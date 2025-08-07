«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ

Οι συχνά παράξενες δημόσιες εμφανίσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αυτό το μήνα ισχυρίστηκε ψευδώς ότι ο θείος του γνώριζε τον Unabomber και είχε ένα αναίτιο ξέσπασμα για τους ανεμόμυλους κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, έθεσαν για άλλη μια φορά ερωτήματα σχετικά με τη διανοητική του ικανότητα, σύμφωνα με ειδικούς.

Για περισσότερο από ένα χρόνο, ο 79χρονος Τραμπ έχει επιδείξει παράξενη συμπεριφορά σε εκδηλώσεις της προεκλογικής εκστρατείας, σε συνεντεύξεις, σε αυθόρμητες δηλώσεις και σε συνεντεύξεις Τύπου.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ο Τζο Μπάιντεν είχε μπει κάτω από το μικροσκόπιο σχετικά με τη διανοητική του ικανότητα, μεταξύ άλλων και από τον Τραμπ.

Μετά την καταστροφική εμφάνιση του Μπάιντεν σε τηλεοπτικό ντιμπέιτ τον Ιούνιο του 2024, όταν επανειλημμένα δυσκολεύτηκε να διατηρήσει τη ροή των σκέψεών του, η κριτική για την ικανότητά του τελικά τον οδήγησε να αποσυρθεί από τον εκλογικό αγώνα.

Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει σε μεγάλο βαθμό γλιτώσει από την ίδια αξιολόγηση, παρά τα παραδείγματα σύγχυσης και ασυνήθιστης συμπεριφοράς που συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του και ήταν εμφανή στην πρόσφατη επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμωνα με τον Guardian.

Απότομες αλλαγές θέματος

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Τραμπ, κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, άλλαξε απότομα το θέμα της συζήτησης από τη μετανάστευση και είπε:

«Το άλλο που λέω στην Ευρώπη: δεν θα επιτρέψουμε να χτιστούν ανεμογενήτριες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μας σκοτώνουν. Καταστρέφουν την ομορφιά του τοπίου μας».

Ο Τραμπ συνέχισε να μιλάει, ασταμάτητα και χωρίς προτροπή, για δύο λεπτά για τις ανεμογεννήτριες, ισχυριζόμενος χωρίς αποδείξεις ότι τρελαίνουν τις φάλαινες και ότι η αιολική ενέργεια «σκοτώνει τα πουλιά».

Οι απότομες αλλαγές στη συζήτηση είναι ένα παράδειγμα του ότι ο Τραμπ «παρεκκλίνει χωρίς να σκέφτεται – απλά αλλάζει θέμα χωρίς αυτοέλεγχο, χωρίς να έχει μια συνεκτική αφήγηση», δήλωσε ο Χάρι Σίγκαλ, ανώτερος λέκτορας στο τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Cornell και στο τμήμα ψυχιατρικής του Weill Cornell Medicine.

Ανυπόστατες δηλώσεις

Για χρόνια, ο Τραμπ αποκρούει τις ερωτήσεις σχετικά με την πνευματική του οξύτητα, περιγράφοντας τον εαυτό του ως «σταθερή ιδιοφυΐα» και μιλώντας για τις «άριστες» εξετάσεις του.

Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί έχουν αρχίσει να αμφισβητούν πιο επιθετικά την ικανότητα του προέδρου.

Όταν ρωτήθηκε την Κυριακή για την πείνα στη Γάζα, ο Τραμπ φάνηκε ανίκανος να θυμηθεί τη βοήθεια που έχουν προσφέρει οι ΗΠΑ στη Γάζα και ξέχασε ότι και άλλοι έχουν συνεισφέρει.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ έδωσαν 60 εκατομμύρια δολάρια «πριν από δύο εβδομάδες».

Πρόσθεσε: «Θα θέλατε τουλάχιστον να σας ευχαριστήσει κάποιος. Κανένα άλλο κράτος δεν έδωσε τίποτα.

