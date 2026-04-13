Νέα στοιχεία για την τραγωδία που σημειώθηκε ανήμερα του Πάσχα στους δρόμους των Παξών έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Δεν φορούσαν κράνος

Τα στοιχεία για το άδικο χαμό ενός 15χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 17χρονου φίλου του, «αποτυπώνουν» με τον πιο τραγικό τρόπο την ανάγκη τήρησης των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τη μείωση των ατυχημάτων στους δρόμους.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, τόσο ο 15χρονος οδηγός που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο, όπως και ο συνοδηγός, δεν φορούσαν κράνος.

Δεν είχε δίπλωμα ο οδηγός

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα στην επαρχιακή οδό Γαίου – Λάκκας Παξών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε οι δύο νεαροί μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ που οδηγούσε μια 24χρονη.

Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί μετά το τροχαίο, ο 15χρονος οδηγός δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στα Ιωάννινα, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Ελεύθερη η οδηγός του ΙΧ

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, συνέλαβαν την 24χρονη οδηγό του ΙΧ για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ωστόσο, έπειτα από προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη.

Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Παξών.