Η ψυχική ισορροπία του Τραμπ ξανά υπό αμφισβήτηση – Θα μπορούσε ένα άρθρο του Συντάγματος να τον καθαιρέσει;
Κόσμος 17 Απριλίου 2026, 06:00

Η ψυχική ισορροπία του Τραμπ ξανά υπό αμφισβήτηση – Θα μπορούσε ένα άρθρο του Συντάγματος να τον καθαιρέσει;

Οι επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Πάπα, η αυτοπροβολή του ως μεσσία και η απειλή του να εξαφανίσει ένα ολόκληρο έθνος έχουν εγείρει ξανά ερωτήματα για την πνευματική ικανότητα του «πλανητάρχη»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τις τελευταίες εβδομάδες, μια σειρά από ασταθείς δηλώσεις και αμφιλεγόμενες παρατηρήσεις έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις σχετικά με την πνευματική κανότητα και την ψυχική σταθερότητα του Ντόναλντ Τραμπ. 

Η ρητορική του – που εμπεριέχει τις πρόσφατες επιθέσεις του κατά του Πάπα, την αυτοπαρουσίασή του ως μορφής παρόμοιας με τον Χριστό και την απειλή του να εξαφανίσει τον πολιτισμό του Ιράν – έχουν διχάσει τους παρατηρητές μεταξύ εκείνων που θεωρούν τη συμπεριφορά του ως στρατηγική απρόβλεπτοτητα και εκείνων που την βλέπουν ως ένδειξη ανισορροπίας. 

Ο Λευκός Οίκος έχει απορρίψει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που αμφισβητούν την πνευματική οξύτητα του Τραμπ, παρουσιάζοντάς τον αντίθετα ως έναν οξυδερκή και αποφασιστικό ηγέτη που χρησιμοποιεί τολμηρή γλώσσα για να κρατά τους αντιπάλους του σε εγρήγορση. 

Ωστόσο, σύμφωνα με το New York Times, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ο όλο και πιο αφιλτράριστος τρόπος επικοινωνίας του προκαλεί ανησυχίες, ιδίως σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης.  

Τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων υποδηλώνουν ότι η ανησυχία του κοινού αυξάνεται. 

Οι έρευνες δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών θεωρεί ότι ο Τραμπ γίνεται όλο και πιο ασταθής με την ηλικία, ενώ ένα αυξανόμενο ποσοστό τον θεωρεί πολύ γέρο για να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντα του προέδρου.  

Στρατηγική ανισορροπία; 

Ιστορικά, οι ανησυχίες για τη νοητική ικανότητα του προέδρου δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. 

 Ηγέτες όπως ο Αβραάμ Λίνκολν και ο Ρόναλντ Ρέιγκαν αντιμετώπισαν παρόμοια κριτική, αν και σπάνια με την ίδια ένταση από την πλευρά του κοινού.  

Το σημερινό περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης — που κυριαρχείται από τα κοινωνικά δίκτυα και τους συνεχείς κύκλους ειδήσεων — έχει ενισχύσει κάθε δήλωση και λάθος βήμα, καθιστώντας τέτοιες συζητήσεις πιο ορατές και άμεσες. 

Ορισμένοι αναλυτές συγκρίνουν την προσέγγιση του Τραμπ με τη λεγόμενη «θεωρία του τρελού» του Ρίτσαρντ Νίξον, στην οποία η απρόβλεπτικότητα χρησιμοποιείται ως διαπραγματευτική τακτική.  

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει κατά καιρούς υποδείξει ότι η προβολή ενός βαθμού απρόβλεπτου μπορεί να είναι επωφελής στην αντιμετώπιση των αντιπάλων. 

 Ωστόσο, οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η γραμμή μεταξύ υπολογισμένης στρατηγικής και γνήσιας αστάθειας γίνεται όλο και πιο ασαφής. 

Επίκληση της 25ης Τροπολογίας  

Οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι εδώ και καιρό αμφισβητούν την ψυχολογική ικανότητα του  Τραμπ, έχουν ξεκινήσει μια νέα εκστρατεία εκκλήσεων για την εφαρμογή του 25ου Τροποποιητικού Άρθρου, με σκοπό την απομάκρυνση του προέδρου από την εξουσία λόγω ανικανότητας.  

