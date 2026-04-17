Αρβανίτης: Η κτηνοτροφία και η οικονομία της Λέσβου καταστρέφονται

Για εθελοτυφλία κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη, σχετικά με τους χειρισμούς της στο ζήτημα του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπρόεδρος της Ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης.

«Η εθελοτυφλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη μπροστά την σοβαρότητα της κατάστασης με τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο οδηγεί σε κοινωνική έκρηξη» τονίζει σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι μόνο οι κτηνοτρόφοι που μέρα με την μέρα βυθίζονται στην απόγνωση, αλλά και όλες οι κοινωνικές και οικονομικές δυνάμεις του ακριτικού νησιού, καθώς η κτηνοτροφία αποτελεί βασικό πυλώνα οικονομίας και ευημερίας για τους κατοίκους».

Νέα προβλήματα από τα κυβερνητικά μέτρα

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της ευρωομάδας «The Left in the European Parliament» υποστηρίζει ότι τα κυβερνητικά μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής, όχι μόνο δεν έχουν αποδώσει καρπούς, αλλά έχουν προκαλέσει νέα προβλήματα.

«Τα μέτρα που επιβάλλονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς την ανάλογη οικονομική υποστήριξη, δεν αποδίδουν. Αντιθέτως, γεννούν νέα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα: Τα κοπάδια υποσιτίζονται, το γάλα απορρίπτεται χωρίς κεντρική κατεύθυνση, το κόστος παραγωγής από τα απούλητα ζώα ανεβαίνει. Έτσι δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα, με πρώτα θύματα το νησί και τους ανθρώπους του» σημειώνει ο Κώστας Αρβανίτης.

Όπως υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής, το θέμα της Λέσβου και η αδυναμία του υπουργείου να κατανοήσει την σοβαρότητα της κατάστασης έχει τεθεί ήδη από τις 22 Μαρτίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Σήμερα κρούουμε ξανά τον κώδωνα του κινδυνου, και καλούμε για μια ακόμα φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνδράμει και να επιδείξει την αλληλεγγύη της προς τους Έλληνες κτηνοτρόφους που βρίσκονται σε απόγνωση» προσθέτει ο Κώστας Αρβανίτης.