Κανείς δεν το αναγνώρισε, κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό και σε κάνει να νιώθεις λίγο άσχημα όταν το κάνεις αυτό και ξέρεις ότι άλλα κράτη δεν έδωσαν τίποτα, κανένα από τα ευρωπαϊκά κράτη δεν έδωσε – εννοώ ότι κανείς δεν έδωσε εκτός από εμάς».

Ο Τραμπ φάνηκε να μην συνειδητοποιεί ή να μην θυμάται ότι άλλες χώρες έχουν δώσει χρήματα στη Γάζα – το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ένα πακέτο 60 εκατομμυρίων λιρών τον Ιούλιο, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει 170 εκατομμύρια ευρώ σε βοήθεια.



Και η Guardian δεν μπόρεσε να βρει κανένα αρχείο που να δείχνει ότι οι ΗΠΑ έδωσαν 60 εκατομμύρια δολάρια στη Γάζα πριν από δύο εβδομάδες.

Τον Ιούνιο, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε τη χορήγηση 30 εκατομμυρίων δολαρίων στο Gaza Humanitarian Foundation, μια οργάνωση που υποστηρίζεται από ισραηλινά και αμερικανικά συμφέροντα και έχει επικριθεί από τους Δημοκρατικούς ως «συνδεδεμένη με τη θανατηφόρα βία εναντίον των πεινασμένων ανθρώπων που αναζητούν τροφή στη Γάζα».

Αλλοίωση της αλήθειας και έλλειψη συγκέντρωσης

Ο Σίγκαλ είπε ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό της αμφισβητήσιμης διανοητικής οξύτητας του Τραμπ είναι η παραφθορά. «Παίρνει μια ιδέα ή κάτι που έχει συμβεί και προσθέτει πράγματα που δεν έχουν συμβεί».

Εκτός από την παραφθορά, υπήρξαν στιγμές που ο Τραμπ φαινόταν ανίκανος να συγκεντρωθεί.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του 2024, υπήρξε η παράξενη εικόνα του Τραμπ να περνά 40 λεπτά να χορεύειστο ρυθμό της μουσικής επί σκηνής μετά από ένα ιατρικό περιστατικό σε μια από τις προεκλογικές του συγκεντρώσεις.

Οι ασυνάρτητες ομιλίες του Τραμπ κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του – συχνά περνώντας από το ένα θέμα στο άλλο με μια τεχνική που ο ίδιος περιέγραψε ως «το πλέξιμο» – επίσης προκάλεσαν εντύπωση.

Ωστόσο, αξίζει μα διαβαστούν τις δηλώσεις του Τραμπ στο σύνολό τους, για να πάρετε μια ιδέα για το πώς μιλάει ο πρόεδρος στην καθημερινότητά του.

Χρήζει ψυχιατρικής αξιολόγησης;

Στις αρχές Ιουλίου, ο Τραμπ ρωτήθηκε:

«Ποια είναι η επόμενη προεκλογική υπόσχεση που σκοπεύετε να εκπληρώσετε προς τον αμερικανικό λαό;»

Στη συνέχεια, μίλησε ακατάληπτα για συναντήσεις με ξένους ηγέτες και την κατάργηση κανονισμών, προσθέτοντας:

Κατάργησα – μόλις χθες το βράδυ κατάργησα έναν, όταν αγοράζεις ένα σπίτι, έχει μια βρύση, Τζο, και από τη βρύση δεν βγαίνει νερό.

Έχει έναν περιοριστή. Δεν μπορείς – σε περιοχές όπου έχει τόσο πολύ νερό που δεν ξέρουν τι να το κάνουν. Έχεις ένα ντους και το ντους δεν… το ντους δεν… νομίζεις ότι δεν λειτουργεί. Λειτουργεί.

