newspaper
Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.04.2026 | 12:15
Νέο σοκ με σορό κοπέλας που βρέθηκε να επιπλέει στη Διώρυγα της Κορίνθου
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σε λειτουργία ο πρώτος σταθμός μέτρησης της ποιότητας του αέρα του Δήμου Ζακύνθου
Αυτοδιοίκηση 17 Απριλίου 2026, 12:09

Σε λειτουργία ο πρώτος σταθμός μέτρησης της ποιότητας του αέρα του Δήμου Ζακύνθου

Ο σταθμός εγκαταστάθηκε και παραχωρήθηκε εντελώς δωρεάν, στα πλαίσια Ευρωπαϊκού προγράμματος, αναφέρει ο Δήμος Ζακύνθου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σε μια νέα εποχή περιβαλλοντικής παρακολούθησης και προστασίας της δημόσιας υγείας εισέρχεται ο Δήμος Ζακύνθου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τοποθέτησης ενός υπερσύγχρονου σταθμού μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου, σηματοδοτώντας μια σημαντική κατάκτηση για το νησί με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και τη συνεχιζόμενη παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή μας, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο δήμος Ζακύνθου.

Ο σταθμός εγκαταστάθηκε και παραχωρήθηκε εντελώς δωρεάν, στα πλαίσια Ευρωπαϊκού προγράμματος, προσθέτει η σχετική ανακοίνωση, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τα ταμεία του Δήμου. Το έργο πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τον Δήμο Ζακύνθου.

Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει επίσης: «Ο νέος σταθμός αποτελεί ένα εργαλείο τεχνολογικής αιχμής, σχεδιασμένο να καταγράφει με ακρίβεια τις τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων, καθώς των κρίσιμων ρύπων όπως τα οξείδια του αζώτου, το διοξείδιο του θείου, το μονοξείδιο του άνθρακα και το όζον, ενισχύοντας τις προσπάθειες για έναν καθαρότερο και πιο υγιεινό περιβάλλον.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει και εθνική εμβέλεια, καθώς ο σταθμός πρόκειται να ενταχθεί στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ). Με την κίνηση αυτή, ο Δήμος Ζακύνθου εναρμονίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και ειδικότερα της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ, διασφαλίζοντας ότι η παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στο νησί γίνεται με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα. Τα δεδομένα από τον σταθμό παρακολούθησης θα είναι διαθέσιμα μέσω των επίσημων ιστοσελίδων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

inWellness
inTown
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δημος Καλαμαριάς: Ιδιαίτερα ανησυχητικά τα στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Καλαμαριά
Αυτοδιοίκηση 16.04.26

Δημος Καλαμαριάς: Ιδιαίτερα ανησυχητικά τα στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Καλαμαριά

Ο Δήμος Καλαμαριάς υποστηρίζει ότι η μόνη ουσιαστική διέξοδος για τη Θεσσαλονίκη και τους κατοίκους της, είναι η υλοποίηση μεγάλων παρεμβάσεων πρασίνου.

Σύνταξη
Ολικό «λίφτινγκ» για το Δημοτικό Γήπεδο Μεθάνων–Επένδυση στη νεολαία και το μέλλον της περιφέρειας
Αθλητισμός 16.04.26

Ολικό «λίφτινγκ» για το Δημοτικό Γήπεδο Μεθάνων–Επένδυση στη νεολαία και το μέλλον της περιφέρειας

Οι εργασίες περιλάμβαναν τη συντήρηση και τον καλλωπισμό των εγκαταστάσεων, την τοποθέτηση 200 νέων καθισμάτων στην κερκίδα, καθώς και τη συνολική αισθητική αναβάθμιση του γηπέδου.

Σύνταξη
Ο Δήμος Μετσόβου επιχειρεί να αναδείξει και πάλι τα παραδοσιακά επαγγέλματα
Η πρωτοβουλία 14.04.26

Ο Δήμος Μετσόβου επιχειρεί να αναδείξει και πάλι τα παραδοσιακά επαγγέλματα

Στο Μέτσοβο, επαγγέλματα όπως βαρελάδες, υφάντρες, ξυλοκόποι, ξυλογλύπτες άκμασαν και αποτέλεσαν τον καλύτερο «πρεσβευτή» της περιοχής σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο.

Σύνταξη
Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Αυτοδιοίκηση 14.04.26

Πάνω από 3 εκατ. Ευρώ για το Νοσοκομείο Ρόδου για υλικοτεχνική αναβάθμιση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Γ. Χατζημάρκος: «Πίσω από κάθε χρηματοδότηση στην Δημόσια Υγεία και πίσω από κάθε νέο ιατρικό εξοπλισμό, υπάρχει ένας άνθρωπος. Ένας συνάνθρωπος μας, που θα το χρειαστεί όταν θα βρίσκεται σε αγωνία».

