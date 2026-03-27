Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
27.03.2026 | 08:14
Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη - Ανήκουν σε δύο άτομα
Κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό στην Αθήνα – Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή
Πολιτική Γραμματεία 27 Μαρτίου 2026, 08:48

Κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό στην Αθήνα – Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή

«Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, καλώντας στις συγκεντρώσεις

Αντιπολεμική κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου, στην Αθήνα, ενώ αύριο, Σάββατο 28 Μαρτίου, διοργανώνεται πορεία για τη Διεθνή Ημέρα Δράσης ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό.

Την αντιπολεμική συγκέντρωση διοργανώνουν εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και σωματεία στις 18:30, στο Σύνταγμα, στο ύψος του υπουργείου Οικονομικών, ενώ, η πορεία για τη Διεθνή Ημέρα Δράσης θα πραγματοποιηθεί στις 15:00, με σημείο εκκίνησης την πλατεία Συντάγματος.

«Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και έχει ήδη πυροδοτήσει ένα καταστροφικό ντόμινο σε ολόκληρη την περιοχή, με συνέπειες που εκτείνονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στο κάλεσμά του για συμμετοχή στις διαμαρτυρίες.

«Απαιτείται να μπει πρώτο το αίτημα για ειρήνη και δικαιοσύνη»

Προσθέτει πως «η καταστροφική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει αυτοαναγορευτεί κυβερνήτης του πλανήτη, και του καταζητούμενου για εγκλήματα πολέμου Μπενιαμίν Νετανιάχου σπέρνει τρόμο και θάνατο στο Ιράν και στο Λίβανο, την ίδια ώρα που συνεχίζονται τα εγκλήματα στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Απέναντι σε όλα αυτά, απαιτείται να μπει πρώτο το αίτημα για ειρήνη και δικαιοσύνη».

Τέλος, επισημαίνει πως «απαιτούμε: Την άμεση αποκλιμάκωση, την παύση των εχθροπραξιών και την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων στα πλαίσια του ΟΗΕ και στη βάση του Διεθνούς Δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει επιτέλους σαφή θέση κατά του πολέμου, αντί να σέρνεται πρόθυμα πίσω από την αλλοπρόσαλλη πολιτική Τραμπ. Οι ελληνικές βάσεις να μην εμπλακούν σε καμία στρατιωτική ενέργεια. Οι Patriot και τα στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων να επιστρέψουν άμεσα στη χώρα από τη Σαουδική Αραβία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη να καταδικάσει τις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου καθώς η ανοχή στο δόγμα του ‘δικαίου του ισχυρού’ στρέφεται κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας».

Ανάλογες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Τράπεζες
AXIA – Alpha Finance: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες – Αυξάνει τις τιμές στόχους 

5 καθημερινές συνήθειες για να είστε υγιείς σε όλες τις δεκαετίες της ζωής σας

Ιράν: Στόχος ξενοδοχεία όπου έχουν καταφύγει στρατιώτες των ΗΠΑ

Τα «μαγειρέματα» με τον Ποινικό Κώδικα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και η διάψευση που «φούντωσε» τη συζήτηση
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

«Ράβει κοστούμι» η κυβέρνηση για αλλαγή του Ποινικού Κώδικα ώστε να μην οδηγηθούν στη φυλακή οι καταδικασθέντες για το σκάνδαλο των υποκλοπών; Κατηγορηματικά «όχι» λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που επιχειρώντας να κλείσει το θέμα, άνοιξε τη συζήτηση…

Οι «βόμβες» Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και η προσπάθεια απαξίωσης των λεγομένων του
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Σφίγγει ο κλοιός μετά τις νέες ευθείες «βολές» από τον Ταλ Ντίλιαν που εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Σε θέση άμυνας τα κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να σβήσουν τη «φωτιά» δια της… απαξίωσης.

Στράτος Ιωακείμ
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Από τα πρακτικά της δίκης των υποκλοπών έχει τεράστιο ενδιαφέρον η κατάθεση του Χρήστου Ράμμου, πρώην επικεφαλής της ΑΔΑΕ, στην οποία αποδεικνύεται ότι η ΕΥΠ δεν επέτρεψε κανέναν έλεγχο από την Αρχή, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού.

Δημήτρης Τερζής
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις που πυροδότησαν στο ζήτημα των υποκλοπών οι δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa Ταλ Ντίλιαν, το ΠΑΣΟΚ, μέσω του Κώστα Τσουκαλά, ρωτά: «Γιατί η κυβέρνηση δεν μας απαντά με ένα “ναι” ή ένα “όχι” για το αν ο κ. Ντίλιαν λέει την αλήθεια;».