Ωστόσο, δεν πρόκειται απλώς για μια ανησυχία που εκφράζουν οι οπαδοί της Αριστεράς, οι κωμικοί των βραδινών εκπομπών ή οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας που διατυπώνουν διαγνώσεις εξ αποστάσεως. Τώρα ακούγεται και μεταξύ συνταξιούχων στρατηγών, διπλωματών και ξένων αξιωματούχων.  

Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι ακούγεται πλέον στην πολιτική δεξιά, μεταξύ των πρώην συμμάχων του προέδρου. 

Η κάποτε πιστή ακόλουθος και πρώην Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μαρτζόρι Τέιλορ Γκριν, τάχθηκε υπέρ της εφαρμογής του 25ου Τροποποιητικού, δηλώνοντας στο CNN ότι η απειλή για την καταστροφή του πολιτισμού του Ιράν «δεν είναι σκληρή ρητορική, είναι παραφροσύνη».  

Η Κάντας Όουενς, η ακροδεξιά podcaster, τον αποκάλεσε «έναν τρελό γενοκτόνο». 

Ο Άλεξ Τζόουνς, ο συνωμοσιολόγος και ιδρυτής του Infowars, είπε ότι ο Τραμπ «φλυαρεί και ακούγεται σαν να μην λειτουργεί και πολύ καλά ο εγκέφαλός του». 

Αυτή την εβδομάδα, ο πρώην διευθυντής της CIA Τζον Μπρέναν προσχώρησε στις εκκλήσεις για την ενεργοποίηση του 25ου Τροποποιητικού Άρθρου του Συντάγματος των ΗΠΑ με σκοπό την απομάκρυνση του Τραμπ από την προεδρία, το οποίο, όπως είπε, «συντάχθηκε έχοντας κατά νου τον Ντόναλντ Τραμπ». 

Τι είναι λοιπόν το 25ο Τροποποιητικό Άρθρο και πώς θα λειτουργούσε; 

Τι προβλέπει το τροποποιητικό άρθρο; 

Το τροποποιητικό άρθρο έχει σχεδιαστεί για να αποσαφηνίσει ορισμένες συνταγματικές αμφιβολίες σε περίπτωση που ο πρόεδρος δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του.  

Τα τρία πρώτα τμήματα του τροποποιητικού άρθρου είναι σαφή και δεν δημιουργούν αντιπαραθέσεις, γράφει ο John Hart, ομότιμος καθηγητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας και ειδικός σε θέματα αμερικανικής κυβέρνησης και πολιτικής, σε άρθρο του στο The Conversation. 

Το Τμήμα 1 ορίζει απλά ότι εάν ο αντιπρόεδρος διαδεχθεί τον πρόεδρο λόγω θανάτου ή παραίτησης, αναλαμβάνει την προεδρία (δηλαδή, δεν είναι απλώς αναπληρωτής πρόεδρος). 

Το άρθρο 2 προβλέπει τον μηχανισμό για την κάλυψη κενής θέσης στην αντιπροεδρία. 

Το άρθρο 3 προβλέπει ότι ο πρόεδρος μπορεί να παραδώσει προσωρινά τις εξουσίες και τα καθήκοντα του αξιώματος στον αντιπρόεδρο κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ανικανότητας (για παράδειγμα, όπως κατά τη διάρκεια αναισθησίας). 

Το άρθρο 4 αποτελεί μια πολύ πιο περίπλοκη και ενδεχομένως δύσκολη ρύθμιση για την προσωρινή απαλλαγή ενός προέδρου από τα καθήκοντα και τις ευθύνες του αξιώματος. 

Το 25ο Τροποποιητικό Σύνταγμα αντιμετωπίζει το πρόβλημα των προέδρων που είναι ανίκανοι να συνεχίσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους, αλλά δεν αναγνωρίζουν την ανικανότητά τους. 

