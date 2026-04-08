sports betsson
weather-icon 17o
Stream

in
sports

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δέκα αξέχαστες στιγμές από τη μυθική καριέρα του Μιρτσέα Λουτσέσκου
Ποδόσφαιρο 08 Απριλίου 2026, 20:40

Δέκα αξέχαστες στιγμές από τη μυθική καριέρα του Μιρτσέα Λουτσέσκου

Οι 10 πιο χαρακτηριστικές στιγμές που έγραψε στο ποδόσφαιρο, ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία του, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

Spotlight

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου που έφυγε σε ηλικία 80 ετών δεν είναι απλά ένα θρύλος του Ρουμάνικου ποδοσφαίρου. Είναι ένας από τους λίγους Ρουμάνους που κατάφεραν να κάνουν τόσο αισθητό το όνομά τους στο Παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Μάλιστα όπως τονίζουν οι Ρουμάνοι στα αφιερώματά τους για εκείνον είναι από τους λίγους Ρουμάνους παίκτες που πέτυχαν ως προπονητές. Και ο Μιρτσέα δεν πέτυχε απλώς…

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι συμπεριλήφθηκε δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο πατέρας του Ράζβαν Λουτσέσκου είναι τρίτος σε κατακτήσεις τίτλων στην ιστορία του ποδοσφαίρου με 35 και μόνο οι Σερ Άλεξ Φέργκιουσον με 49 και Πεπ Γκουαρδιόλα με 40 μετρούν παραπάνω.

Τα επιτεύγματά του δεν σταματούν εδώ: Το 2010, κατατάχθηκε μεταξύ των 100 κορυφαίων προπονητών στον κόσμο (41η θέση) της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα (2001–2010), σύμφωνα με την κατάταξη που καταρτίστηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS).

Επιπλέον στις 19 Μαρτίου 2019, συμπεριλήφθηκε από το περιοδικό France Football στη λίστα με τους 50 καλύτερους προπονητές στην ιστορία του αθλήματος, καταλαμβάνοντας την 41η θέση.

Σε μια ποδοσφαιρική και προπονητική καριέρα που ξεπέρασε τα 60 χρόνια είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε τις καλύτερες στιγμές. Παρακάτω ωστόσο, επιχειρούμε ωστόσο να παραθέσουμε τις 10 αξέχαστες στιγμές από την καριέρα του Μίρσεα Λουτσέσκου.

1. Συμμετοχή ως ποδοσφαιριστής στο τελικό τουρνουά Μεξικό 1970, στο οποίο η Ρουμανία φτάνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 32 χρόνια

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έπαιξε 70 φορές στην Εθνική Ανδρών της χώρας. Το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα το είχε πραγματοποιήσει το 1966, ως παίκτης της Β’ Ρουμανίας. Στη συνέχεια ήταν ένας από τους βασικούς ποδοσφαιριστές και αρχηγός της εθνικής μας ομάδας που συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μεξικό – 1970 και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 1972, όταν οι τρικολόρ προκρίθηκαν στα προημιτελικά. Το 1974, έσπασε το ρεκόρ των 48 συμμετοχών στην εθνική ομάδα (που κατείχε για 35 χρόνια, από το 1939, ο Γιούλιου Μποντόλα), φτάνοντας τις 70 συμμετοχές στην πρώτη εθνική ομάδα.

2. Δημιουργία της εξαιρετικής ομάδας Corvinul Hunedoara, όπου εργάστηκε ως παίκτης-προπονητής

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έκανε το ντεμπούτο του ως προπονητής το 1979 στην Κορβινούλ Χουνεντοάρα, μια ομάδα στην οποία ήταν μέλος και ως παίκτης για τρία χρόνια. «Έγραψε» 360 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία, πετυχαίνοντας 78 γκολ. Το φθινόπωρο του 1981, αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο και ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στην Κορβινούλ Χουνεντοάρα.

Κατάφερε να την ανεβάσει στην Α’ Κατηγορία την πρώτη του χρονιά και τα επόμενα χρόνια να την οδηγήσει στην 3η θέση της βαθμολογίας, γεγονός που της επέτρεψε να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά κύπελλα.

