεξιά, μεταξύ των πρώην συμμάχων του προέδρου.

Η κάποτε πιστή ακόλουθος και πρώην Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μαρτζόρι Τέιλορ Γκριν, τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής του 25ου Τροποποιητικού, δηλώνοντας στο CNN ότι η απειλή για την καταστροφή του πολιτισμού του Ιράν «δεν είναι σκληρή ρητορική, είναι παραφροσύνη».

Η Κάντας Όουενς, η ακροδεξιά podcaster, τον αποκάλεσε «έναν τρελό γενοκτόνο».

Ο Άλεξ Τζόουνς, ο συνωμοσιολόγος και ιδρυτής του Infowars, είπε ότι ο Τραμπ «φλυαρεί και ακούγεται σαν να μην λειτουργεί και πολύ καλά ο εγκέφαλός του».

Αυτή την εβδομάδα, ο πρώην διευθυντής της CIA Τζον Μπρέναν προσχώρησε στις εκκλήσεις για την ενεργοποίηση του 25ου Τροποποιητικού Άρθρου του Συντάγματος των ΗΠΑ με σκοπό την απομάκρυνση του Τραμπ από την προεδρία, το οποίο, όπως είπε, «συντάχθηκε έχοντας κατά νου τον Ντόναλντ Τραμπ».

Τι είναι λοιπόν το 25ο Τροποποιητικό Άρθρο και πώς θα λειτουργούσε;

Τι προβλέπει το τροποποιητικό άρθρο;

Το τροποποιητικό άρθρο έχει σχεδιαστεί για να αποσαφηνίσει ορισμένες συνταγματικές αμφιβολίες σε περίπτωση που ο πρόεδρος δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του.

Τα τρία πρώτα τμήματα του τροποποιητικού άρθρου είναι σαφή και δεν δημιουργούν αντιπαραθέσεις, γράφει ο John Hart, ομότιμος καθηγητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας και ειδικός σε θέματα αμερικανικής κυβέρνησης και πολιτικής, σε άρθρο του στο The Conversation.

Το Τμήμα 1 ορίζει απλά ότι εάν ο αντιπρόεδρος διαδεχθεί τον πρόεδρο λόγω θανάτου ή παραίτησης, αναλαμβάνει την προεδρία (δηλαδή, δεν είναι απλώς αναπληρωτής πρόεδρος).

Το άρθρο 2 προβλέπει τον μηχανισμό για την κάλυψη κενής θέσης στην αντιπροεδρία.

Το άρθρο 3 προβλέπει ότι ο πρόεδρος μπορεί να παραδώσει προσωρινά τις εξουσίες και τα καθήκοντα του αξιώματος στον αντιπρόεδρο κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ανικανότητας (για παράδειγμα, όπως κατά τη διάρκεια αναισθησίας).

Το άρθρο 4 αποτελεί μια πολύ πιο περίπλοκη και ενδεχομένως δύσκολη ρύθμιση για την προσωρινή απαλλαγή ενός προέδρου από τα καθήκοντα και τις ευθύνες του αξιώματος.

Το 25ο Τροποποιητικό Σύνταγμα αντιμετωπίζει το πρόβλημα των προέδρων που είναι ανίκανοι να συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, αλλά δεν αναγνωρίζουν την ανικανότητά τους.

Αυτό το τμήμα της τροπολογίας αποτελεί σήμερα θέμα ειδήσεων λόγω της αντίδρασης στις πρόσφατες αναρτήσεις και τη συμπεριφορά του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και των προσπαθειών ορισμένων ηγετικών προσωπικοτήτων στην Ουάσιγκτον να επικαλεστούν τη διάταξη της 25ης Τροπολογίας για την απομάκρυνση του Τραμπ από την προεδρία.

JD Vance doubles down on Trump's new post threatening "a whole civilization will die tonight" and implies Trump might use nuclear weapons — Headquarters (@HQNewsNow) April 7, 2026

Η ρήτρα ανικανότητας

Το άρθρο 4 της τροπολογίας λειτουργεί ως εξής.

Ο αντιπρόεδρος και η πλειοψηφία των επικεφαλής των υπουργείων δηλώνουν στον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και στον προσωρινό πρόεδρο της Γερουσίας – τον δεύτερο υψηλότερο αξιωματούχο της Γερουσίας – ότι ο πρόεδρος είναι «ανίκανος να ασκήσει τις εξουσίες και τα καθήκοντα του αξιώματός του».

Εάν εγκριθεί, ο αντιπρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού προέδρου έως ότου ο πρόεδρος υποβάλει «γραπτή δήλωση για το αντίθετο».

Μετά την υποβολή αυτής της δήλωσης, ο πρόεδρος αναλαμβάνει εκ νέου τις εξουσίες και τα καθήκοντα του αξιώματός του, εκτός εάν ο αντιπρόεδρος και η πλειοψηφία των επικεφαλής των εκτελεστικών υπουργείων αμφισβητήσουν την απάντηση του προέδρου εντός τεσσάρων ημερών.