Αυτό το τμήμα της τροπολογίας αποτελεί σήμερα θέμα ειδήσεων λόγω της αντίδρασης στις πρόσφατες αναρτήσεις και τη συμπεριφορά του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και των προσπαθειών ορισμένων ηγετικών προσωπικοτήτων στην Ουάσιγκτον να επικαλεστούν τη διάταξη της 25ης Τροπολογίας για την απομάκρυνση του Τραμπ από την προεδρία. 

Η ρήτρα ανικανότητας 

Το άρθρο 4 της τροπολογίας λειτουργεί ως εξής.  

Ο αντιπρόεδρος και η πλειοψηφία των επικεφαλής των υπουργείων δηλώνουν στον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και στον προσωρινό πρόεδρο της Γερουσίας – τον δεύτερο υψηλότερο αξιωματούχο της Γερουσίας – ότι ο πρόεδρος είναι «ανίκανος να ασκήσει τις εξουσίες και τα καθήκοντα του αξιώματός του». 

 Εάν εγκριθεί, ο αντιπρόεδρος αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού προέδρου έως ότου ο πρόεδρος υποβάλει «γραπτή δήλωση για το αντίθετο». 

Μετά την υποβολή αυτής της δήλωσης, ο πρόεδρος αναλαμβάνει εκ νέου τις εξουσίες και τα καθήκοντα του αξιώματός του, εκτός εάν ο αντιπρόεδρος και η πλειοψηφία των επικεφαλής των εκτελεστικών υπουργείων αμφισβητήσουν την απάντηση του προέδρου εντός τεσσάρων ημερών. 

Εάν συμβεί αυτό, το Κογκρέσο έχει 21 ημέρες για να συζητήσει και να αποφασίσει επί του θέματος με πλειοψηφία δύο τρίτων και των δύο σωμάτων. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η τροπολογία αναφέρεται στην «πλειοψηφία των κύριων αξιωματούχων των εκτελεστικών τμημάτων» και όχι στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπως συχνά αναφέρεται όταν η ρήτρα ανικανότητας παρουσιάζεται στα μέσα ενημέρωσης. Το Υπουργικό Συμβούλιο του Τραμπ αποτελείται από 21 μέλη, εκ των οποίων μόνο τα 15 είναι κύριοι αξιωματούχοι των εκτελεστικών τμημάτων. 

Έτσι, εάν η διάταξη για την ανικανότητα εφαρμοζόταν, ο αντιπρόεδρος θα χρειαζόταν οκτώ από τους επικεφαλής των τμημάτων να συνταχθούν μαζί του. 

Η διαδικασία εξαρτάται επίσης από τη βούληση ενός μόνο ατόμου – του αντιπροέδρου – να την εφαρμόσει, διότι η διαδικασία δεν λειτουργεί μόνο με την πλειοψηφία των επικεφαλής των υπουργείων. 

Τέλος, ακόμη και αν η τροπολογία εφαρμοζόταν, δεν θα απομάκρυνε στην πραγματικότητα τον Τραμπ από την προεδρία. Θα παρέμενε πρόεδρος, αν και απαλλαγμένος από τις εξουσίες και τα καθήκοντα του αξιώματος για ένα προσωρινό διάστημα. Και ο Τζέι Ντι Βανς θα είχε μόνο τον τίτλο του αναπληρωτή προέδρου. 

Πώς θα λειτουργούσε στην περίπτωση του Τραμπ; 

Ακόμη και αν υποθέσουμε την πολύ απίθανη πιθανότητα ότι ο Βανς και οκτώ από τους 15 επικεφαλής υπουργείων θα ήταν πρόθυμοι να την εφαρμόσουν, θα υπήρχε μεγάλη αβεβαιότητα σχετικά με το πώς θα λειτουργούσε η 25η τροπολογία εναντίον του Τραμπ. 

Η κύρια αδυναμία της τροπολογίας στην περίπτωση του Τραμπ θα ήταν η διάταξη που επιτρέπει στον πρόεδρο να παρακάμψει την απόφαση του αντιπροέδρου και της πλειοψηφίας των υπουργών, απλώς ενημερώνοντας το Κογκρέσο ότι «δεν υπάρχει ανικανότητα». 

Δεν απαιτείται ιατρική απόδειξη, και η τροπολογία δεν ορίζει τι σημαίνει «ανικανότητα». 

