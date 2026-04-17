Αργολίδα: Σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών, με έναν 35χρονο νεκρό και έναν 16χρονο τραυματία
Ο 35χρονος οδηγός του δικύκλου που ενεπλάκη στο τροχαίο στην Αργολίδα είχε τις αισθήσεις του όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά εξέπνευσε λίγο αργότερα
Την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο άφησε ένας 35χρονος στην Αργολίδα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο που οδηγούσε ανήλικος.
Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης στο Τολό, με τα δύο μηχανάκια να συγκρούονται μετωπικά, έξω από το Δημοτικό Σχολείο του παραλιακού χωριού, όπως αναφέρει το argolika.gr.
Σοβαρά τραυματίστηκε και ο 16χρονος οδηγός του άλλου δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αττικής
Οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο του Άργους, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 35χρονος υπέκυψε βαρύτατα στα τραύματά του.
Σοβαρά τραυματίστηκε και ο 16χρονος οδηγός του άλλου δικύκλου, ο οποίος κρίθηκε απαραίτητο να διακομισθεί σε νοσοκομείο της Αττικής, όπως και έγινε.
Τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου.
Η ανακοίνωση της Αστυνομίας
«Χθες (16.4.2026) το βράδυ, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, δίκυκλο μοτοποδήλατο, που οδηγούσε ανήλικος ημεδαπός, συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, που οδηγούσε 35χρονος αλλοδαπός, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και των δύο των ανωτέρω.
»Τραυματισθέντες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους όπου λίγο αργότερα ο 35χρονος υπέκυψε στα τραύματά του».
