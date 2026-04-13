Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
13.04.2026 | 19:58
Εξάρχεια: Άγνωστοι μαχαίρωσαν περιπτερά στο πόδι
Ο Σομποσλάι απολογήθηκε στους οπαδούς της Λίβερπουλ
On Field 13 Απριλίου 2026, 21:00

Ο Ούγγρος μέσος των «κόκκινων» ζήτησε συγγνώμη για την συμπεριφορά του, μετά την συντριβή της Λίβερπουλ από την Μάντσεστερ Σίτι με 4-0

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Λίβερπουλ έχει δύσκολη αποστολή στο αυριανό παιχνίδι με την Παρί Σεν Ζερμέν για την προημιτελική φάση του Champions League, καθώς οι «κόκκινοι» καλούνται ν’ ανατρέψουν την ήττα με 2-0 από τους Γάλλους στο Παρκ Ντε Πρενς.

Ο Ντομινίκ Σομποσλάι ήταν ο παίκτης της αγγλικής ομάδας στην συνέντευξη Τύπου για τον αυριανό αγώνα και ο Ούγγρος θέλησε, πριν μιλήσει για το ματς με την Παρί, να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με τα όσα έγιναν μετά τον αγώνα με την Μάντσεστερ Σίτι για το Κύπελλο Αγγλίας.

Η Σίτι συνέτριψε τους «κόκκινους» με 4-0 κατακτώντας την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου κάτι που φυσικά προκάλεσε τις αποδοκιμασίες των 9.000 οπαδών της Λίβερπουλ, που ήταν στις εξέδρες του Έιτιχαντ.

Οι αποδοκιμασίες ήταν έντονες και ο Σομποσλάι αντέδρασε στην γιούχα και τα συνθήματα που ακούστηκαν κι αυτό δεν άρεσε καθόλου στους οπαδούς της πρωταθλήτριας Αγγλίας.

Ο διεθνής μέσος της Λίβερπουλ απολογήθηκε στους φιλάθλους των reds, τονίζοντας χαρακτηριστικά στην σημερινή συνέντευξη Τύπου.

«Κάνουμε τα πάντα για τον κόσμο της Λίβερπουλ και αν υπήρξε παρεξήγηση τότε απολογούμαι. Θα ήθελα μάλιστα να πω ότι δεν αισθάνομαι καλά, αισθάνομαι όπως κι αυτοί. Είμαι στο πλευρό τους, είμαστε μαζί τους και ελπίζω ότι και αυτοί παραμένουν στο δικό μας πλευρό».

Αναφορικά με την μεγάλη «μάχη» απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, ο Σομποσλάι ζήτησε από τους οπαδούς της αγγλικής ομάδας να κάνουν την διαφορά στο Άνφιλντ.

«Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει για μας αλλά και για τον αντίπαλο η ατμόσφαιρα στο γήπεδο μας. Είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις αυτή την υποστήριξη στο Άνφλντ. Είναι το μεγαλύτερο κίνητρο που μπορεί να υπάρξει για έναν παίκτη της Λίβερπουλ.

Ο Ούγγρος μέσος υποσχέθηκε μάλιστα στους οπαδούς της αγγλικής ομάδας μια διαφορετική εικόνα από αυτή που είχε η Λίβερπουλ στο Παρίσι.

«Μπορούμε να μιλήσουμε για τακτικές αλλά αυτό που θέλω να πω είναι πως θα δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι αύριο.

Θα αλλάξουμε πράγματα στο παιχνίδι μας και τώρα ξέρουμε πως θα παίξουν κι αυτοί. Έχουμε την εικόνα τους από τον πρώτο αγώνα.

Θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να πετύχουμε την ανατροπή και να πάρουμε την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League.

Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας μια τεράστια ευκαιρία, αλλά ακόμα κι αν δεν τα καταφέρουμε, θα είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι δώσαμε το 100% για να πετύχουμε τον στόχο μας, έχοντας ψηλά το κεφάλι».

Η εικόνα πάντως των δύο ομάδων στο πρώτο παιχνίδι, στην έδρα της Παρί, ήταν η «μέρα με τη νύχτα» καθώς η πρωταθλήτρια Ευρώπης κυριάρχησε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης κι έφερε σε δύσκολη θέση την Λίβερπουλ. Το σκορ μάλιστα με το οποίο επικράτησε η Παρί (2-0) θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο καθώς η γαλλική ομάδα είχε πολλές ακόμα ευκαιρίες για να πετύχει κι άλλα γκολ.