Όποια και αν είναι η ψυχική του κατάσταση, ο Τραμπ δεν είναι σωματικά ανάπηρος, οπότε δεν φαίνεται να υπάρχει σωματικό εμπόδιο για να υπογράψει ένα έγγραφο στο οποίο θα δηλώνει ότι «δεν υπάρχει ανικανότητα». 

Η τροπολογία δεν απαιτεί καν από το Κογκρέσο να εξετάσει την επιστολή του προέδρου με την οποία δηλώνει ότι «δεν υπάρχει ανικανότητα».  

Ο Τραμπ θα επανέρχονταν στην προεδρία τη στιγμή που θα διαβίβαζε το έγγραφο. 

Για να προχωρήσει η διαδικασία, ο αντιπρόεδρος θα έπρεπε να κινηθεί εναντίον του Τραμπ για δεύτερη φορά, και τα δύο σώματα του Κογκρέσου θα έπρεπε να συζητήσουν την ψυχική κατάσταση του Τραμπ, ενώ θα απαιτούνταν υπερπλειοψηφίες και στα δύο σώματα για να απαλλαγεί ο Τραμπ από τα καθήκοντά του ξανά. Αυτό θα έθετε σε κίνδυνο το 25ο Τροποποιητικό να μετατραπεί σε συνταγματική κρίση. 

Όλα αυτά σημαίνουν ότι οποιαδήποτε ισχυρισμός ότι η 25η Τροπολογία «γράφτηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στο μυαλό» πρέπει να αμφισβητηθεί.  

Μπορεί να είναι κατάλληλο για έναν πρόεδρο που πάσχει από σοβαρές σωματικές αναπηρίες, όπως ο Γούντροου Γουίλσον μετά το εγκεφαλικό του το 1919, ή ο Τζέιμς Γκάρφιλντ που πέθανε αργά και οδυνηρά το 1881. 

Αλλά δεν είναι τόσο κατάλληλο για να αντιμετωπίσει έναν πρόεδρο που μπορεί να είναι ή να μην είναι διανοητικά ανίκανος, αλλά είναι σωματικά ικανός να αντισταθεί. 

Εν τέλει το 25ο τροποποιητικό άρθρο αντιμετώπισης της προσωρινής ανικανότητας ενός προέδρου και όχι μια μέθοδο για την παραπομπή σε δίκη με άλλα μέσα.  

Και δυστυχώς, η άσκηση μομφής παραμένει ο μόνος συνταγματικός τρόπος για να λογοδοτήσει ένας πρόεδρος. 

 

Με παραβιάσεις ξεκίνησε η εκεχειρία στον Λίβανο – Ανοίγει ο δρόμος για συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν
Ελπίδα και ανησυχία 17.04.26

Με παραβιάσεις ξεκίνησε η εκεχειρία στον Λίβανο – Ανοίγει ο δρόμος για συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν

Το Ισραήλ βομβάρδισε τον νότιο Λίβανο μετά την ανακήρυξη εκεχειρίας, εντείνοντας τις ανησυχίες όσων αμφιβάλλουν στη χώρα για τη βιωσιμότητα μιας συμφωνίας - Επόμενο βήμα οι συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο δισεκατομμυριούχος που θέλει να «καταλάβει» το Αμερικανικό Πεντάγωνο
Κόσμος 17.04.26

Ο δισεκατομμυριούχος που θέλει να «καταλάβει» το Αμερικανικό Πεντάγωνο

Τραμπ και Χέγκσεθ έχουν δώσει στον Φάινμπεργκ μεγάλη ελευθερία να υιοθετήσει πιο επιθετική στάση απέναντι σε μεγάλες αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες που πουλάνε όπλα στο Πεντάγωνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στρατηγική, συμφέρον και ιμπεριαλισμός: Η σχέση ΗΠΑ και Ισραήλ έχει γερά θεμέλια – Πόσο μπορεί να κρατήσει;
Κόσμος 17.04.26

Στρατηγική, συμφέρον και ιμπεριαλισμός: Η σχέση ΗΠΑ και Ισραήλ έχει γερά θεμέλια – Πόσο μπορεί να κρατήσει;