ΠΑΣΟΚ 26.03.26

Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για την αύξηση του κατώτατου μισθού «κατά 40 ευρώ μικτά (28 - 35 ευρώ καθαρά) επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, την αποτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης», τονίζει ο Παύλος Χρηστίδης

Επικαιρότητα 26.03.26

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη τη συνεχή διολίσθηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον διαθέτουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, την ώρα που το κόστος ζωής καλπάζει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

«Λογιστική απάτη» 26.03.26

«Η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα και τα παρουσιάζει ως στήριξη, διατηρώντας τον κατώτατο μισθό κάτω από τα 800 ευρώ καθαρά, περίπου στα 771,6 ευρώ», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

«Η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού δεν σημαίνει και καλύτερο επίπεδο ζωής, βασικό ζητούμενο στην νέα εποχή φτωχοποίησης που ζουν πια οι εργαζόμενοι, εξαιτίας των πολιτικών της ΝΔ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σκάνδαλο Predator 26.03.26

«Οι νέες δηλώσεις Ντίλιαν δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στην κυβέρνηση από το να παραδεχτεί τον σκοτεινό ρόλο της στο σκάνδαλο των υποκλοπών», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Υπουργικό 26.03.26

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από τα 880 μεικτά στα 920 ευρώ, μόλις δηλαδή κατά 40 ευρώ μία αύξηση που σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει το τσουνάμι ακρίβειας

Σκάνδαλο Predator 26.03.26

Ο ιδρυτής της Intellexa έβαλε φωτιές στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών με τη νέα δήλωσή του και απειλεί με αποκαλύψεις. Η αντιπολίτευση επιτίθεται στην κυβέρνηση, θέτοντας προ των ευθυνών τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει τα τρέχοντα ποσοστά και να επιτύχει τη νίκη, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αμφισβήτησης του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη

Επικαιρότητα 26.03.26

Στο χιουμοριστικό βίντεο, εμφανίζεται ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ηγετική μορφή της επανάστασης του 1821, να κρατά την σημαία του... ΠΑΣΟΚ, τρολάροντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ.Τασούλα, και το επικό σαρδάμ του την 25η Μαρτίου.

ΗΠΑ 26.03.26

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, βρέθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χιούστον, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 25η Μαρτίου

Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Μπροστά στη νέα τροπή που παίρνει το σκάνδαλο των υποκλοπών, στο φάσμα της ακρίβειας και τα υπόλοιπα ανοιχτά μέτωπα, η κυβέρνηση προσπαθεί να τα ξορκίσει με περιοδείες, προβολή του κυβερνητικού προγράμματος και μέσω των προσυνεδρίων.

Γιάννης Μπασκάκης
Ελλάδα 27.03.26

Το βρέφος νοσηλεύεται, με οστεομυελίτιδα παλαιά και νέα κατάγματα σε πόδι και χέρι, σημάδια στο σωματάκι του που παραπέμπουν σε καψίματα και δαγκώματα

Κόσμος 27.03.26

Τα Εμιράτα προσπαθούν να πιέσουν δεκάδες χώρες να συστήσουν μια «δύναμη ασφαλείας για το Ορμούζ» προκειμένου να υπερασπιστεί την κρίσιμης σημασίας για το εμπόριο θαλάσσια οδό από τις ιρανικές επιθέσεις

Fizz 27.03.26

Η Josephine μιλά για την επανασύνδεση με τον τραγουδιστή. Στο νέο της τραγούδι με τον Νίνο, με τίτλο «Τι κάνεις;», αποκάλυψε πως πρόκειται για ένα κομμάτι με έντονο προσωπικό στοιχείο.

ΕΣΥ 27.03.26

«Δεν έχουν κάνει καμία κίνηση για να αναπληρωθεί η θέση», επισημαίνουν φορείς της Σίφνου - Δείχνουν ως υπευθύνους για τις ελλείψεις την ηγεσία του υπουργείου Υγείας

Δεν είναι οικόπεδο 27.03.26

Η Λέσβος δεν είναι αντιμέτωπη απλώς με κρούσματα αφθώδους πυρετού, αλλά με την αγωνία εάν θα πληγεί ένας ολόκληρος πολιτισμός

Παναγιώτης Σωτήρης
Κόσμος 27.03.26

Αναλυτές λένε ότι το Ισραήλ αναζητά εδώ και καιρό ένα άνοιγμα για να κλιμακώσει την ένταση εναντίον της Χεζμπολάχ και ότι ο περιφερειακός πόλεμος με το Ιράν του το έχει προσφέρει τώρα.

Δεν βγαίνει ο μήνας 27.03.26

Κάτω από 800 ευρώ καθαρά παραμένει ο κατώτατος μισθός μετά τις νέες αυξήσεις. Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ επιμένει ότι ελάχιστο κατώφλι για αξιοπρεπή διαβίωση είναι τα 1052 ευρώ. Από πού προκύπτει. Είναι εφικτό;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι εκτιμήσεις 27.03.26

Η ελλειμματική παραγωγή στη φέτα θα καλυφθεί από τα υπάρχοντα αποθέματα – Όμως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για αρκετούς μήνες τότε είναι βέβαιο ότι οι μεγάλες τυροκομικές επιχειρήσεις θα βρεθούν ενώπιον διλήμματος

Δημήτρης Χαροντάκης
Yes, sir 27.03.26

Τα νέα έρχονται μετά τη «βόμβα» πέρι της διετούς συνεργασίας του John Galliano με τη Zara, ωστόσο, στην περίπτωση του Willy Chavarria, μιλάμε για μια καμπάνια μόδας με φόντο τη ρετρό Πόλη του Μεξικού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

