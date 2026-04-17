Σε λειτουργία ο πρώτος σταθμός μέτρησης της ποιότητας του αέρα του Δήμου Ζακύνθου

Σε μια νέα εποχή περιβαλλοντικής παρακολούθησης και προστασίας της δημόσιας υγείας εισέρχεται ο Δήμος Ζακύνθου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τοποθέτησης ενός υπερσύγχρονου σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου, σηματοδοτώντας μια σημαντική κατάκτηση για το νησί με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και τη συνεχιζόμενη παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή μας, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο δήμος Ζακύνθου.

Ο σταθμός εγκαταστάθηκε και παραχωρήθηκε εντελώς δωρεάν, στα πλαίσια Ευρωπαϊκού προγράμματος, προσθέτει η σχετική ανακοίνωση, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τα ταμεία του Δήμου. Το έργο πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τον Δήμο Ζακύνθου.

Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει επίσης: «Ο νέος σταθμός αποτελεί ένα εργαλείο τεχνολογικής αιχμής, σχεδιασμένο να καταγράφει με ακρίβεια τις τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων, καθώς των κρίσιμων ρύπων όπως τα οξείδια του αζώτου, το διοξείδιο του θείου, το μονοξείδιο του άνθρακα και το όζον, ενισχύοντας τις προσπάθειες για έναν καθαρότερο και πιο υγιεινό περιβάλλον.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει και εθνική εμβέλεια, καθώς ο σταθμός πρόκειται να ενταχθεί στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ). Με την κίνηση αυτή, ο Δήμος Ζακύνθου εναρμονίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και ειδικότερα της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ, διασφαλίζοντας ότι η παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στο νησί γίνεται με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα. Τα δεδομένα από τον σταθμό παρακολούθησης θα είναι διαθέσιμα μέσω των επίσημων ιστοσελίδων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».