Μέσα στη μακρά συμμαχία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ο ρόλος του καθενός έχει γίνει όλο και πιο θολός, σε σημείο που δεν είναι πλέον σαφές ποιος από τους δύο είναι η υπερδύναμη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: «Μικρή παράκαμψη» που πάντως «χρειαζόταν», χαρακτηρίζει τον πόλεμο ο Τραμπ
Πάντως «χρειαζόταν» 17.04.26

«Μικρή παράκαμψη» για τον Τραμπ ο πόλεμος στο Ιράν

«Μικρή παράκαμψη» χαρακτηρίζει ο Τραμπ τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ με το Ισραήλ κατά του Ιράν, τονίζοντας μάλιστα πως «χρειαζόταν» επειδή «αλλιώς θα μπορούσαν να γίνουν πολύ άσχημα πράγματα».

Σύνταξη
Χιλή: Ανακοίνωσε ότι θα κλιμακώσει τις απελάσεις μεταναστών – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση
Πρώτη πτήση 17.04.26

Θα κλιμακώσει τις απελάσεις μεταναστών η Χιλή

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση στη Χιλή για τη μεταφορά μεταναστών στην Κολομβία, στη Βολιβία και στον Ισημερινό, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανακοινώνουν κλιμάκωση των απελάσεων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ελπίζει ότι η Χεζμπολάχ θα τηρήσει την εκεχειρία που ήδη «παραβιάζει» το Ισραήλ
Λίβανος 17.04.26

Συστάσεις Τραμπ στη Χεζμπολάχ ενώ το Ισραήλ «βομβαρδίζει» την εκεχειρία

Ο Τραμπ συστήνει στη Χεζμπολάχ να «συμπεριφερθεί καλά» στη διάρκεια της εκεχειρίας, τη στιγμή που το Ισραήλ την παραβιάζει ήδη βομβαρδίζοντας, σύμφωνα με τον στρατό του Λιβάνου.

Σύνταξη
Αϊτή: Ο μισός πληθυσμός και πλέον αντιμετωπίζει οξεία διατροφική ανασφάλεια
Νέα εκτίμηση 17.04.26

Η κρίση της πείνας συνεχίζεται στην Αϊτή

Συνεχίζεται η κρίση της πείνας στην Αϊτή, όπου ο μισός πληθυσμός και πλέον αντιμετωπίζει οξεία διατροφική ανασφάλεια, με τουλάχιστον 1,8 εκατ. εξ αυτού να βρίσκεται σε φάση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
Δικαστής επικρίνει τον Τραμπ για τη «θρασύτατη» προσπάθειά του να συνεχίσει την κατασκευή της αίθουσας χορού
Αίθουσα χορού 17.04.26

Δικαστής επικρίνει τον «θρασύτατο» Τραμπ

Ως «θρασύτατη» και «ανειλικρινή» χαρακτηρίζει ομοσπονδιακός δικαστής την ερμηνεία του Τραμπ σε προηγούμενη απόφασή του, η οποία σχετίζεται με την οικοδόμηση αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Το Ιράν χαιρετίζει τη συμφωνία του Λιβάνου με το Ισραήλ – «Εντάσσεται» στην εκεχειρία με τις ΗΠΑ
Τεχεράνη 17.04.26

Η συμφωνία Λιβάνου - Ισραήλ «εντάσσεται» στην εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν

Η Τεχεράνη χαιρετίζει την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, «επισημαίνοντας πως η παύση των εχθροπραξιών αποτελούσε μέρος της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ».

Σύνταξη
Εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο ανακοίνωσε ο Τραμπ – Καλεί Νετανιάχου και Αούν στην Ουάσιγκτον
Μέση Ανατολή 16.04.26

Εκεχειρία 10 ημερών στον Λίβανο ανακοίνωσε ο Τραμπ – Καλεί Νετανιάχου και Αούν στην Ουάσιγκτον

Σύμφωνα με το Ιράν, η εκεχειρία ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, και όχι «δώρο του Λευκού Οίκου». Σφοδρές οι αντιδράσεις στο Ισραήλ, από μέλη της κυβέρνησης, αλλά και της αντιπολίτευσης.