Παγκόσμια οικονομία: Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Παγκόσμια οικονομία: Μπορεί να αποφευχθεί η ύφεση μετά το σοκ στη Μέση Ανατολή;

Vita.gr
Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Κόσμος
Τραμπ: «Ζητούν συμφωνία» μετά τον αποκλεισμό

Τραμπ: «Ζητούν συμφωνία» μετά τον αποκλεισμό

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Το θέατρο του παραλόγου με τους πίνακες διαιτητών της Super League

Ο ίδιος ο Στεφάν Λανουά άνοιξε τον… χορό λέγοντας στους διαιτητές ότι «κάποιοι από εσάς τού χρόνου θα είσαστε στην Super Legaue 2», ώστε ο Γάλλος να κάνει αξιολογήσεις είτε φύγει είτε μείνει

Βάιος Μπαλάφας
Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς για την 32η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών
On Field 13.04.26

Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών

Κανείς Έλληνας διαιτητής δεν επιλέχθηκε για το μουντιάλ, ενώ ο Λανουά δεν φέρνει ελίτ από κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Λανουά είναι αδύναμος και δεν τολμά να πάρει θέση για το σκάνδαλο διαρροής ορισμών

Βάιος Μπαλάφας
Μια χρονιά σε μια «ζαριά»
On Field 13.04.26

Μια χρονιά σε μια «ζαριά»

Η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει τα… ρέστα της στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν και η έκβαση της «μάχης» θα κρίνει πολλά για την επόμενη σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ

Ο ισολογισμός της γαλλικής ομάδας αποκάλυψε το ιλιγγιώδες χρέος των 250 εκατ. ευρώ στο μεταγραφικό παζάρι, την ώρα που παραμένει το ανοιχτό «μέτωπο» με τον Ολυμπιακό για την... οψιόν του Γιάρεμτσουκ.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα
Στίβος 12.04.26

Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα

Με χρόνο 19.67 στα 18 του χρόνια, ο Αυστραλός σπρίντερ καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 και στέλνει μήνυμα ότι η επόμενη εποχή του στίβου έχει ήδη ξεκινήσει.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Ο Ολυμπιακός, ο νέος Έλληνας ποδοσφαιριστής, το CIES και η απόφαση που δεν αλλάζει

Η έρευνα του CIES δείχνει ότι στην Ελλάδα μόνο ο Ολυμπιακός (6,2%) και ο ΠΑΟΚ (6.1%) δίνουν χρόνο συμμετοχής σε παίκτες Κ21. Ο στόχος των Πειραιωτών φάνηκε από τις αλλαγές και τις σημαντικές επενδύσεις στα τμήματα υποδομής ακόμη και μεσούσης της σεζόν. Και αυτό θα συνεχιστεί, με στόχο τους νέους «Μουζακίτηδες».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι ως το φινάλε
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Σίτι ως το φινάλε

H ήττα της Άρσεναλ με 1-2 από τη από την Μπόρνμουθ έβαλε για τα καλά στο... κόλπο της κατάκτησης του πρωταθλήματος τη Μάντσεστερ Σίτι. Το πρόγραμμα των δυο διεκδικητών ως το φινάλε της Premier League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μετά το φινάλε του Champions League…
On Field 10.04.26

Μετά το φινάλε του Champions League…

Από τις 24/2 στο Λεβερκούζεν ακολούθησαν για τον Ολυμπιακό 5 ματς, με ένα πρόγραμμα ουσιαστικά ενός αγώνα κάθε εβδομάδα, και όμως αυτό όπως φαίνεται δεν λειτούργησε ευεργετικά όπως θα περίμενε κανείς.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)
Βόλεϊ Γυναικών 09.04.26

O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)

Η ομάδα της Κηφισιάς έχει πετύχει κάτι παραπάνω από έναν άθλο στη μεγάλη κατηγορία του γυναικείου βόλεϊ και τα επιτεύγματα της συνθέτουν μία μοναδική αθλητική ιστορία.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner
Συνεχίζεται η κόντρα 13.04.26

Συμφωνία για λίγους ισχυρούς: Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner

Περισσότεροι από 1.000 ηθοποιοι και δημιουργοί του κινηματογράφου, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Λάνθιμος, καταδικάζουν τη συμφωνία των 111 δισ. μεταξύ Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
NATO Allies Refuse to Join Trump Iran Blockade Plan
English edition 13.04.26

