ΣΥΡΙΖΑ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναλάβει άμεσα δράση για τον τερματισμό του πολέμου

Κάλεσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για δράση ενάντια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή απευθύνει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

«Το ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, οι απειλές Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό, καθώς και η συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο εντείνουν την παγκόσμια ανησυχία για κλιμάκωση και αποσταθεροποιούν περαιτέρω την περιοχή», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Προσθέτει πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναλάβει άμεσα δράση και να ασκήσει πιέσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η παθητική στάση της ΕΕ, ούτε η συναινετική στάση της ελληνικής κυβέρνησης».

Τέλος, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «χρειάζονται τώρα άμεσες πρωτοβουλίες που θα βάλουν τέλος σε έναν παράλογο και αδιέξοδο πόλεμο που έχει προκαλέσει καταστροφή και απόγνωση».

Νέα απειλή κλιμάκωσης

Σημειώνεται ότι η αποτυχία των συνομιλιών δεν έχει οδηγήσει προς το παρόν σε κατάρρευση της εκεχειρίας, αλλά το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει ότι οποιοδήποτε στρατιωτικό σκάφος επιχειρήσει να πλησιάσει τα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί στόχος.

Η απειλή μίας νέας κλιμάκωσης είναι παραπάνω από ορατή ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να δυναμιτίζει την κατάσταση σφυροκοπώντας αδιάκοπα τον Λίβανο και σκορπώντας καταστροφή και θάνατο.

Η Κομισιόν ζητά επείγουσα αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ είναι «υψίστης» σημασίας.

«Το συνεχιζόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ είναι εξαιρετικά καταστροφικό. Η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας είναι ύψιστης σημασίας για εμάς», είπε.

Υπογράμμισε επίσης ότι δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα στη Μέση Ανατολή όσο ο Λίβανος συνεχίζει να βομβαρδίζεται από το Ισραήλ.