Σύνταξη
Victim Blaming: όταν κακοποιείς το θύμα για δεύτερη φορά
Ασκήσεις Απανθρωπιάς 17.04.26

Victim Blaming: όταν κακοποιείς το θύμα για δεύτερη φορά

Ο αδόκητος θάνατος του 19χρομου κοριτσιού στην Κεφαλονιά μας υπενθυμίζει πόσο σκληροί και κακοποιητικοί μπορούμε να γίνουμε εις βάρος μιας νεκρής κοπέλας και γενικώς κάθε θύματος

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Με παραβιάσεις ξεκίνησε η εκεχειρία στον Λίβανο – Ανοίγει ο δρόμος για συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν
Ελπίδα και ανησυχία 17.04.26

Με παραβιάσεις ξεκίνησε η εκεχειρία στον Λίβανο – Ανοίγει ο δρόμος για συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν

Το Ισραήλ βομβάρδισε τον νότιο Λίβανο μετά την ανακήρυξη εκεχειρίας, εντείνοντας τις ανησυχίες όσων αμφιβάλλουν στη χώρα για τη βιωσιμότητα μιας συμφωνίας - Επόμενο βήμα οι συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο δισεκατομμυριούχος που θέλει να «καταλάβει» το Αμερικανικό Πεντάγωνο
Κόσμος 17.04.26

Ο δισεκατομμυριούχος που θέλει να «καταλάβει» το Αμερικανικό Πεντάγωνο

Τραμπ και Χέγκσεθ έχουν δώσει στον Φάινμπεργκ μεγάλη ελευθερία να υιοθετήσει πιο επιθετική στάση απέναντι σε μεγάλες αμερικανικές αμυντικές βιομηχανίες που πουλάνε όπλα στο Πεντάγωνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι φύλακες άγγελοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς – Καθοριστικός ο ρόλος των γιών της για την ψυχική της υγεία
Go Fun 17.04.26

Οι φύλακες άγγελοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς – Καθοριστικός ο ρόλος των γιών της για την ψυχική της υγεία

Μετά από μια ταραχώδη περίοδο που κορυφώθηκε με τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έλαβε τη γενναία απόφαση να εισαχθεί σε κέντρο απεξάρτησης

Σύνταξη
Στρατηγική, συμφέρον και ιμπεριαλισμός: Η σχέση ΗΠΑ και Ισραήλ έχει γερά θεμέλια – Πόσο μπορεί να κρατήσει;
Κόσμος 17.04.26

Στρατηγική, συμφέρον και ιμπεριαλισμός: Η σχέση ΗΠΑ και Ισραήλ έχει γερά θεμέλια – Πόσο μπορεί να κρατήσει;

Μέσα στη μακρά συμμαχία των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ο ρόλος του καθενός έχει γίνει όλο και πιο θολός, σε σημείο που δεν είναι πλέον σαφές ποιος από τους δύο είναι η υπερδύναμη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αφθώδης πυρετός: Ο αποκλεισμός του λιμανιού έφερε σύσκεψη και κονδύλι 8 εκατ. ευρώ – «Θέλουν να κερδίσουν χρόνο» απαντούν οι Λέσβιοι
Ελλάδα 17.04.26

Αφθώδης πυρετός: Ο αποκλεισμός του λιμανιού έφερε σύσκεψη και κονδύλι 8 εκατ. ευρώ – «Θέλουν να κερδίσουν χρόνο» απαντούν οι Λέσβιοι

Σε έκτακτη σύσκεψη προσκάλεσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τους κτηνοτρόφους της Λέσβου - Κακή η συνεργασία ΥΠΑΑΤ και Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την ώρα που ο ο αφθώδης πυρετός προχωρά βουβά και χωρίς τη δέουσα επιτήρηση

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΙΟΒΕ: Το καλό και το κακό σενάριο για την απασχόληση – Ρυθμιστής ο τουρισμός
ΙΟΒΕ 17.04.26