NATO Allies Refuse to Join Trump Iran Blockade Plan

European NATO members, including the UK and France, say they will not take part in a U.S. blockade of Iranian ports ordered by Donald Trump, instead pushing for a multinational mission to restore navigation once hostilities end

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 13.04.26

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο

LIVE: Φιορεντίνα – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Λάτσιο για την 32η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Κύπρος: Ομοφοβικό παραλήρημα – Καίνε σημαίες ΛΟΑΤΚΙ+ ως Ιούδες – Ηχηρή καταγγελία της Accept – LGBTI Cyprus
Ρητορική μίσους 13.04.26

Κύπρος: Ομοφοβικό παραλήρημα – Καίνε σημαίες ΛΟΑΤΚΙ+ ως Ιούδες – Ηχηρή καταγγελία της Accept – LGBTI Cyprus

Η Κύπρος ολισθαίνει στη μισαλλοδοξία με σύμβολα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας να καίγονται ως Ιούδες στις πασχαλινές λαμπρατζιές και ο ρόλος του Ε.ΛΑ.Μ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα 3+1 μέτωπα που στριμώχνουν την κυβέρνηση – Τα σκάνδαλα, οι δικογραφίες και οι κινητοποιήσεις
Πολλαπλά μέτωπα 13.04.26

Τα 3+1 μέτωπα που στριμώχνουν την κυβέρνηση – Τα σκάνδαλα, οι δικογραφίες και οι κινητοποιήσεις

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει οδηγήσει πλήθος κυβερνητικών στελεχών στη βάσανο των ερευνών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας - Σφυροκόπημα για τις υποκλοπές την ερχόμενη Πέμπτη στη Βουλή.

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Με χρόνιο πρόβλημα υγείας το 24% του πληθυσμού – Η γενική κατάσταση σε άτομα 16 ετών και άνω
ΕΛΣΤΑΤ 13.04.26

Με χρόνιο πρόβλημα υγείας το 24% του πληθυσμού - Η γενική κατάσταση σε άτομα 16 ετών και άνω

Σχεδόν ένας στους τέσσερις Έλληνες αντιμετωπίζει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας και η ποιότητα ζωής στη χώρα μας.

Σύνταξη
Τραμπ: Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να κάνει συμφωνία – Χωρίς συμφωνία, οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες
Πόλεμος στο Ιράν 13.04.26

Τραμπ: Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να κάνει συμφωνία – Χωρίς συμφωνία, οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι η Τεχεράνη παρακαλεί τις ΗΠΑ για συμφωνία. Ταυτόχρονα απειλεί ότι αν δεν συμφωνήσουν για τα πυρηνικά, «οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες». Και δείχνει την Κούβα ως επόμενο στόχο.

Σύνταξη
Ουγγαρία: Ημέρες και πράξεις του Βίκτορ Όρμπαν – Το τέλος της κυριαρχίας και του εθνικού συντηρητισμού
Ουγγαρία 13.04.26

Ημέρες και πράξεις του Βίκτορ Όρμπαν - Το τέλος της κυριαρχίας και του εθνικού συντηρητισμού

Μετά από 16 χρόνια παραμονής στην εξουσία η πόρτα της εξόδου άνοιξε για τον Βίκτορ Όρμπαν. Ο ούγγρος πρωθυπουργός σημάδεψε την πολιτική σκηνή της χώρας του εισάγοντας ένα «μη φιλελεύθερο» μοντέλο, το οποίο συνδυάζει τον χριστιανικό εθνικισμό με τον έλεγχο των δημοκρατικών θεσμών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Φεύγει ή δε φεύγει; Ο Στέφανο Γκαμπάνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Dolce & Gabbana
Από το 1985 13.04.26

Φεύγει ή δε φεύγει; Ο Στέφανο Γκαμπάνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Dolce & Gabbana

Ο οίκος Dolce & Gabbana επιβεβαίωσε ότι ο Στέφανο Γκαμπάνα παραιτήθηκε από τις διοικητικές του θέσεις στον όμιλο Dolce & Gabbana, αλλά, δεν έχει διακόψει τις δημιουργικές του δραστηριότητες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός
Αλλαγές 13.04.26

Ποια επιδόματα ανεβάζει ο νέος κατώτατος μισθός

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 4,55% και διαμορφώνεται για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, αυξάνεται κατά 40 ευρώ, από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ. Η λίστα με τα επιδόματα που επηρεάζονται

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

