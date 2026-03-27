Κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό στην Αθήνα – Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή

Αντιπολεμική κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου, στην Αθήνα, ενώ αύριο, Σάββατο 28 Μαρτίου, διοργανώνεται πορεία για τη Διεθνή Ημέρα Δράσης ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό.

Την αντιπολεμική συγκέντρωση διοργανώνουν εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και σωματεία στις 18:30, στο Σύνταγμα, στο ύψος του υπουργείου Οικονομικών, ενώ, η πορεία για τη Διεθνή Ημέρα Δράσης θα πραγματοποιηθεί στις 15:00, με σημείο εκκίνησης την πλατεία Συντάγματος.

«Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και έχει ήδη πυροδοτήσει ένα καταστροφικό ντόμινο σε ολόκληρη την περιοχή, με συνέπειες που εκτείνονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στο κάλεσμά του για συμμετοχή στις διαμαρτυρίες.

«Απαιτείται να μπει πρώτο το αίτημα για ειρήνη και δικαιοσύνη»

Προσθέτει πως «η καταστροφική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει αυτοαναγορευτεί κυβερνήτης του πλανήτη, και του καταζητούμενου για εγκλήματα πολέμου Μπενιαμίν Νετανιάχου σπέρνει τρόμο και θάνατο στο Ιράν και στο Λίβανο, την ίδια ώρα που συνεχίζονται τα εγκλήματα στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Απέναντι σε όλα αυτά, απαιτείται να μπει πρώτο το αίτημα για ειρήνη και δικαιοσύνη».

Τέλος, επισημαίνει πως «απαιτούμε: Την άμεση αποκλιμάκωση, την παύση των εχθροπραξιών και την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων στα πλαίσια του ΟΗΕ και στη βάση του Διεθνούς Δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει επιτέλους σαφή θέση κατά του πολέμου, αντί να σέρνεται πρόθυμα πίσω από την αλλοπρόσαλλη πολιτική Τραμπ. Οι ελληνικές βάσεις να μην εμπλακούν σε καμία στρατιωτική ενέργεια. Οι Patriot και τα στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων να επιστρέψουν άμεσα στη χώρα από τη Σαουδική Αραβία. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη να καταδικάσει τις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου καθώς η ανοχή στο δόγμα του ‘δικαίου του ισχυρού’ στρέφεται κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας».

Ανάλογες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.