3. Οι τρικολόρ προκρίθηκαν στο Euro 1984 μετά από νίκη με 1-0 επί της Ιταλίας, της παγκόσμιας πρωταθλήτριας

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου ηταν προπονητής της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας (1981-1986), με την οποία κατάφερε να προκριθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στη Γαλλία – Euro ’84. Ηγήθηκε της Εθνικής ομάδας σε 59 αγώνες. Η τεράστια νίκη στα προκριματικά κόντρα στην Παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία, με 1-0 (σκόρερ στο 24′ ο μετέπειτα προπονητής του ΠΑΟΚ, Λάζλο Μπολόνι), στις 16 Απριλίου 1983, ο οποίος ήταν ο πρώτος στις 23 Αυγούστου, παραμένει αξιομνημόνευτος για τους Ρουμάνους.

Πάνω από 80.000 άνθρωποι παρακολούθησαν την επιτυχία που θα οδηγούσε τους μαθητές του τότε πολύ νεαρού προπονητή Μιρτσέα Λουτσέσκου στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στη Γαλλία του 1984.  Απομακρύνθηκε με μια αμφιλεγόμενη και πολυσυζητημένη απόφαση μετά τη νίκη με 4-0 στο Βουκουρέστι εναντίον της Αυστρίας το 1986. Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, εκείνη ήταν επίσης προπονητής της Ντιναμό Βουκουρεστίου.

4. Η δημιουργία της εξαιρετικής ομάδας της Ντιναμό που έφτασε ως τα ημιτελικά του Κυπέλλου Κυπελλούχων τη σεζόν 1989-1990, της ομάδας που νίκησε την επίσης σπουδαία Στεάουα των Χάτζι και Λάκατους το φθινόπωρο του 1989 στη Γκένσεα με 3-0.

Την σεζόν 1989-1990, η ομάδα Ντιναμό Βουκουρεστίου με προπονητή τον Μιρτσέα Λουτσέσκου αποκλείστηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Κυπελλούχων από την βελγική Άντερλεχτ, μετά το εντός έδρας 0-0 και της ήττας με 0-1, σε έναν διπλό αγώνα που σημαδεύτηκε από εντάσεις. Ο Λουτσέσκου κατηγόρησε τη διαιτησία και την ολλανδική επιρροή (7 παίκτες, προπονητής και διαιτητής) που ήταν μέλη της βελγικής ομάδας εκείνη την εποχή.

5. Ο πρώτος Ρουμάνος προπονητής με παρουσία στο ισχυρό ιταλικό πρωτάθλημα, σε τέσσερις μάλιστα διαφορετικές ομάδες: Πίζα, Ρετζιάνα, Μπρέσια και Ίντερ Μίλαν

Το καλοκαίρι του 1990 ο Μιρτσεά Λουτσέσκου πήγε στην Ιταλία, όπου προπόνησε την Πίζα, την Μπρέσια και τη Ρετζιάνα, καταφέρνοντας να τις ανεβάσει στην πρώτη κατηγορία, αλλά αποτυγχάνοντας να τις κρατήσει εκεί για περισσότερο από μία σεζόν πρωταθλήματος. Προπόνησε επίσης την Ίντερ το 1999, η οποία είχε στο ρόστερ τους τους παγκοσμίου φήμης παίκτες Ρονάλντο και Ζανέτι.

6. Κατάκτηση του πρωταθλήματος με τη Ραπίντ Βουκουστερίου του Γκιεόργκι Τσόπος (επιχειρηματίας και πολιτικός της Ρουμανίας) εις βάρος της Στεάουα του Μιχάι Στοϊκίτσα.

Στις 30 Νοεμβρίου 1998 ο Μιρτσέα διορίστηκε προπονητής της Ίντερ αλλά απολύθηκε μετά από λίγους μήνες (Μάρτιος 1999). Έτσι θα επιστρέψει στη Ραπίντ, καταφέρνοντας να κατακτήσει το πρωτάθλημα της περιόδου 1998-1999. Ήταν ο δεύτερος τίτλος στην ιστορία της ομάδας του Τζιουλέστι, μετά από αυτόν του 1967.

