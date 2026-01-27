«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;

Οι δασμοί ισχύουν, μέχρι να καταργηθούν. Η στρατιωτική δύναμη είναι μια επιλογή… και μετά δεν είναι πλέον διαθέσιμη.

Η ασταθής και απρόβλεπτη συμπεριφορά έχουν την τιμητική τους στους κύκλους της εξωτερικής πολιτικής. Στο Λευκό Οίκο αλλά και αλλού, φαίνεται να θεωρείται στρατηγικό πλεονέκτημα και όχι αδυναμία.

Ωστόσο, σύμφωνα με άρθρο του καθηγητή πολιτικής επιστήμης Andrew Latham στο The Conversation, δεν πρόκειται για μια νέα στρατηγική.

Οι άγριες απειλές, οι ξαφνικές ανατροπές στην πολιτική και η σκόπιμα συγκεχυμένη γλώσσα χρησιμοποιούνται από καιρό για να αποσταθεροποιήσουν τους αντιπάλους και να αποκτήσουν πλεονέκτημα.

Στην πραγματικότητα, η έννοια έχει το δικό της όνομα στις διεθνείς σχέσεις: «θεωρία του τρελού».

Όπως περιγράφεται από τους στρατηγικούς αναλυτές του Ψυχρού Πολέμου Daniel Ellsberg και Thomas Schelling, υποστηρίζει ότι η προβολή της ετοιμότητας για λήψη ακραίων μέτρων μπορεί να επηρεάσει τους υπολογισμούς του αντιπάλου, ενισχύοντας τους φόβους για κλιμάκωση.

Αν και η θεωρία προοριζόταν να είναι επεξηγηματική, με την έννοια ότι οι παρατηρητές τη χρησιμοποιούσαν για να εξηγήσουν φαινομενικά παράλογες συμπεριφορές, μερικές φορές έχει χρησιμοποιηθεί με τρόπο κανονιστικό, ως προσέγγιση που υιοθετήθηκε συνειδητά από ηγέτες.

Machiavelli advised that the Prince shock the masses by executing a nobleman at random. pic.twitter.com/Z2sDJTDDPk — HandsomeH. (@Yamnayanage) June 8, 2025

Οι 3 προϋποθέσεις για την επιτυχία του… τρελού

Η θεωρία του τρελού έχει ιστορικές ρίζες που ανάγονται στον Μακιαβέλι, αλλά συνδέεται στενότερα με τον Ρίτσαρντ Νίξον, ο οποίος, ως νεοεκλεγείς πρόεδρος, φέρεται να χρησιμοποίησε τον όρο για να εξηγήσει την προσέγγισή του στην προσπάθεια να αναγκάσει το Βόρειο Βιετνάμ να παραδοθεί στον πόλεμο του Βιετνάμ.

Οι ιστορικοί βλέπουν ενδείξεις της περιορισμένης εφαρμογής της θεωρίας σε επεισόδια όπως η τοποθέτηση του αμερικανικού στρατού σε πυρηνική ετοιμότητα από τον Νίξον το 1969, η οποία φαίνεται να ενίσχυσε την προσοχή της Σοβιετικής Ένωσης, ακόμη και αν δεν έφερε το τέλος του πολέμου του Βιετνάμ.

Η θεωρία ήταν πιο εφαρμόσιμη στην εποχή του Νίξον λόγω τριών συνθηκών που επικρατούσαν.

Η πρώτη ήταν η έλλειψη πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, τα μηνύματα μεταδίδονταν πιο αργά από ό,τι σήμερα και μέσω στενών καναλιών. Τα μηνύματα φιλτράρονταν από επαγγελματίες διπλωμάτες, αναλυτές πληροφοριών και στρατιωτικούς.

Η αμφισημία μπορούσε να διατηρηθεί. Ο ηγέτης μιας χώρας μπορούσε να εμφανιστεί πιθανώς ανισόρροπος χωρίς να αποκωδικοποιηθεί αμέσως, να τεθεί σε πλαίσιο ή να αναλυθεί δημόσια. Η σηματοδότηση του «τρελού» εξαρτιόταν από αυτή την ελεγχόμενη αδιαφάνεια.

Η δεύτερη συνθήκη ήταν ένας σταθερός αντίπαλος με κοινή αντίληψη του κινδύνου. Η τακτική του Νίξον λειτούργησε, όταν λειτούργησε, επειδή οι ηγέτες της Σοβιετικής Ένωσης ήταν βαθιά συντηρητικοί διαχειριστές κινδύνου που λειτουργούσαν μέσα σε μια άκαμπτη ιεραρχία. Φοβόντουσαν την εσφαλμένη εκτίμηση, επειδή πίστευαν ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στην πτώση της Σοβιετικής Ένωσης — ή τουλάχιστον στην πτώση τους μέσα σε αυτήν.

Η τρίτη προϋπόθεση ήταν η αξιοπιστία που χτίστηκε μέσω της αυτοσυγκράτησης σε άλλους τομείς. Η στάση του τρελού λειτουργεί μόνο αν χρησιμοποιείται σε ειδικές περιστάσεις. Ο Νίξον φαινόταν επικίνδυνος στους αντιπάλους του ακριβώς επειδή το αμερικανικό σύστημα φαινόταν συνήθως ελεγχόμενο. Η φαινομενικά ασταθής συμπεριφορά του ήταν εξαιρετική σε ένα πλαίσιο γραφειοκρατικής τάξης.

Αλλά ο κόσμος αυτών των τριών προϋποθέσεων έχει πια χαθεί.

