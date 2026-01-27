newspaper
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;
Κόσμος 27 Ιανουαρίου 2026, 06:00

«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;

Η θεωρία του τρελού δεν είναι καθόλου μια νέα στρατηγική. Οι άγριες απειλές, οι ξαφνικές ανατροπές πολιτικής και η σκόπιμα συγκεχυμένη γλώσσα χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Spotlight

Οι δασμοί ισχύουν, μέχρι να καταργηθούν. Η στρατιωτική δύναμη είναι μια επιλογή… και μετά δεν είναι πλέον διαθέσιμη.  

Η ασταθής και απρόβλεπτη συμπεριφορά έχουν την τιμητική τους στους κύκλους της εξωτερικής πολιτικής. Στο Λευκό Οίκο αλλά και αλλού, φαίνεται να θεωρείται στρατηγικό πλεονέκτημα και όχι αδυναμία.  

Ωστόσο, σύμφωνα με άρθρο του καθηγητή πολιτικής επιστήμης Andrew Latham στο The Conversation, δεν πρόκειται για μια νέα στρατηγική.  

Οι άγριες απειλές, οι ξαφνικές ανατροπές στην πολιτική και η σκόπιμα συγκεχυμένη γλώσσα χρησιμοποιούνται από καιρό για να αποσταθεροποιήσουν τους αντιπάλους και να αποκτήσουν πλεονέκτημα.  

Στην πραγματικότητα, η έννοια έχει το δικό της όνομα στις διεθνείς σχέσεις: «θεωρία του τρελού».  

Όπως περιγράφεται από τους στρατηγικούς αναλυτές του Ψυχρού Πολέμου Daniel Ellsberg και Thomas Schelling, υποστηρίζει ότι η προβολή της ετοιμότητας για λήψη ακραίων μέτρων μπορεί να επηρεάσει τους υπολογισμούς του αντιπάλου, ενισχύοντας τους φόβους για κλιμάκωση.  

Αν και η θεωρία προοριζόταν να είναι επεξηγηματική, με την έννοια ότι οι παρατηρητές τη χρησιμοποιούσαν για να εξηγήσουν φαινομενικά παράλογες συμπεριφορές, μερικές φορές έχει χρησιμοποιηθεί με τρόπο κανονιστικό, ως προσέγγιση που υιοθετήθηκε συνειδητά από ηγέτες.  

Οι 3 προϋποθέσεις για την επιτυχία του… τρελού  

Η θεωρία του τρελού έχει ιστορικές ρίζες που ανάγονται στον Μακιαβέλι, αλλά συνδέεται στενότερα με τον Ρίτσαρντ Νίξον, ο οποίος, ως νεοεκλεγείς πρόεδρος, φέρεται να χρησιμοποίησε τον όρο για να εξηγήσει την προσέγγισή του στην προσπάθεια να αναγκάσει το Βόρειο Βιετνάμ να παραδοθεί στον πόλεμο του Βιετνάμ.  

Οι ιστορικοί βλέπουν ενδείξεις της περιορισμένης εφαρμογής της θεωρίας σε επεισόδια όπως η τοποθέτηση του αμερικανικού στρατού σε πυρηνική ετοιμότητα από τον Νίξον το 1969, η οποία φαίνεται να ενίσχυσε την προσοχή της Σοβιετικής Ένωσης, ακόμη και αν δεν έφερε το τέλος του πολέμου του Βιετνάμ.  

Ο Πρόεδρος Νίξον συναντά τον Χένρι Κίσινγκερ στο Οβάλ Γραφείο. 8 Οκτωβρίου 1973

Η θεωρία ήταν πιο εφαρμόσιμη στην εποχή του Νίξον λόγω τριών συνθηκών που επικρατούσαν.  

  • Η πρώτη ήταν η έλλειψη πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, τα μηνύματα μεταδίδονταν πιο αργά από ό,τι σήμερα και μέσω στενών καναλιών. Τα μηνύματα φιλτράρονταν από επαγγελματίες διπλωμάτες, αναλυτές πληροφοριών και στρατιωτικούς.  