Από το 2000 έως το 2002, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου προπόνησε την ομάδα της Γαλατασαράι Κωνσταντινούπολης, με την οποία κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ (2000) και το τουρκικό πρωτάθλημα (2002). Το καλοκαίρι του 2002, μεταγράφηκε στην αντίπαλη Μπεσίκτας Κωνσταντινούπολης, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα την πρώτη του χρονιά και έφτασε στα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA.

7. Η περίοδος στη Γαλατασαράι, κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ με τους Χάτζι και Ποπέσκου

Από το 2000 έως το 2002, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου προπονούσε τη Γαλατασαράι, με την οποία κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ (2000 με 2-1 κόντρα στη Ρεάλ) και το τουρκικό πρωτάθλημα (2002). Το καλοκαίρι του 2002, θα άφηνε τη Γαλατά, για μία άλλη ομάδα της Κωνσταντινούπολης της Μπεσίκτας. Και εκεί η θητεία του θα στεφθεί με επιτυχία καθώς θα κατακτήσει το πρωτάθλημα από την πρώτη του χρονιά, ενώ θα φτάσει έφτασε στα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA.

8. Κατάκτηση του Κυπέλλου UEFA με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ το 2009

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου θα αναλάβει επίσημα την ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετσκ στις 16 Μαΐου 2004, μετατρέποντάς την σε μια σημαντική δύναμη για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Επίσης η χώρα έμελλε να γίνει δεύτερη πατρίδα του. Και πως θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, όταν υπό την ηγεσία του, η Σαχτάρ κέρδισε οκτώ εθνικά πρωταθλήματα (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), πέντε Κύπελλα Ουκρανίας (2004, 2008, 2011, 2012, 2013) και επτά Σούπερ Καπ (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), αλλά κυρίως το Κύπελλο UEFA το 2009, μετά τον τελικό εναντίον της Βέρντερ Βρέμης (2-1).

9. Η χρυσή εποχή του ουκρανικού ποδοσφαίρου, με την προπονήτρια Σαχτάρ Ντόνετσκ και την Ντιναμό Κιέβου

Εκτός από τη  Ρουμανία ο Λουτσέσκου θεωρείται θρύλος και στην Ουκρανία, έχοντας κατακτήσει 9 πρωταθλήματα (8 με τη Σαχτάρ και 1 με τη Ντιναμό Κιέβου), ενώ η αντιπαλότητά του με τον επίσης σπουηδαίο Βαλέρι Λομπανόφσκι είναι αξιομνημόνευτη. Το 2013, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έγινε ο μακροβιότερος προπονητής στην ιστορία του ουκρανικού ποδοσφαιρικού συλλόγου, ενώ το 2014 ανακηρύχθηκε ο καλύτερος προπονητής στην Ουκρανία για όγδοη φορά.

10. Επιστροφή στην εθνική ομάδα μετά από 40 χρόνια και 1η θέση στο Nations League

Από τις 6 Αυγούστου 2024, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου επέστρεψε στην Εθνική Ανδρών Ρουμανίας μετά από ένα «διάλειμμα» 38 ολόκληρων ετών. Τελικά «έφυγε» όπως ήθελε, στο γήπεδο.

Εξάλλου όσον αφορά την πρώτη του θητεία, η οποία διήρκεσε από την 1η Νοεμβρίου 1981 έως τις 2 Οκτωβρίου 1986, η Ρουμανία έπαιξε 57 αγώνες, πετυχαίνοντας 24 νίκες, 15 ήττες και 19 ισοπαλίες.