Listen to Vladimir Putin talking about Politics. When you finish listening. Ask yourself why Western Media, and their crooked paymasters are so determined to tell you he’s a dangerous madman. It’s because the truth is just the opposite. pic.twitter.com/h8Oinw3enY — Chay Bowes (@BowesChay) December 7, 2025

Το απρόβλεπτο σε μία ήδη απρόβλεπτη εποχή

Σήμερα, οι απειλές δημοσιεύονται στο Twitter, αποσπώνται, αναδιατυπώνονται, διαρρέουν, χλευάζονται και συζητιούνται σε πραγματικό χρόνο. Το απρόβλεπτο δεν έχει χρόνο να δημιουργήσει δημόσιο φόβο. Αντίθετα, μπορεί να μετατραπεί σε θόρυβο.

Και χώρες όπως το Ιράν, η Ρωσία και η Κίνα λειτουργούν σε έναν κόσμο που ήδη θεωρούν ασταθή και άδικο. Η αστάθεια δεν τις φοβίζει· είναι το περιβάλλον που αναμένουν. Σε τέτοιες συνθήκες, η φαινομενική παραλογικότητα μπορεί να προκαλέσει διερεύνηση, αντιστάθμιση κινδύνου ή αμοιβαία κλιμάκωση.

Εν τω μεταξύ, η ασταθής συμπεριφορά δεν είναι πλέον εξαιρετική ή απροσδόκητη.

Trump writes “Putin has gone absolutely CRAZY!”. Crazy in capital letters and exclamation mark. I think Trump realised (1) this war won’t be over soon and (2) Putin only yields under much more pressure. pic.twitter.com/D0lyo4yN8z — AJ (@alojoh) May 26, 2025

Πολλοί τρελοί θα δυσκολευόντουσαν σήμερα

Η απρόβλεπτικότητα λειτουργεί μόνο αν είναι στρατηγική και όχι αυθόρμητη. Ο Τραμπ έχει φωνάξει, αντιφάσει τον εαυτό τουδημόσια, ενέτεινε τη ρητορική του και στη συνέχεια υποχώρησε, κυρίως χωρίς να λάβει προφανείς παραχωρήσεις.

Όσο περισσότερο συμβαίνει αυτό, τόσο περισσότερο δημιουργεί προβλεψιμότητα σχετικά με την απρόβλεπτη συμπεριφορά του.

Και όταν η απρόβλεπτη συμπεριφορά γίνεται αναμενόμενη, χάνει τη δύναμη εξαναγκασμού της.

Αυτή η δυναμική είναι εμφανής στον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται τόσο το Ιράν όσο και τη Γροιλανδία. Στην περίπτωση του Ιράν, ασκήθηκε πίεση — συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών επιθέσεων — χωρίς να καθοριστεί σαφώς πού θα τερματιζόταν η κλιμάκωση.

Στην περίπτωση της Γροιλανδίας, οι απειλές εξαναγκασμού που απευθύνονταν σε έναν σύμμαχο μόνο έθεσαν σε δοκιμασία το ΝΑΤΟ, χωρίς να επιτύχουν συμμόρφωση.

Σε καμία από τις δύο περιπτώσεις η απρόβλεπτη συμπεριφορά δεν μεταφράστηκε σε μόνιμη επιρροή. Αντίθετα, δημιούργησε αβεβαιότητα σχετικά με τους στόχους και τα όρια.

Ένα μεγαλύτερο πρόβλημα για κάθε ηγέτη που επιθυμεί να υιοθετήσει μια στρατηγική «τρελού» είναι ότι η σημερινή διεθνής τάξη και το οικοσύστημα των μέσων ενημέρωσης είναι πιο ανθεκτικά στην αστάθεια. Οι απειλές δεν προκαλούν πλέον την προσοχή των αντιπάλων.

Οι φιλικές χώρες προφυλάσσουν τα συμφέροντά τους. Για παράδειγμα, αντιμέτωπη με τις απειλές των ΗΠΑ για δασμούς, η Ινδία ενίσχυσε τους δεσμούς της με την Κίνα.

Εν τω μεταξύ, οι εχθροί δοκιμάζουν τα όρια. Η Ρωσία, για παράδειγμα, έχει αντιμετωπίσει την ασαφή σηματοδότηση του Τραμπ σχετικά με την Ουκρανία ως κάτι περισσότερο από ένα πράσινο φως για να συνεχίσει την εκστρατεία της για την κατάκτηση της περιοχής του Ντονμπάς.

Έχει μέλλον «ο τρελός»;

Υπάρχουν ακόμα περιορισμένες περιπτώσεις στις οποίες η ασαφής στάση μπορεί να εξυπηρετήσει έναν στρατηγικό σκοπό.

Η περιορισμένη αβεβαιότητα σχετικά με συγκεκριμένες αντιδράσεις μπορεί να ενισχύσει την αποτροπή, διατηρώντας τους αντιπάλους σε κατάσταση προσοχής. Η στρατηγική αμφιβολία των ΗΠΑ απέναντι στην Ταϊβάν, για παράδειγμα, αφήνει ασαφές το αν η Ουάσιγκτον θα παρέμβει στρατιωτικά σε περίπτωση επίθεσης από το Πεκίνο, αποθαρρύνοντας την αυτόματη κλιμάκωση από οποιαδήποτε πλευρά.

Αυτό το μέρος της προσέγγισης του τρελού παραμένει αποτελεσματικό. Αλλά αυτό που δεν λειτουργεί πλέον είναι η αστάθεια που δεν συνδέεται με σαφείς στόχους και ορατά όρια.

Η θεωρία του τρελού δημιουργήθηκε για έναν άκαμπτο, δεσμευμένο από κανόνες κόσμο.

Και είναι λιγότερο αποτελεσματική ακριβώς εκεί όπου η σημερινή πολιτική φαίνεται πιο χαοτική.