Σύνταξη
Δήμος Σερβίων: Πράσινο φως για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου
Τοπική οικονομία 14.04.26

Δήμος Σερβίων: Πράσινο φως για τα μάρμαρα Τρανοβάλτου

Ο Δήμος Σερβίων σε ανάρτηση του αναφέρει ότι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήρθε η έγκριση της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης για το λατομείο μαρμάρου στη θέση «Μπιστιριά» Τρανοβάλτου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ: Τώρα λέει ότι… τερμάτισε 10 πολέμους – Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο
Κόσμος 17.04.26

Ο Τραμπ τώρα λέει ότι... τερμάτισε 10 πολέμους - Υπολογίζει Ιράν και Λίβανο

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ, προτού αποφασίσει να επιτεθεί στο Ιράν, ότι τερμάτισε οκτώ πολέμους δεν ήταν και πάλι αληθείς - Τώρα φαίνεται ότι υπολογίζει και αυτούς που ο ίδιος ξεκίνησε

Σύνταξη
Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη
Πολιτική 17.04.26

Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη

Επέμεινε στο αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους απέναντι στον «Όρμπαν των Βαλκανίων», όπως χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με φόντο τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση Λαζαρίδη.

Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)
Europa League 17.04.26

Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)

Η Άστον Βίλα έκανε ξανά… πλάκα στην έδρα της, νίκησε με 4-0 την Μπολόνια και προκρίθηκε στους «4» του Europa League, συνεχίζοντας αήττητη στο «Villa Park», με εξαίρεση την επική εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια.

Σύνταξη
Αθήνα: Ηχητικό ντοκουμέντο από τον καυγά που είχε η 30χρονη λίγο προτού εντοπιστεί νεκρή στον ακάλυπτο
Στην Αθήνα 17.04.26

Ηχητικό ντοκουμέντο από τον καυγά που είχε η 30χρονη λίγο προτού εντοπιστεί νεκρή στον ακάλυπτο

Τις κραυγές λίγο προτού η 30χρονη βρεθεί στο κενό άκουσε νεαρός ένοικος, που ξύπνησε από τη φασαρία και ειδοποίησε την Αστυνομία - «Κατάλαβα μόνο ένα 'συγγνώμη, μωρό μου, γύρνα πίσω' στα αγγλικά»

Σύνταξη
Από το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι στην επιστροφή με την Ίντερ: Η απίθανη ιστορία ενός 15χρονου (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Από το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι στην επιστροφή με την Ίντερ: Η απίθανη ιστορία ενός 15χρονου (pics, vid)

Η συγκινητική ιστορία του 15χρονου επιθετικού της Ίντερ Φιλίπο Σεραντόνι – Από το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του, στην επιστροφή του στη δράση με τους «νερατζούρι».

Σύνταξη
Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη – Τι αναφέρει
Συνεχίζεται η νοσηλεία 17.04.26

Νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον Γιώργο Μυλωνάκη – Τι αναφέρει

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται στον νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μετά από ρήξη ανευρύσματος που υπέστη κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου

Σύνταξη
Μεταξουργείο: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με μαχαίρι – Το θύμα κινείται αιμόφυρτο λίγο πριν καταρρεύσει
Στο Μεταξουργείο 17.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση με μαχαίρι σε 40χρονο - Απομακρύνεται αιμόφυρτος λίγο προτού καταρρεύσει

Ο δράστης επιτέθηκε στον 40χρονο στο Μεταξουργείο και προσπάθησε να πάρει το τσαντάκι που είχε στον ώμο αλλά όταν εκείνος αντιστάθηκε, τον μαχαίρωσε στον μηρό και εξαφανίστηκε

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Πρώτη η Ακροδεξιά στη Γερμανία, δυσαρέσκεια για τα μέτρα του Φρίντριχ Μερτς
AfD 17.04.26

Πρώτη η Ακροδεξιά στη Γερμανία, δυσαρέσκεια για τα μέτρα του Φρίντριχ Μερτς

Οι πολίτες στη Γερμανία δεν φαίνονται να πείθονται από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών των υψηλών τιμών ενέργειας, αλλά και γενικότερα από τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ιδιοκτήτρια αυτόματου πωλητή προϊόντων κάνναβης χωρίς σύστημα ταυτοποίησης ανηλίκων
Στη Θεσσαλονίκη 17.04.26

Συνελήφθη ιδιοκτήτρια αυτόματου πωλητή προϊόντων κάνναβης χωρίς σύστημα ταυτοποίησης ανηλίκων

Ο αυτόματος πωλητής βρέθηκε στο μικροσκόπιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών

Σύνταξη
Σε βαρύ κλίμα το συνέδριο της ΓΣΕΕ – Υποψήφιος ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος
Ελλάδα 17.04.26

Σε βαρύ κλίμα το συνέδριο της ΓΣΕΕ – Υποψήφιος ξανά ο Γιάννης Παναγόπουλος

Η ουσιαστική έναρξη του συνεδρίου της ΓΣΕΕ θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή περίπου 400 συνέδρων οι οποίοι εκπροσωπούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους της χώρας

Η μισή Euroleague στα πόδια του Φόρεστ…
Euroleague 17.04.26

Η μισή Euroleague στα πόδια του Φόρεστ…

Ο Παναθηναϊκός και ακόμη έξι ομάδες της Euroleague βρίσκονται στο κυνήγι του Τρεντ Φόρεστ, που αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες του καλοκαιριού.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Απριλίου 2026
Cookies