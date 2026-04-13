Τραγωδία στους Παξούς: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός της μοτοσικλέτας – Κανείς δεν φορούσε κράνος
Ο 15χρονος οδηγός και ο 17χρονος συνοδηγός δεν φορούσαν κράνος, με αποτέλεσμα ο πρώτος να χάσει τη ζωή του και ο δεύτερος να τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο, ανήμερα του Πάσχα στους Παξούς.
- Εύβοια: Δίχρονο κοριτσάκι κατάπιε πετρέλαιο – Το έσωσαν οι γιατροί
- Μεγάλη έκρηξη σε ηφαίστειο στην Ιαπωνία – Υψώθηκε καπνός 3.400 μέτρων
- Αβάσιμοι ισχυρισμοί τα περί «απειλών εισβολής στο Ισραήλ» από τον Ερντογάν, λέει η Τουρκία
- Από θύμα απαγωγής έγινε μέλος ένοπλης οργάνωσης - Τι συνέβη στην Patty Hearst;
Νέα στοιχεία για την τραγωδία που σημειώθηκε ανήμερα του Πάσχα στους δρόμους των Παξών έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
Δεν φορούσαν κράνος
Τα στοιχεία για το άδικο χαμό ενός 15χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 17χρονου φίλου του, «αποτυπώνουν» με τον πιο τραγικό τρόπο την ανάγκη τήρησης των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τη μείωση των ατυχημάτων στους δρόμους.
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, τόσο ο 15χρονος οδηγός που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο, όπως και ο συνοδηγός, δεν φορούσαν κράνος.
Δεν είχε δίπλωμα ο οδηγός
Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα στην επαρχιακή οδό Γαίου – Λάκκας Παξών.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε οι δύο νεαροί μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ που οδηγούσε μια 24χρονη.
Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί μετά το τροχαίο, ο 15χρονος οδηγός δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης.
Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στα Ιωάννινα, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα».
Ελεύθερη η οδηγός του ΙΧ
Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, συνέλαβαν την 24χρονη οδηγό του ΙΧ για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ωστόσο, έπειτα από προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη.
Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Παξών.
- Χαμός στην Αργεντινή: Ποδοσφαιριστής φώναξε «βόμβα» μέσα σε αεροπλάνο και συνελήφθη (vid)
- UBS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες – Ελκυστικές οι αποτιμήσεις
- Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι στην Εύβοια – Πέντε νεαροί τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται
- Ο Μαρτσίνιακ, ο τραυματισμός του, το μουντιάλ και η Σαουδική Αραβία
- Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ δεν βλέπει «ούτε στα επόμενα δέκα χρόνια» ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ
- Καιρός: Ερχεται νέο κύμα αφρικανικής σκόνης – Υψηλές θερμοκρασίες και λασποβροχές
- «Γολγοθάς» η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα
- Στο «κόκκινο» η Wall Street, με το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ
