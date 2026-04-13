Ζαχαριάδης για εκλογές στην Ουγγαρία: Όρμπαν τέλος, δεν θα λείψει σε κανένα δημοκράτη
«Μια καλύτερη μέρα για την Ουγγαρία και την Ευρώπη» ήταν το σχόλιο του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη για το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ουγγαρία
Το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ουγγαρία όπου έχασε την εξουσία μετά από 16 χρόνια ο Βίκτορ Όρμπαν και αναδείχθηκε νικρητής ο Πέτερ Μαγιάρ, σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης.
«Όρμπαν τέλος! Δεν θα λείψει σε κανένα δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη που υπερασπίζεται το Κράτος Δικαίου» ανέφερε σε ανάρτησή του για να προσθέσει.
«Μια καλύτερη μέρα για την Ουγγαρία και την Ευρώπη».
