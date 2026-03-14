«Η αλληλεγγύη δεν εκκενώνεται» – Πορεία για τα Προσφυγικά

Την άμεση ακύρωση της σύμβασης για την «ανάπλαση» των Προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας και ταυτόχρονα να παραμείνουν όλοι οι κάτοικοι στα σπίτια τους ζητούν συλλογικότητες που συμμετείχαν στην πρώτη πορεία αλληλεγγύης που διοργάνωσε η Συνέλευση Κατειλημμένων Προσφυγικών που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Λ. Πατησίων έξω από την Πύλη του Πολυτεχνείου.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται ως αντίδραση στους σχεδιασμούς για την ανάπλαση της περιοχής, οι οποίοι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, απειλούν τη λειτουργία της εκεί κοινότητας.

Τα Προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας αποτελούν εδώ και χρόνια έναν ζωντανό χώρο κοινότητας, αλληλεγγύης και συμβίωσης, όπως υπογραμμίζουν οι ίδιοι οι κάτοικοι τους. Περισσότεροι από 400 άνθρωποι ζουν και δραστηριοποιούνται σε μια γειτονιά όπου διαφορετικές εθνικότητες, κουλτούρες και θρησκείες συνυπάρχουν.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο επείγουσα, καθώς ο Αριστοτέλης Χαντζής βρίσκεται σε πολυήμερη απεργία πείνας, διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων της κοινότητας.

Ο Αριστοτέλης Χαντζής, ένοικος μιας από τις πολύπαθες προσφυγικές κατοικίες, όπως είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή του όταν ξεκίνησε την απεργία στις 5 Φεβρουαρίου 2026, ζητά την «άμεση ακύρωση της σύμβασης ανάπλασης των Προσφυγικών Κατοικιών της λεωφόρου Αλεξάνδρας από την Περιφέρεια Αττικής, την παραμονή όλων των κατοίκων στα σπίτια και την παροχή έμπρακτων εγγυήσεων για αποκατάσταση των σπιτιών από την ΑΜΚΕ των κατοίκων με ίδιους πόρους».

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Χαντζής επισημαίνει ότι η απεργία πείνας του θα είναι «μέχρι θανάτου».

Η κοινότητα προτείνει ως εναλλακτική την παραμονή των κατοίκων και την ανάληψη της αποκατάστασης από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κάτοικοι και Φίλοι Προσφυγικών Λ. Αλεξάνδρας», χωρίς τη χρήση δημοσίου χρήματος, ενώ «τρέχει» και την καμπάνια #SaveProsfygika (https://saveprosfygika.gr/).