Η αμφισημία μπορούσε να διατηρηθεί. Ο ηγέτης μιας χώρας μπορούσε να εμφανιστεί πιθανώς ανισόρροπος χωρίς να αποκωδικοποιηθεί αμέσως, να τεθεί σε πλαίσιο ή να αναλυθεί δημόσια. Η σηματοδότηση του «τρελού» εξαρτιόταν από αυτή την ελεγχόμενη αδιαφάνεια.  

  • Η δεύτερη συνθήκη ήταν ένας σταθερός αντίπαλος με κοινή αντίληψη του κινδύνου. Η τακτική του Νίξον λειτούργησε, όταν λειτούργησε, επειδή οι ηγέτες της Σοβιετικής Ένωσης ήταν βαθιά συντηρητικοί διαχειριστές κινδύνου που λειτουργούσαν μέσα σε μια άκαμπτη ιεραρχία. Φοβόντουσαν την εσφαλμένη εκτίμηση, επειδή πίστευαν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στην πτώση της Σοβιετικής Ένωσης — ή τουλάχιστον στην πτώση τους μέσα σε αυτήν.  
  • Η τρίτη προϋπόθεση ήταν η αξιοπιστία που χτίστηκε μέσω της αυτοσυγκράτησης σε άλλους τομείς. Η στάση του τρελού λειτουργεί μόνο αν χρησιμοποιείται σε ειδικές περιστάσεις. Ο Νίξον φαινόταν επικίνδυνος στους αντιπάλους του ακριβώς επειδή το αμερικανικό σύστημα φαινόταν συνήθως ελεγχόμενο. Η φαινομενικά ασταθής συμπεριφορά του ήταν εξαιρετική σε ένα πλαίσιο γραφειοκρατικής τάξης.  

Αλλά ο κόσμος αυτών των τριών προϋποθέσεων έχει πια χαθεί.  

Το απρόβλεπτο σε μία ήδη απρόβλεπτη εποχή 

Σήμερα, οι απειλές δημοσιεύονται στο Twitter, αποσπώνται, αναδιατυπώνονται, διαρρέουν, χλευάζονται και συζητιούνται σε πραγματικό χρόνο. Το απρόβλεπτο δεν έχει χρόνο να δημιουργήσει δημόσιο φόβο. Αντίθετα, μπορεί να μετατραπεί σε θόρυβο.  

Και χώρες όπως το Ιράν, η Ρωσία και η Κίνα λειτουργούν σε έναν κόσμο που ήδη θεωρούν ασταθή και άδικο. Η αστάθεια δεν τις φοβίζει· είναι το περιβάλλον που αναμένουν. Σε τέτοιες συνθήκες, η φαινομενική παραλογικότητα μπορεί να προκαλέσει διερεύνηση, αντιστάθμιση κινδύνου ή αμοιβαία κλιμάκωση.  

Εν τω μεταξύ, η ασταθής συμπεριφορά δεν είναι πλέον εξαιρετική ή απροσδόκητη.  

Πολλοί τρελοί θα δυσκολευόντουσαν σήμερα  

Η απρόβλεπτικότητα λειτουργεί μόνο αν είναι στρατηγική και όχι αυθόρμητη. Ο Τραμπ έχει φωνάξει, αντιφάσει τον εαυτό τουδημόσια, ενέτεινε τη ρητορική του και στη συνέχεια υποχώρησε, κυρίως χωρίς να λάβει προφανείς παραχωρήσεις.  

Όσο περισσότερο συμβαίνει αυτό, τόσο περισσότερο δημιουργεί προβλεψιμότητα σχετικά με την απρόβλεπτη συμπεριφορά του.  

Και όταν η απρόβλεπτη συμπεριφορά γίνεται αναμενόμενη, χάνει τη δύναμη εξαναγκασμού της.  

Αυτή η δυναμική είναι εμφανής στον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται τόσο το Ιράν όσο και τη Γροιλανδία. Στην περίπτωση του Ιράν, ασκήθηκε πίεση — συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών επιθέσεων — χωρίς να καθοριστεί σαφώς πού θα τερματιζόταν η κλιμάκωση.  