Το καλό και το κακό σενάριο για την απασχόληση – Ρυθμιστής ο τουρισμός

Δύο διαφορετικά σενάρια παρουσιάζει το ΙΟΒΕ για το πώς θα κινηθεί η απασχόληση το 2026. Το βασικό προβλέπει μικρή μείωση της ανεργίας, στο 8,5%, ενώ το δυσμενές προβλέπει ανεργία στο 8,8%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιράν: «Μικρή παράκαμψη» που πάντως «χρειαζόταν», χαρακτηρίζει τον πόλεμο ο Τραμπ
Πάντως «χρειαζόταν» 17.04.26

«Μικρή παράκαμψη» για τον Τραμπ ο πόλεμος στο Ιράν

«Μικρή παράκαμψη» χαρακτηρίζει ο Τραμπ τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ με το Ισραήλ κατά του Ιράν, τονίζοντας μάλιστα πως «χρειαζόταν» επειδή «αλλιώς θα μπορούσαν να γίνουν πολύ άσχημα πράγματα».

Σύνταξη
Χιλή: Ανακοίνωσε ότι θα κλιμακώσει τις απελάσεις μεταναστών – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση
Πρώτη πτήση 17.04.26

Θα κλιμακώσει τις απελάσεις μεταναστών η Χιλή

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση στη Χιλή για τη μεταφορά μεταναστών στην Κολομβία, στη Βολιβία και στον Ισημερινό, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανακοινώνουν κλιμάκωση των απελάσεων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ελπίζει ότι η Χεζμπολάχ θα τηρήσει την εκεχειρία που ήδη «παραβιάζει» το Ισραήλ
Λίβανος 17.04.26

Συστάσεις Τραμπ στη Χεζμπολάχ ενώ το Ισραήλ «βομβαρδίζει» την εκεχειρία

Ο Τραμπ συστήνει στη Χεζμπολάχ να «συμπεριφερθεί καλά» στη διάρκεια της εκεχειρίας, τη στιγμή που το Ισραήλ την παραβιάζει ήδη βομβαρδίζοντας, σύμφωνα με τον στρατό του Λιβάνου.

Σύνταξη
Αϊτή: Ο μισός πληθυσμός και πλέον αντιμετωπίζει οξεία διατροφική ανασφάλεια
Νέα εκτίμηση 17.04.26

Η κρίση της πείνας συνεχίζεται στην Αϊτή

Συνεχίζεται η κρίση της πείνας στην Αϊτή, όπου ο μισός πληθυσμός και πλέον αντιμετωπίζει οξεία διατροφική ανασφάλεια, με τουλάχιστον 1,8 εκατ. εξ αυτού να βρίσκεται σε φάση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
Δικαστής επικρίνει τον Τραμπ για τη «θρασύτατη» προσπάθειά του να συνεχίσει την κατασκευή της αίθουσας χορού
Αίθουσα χορού 17.04.26

Δικαστής επικρίνει τον «θρασύτατο» Τραμπ

Ως «θρασύτατη» και «ανειλικρινή» χαρακτηρίζει ομοσπονδιακός δικαστής την ερμηνεία του Τραμπ σε προηγούμενη απόφασή του, η οποία σχετίζεται με την οικοδόμηση αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Το Ιράν χαιρετίζει τη συμφωνία του Λιβάνου με το Ισραήλ – «Εντάσσεται» στην εκεχειρία με τις ΗΠΑ
Τεχεράνη 17.04.26

Η συμφωνία Λιβάνου - Ισραήλ «εντάσσεται» στην εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν

Η Τεχεράνη χαιρετίζει την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, «επισημαίνοντας πως η παύση των εχθροπραξιών αποτελούσε μέρος της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ».

Σύνταξη
Νότιγχαμ απο «ατσάλι», νίκησε την Πόρτο και πέρασε στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ (1-0, vid)
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Νότιγχαμ απο «ατσάλι», νίκησε την Πόρτο και πέρασε στα ημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ (1-0, vid)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να πετάξει έξω την πρωτοπόρο του Πορτογαλικού πρωταθλήματος παίρνοντας «χρυσή» νίκη σε ένα ματς που εν τέλει κρίθηκε μέσα σε λίγα λεπτά στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