«Κάθε δίκαιος εμπειρογνώμονας ψυχικής υγείας θα ανησυχούσε πολύ για την απόδοση του Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε ο Ρίτσαρντ Α. Φρίντμαν, καθηγητής κλινικής ψυχιατρικής, μετά την ασταθή απόδοση του Τραμπ στη συζήτηση με την Καμάλα Χάρις τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Πρόσθεσε: «Αν ένας ασθενής μου παρουσίαζε τη λεκτική ασυνάρτητη, την περιφερειακή σκέψη και την επαναλαμβανόμενη ομιλία που επιδεικνύει τώρα ο Τραμπ, θα τον παρέπεμπα σχεδόν σίγουρα για μια αυστηρή νευροψυχιατρική αξιολόγηση, προκειμένου να αποκλειστεί η ύπαρξη γνωστικής διαταραχής».

#foxnews #joebiden ♬ original sound – Daily Mail @dailymail This is the bizarre moment Fox News had to cut away from former President Donald Trump’s speech as he went on an ‘incoherent’ rant about washing machines. President Joe Biden’s campaign, allies and defenders called the moment ’embarrassing’ for Trump and claimed the former president is ‘senile.’ 🎥 Fox News #donaldtrump

Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει

Ο Λευκός Οίκος αντιδρά επιθετικά στο ζήτημα της ψυχικής υγείας του Τραμπ.

«O Guardian είναι ένα αριστερό φερέφωνο που θα έπρεπε να ντρέπεται που παρουσιάζει τρελούς αριστερούς αντιφρονούντες ως ‘ειδικούς’.

Η πνευματική οξύτητα του Προέδρου Τραμπ είναι αξεπέραστη και εργάζεται ασταμάτητα για να εξασφαλίσει εκπληκτικές συμφωνίες για τον αμερικανικό λαό», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λιζ Χιούστον.

Το ίδιο κάνουν και οι πολιτικοί σύμμαχοί του.

«Ως πρώην προσωπικός γιατρός του Προέδρου Τραμπ, πρώην γιατρός του Προέδρου και γιατρός του Λευκού Οίκου για 14 χρόνια σε τρεις κυβερνήσεις, μπορώ να σας πω κατηγορηματικά: ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πιο υγιής Πρόεδρος που έχει δει ποτέ αυτή η χώρα. Συνεχίζω να συμβουλεύομαι τον τρέχοντα γιατρό του και την ιατρική του ομάδα στο Λευκό Οίκο και εξακολουθώ να περνάω σημαντικό χρόνο με τον Πρόεδρο. Είναι πνευματικά και σωματικά πιο οξυδερκής από ποτέ», δήλωσε ο βουλευτής Ρόνι Τζάκσον.

Τον Απρίλιο, ο γιατρός του Λευκού Οίκου του Τραμπ, Δρ Σον Μπαρμπαμπέλα, έγραψε ότι ο πρόεδρος «εμφανίζει εξαιρετική γνωστική και σωματική υγεία και είναι απολύτως ικανός να εκτελεί τα καθήκοντα του αρχηγού του κράτους και του αρχηγού του κράτους». Είπε ότι ο Τραμπ υποβλήθηκε σε αξιολόγηση της γνωστικής του λειτουργίας, η οποία ήταν φυσιολογική.

Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους

Η έκθεση αυτή δεν εμπόδισε τους ανθρώπους να αμφισβητήσουν την πνευματική οξύτητα του Τραμπ.

«Αυτό που βλέπουμε είναι τα κλασικά σημάδια της άνοιας, που είναι η σοβαρή επιδείνωση της βασικής κατάστασης και των λειτουργιών ενός ατόμου», δήλωσε τον Ιούνιο ο Τζον Γκάρτνερ, ψυχολόγος και συγγραφέας που εργάστηκε για 28 χρόνια ως επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

«Αν κοιτάξετε πίσω και δείτε ταινίες από τη δεκαετία του 1980, ήταν πραγματικά εξαιρετικά εκφραστικός. Ήταν ακόμα ένας κόπανος, αλλά ήταν σε θέση να εκφραστεί με κομψές παραγράφους, ενώ τώρα έχει πραγματικά πρόβλημα να ολοκληρώσει μια σκέψη και αυτό είναι μια τεράστια επιδείνωση».