Στην περίπτωση της Γροιλανδίας, οι απειλές εξαναγκασμού που απευθύνονταν σε έναν σύμμαχο μόνο έθεσαν σε δοκιμασία το ΝΑΤΟ, χωρίς να επιτύχουν συμμόρφωση.  

Σε καμία από τις δύο περιπτώσεις η απρόβλεπτη συμπεριφορά δεν μεταφράστηκε σε μόνιμη επιρροή. Αντίθετα, δημιούργησε αβεβαιότητα σχετικά με τους στόχους και τα όρια.  

Ένα μεγαλύτερο πρόβλημα για κάθε ηγέτη που επιθυμεί να υιοθετήσει μια στρατηγική «τρελού» είναι ότι η σημερινή διεθνής τάξη και το οικοσύστημα των μέσων ενημέρωσης είναι πιο ανθεκτικά στην αστάθεια. Οι απειλές δεν προκαλούν πλέον την προσοχή των αντιπάλων.  

Οι φιλικές χώρες προφυλάσσουν τα συμφέροντά τους. Για παράδειγμα, αντιμέτωπη με τις απειλές των ΗΠΑ για δασμούς, η Ινδία ενίσχυσε τους δεσμούς της με την Κίνα.  

Εν τω μεταξύ, οι εχθροί δοκιμάζουν τα όρια. Η Ρωσία, για παράδειγμα, έχει αντιμετωπίσει την ασαφή σηματοδότηση του Τραμπ σχετικά με την Ουκρανία ως κάτι περισσότερο από ένα πράσινο φως για να συνεχίσει την εκστρατεία της για την κατάκτηση της περιοχής του Ντονμπάς.  

Έχει μέλλον «ο τρελός»;  

Υπάρχουν ακόμα περιορισμένες περιπτώσεις στις οποίες η ασαφής στάση μπορεί να εξυπηρετήσει έναν στρατηγικό σκοπό.  

Η περιορισμένη αβεβαιότητα σχετικά με συγκεκριμένες αντιδράσεις μπορεί να ενισχύσει την αποτροπή, διατηρώντας τους αντιπάλους σε κατάσταση προσοχής. Η στρατηγική αμφιβολία των ΗΠΑ απέναντι στην Ταϊβάν, για παράδειγμα, αφήνει ασαφές το αν η Ουάσιγκτον θα παρέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση επίθεσης από το Πεκίνο, αποθαρρύνοντας την αυτόματη κλιμάκωση από οποιαδήποτε πλευρά.  

Αυτό το μέρος της προσέγγισης του τρελού παραμένει αποτελεσματικό. Αλλά αυτό που δεν λειτουργεί πλέον είναι η αστάθεια που δεν συνδέεται με σαφείς στόχους και ορατά όρια.  

Η θεωρία του τρελού δημιουργήθηκε για έναν άκαμπτο, δεσμευμένο από κανόνες κόσμο. 

Και είναι λιγότερο αποτελεσματική ακριβώς εκεί όπου η σημερινή πολιτική φαίνεται πιο χαοτική.  

 

Εργατικά ατυχήματα: Λαμβάνουν διαστάσεις συνεχούς αιμορραγίας

Εργατικά ατυχήματα: Λαμβάνουν διαστάσεις συνεχούς αιμορραγίας

Αγορές: Ανοδικά ο S&P 500 λόγω κερδών Apple και Meta, ξέφρενο ράλι για χρυσό

Αγορές: Ανοδικά ο S&P 500 λόγω κερδών Apple και Meta, ξέφρενο ράλι για χρυσό

Σημάδια υποχώρησης Τραμπ στη Μινεάπολη – Αποχωρούν «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες»
Και ο επικεφαλής 27.01.26

Σημάδια υποχώρησης Τραμπ στη Μινεάπολη – Αποχωρούν «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες»

Ο αρχηγός των επιχειρήσεων στην Μινεάπολη, Γκρεγκ Μποβίνο, αναμένεται να αναχωρήσει μαζί με ορισμένους πράκτορές του, σε αυτό που φαίνεται ως η πρώτη μεγάλη ήττα του Τραμπ στο εσωτερικό της χώρας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών
Από Σεπτέμβρη 27.01.26

Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Μετά την επιτυχημένη (;) απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία, η Γαλλία είναι έτοιμη να ακολουθήσει το παράδειγμά της

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»
Κόσμος 27.01.26

Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»

Άμεση η αντίδραση της Νότιας Κορέας καθώς ανακοίνωσε πως θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αναφέροντας πως δεν είχε προειδοποιηθεί από την κυβέρνηση Τραμπ για επικείμενη αύξηση δασμών

Σύνταξη
«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ
Κόσμος 27.01.26

«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ

O επιζών από απόπειρα δολοφονίας στη Νέα Υόρκη το 2022 συγγραφέας, Σαλμάν Ρούσντι, μίλησε στο φεστιβάλ Σάντανς ενάντια στην τυφλή πολιτική βία που συνταράσσει τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν
Κόσμος 27.01.26

Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και την Ευρώπη πως υποστήριξαν τα πιο ειδεχθή εγκλήματα στη Γάζα και προσποιούνται ότι ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα
Αντίποινα 27.01.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως αυξάνει στο 25% τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, ξυλείας και φαρμακευτικών προϊόντων από τη Νότια Κορέα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά
Ιταλία 26.01.26

Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά

Οι αστυνομικοί στο Μιλάνο είπαν ότι τους σημάδεψε με περίστροφο, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι κρατούσε ένα πιστόλι κρότου. Ήταν γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπές.

Σύνταξη
Υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα αποσύρεται μετά τα βίαια περιστατικά εναντίον συμπολιτών του
«Εκστρατεία εκδίκησης» 26.01.26

Υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα αποσύρεται μετά τα βίαια περιστατικά εναντίον συμπολιτών του

Ρεπουμπλικανός αποσύρεται από την κούρσα για την θέση του κυβερνήτη της Μινεσότα, επικρίνοντας την έντονη δράση της ICE εναντίον των υποψήφιων ψηφοφόρων του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα: «Πολύ υψηλή» η πιθανότητα επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, λένε οι ειδικοί
Μέση Ανατολή 26.01.26

Όποιος σπέρνει άνεμο, θα θερίσει θύελλα: «Πολύ υψηλή» η πιθανότητα επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν, λένε οι ειδικοί

Ο Τραμπ εξετάζει μια σειρά στρατιωτικών επιλογών κατά της Τεχεράνης, όμως το Ιράν δεν θα ήταν ανυπεράσπιστο σε περίπτωση σύγκρουσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σικελία: Πάνω από χίλιοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης
Μετά την κακοκαιρία 26.01.26

Σικελία: Πάνω από χίλιοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης

Το μέτωπο της κατολίσθησης στην πόλη Νισέμι στη Σικελία φτάνει τα 4 χιλιόμετρα και πολλά σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές. Οι αρχές δεν αποκλείουν να υπάρξει περαιτέρω κατολίσθηση τις επόμενες ημέρες.

Σύνταξη
ICE – SS – Εκτελεστές: Ανατριχίλες ξυπνά η ναζιστική αισθητική του διοικητή της Συνοριακής Φρουράς του Τραμπ
Γκρεγκ Μποβίνο 26.01.26

ICE – SS – Εκτελεστές: Ανατριχίλες ξυπνά η ναζιστική αισθητική του διοικητή της Συνοριακής Φρουράς του Τραμπ

Ο διοικητής της ICE Γκρεγκ Μποβίνο είναι διαβόητος, όχι μόνο για τις κυνικές δηλώσεις του αλλά και για τη ναζιστικής αισθητικής στολή του. Ο ίδιος αρνείται κάθε ομοιότητα με αξιωματικό του Χίτλερ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ζαχάροβα: Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου θα κοστίσει στους Ευρωπαίους την ελευθερία τους
«Παραιτήθηκαν…» 26.01.26

Ζαχάροβα: Η απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου θα κοστίσει στους Ευρωπαίους την ελευθερία τους