Το εντυπωσιακό παλμαρέ του Μιρτσέα Λουτσέσκου

Το βιογραφικό του Μιρτσέα Λουτσέσκου, του τρίτου πιο επιτυχημένου προπονητή στον κόσμο βάσει τίτλων, περιλαμβάνει ένα Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ (Γαλατασαράι), ένα Κύπελλο UEFA (Σαχτιάρ Ντόνετσκ), 9 τίτλους Ουκρανίας (8 με τη Σαχτάρ και ένα με τη Ντιναμό Κιέβου), 2 τίτλους Ρουμανίας (Ντιναμό και Ραπίντ), 2 τίτλους Τουρκίας (Γαλατασαράι και Μπεσίκτας), ένα Ρωσικό Σούπερ Καπ (Ζενίτ), 7 Κύπελλα Ουκρανίας (6 με τη Σαχτάρ και ένα με τη Ντιναμό Κιέβου), 8 Σούπερ Καπ Ουκρανίας (7 με τη Σαχτάρ και ένα με τη Ντιναμό Κιέβου), 3 Κύπελλα Ρουμανίας (2 με τη Ντιναμό και ένα με τη Ραπίντ) και ένα Σούπερ Καπ Ρουμανίας (Ραπίντ).

Headlines:
Wall Street
Wall Street: Η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν έφερε το ξέφρενο ράλι

Wall Street: Η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν έφερε το ξέφρενο ράλι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

Κίνδυνος για την καρδιά: 6 πράγματα που δεν πρέπει να κάνουμε μετά τις 8 μ.μ.

World
Fed: Σενάρια πολέμου και αυξήσεις επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Fed: Σενάρια πολέμου και αυξήσεις επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Champions League 09.04.26

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)

Αλμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League για την Ατλέτικο που επικράτησε με 2-0 στο «Καμπ Νου» της Μπαρτσελόνα που έμεινε με δέκα παίκτες στο 44'

Σύνταξη
Μπάσκετ 08.04.26

Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος» (vid)

Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η δεύτερη σερί χρονιά ο ΠΑΟΚ ο οποίος υπέστη «γλυκιά» ήττα με 89-85 στη Μούρθια κι έτσι υπερασπίστηκε το +6 του πρώτου αγώνα. Αντίπαλός του και πάλι η Μπιλμπάο

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…
On Field 07.04.26

Αν μία ομάδα μπορεί να αποκλείσει την Μπάγερν…

Η Μπάγερν φέτος είναι «οδοστρωτήρας», η Ρεάλ όμως παρά την προβληματική σεζόν που διανύει έχει τον τρόπο απέναντι στους Βαυαρούς. Φαντάζει δύσκολο να το κάνει και φέτος αλλά είναι… η Ρεάλ

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το κίνητρο που ψάχνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Άρης του Σιάο
Μπάσκετ 06.04.26

Το κίνητρο που ψάχνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Άρης του Σιάο

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε πως θα γυρίσει στους πάγκους μόνο αν βρει το κατάλληλο κίνητρο και ο Άρης Betsson του Ρίτσαρντ Σιάο δείχνει ικανός να του το προσφέρει στο προσεχές μέλλον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…
On Field 06.04.26

Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…

Ο Μπαρτζώκας μίλησε για τον Ντόρσεϊ και η δήλωση που έκανε φανερώνει πολλά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Να δει το «αύριο» και όχι το «σήμερα»
Παναθηναϊκός 06.04.26

Να δει το «αύριο» και όχι το «σήμερα»

Ο Παναθηναϊκός ούτε την 3η θέση διεκδίκησε με ένταση στην Τούμπα, ούτε προετοιμάζει τις δύο πιο ακριβές μεταγραφές του για την επόμενη σεζόν. Μία αμφίσιμη διαχείριση από τον Ράφα Μπενίτεθ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Περέιρα – Γιαζίτσι: Εκείνος και εκείνος
On Field 06.04.26

Εκείνος και εκείνος

Ο Ρομπέρτο Περέιρα και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι. Σε δρόμους παράλληλους μια νύχτα σαν και αυτή...