Εάν συμβεί αυτό, το Κογκρέσο έχει 21 ημέρες για να συζητήσει και να αποφασίσει επί του θέματος με πλειοψηφία δύο τρίτων και των δύο σωμάτων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η τροπολογία αναφέρεται στην «πλειοψηφία των κύριων αξιωματούχων των εκτελεστικών τμημάτων» και όχι στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως συχνά αναφέρεται όταν η ρήτρα ανικανότητας παρουσιάζεται στα μέσα ενημέρωσης. Το Υπουργικό Συμβούλιο του Τραμπ αποτελείται από 21 μέλη, εκ των οποίων μόνο τα 15 είναι κύριοι αξιωματούχοι των εκτελεστικών τμημάτων.

Έτσι, εάν η διάταξη για την ανικανότητα εφαρμοζόταν, ο αντιπρόεδρος θα χρειαζόταν οκτώ από τους επικεφαλής των τμημάτων να συνταχθούν μαζί του.

Η διαδικασία εξαρτάται επίσης από τη βούληση ενός μόνο ατόμου – του αντιπροέδρου – να την εφαρμόσει, διότι η διαδικασία δεν λειτουργεί μόνο με την πλειοψηφία των επικεφαλής των υπουργείων.

Τέλος, ακόμη και αν η τροπολογία εφαρμοζόταν, δεν θα απομάκρυνε στην πραγματικότητα τον Τραμπ από την προεδρία. Θα παρέμενε πρόεδρος, αν και απαλλαγμένος από τις εξουσίες και τα καθήκοντα του αξιώματος για ένα προσωρινό διάστημα. Και ο Τζέι Ντι Βανς θα είχε μόνο τον τίτλο του αναπληρωτή προέδρου.

Πώς θα λειτουργούσε στην περίπτωση του Τραμπ;

Ακόμη και αν υποθέσουμε την πολύ απίθανη πιθανότητα ότι ο Βανς και οκτώ από τους 15 επικεφαλής υπουργείων θα ήταν πρόθυμοι να την εφαρμόσουν, θα υπήρχε μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το πώς θα λειτουργούσε η 25η τροπολογία εναντίον του Τραμπ.

Η κύρια αδυναμία της τροπολογίας στην περίπτωση του Τραμπ θα ήταν η διάταξη που επιτρέπει στον πρόεδρο να παρακάμψει την απόφαση του αντιπροέδρου και της πλειοψηφίας των υπουργών, απλώς ενημερώνοντας το Κογκρέσο ότι «δεν υπάρχει ανικανότητα».

Δεν απαιτείται ιατρική απόδειξη, και η τροπολογία δεν ορίζει τι σημαίνει «ανικανότητα».

Όποια και αν είναι η ψυχική του κατάσταση, ο Τραμπ δεν είναι σωματικά ανάπηρος, οπότε δεν φαίνεται να υπάρχει σωματικό εμπόδιο για να υπογράψει ένα έγγραφο στο οποίο θα δηλώνει ότι «δεν υπάρχει ανικανότητα».

Η τροπολογία δεν απαιτεί καν από το Κογκρέσο να εξετάσει την επιστολή του προέδρου με την οποία δηλώνει ότι «δεν υπάρχει ανικανότητα».

Ο Τραμπ θα επανέρχονταν στην προεδρία τη στιγμή που θα διαβίβαζε το έγγραφο.

Για να προχωρήσει η διαδικασία, ο αντιπρόεδρος θα έπρεπε να κινηθεί εναντίον του Τραμπ για δεύτερη φορά, και τα δύο σώματα του Κογκρέσου θα έπρεπε να συζητήσουν την ψυχική κατάσταση του Τραμπ, ενώ θα απαιτούνταν υπερπλειοψηφίες και στα δύο σώματα για να απαλλαγεί ο Τραμπ από τα καθήκοντά του ξανά. Αυτό θα έθετε σε κίνδυνο το 25ο Τροποποιητικό να μετατραπεί σε συνταγματική κρίση.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι οποιαδήποτε ισχυρισμός ότι η 25η Τροπολογία «γράφτηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στο μυαλό» πρέπει να αμφισβητηθεί.

Μπορεί να είναι κατάλληλο για έναν πρόεδρο που πάσχει από σοβαρές σωματικές αναπηρίες, όπως ο Γούντροου Γουίλσον μετά το εγκεφαλικό του το 1919, ή ο Τζέιμς Γκάρφιλντ που πέθανε αργά και οδυνηρά το 1881.

Αλλά δεν είναι τόσο κατάλληλο για να αντιμετωπίσει έναν πρόεδρο που μπορεί να είναι ή να μην είναι διανοητικά ανίκανος, αλλά είναι σωματικά ικανός να αντισταθεί.

Εν τέλει το 25ο τροποποιητικό άρθρο αντιμετώπισης της προσωρινής ανικανότητας ενός προέδρου και όχι μια μέθοδο για την παραπομπή σε δίκη με άλλα μέσα.

Και δυστυχώς, η άσκηση μομφής παραμένει ο μόνος συνταγματικός τρόπος για να λογοδοτήσει ένας πρόεδρος.