Η εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σχολίασε την απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει πλήρως τις προμήθειες ρωσικού αερίου από το 2027.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στους 21 οι νεκροί από το πολικό ψύχος – Σε κατάσταση συναγερμού 20 πολιτείες
Κόσμος 26.01.26

ΗΠΑ: Στους 21 οι νεκροί από το πολικό ψύχος - Σε κατάσταση συναγερμού 20 πολιτείες

Στο σκοτάδι έχουν βυθιστεί περισσότερα από 800.000 νοικοκυριά. Στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, στις βόρειες ΗΠΑ, οι κάτοικοι όταν ξύπνησαν επικρατούσαν ακραίες θερμοκρασίες

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο θάνατος του Άλεξ Πρίτι ως απόδειξη του τι συμβαίνει όταν δίνεται ασυλία στις δυνάμεις καταστολής
The Economist 26.01.26

Μινεάπολη: Ο θάνατος του Άλεξ Πρίτι ως απόδειξη του τι συμβαίνει όταν δίνεται ασυλία στις δυνάμεις καταστολής

Η επίσημη εκδοχή της δολοφονίας ενός ακόμη ανθρώπου στη Μινεάπολη είναι ότι ο πράκτορας που πυροβόλησε «βρισκόταν σε άμυνα». Οι μαρτυρίες το διαψεύδουν. Αλλά οι πράκτορές απολαμβάνουν ατιμωρησία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ακόμη μια σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα συμμετέχουν περιφερειάρχες
Agro-in 27.01.26

Ακόμη μια σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα συμμετέχουν περιφερειάρχες

Με σχεδόν μισό εκατομμύριο ζώα, τα οποία «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά προβάτων, να έχουν οδηγηθεί από τον Αύγουστο του 2024 έως σήμερα στη σφαγή, η κυβέρνηση φαίνεται ότι τρέχει να «συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα», που δημιούργησε ο τρόπος διαχείρισης της ζωονόσου ευλογιάς

Σύνταξη
Καιρός – Κακοκαιρία: Έρχονται νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πού χρειάζεται προσοχή
Έκτακτο δελτίο 27.01.26

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας σαρώνουν τη χώρα: Έρχονται νέες ισχυρές καταιγίδες - Πού χρειάζεται προσοχή

Επιμένει η κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες συνοδευόμενες από τοπικές χαλαζοπτώσεις - Έκτακτο δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Σύνταξη
Παραιτήσεις στην Πινακοθήκη του Οντάριο μετά την απόρριψη έργου της Ναν Γκόλντιν λόγω κατηγοριών περί «αντισημιτισμού»
Aντισιωνισμός & αντισημιτισμός 27.01.26

Παραιτήσεις στην Πινακοθήκη του Οντάριο μετά την απόρριψη έργου της Ναν Γκόλντιν λόγω κατηγοριών περί «αντισημιτισμού»

Η Ναν Γκόλτιν δήλωσε μεταξύ άλλων για το γεγονός πως είναι «τρελό» το ότι συνεχίζει να συγχέεται ο αντισιωνισμός με τον αντισημιτισμό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι
Οικονομικές Ειδήσεις 27.01.26

Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι

Αντικαθιστούν λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε προνομίων, έναντι μηνιαίας χρέωσης 0,50-0,80 ευρώ n Αντιδράσεις από πελάτες και ενώσεις καταναλωτών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης
Διπλωματία 27.01.26

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in τις επιπτώσεις της πολιτικής Τραμπ σε σχέση με το ΝΑΤΟ, αλλά και τη δραστική αλλαγή στις σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τρίκαλα: Η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων – «Είχαμε κάνει παρατηρήσεις για την ασφάλεια» λέει το Εργατικό Κέντρο
Τραγωδία στα Τρίκαλα 27.01.26

Τρίκαλα: Η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων – «Είχαμε κάνει παρατηρήσεις για την ασφάλεια» λέει το Εργατικό Κέντρο

Του δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, έχουν προηγηθεί εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα στη Θεσσαλία - Μιλούν στο in o πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