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Ο Βινίσιους και η… μισή Πρέμιερ Λιγκ
On Field 05.04.26

Ο Βινίσιους και η… μισή Πρέμιερ Λιγκ

Χαμός με τα «σενάρια» που θέλουν πολλές αγγλικές ομάδες να έχουν στο μεταγραφικό «στόχαστρο» τον Βραζιλιάνο άσο της Ρεάλ Μαδρίτης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το μεγαλύτερο «αν» της δεκαετίας
On Field 05.04.26

Το μεγαλύτερο «αν» της δεκαετίας

Η παρουσία του Κίναν Έβανς στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού έκανε πολλούς φίλους της ομάδας του λιμανιού ν’ αναρωτηθούν…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Στο ντέρμπι της… πολυαθλητικότητας, ο Ολυμπιακός έχει αντίπαλο μόνο τον εαυτό του
On Field 04.04.26

Στο ντέρμπι της… πολυαθλητικότητας, ο Ολυμπιακός έχει αντίπαλο μόνο τον εαυτό του

Δέκα τίτλους στη σεζόν, 28 στη διετία και 342 το σύνολο. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να αφήνει τον ανταγωνισμό πολύ πίσω σε κάθε άβολη σύγκριση περί «πολυαθλητικότητας».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μετανάστες: Η Κομισιόν απαντά σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο
Ερώτηση ευρωβουλευτών 09.04.26

Τι απαντά η Κομισιόν για το ναυάγιο στη Χίο

«Η αρχή της μη επαναπροώθησης πρέπει να τηρείται», τονίζει ο ευρωπαίος Επίτροπος, απαντώντας σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο, επισημαίνοντας το «ηθικό καθήκον» της διάσωσης ζωών.

Σύνταξη
Ρωσία: Ενας άμαχος νεκρός σε επιδρομή drones της Ουκρανίας
Με drones 09.04.26

Φονική ουκρανική επιδρομή στη Ρωσία

Ενας άμαχος σκοτώθηκε «από συντρίμμια drone», σε επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία στην περιφέρεια Κρασναντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία.

Σύνταξη
Λίβανος: Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Στον Λίβανο 09.04.26

Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

«Καταδικάζουμε με τον πλέον σθεναρό τρόπο τις εντεινόμενες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ της Τουρκίας, ζητώντας την παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας.

Σύνταξη
Λίβανος: Η κυβέρνηση Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL
Ιταλία 09.04.26

Η Μελόνι καταδικάζει τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL

«Είναι εντελώς απαράδεκτο, προσωπικό το οποίο δραστηριοποιείται υπό τη σημαία του ΟΗΕ, να τίθεται σε κίνδυνο», αναφέρει η ιταλική κυβέρνηση για τους ισραηλινούς πυροβολισμούς κατά της UNIFIL.

Σύνταξη
Κύπρος: Νέο διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ διόρισε ο Αντόνιο Γκουτέρες
Κύπρος 09.04.26

Διορίστηκε νέος διοικητής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Ο υποστράτηγος Μινχαζούλ Αλαμ από το Μπανγκλαντές διαδέχεται τον υποστράτηγο Ερνεμπέτ Μπατσούρι από τη Moγγολία στη θέση του διοικητή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα
Κρίση στο ΝΑΤΟ 09.04.26

Ο Τραμπ θέλει να τιμωρήσει χώρες του ΝΑΤΟ που δεν βοήθησαν – Με επιπλέον στρατεύματα θα επιβραβεύσει τις άλλες, όπως η Ελλάδα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι απογοητευμένος από τη «χάρτινη τίγρη» που είναι το ΝΑΤΟ. Και μελετά πώς θα επιβάλει κυρώσεις στις χώρες που δεν υποχώρησαν στις πιέσεις να συμμετάσχουν στον πόλεμο.

