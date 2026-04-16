Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο εναρκτήριο συνέδριο Global Progressive Mobilization

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μεταβαίνει την Παρασκευή (17/04) στη Βαρκελώνη για την εναρκτήρια Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση (Global Progressive Mobilization), που λαμβάνει χώρα στις 17-18 Απριλίου.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Στέφαν Λεβέν ξεκίνησαν την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση (GPM) στο τελευταίο συνέδριο του PES στο Άμστερνταμ, με την υποστήριξη διεθνών ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Βραζιλίας, Λούλα Ντα Σίλβα.

Ανταλλαγή ιδεών

Αυτή η πρωτοβουλία υποστηρίχθηκε θερμά από το Συμβούλιο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς στη συνάντησή του το 2025 στη Μάλτα, καθώς και από τη συνάντηση του προεδρείου της Προοδευτικής Συμμαχίας στο Βερολίνο.

Για δύο ημέρες, ηγέτες, εκπρόσωποι προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων θα συναντηθούν για να ανταλλάξουν ιδέες και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας.

Στις 17 Απριλίου, οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στην πολιτική και στα βασικά εργαλεία επικοινωνίας. Η συνάντηση θα ολοκληρωθεί στις 18 Απριλίου όπου θα πραγματοποιηθούν ομιλίες με στόχο τη μετατροπή των κοινών αξιών σε συντονισμένη δράση για το μέλλον.