Σύνταξη
Ιράν: «Αναγκαία προϋπόθεση» να επεκταθεί στον Λίβανο η εκεχειρία, δηλώνει ο Μακρόν
«Αναγκαία προϋπόθεση» 09.04.26

Η εκεχειρία πρέπει να επεκταθεί στον Λίβανο, δηλώνει ο Μακρόν

«Αναγκαία προϋπόθεση» θεωρεί ο Εμανουέλ Μακρόν την επέκταση της εκεχειρίας στον Λίβανο ώστε να είναι «αξιόπιστη και διαρκής» η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα
Media 09.04.26

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Χωρίς πρόβλημα ενέργειας η χώρα

Εύθραυστη εκεχειρία στον Περσικό • Η Ελλάδα διατηρεί την επάρκεια εφοδιασμού της σε καύσιμα αλλά και την ευστάθεια στο σύστημα  ηλεκτροδότησης ενόψει των αυξημένων αναγκών λόγω των εορτών του Πάσχα

Σύνταξη
Ιράν: Ο Βανς απειλεί την εκεχειρία εξαιτίας του Λιβάνου και της «παρανόησης» από την Τεχεράνη
Εύθραυστη εκεχειρία 09.04.26

Ο Βανς πετάει το μπαλάκι του Λιβάνου στο Ιράν

Μπαλάκι έχει γίνει ο Λίβανος, τον οποίο βομβαρδίζει ανελέητα το Ισραήλ, καθώς ΗΠΑ και Ιράν διαφωνούν για το αν περιλαμβάνεται στη συμφωνία της εκεχειρίας.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)
Champions League 09.04.26

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2: Η αποβολή του Κουμπαρσί άνοιξε τον δρόμο για τους φιλοξενούμενους (vid)

Αλμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League για την Ατλέτικο που επικράτησε με 2-0 στο «Καμπ Νου» της Μπαρτσελόνα που έμεινε με δέκα παίκτες στο 44'

Σύνταξη
Εντυπωσιακό θέαμα: Ελεγχόμενες εκρήξεις σπάνε τους πάγους στον ποταμό Άμουρ
Κόσμος 08.04.26

Απίστευτες εικόνες από εκρήξεις πάγου στον ποταμό Άμουρ, στα σύνορα Κίνας-Ρωσίας

Εντυπωσιακές ελεγχόμενες εκρήξεις έσπασαν τον πάγο στον ποταμό Άμουρ, στα σινορωσικά σύνορα, προλαμβάνοντας καταστροφικές πλημμύρες και διευκολύνοντας άμεσα τη ναυσιπλοΐα.

Σύνταξη
Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος» (vid)
Μπάσκετ 08.04.26

Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η σερί χρονιά ο «δικέφαλος» (vid)

Στους τελικούς του FIBA Europe Cup για 2η δεύτερη σερί χρονιά ο ΠΑΟΚ ο οποίος υπέστη «γλυκιά» ήττα με 89-85 στη Μούρθια κι έτσι υπερασπίστηκε το +6 του πρώτου αγώνα. Αντίπαλός του και πάλι η Μπιλμπάο

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης: Με 10 οι «Μπλαουγκράνα», προβάδισμα οι Ροχιμπλάνκος! (vids)
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο: Με 10 οι «Μπλαουγκράνα», προβάδισμα οι Ροχιμπλάνκος! (vids)

Αποβολή του Κουμπαρσί, ο οποίος γκρέμισε» ως τελευταίος παίκτης τον Σιμεόνε, με τον Άλβαρες να μετουσιώνει το φάουλ σε γκολ για το 1-0 της Ατλέτικοεπί της Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου.

Σύνταξη
Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»
Ο προικοθήρας 08.04.26

Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του δεν είναι οικογενειακή κόντρα αλλά μια στρατηγική επιλογή που του εξασφάλισε τα μυθικά πλούτη των Πελτζ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί
Ελλάδα 08.04.26

Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί

Οι δράστες έστησαν καρτέρι έξω από το σπίτι του 65χρονου στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας τον ξυλοκόπησαν και τον έσυραν προκειμένου να τους υποδείξει που έχει χρήματα και χρυσαφικά

Σύνταξη
ΕΕΕ: Ηχηρή παρέμβαση στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Ελλάδα 08.04.26

Ηχηρή παρέμβαση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

«Η αμφισβήτηση της αμεροληψίας εισαγγελικών αρχών χωρίς τεκμηριωμένη βάση πλήττει την εισαγγελική ανεξαρτησία και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη», τονίζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ).

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies